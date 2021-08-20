Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" візьме участь у параді до Дня Незалежності, - Укроборонпром

Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія", який спроєктований і побудований на ДП "Антонов" і входить до складу Укроборонпрому, візьме участь у військовому параді до Дня Незалежності України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба державного концерну "Укроборонпром".

""Мрія" пролетить над Хрещатиком та замикатиме повітряну колону з військових вертольотів, літаків-винищувачів, штурмовиків, бомбардувальників та військово-транспортних суден: зокрема, Мі-8, Мі-14, Мі-24, Су-27, МіГ-29, Іл-76 та цілого сімейства "Ан" – Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П", - йдеться в інформації.

Зазначається, що літак частин ракети-носія "Енергія". Також передбачалося, що Ан-225 використовуватимуть і як літальний космодром багаторазової авіаційно-космічної транспортної системи (МАКС), в якій літак є першим ступенем, а другим ступенем – невеликий космічний "човник" з паливним баком.

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"22 березня 1989 р. "Мрія" з вантажем 156,3 тонн піднялася в повітря і за 3 години 45 хвилин польоту встановила 110 світових рекордів за швидкістю, висотою польоту та вантажопідйомністю. А вже 11 вересня 2001 р. "Мрія" встановила 124 світових і 214 національних рекордів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, літак Ан-225 вже взяв участь у першій репетиції військового параду, яка відбулася 18 серпня.