Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" візьме участь у параді до Дня Незалежності, - Укроборонпром
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Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія", який спроєктований і побудований на ДП "Антонов" і входить до складу Укроборонпрому, візьме участь у військовому параді до Дня Незалежності України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба державного концерну "Укроборонпром".
""Мрія" пролетить над Хрещатиком та замикатиме повітряну колону з військових вертольотів, літаків-винищувачів, штурмовиків, бомбардувальників та військово-транспортних суден: зокрема, Мі-8, Мі-14, Мі-24, Су-27, МіГ-29, Іл-76 та цілого сімейства "Ан" – Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П", - йдеться в інформації.
Зазначається, що літак частин ракети-носія "Енергія". Також передбачалося, що Ан-225 використовуватимуть і як літальний космодром багаторазової авіаційно-космічної транспортної системи (МАКС), в якій літак є першим ступенем, а другим ступенем – невеликий космічний "човник" з паливним баком.
"22 березня 1989 р. "Мрія" з вантажем 156,3 тонн піднялася в повітря і за 3 години 45 хвилин польоту встановила 110 світових рекордів за швидкістю, висотою польоту та вантажопідйомністю. А вже 11 вересня 2001 р. "Мрія" встановила 124 світових і 214 національних рекордів", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, літак Ан-225 вже взяв участь у першій репетиції військового параду, яка відбулася 18 серпня.
Будь ласка, зачекайте...
95% бюджету йшло на танчики ракети кораблі - останні просто не загроза НАТО, а ціль - а раби хавали капусту і "супові набори"(якщо пощастило "дістати")
11 сентября 2001? Интересно где и какие в этот день Мрия устанавливала рекорды?
"Зазвичай 24 серпня у нас проходить військовий парад. Такий помпезний і точно не дешевий. Краще ці гроші виділити нашим героям. І ми прийняли рішення виділити 300 мільйонів гривень на премії всім нашим військовим", - сказав Зеленський.
То есть два года назад, парад стоил 300тыс, а в этом году стал 5млрд! Это ****, какую нужно иметь жадность, чтобы списдить на параде 4.5 лярдов!
пакость.Да и вообще,хвастать русскими сушками...Брали бы уже f16.
А "хрущовку" прицеплять до літака, щоб бачили всі дурість, коли він буде летіти над Києвом, чи поставлять їх в салон і автомати газводи.
БТРи: БТР-3 2001 року, БТР-4 2008 р., БТР "Отаман" 2016 року; БТР "Варан" 2015 року.
Бронетранспортери: "Варта-Новатор"- 2017 р
Краз **** , 2016 року випуску
ББМ Козак 5 , 2016 року випуску
ББМ Барс 8, 2015 року випуску
ББМ Тритон, 2015 року випуску
Краз Feona, 2015 року
Краз Hyricane, 2015 року
Краз Snrek One, 2014 року
Краз Spartan, 2014 року
Краз Cjuhar, 2014 року
Артилерія: UKR-MMC, 2019 року випуску
2С22 "Богдана", 2018 року
РСЗВ: Вільха, 2018 року,
Верба, 2018 року
Берест, 2018 року
Баствіон -1, 2008 року
Бастіон -2, 2009 року
ОТРК "Грім", 2018 року
БРК "Нептун" 2019 року
Кораблі і катера:
Р-190 "Словянськ", 2019 року
Р-174 "Аккерман", 2015
Р-175 "Бердянськ", 2015
Р-176 "Нікополь", 2018
Р-177 "Кременчуг", 2017
Р-178 "Лубни", 2017
Р-179 "Вишгород", 2017
Р-180 "Костопіль", 2019
L-451 "Малин", 2016
L-450 "Станіслав", 2016
БДШК-03, 2019
МБАК-08, 2019
Сімферополь, 2019
та багато чого іншого, особливо за час роботи 5-го президента.
Пройшло вже бьільше як 2 роки, а при цьому президенту нуль нових зразків і нуль виготовлених вже випробованих зразків військової техніки. Чим хизуватися? Хоча, по -правді є чим хизуватися - досягненнями Порошенко, Турчинова і Ющенко.
Гордость Украины /совковая / это хорошо
Сами велосипеда не создали
Ненормальные идиоты.
кругом вдоль дорог специально для Зели косят траву, вышипывают руками между брусчатки, детей по районам толпами тренируют петь-танцевать... повеяло Совком, дебильным и беспощадным..
Взлет ВПП 33, короткий заход ВПП 15 - https://www.youtube.com/watch?v=WKQexvBfcDQ&ab_channel=DmytroAntonov