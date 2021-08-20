УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
42734 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
7773 156
парад (242) Укроборонпром (655) Мрія (36)

Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" візьме участь у параді до Дня Незалежності, - Укроборонпром

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" візьме участь у параді до Дня Незалежності, - Укроборонпром

Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія", який спроєктований і побудований на ДП "Антонов" і входить до складу Укроборонпрому, візьме участь у військовому параді до Дня Незалежності України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба державного концерну "Укроборонпром".

""Мрія" пролетить над Хрещатиком та замикатиме повітряну колону з військових вертольотів, літаків-винищувачів, штурмовиків, бомбардувальників та військово-транспортних суден: зокрема, Мі-8, Мі-14, Мі-24, Су-27, МіГ-29, Іл-76 та цілого сімейства "Ан" – Ан-70, Ан-26, Ан-72, Ан-32П", - йдеться в інформації.

Зазначається, що літак частин ракети-носія "Енергія". Також передбачалося, що Ан-225 використовуватимуть і як літальний космодром багаторазової авіаційно-космічної транспортної системи (МАКС), в якій літак є першим ступенем, а другим ступенем – невеликий космічний "човник" з паливним баком.

Дивіться: Російська пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику в прямому ефірі через кричалку "Путін - х#йло" на репетиції параду. ВIДЕО

"22 березня 1989 р. "Мрія" з вантажем 156,3 тонн піднялася в повітря і за 3 години 45 хвилин польоту встановила 110 світових рекордів за швидкістю, висотою польоту та вантажопідйомністю. А вже 11 вересня 2001 р. "Мрія" встановила 124 світових і 214 національних рекордів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, літак Ан-225 вже взяв участь у першій репетиції військового параду, яка відбулася 18 серпня.

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+12
Я напомню, цитату найвеличнишого два года назад:
"Зазвичай 24 серпня у нас проходить військовий парад. Такий помпезний і точно не дешевий. Краще ці гроші виділити нашим героям. І ми прийняли рішення виділити 300 мільйонів гривень на премії всім нашим військовим", - сказав Зеленський.

То есть два года назад, парад стоил 300тыс, а в этом году стал 5млрд! Это сука, какую нужно иметь жадность, чтобы списдить на параде 4.5 лярдов!
показати весь коментар
20.08.2021 07:23
+8
Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" візьме участь у параді до Дня Незалежності, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 887
показати весь коментар
20.08.2021 08:49
+7
Ну здесь можно закрыть глаза на стоимость. Это реально зрелищно. Мы работаем недалеко от Жулян и уже неделю наблюдаем тренировки авиации (Мрию, если то была она, видели пару раз). Выглядит впечатляюще. Сегодня пролетал транспортник с двумя истребителями, потом еще 3 исстребителя/штурмовика (я не разбираюсь), потом еще 4, потом белая громадина (предположительно МРІЯ), потом вертолеты. Если все это полетит над Хрещатиком, будет круто. А на гопак в воздухе можно не обращать внимания - ну не может клоун без шоу, что поделаешь?!
показати весь коментар
20.08.2021 03:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
вставай Хто сказав,що більше? Ви рахували?
показати весь коментар
20.08.2021 02:19 Відповісти
Ви той клондайк даунбаського жлоба бачили? Там, щонайменше, п"ять "Мрій" без рахунків. Тільки маєток.
показати весь коментар
20.08.2021 02:23 Відповісти
вставай Яник не багатійший за Коломойського був наприклад.А на День Незалежності сума витрат складає 5 мільярдів гривень.Скільки з цієї суми пішло наліво? І це тільки один приклад.
показати весь коментар
20.08.2021 02:40 Відповісти
Ты же понимаешь, что из этих 5 млрд деньги пошли и авторам совковых декораций на Майдане, и тем, кто их изготавливал, и тем кто их устанавливал, а, возможно, и тем кто их демонтировал. Плюс бабки Сердючкам, Могилевским, Потапам и прочему сброду. Вот была бы моя воля, Мрию я как раз бы оставил, а все дерьмо убрал.
показати весь коментар
20.08.2021 04:09 Відповісти
так як кричать крикуни-совкофіли - та ми тіпа були як Франція по ВВП.... Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" візьме участь у параді до Дня Незалежності, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 8581
95% бюджету йшло на танчики ракети кораблі - останні просто не загроза НАТО, а ціль - а раби хавали капусту і "супові набори"(якщо пощастило "дістати")
показати весь коментар
20.08.2021 13:40 Відповісти
Я подумал,в Кабул летит за беженцами!
показати весь коментар
20.08.2021 02:27 Відповісти
А к чему эти парады,пролеты самолетов и т.д?? Деньги некуда девать в стране???
показати весь коментар
20.08.2021 02:29 Відповісти
Сердючка с зайцем на трамвае чересчур дорого берёт.
показати весь коментар
20.08.2021 02:48 Відповісти
вот и хорошо.
показати весь коментар
20.08.2021 03:32 Відповісти
ИЛ-12В упавший недавно в Подмосковье тоже вылетает в Киев,а сопровождать его будет истребитель МИГ-29 упавший в Астраханской области....,харёший каллектив.... Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" примет участие в параде ко Дню Независимости, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 3184
показати весь коментар
20.08.2021 04:47 Відповісти
РАБссиянеские СТЕРХолеты летают на китайских движках,потому и падают пачками.... Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" примет участие в параде ко Дню Независимости, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 5032точно такая же фишка и на кораблях и подлодках РАБссии.... Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" примет участие в параде ко Дню Независимости, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 3432вяличие оно такое...
показати весь коментар
20.08.2021 04:53 Відповісти
А пока Киев готовится к параду, по нему спокойно разъезжают сепары и называют парад ВСУ гейпарадом оккупантов: https://www.youtube.com/watch?v=wsvW7CYuRS0
показати весь коментар
20.08.2021 05:16 Відповісти
Димка Рагозин дырку на МКС заклеил Скотчем и пластелином...,учитесь омериканцы Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" примет участие в параде ко Дню Независимости, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 373
показати весь коментар
20.08.2021 06:21 Відповісти
коментар відмічено як спам
Давайте откровенно: никакого отношения к созданию и постройке самолета современная Украина не имеет. Я бы понял пролет этого самолета в период существования СССР где-нибудь над Красной площадью Но эта идиотская показуха свидетельствует об очень неприятном моменте...Но, наверное, пока хватит о неприятностях, еще успеется.
показати весь коментар
20.08.2021 06:40 Відповісти
Давайте откровенно, пукин *****
показати весь коментар
20.08.2021 06:41 Відповісти
я не спорю. но это не отменяет того, что я написал выше.
показати весь коментар
20.08.2021 06:43 Відповісти
Уже 11 сентября 2001 "Мрия" установила 124 мировых и 214 национальных рекордов", - говорится в сообщенииИсточник: https://censor.net/ru/n3283722


11 сентября 2001? Интересно где и какие в этот день Мрия устанавливала рекорды?
показати весь коментар
20.08.2021 06:43 Відповісти
Пентагон разбомбили.... Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" примет участие в параде ко Дню Независимости, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 9801
показати весь коментар
20.08.2021 06:45 Відповісти
СБУ призывает украинцев к особой бдительности во время празднования Дня Независимости: Возрастает вероятность диверсий
показати весь коментар
20.08.2021 10:25 Відповісти
В книге рекордов Гиннеса записаны все рекорды Мрии...,но это для тех кому интересно,а для баранов и ослов РАБссии это не по зубам...,движок нормальный ума нет соорудить даже для простой тачки типа Жигули....вяликие блин... Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" примет участие в параде ко Дню Независимости, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 1005
показати весь коментар
20.08.2021 06:52 Відповісти
Покупайте китайские двигатели и РАБссия обгонит и Мерседесы и БМВ,не говоря о Студэбеккерах для советских говноКАТЮШ 2 Мировой... Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" примет участие в параде ко Дню Независимости, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 674
показати весь коментар
20.08.2021 06:56 Відповісти
Гордыня грех ею пускают пылъ в глаза и прикрвают собственное убожество за неимением репутации, которую ценят берегут и не выстовляют на показ. Клычко же не крчит на праздникё я чемпион.
показати весь коментар
20.08.2021 06:58 Відповісти
Профессор Преображенский не гордился что придумал Быдло Шариковых Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" примет участие в параде ко Дню Независимости, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 2957в Ссре дохлом
показати весь коментар
20.08.2021 07:00 Відповісти
Мрия из Чехии в узбекский Ташкент доставила уникальный груз весом 247 тонн,а из немецкого Франкфурта в 2009 году в Ереван был доставлен генератор весом 187 тонн...армяне радовались что дети малые... Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" примет участие в параде ко Дню Независимости, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 1111
показати весь коментар
20.08.2021 07:04 Відповісти
Я напомню, цитату найвеличнишого два года назад:
"Зазвичай 24 серпня у нас проходить військовий парад. Такий помпезний і точно не дешевий. Краще ці гроші виділити нашим героям. І ми прийняли рішення виділити 300 мільйонів гривень на премії всім нашим військовим", - сказав Зеленський.

То есть два года назад, парад стоил 300тыс, а в этом году стал 5млрд! Это ****, какую нужно иметь жадность, чтобы списдить на параде 4.5 лярдов!
показати весь коментар
20.08.2021 07:23 Відповісти
Давайте встретим 30 летие независимости Украины от скрепного гитлеризма без склок .Я горжусь нашей родной Украиной.Мы - лучшие.
показати весь коментар
20.08.2021 07:23 Відповісти
Поддерживаю. Без рашизма намного лучше.
показати весь коментар
20.08.2021 07:37 Відповісти
наполеонизма! ты историю не мучил в школе? в рашке - наполеонизм, а не маоцзедуизм или на аттатюркизм, не говоря уже о черчиллизме или харальдизме.
показати весь коментар
20.08.2021 08:57 Відповісти
Не нужно было тянуть туда Мрію.Рашка обязательно устроит
пакость.Да и вообще,хвастать русскими сушками...Брали бы уже f16.
показати весь коментар
20.08.2021 07:38 Відповісти
Дай денех, возьмем
показати весь коментар
20.08.2021 07:48 Відповісти
Тут не денег надо - не поможет.Нам даш,а мы универ найвеличнишого на них зафигачим с миллиардом сосен корабельных.Канада,например,давала на шару и много.Вполне бы хватило для начала,а затем переходить на новые или заводик купить,как Бельгия,Турция,Япония и так далее.
показати весь коментар
20.08.2021 09:17 Відповісти
Рукожопая РАБссия построит крутой СУ-57 с лучшей авионикой от Боинга... Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" примет участие в параде ко Дню Независимости, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 4380
показати весь коментар
20.08.2021 07:51 Відповісти
В парке компании находится 7 самолетов АН-124-100 РУСЛАН,КОТОРЫЕ ПЕРЕВОЗЯТ грузы по всему Миру....,заказов на месяц вперед... Самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрия" примет участие в параде ко Дню Независимости, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 7187не партесь особо...
показати весь коментар
20.08.2021 07:55 Відповісти
Гроші дівати нікуди як влаштовувати шоу?
показати весь коментар
20.08.2021 07:59 Відповісти
Вовчик, а что случилось?!) то не каких парадов, а теперь с таким размахом))))
показати весь коментар
20.08.2021 08:00 Відповісти
Вова, а за штурвалом Мрии новые лица? А что ж так?
показати весь коментар
20.08.2021 08:06 Відповісти
Щось я став переживати за цей літак, бо до чого не доторкнеться Косоворотка, то воно перетворюється в фарс чи навіть хуже.
А "хрущовку" прицеплять до літака, щоб бачили всі дурість, коли він буде летіти над Києвом, чи поставлять їх в салон і автомати газводи.
показати весь коментар
20.08.2021 08:26 Відповісти
Пілоти цих літаків постійно літають і мають дуже велику кількість льотних годин. Якщо цікаво, можете подивитись відео Дмитра Антонова, який і буде керувати літаком на параді. Я б на Вашему місці переживав би за військових льотчиків у яких мінімальний нальот.
показати весь коментар
20.08.2021 08:33 Відповісти
А також є питання до обслуговування воєнних літаків. Думаєте генерали собі маєтки будують за зарплату?
показати весь коментар
20.08.2021 08:35 Відповісти
Я нічого не думаю і я знаю про високу підготовку пілотів, я просто звернув увагу, що цей президент немає ні одного і ні в чому для військових свого досягнення, а буде хизуватися досягненями тих президентів, яких обливав брудом. По вулицях Києва будуть їхати танки БМ"Оплот" 2009 р, яких випущено 50 штук, 49 для Тайланда і 1 для ВСУ; Т-84У "Оплот" 1994-1999 і 2019 р, яких виготовлено 10 штук.
БТРи: БТР-3 2001 року, БТР-4 2008 р., БТР "Отаман" 2016 року; БТР "Варан" 2015 року.
Бронетранспортери: "Варта-Новатор"- 2017 р
Краз **** , 2016 року випуску
ББМ Козак 5 , 2016 року випуску
ББМ Барс 8, 2015 року випуску
ББМ Тритон, 2015 року випуску
Краз Feona, 2015 року
Краз Hyricane, 2015 року
Краз Snrek One, 2014 року
Краз Spartan, 2014 року
Краз Cjuhar, 2014 року
Артилерія: UKR-MMC, 2019 року випуску
2С22 "Богдана", 2018 року
РСЗВ: Вільха, 2018 року,
Верба, 2018 року
Берест, 2018 року
Баствіон -1, 2008 року
Бастіон -2, 2009 року

ОТРК "Грім", 2018 року
БРК "Нептун" 2019 року
Кораблі і катера:
Р-190 "Словянськ", 2019 року
Р-174 "Аккерман", 2015
Р-175 "Бердянськ", 2015
Р-176 "Нікополь", 2018
Р-177 "Кременчуг", 2017
Р-178 "Лубни", 2017
Р-179 "Вишгород", 2017
Р-180 "Костопіль", 2019
L-451 "Малин", 2016
L-450 "Станіслав", 2016
БДШК-03, 2019
МБАК-08, 2019
Сімферополь, 2019
та багато чого іншого, особливо за час роботи 5-го президента.
Пройшло вже бьільше як 2 роки, а при цьому президенту нуль нових зразків і нуль виготовлених вже випробованих зразків військової техніки. Чим хизуватися? Хоча, по -правді є чим хизуватися - досягненнями Порошенко, Турчинова і Ющенко.
показати весь коментар
20.08.2021 11:32 Відповісти
Переживать надо учитывая желание ***** подосрать нам на знаковые даты.та и кричалка наших десантников на тренировке парада" ПТХ-ХЛО" не оставила его равнодушным.и падение Ил112 может навести его на мысль... Вобщем перед полетом спецам не мешало бы проверить самолёт тщательно.
показати весь коментар
20.08.2021 10:22 Відповісти
Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" візьме участь у параді до Дня Незалежності, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 887
показати весь коментар
20.08.2021 08:49 Відповісти
Пятый он точно такой как и шестой!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
20.08.2021 08:53 Відповісти
Что-то у нашего напальйона крыварогскага проснулась не на шутку тяга к совковости, это надо быть каким идиотом в стране где идет война, тяжелейшая экономическая состояние. обнищание народа, где до сих пор волонтеры собирают деньги на армию , а этот неденошенный тратит огромные деньги на парад!!!!!!!! ****, после смены власти под _ СУД!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
20.08.2021 08:51 Відповісти
нищие старики нищают и воруют еду в мусорных контейнерах - вчера иду - нищие старики кормятся и дерутся за макароны возле мусорки, я и дал им купюру в три доллара зимбабвийских - так трое убитых было, я сбежал, беспредел куда смотрит монастырский чорт?
показати весь коментар
20.08.2021 08:59 Відповісти
После какой смены? Майдан уже не хочется?
показати весь коментар
20.08.2021 09:23 Відповісти
Летающий музей Совка на 30-летие независимости это Зе-мощно.
Найбільший у світі транспортний літак Ан-225 "Мрія" візьме участь у параді до Дня Незалежності, - Укроборонпром - Цензор.НЕТ 5234
показати весь коментар
20.08.2021 09:32 Відповісти
Маршируют воины по совковому-это нельзя
Гордость Украины /совковая / это хорошо
Сами велосипеда не создали
показати весь коментар
20.08.2021 09:34 Відповісти
Зачем гонять такую бандуру над головами людей в Киеве?

Ненормальные идиоты.
показати весь коментар
20.08.2021 13:37 Відповісти
Мрия ещё и крыльями вчера 19-го махал, а тройка истребителей на малой высоте какому-нибудь "сердечнику", возможно, даже подпортила здоровье..
кругом вдоль дорог специально для Зели косят траву, вышипывают руками между брусчатки, детей по районам толпами тренируют петь-танцевать... повеяло Совком, дебильным и беспощадным..
показати весь коментар
20.08.2021 14:29 Відповісти
Скниловская трагедия в 2002 ничему не научила? Хотят над Киевом попонтовать?
показати весь коментар
20.08.2021 14:40 Відповісти
Ан-225 МРИЯ. Тренировка к параду на День Независимости Украины.
Взлет ВПП 33, короткий заход ВПП 15 - https://www.youtube.com/watch?v=WKQexvBfcDQ&ab_channel=DmytroAntonov
показати весь коментар
20.08.2021 19:46 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 