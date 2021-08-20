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ООН (1083) гуманітарна допомога (223)

На окуповані території Донбасу доставлено 70 тонн гуманітарних вантажів від ООН, - Мінреінтеграції

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На окуповані території Донбасу доставлено 70 тонн гуманітарних вантажів від ООН, - Мінреінтеграції

На тимчасово окуповану територію Донецької області доставлені ще понад 70 тонн гуманітарного вантажу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"19 серпня на окуповану РФ частину Донецької області України доставлені 77,5 тонн гуманітарного вантажу", - йдеться в повідомленні.

Вантаж переданий від Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

10 вантажівок переправили гуманітарну допомогу, а саме - будівельні матеріали, меблі, медичні засоби, через КПВВ "Новотроїцьке".

Також читайте: Червоний Хрест направив на окуповану частину Донбасу 50 тонн гуманітарного вантажу. ФОТО

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Топ коментарі
+6
накормите то быдло и дайте им голоснуть - всегда ваш...
штанмаер...
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20.08.2021 03:34
+5
На оккупированные территории Донбасса доставлено 70 тонн гуманитарных грузов от ООН, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 5897
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20.08.2021 06:42
+4
Кормильцам корм подвезли.
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20.08.2021 05:08
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Ню-ню.... А потім дивуються: чого це мавпи з гранатою загрожують світу.
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20.08.2021 02:41 Відповісти
Террористы довольны. Мебель подогнали,чтобы было удобнее обстреливать ВСУ.
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20.08.2021 02:44 Відповісти
накормите то быдло и дайте им голоснуть - всегда ваш...
штанмаер...
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20.08.2021 03:34 Відповісти
"Водовки" їм побільше! Тоді вони самі себе переб"ють!!!
Історичний факт: при відступі з Тернополя німці залишили на станції кілька цистерн з метиловим спиртом Результат був таким що документи до цих пір під грифом "секретно"!
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20.08.2021 06:53 Відповісти
Невже осушили всі цистерни, не щадячи свого живота, за Родіну, за Сталіна?
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20.08.2021 07:03 Відповісти
А ти думав! Після того випадку був спеціальний наказ по військах з категоричною вимогою при виявленні подібних "ємностей" виставлять коло них цілодобову варту, а у випадках їх грабунку командирам підрозділів загрожував трибунал! (дід розказував)
Однак все одно пили! Останній відомий випадок - у якомусь болгарському портовому місті - там кілька десятків чоловік поховано Знайомий розказував, що болгари так його і називають: "Пам"ятник російським п"яницям"
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20.08.2021 07:13 Відповісти
А не перейняти цей "досвід" німців для "виконання" Мінських домовленностей?
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20.08.2021 07:21 Відповісти
Треба було так зробить коли "Блазень" дав команду відвести війська у Золотому Зараз уже пізно Хіба що брать повітряні кулі і запускать їх при західному вітрі - щоб автоматично спрацьовували над позиціями і спускали пляшки на землю
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20.08.2021 07:30 Відповісти
оно завтара же вам всем глотки перережет - кацаполибан 2.
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20.08.2021 03:36 Відповісти
Сдохло мерзкое животное
На оккупированные территории Донбасса доставлено 70 тонн гуманитарных грузов от ООН, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 4734
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20.08.2021 04:31 Відповісти
Немецкий журналист Мануэль Оксенрайтер скончался 18 августа от сердечного приступа на 46-м году жизни. Об этом пишет издание ZUERST, в котором Оксенрайтер работал главным редактором. Журналист скончался в Москве, где он в основном жил с 2019 года.
Оксенрайтер стал известен из-за уголовного дела о поджоге в здании "Общества венгерской культуры Закарпатья" в Ужгороде. Инцидент произошел 4 февраля 2018 года. По данным следствия, двое из трех обвиняемых по этому делу поляков являются членами неофашистского движения "Фаланга", сотрудничающего с пророссийскими сепаратистами в Восточной Украине. Третий обвиняемый, считающийся организатором поджога, был также членом ультраправого движения "Смена".Один из обвиняемых сообщил полиции, что именно Оксенрайтер подстрекал его к совершению поджога, выбрал день его совершения, а также заплатил 1500 евро за поджог. В этой связи на Оксенрайтера было заведено уголовное дело в Германии.Мануэль Оксенрайтер также был помощником депутата бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Маркуса Фронмайера. Оксенрайтер также налаживал связи между правоэкстремистскими движениями в Германии, Швеции, Иране, Австрии, Франции и России. В 2014 году Оксенрайтер участвовал в конференции New Horizon в Тегеране, на которой выступали, в частности, и люди, отрицающие Холокост, что является нарушением немецкого закона. Темой доклада Оксенрайтера на конференции было "Израильское лобби в Германии".

Оксенрайтер выступал с антиукраинскими высказываниями в эфирах Первого канала и Russia Today, был знаком с идеологом Александром Дугиным, часто ездил в аннексированный Крым и даже был "наблюдателем от Германии" на выборах в сепаратистских образованиях на востоке Украины.
Другое направление его деятельности - создание групп наблюдателей за выборами в Восточной Европе. Для этой цели Оксенрайтер даже основал так называемый "Немецкий центр евразийских исследований"
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20.08.2021 04:35 Відповісти
Кормильцам корм подвезли.
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20.08.2021 05:08 Відповісти
На оккупированные территории Донбасса доставлено 70 тонн гуманитарных грузов от ООН, - Минреинтеграции - Цензор.НЕТ 5897
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20.08.2021 06:42 Відповісти
Вірно! Відправляйте назад ту гуманітарку, нахрін вона секонхендна потрібна "гордому народу" Бамбаса.
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20.08.2021 07:06 Відповісти
Если обезьяна перестала стрелять в украинцев, ее Европа должна накормить! Европа и ***** - братья на век.
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20.08.2021 07:23 Відповісти
Да жрать им эту гуманитарку вечно, кормильцы занюханые, никому не нужные.
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20.08.2021 07:46 Відповісти
ООН посібник сепарні.
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20.08.2021 07:52 Відповісти
Зато у них министры -..геи........ну и все мышление через ж...пу....
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20.08.2021 08:23 Відповісти
ау....красный крест....прекращайте завозить товар барыгам в супермаркеты....неужели вы непонимаете что всё это добро в общем продаётся а не раздаётся...? да и вообще пусть ******** их кормит... На окуповані території Донбасу доставлено 70 тонн гуманітарних вантажів від ООН, - Мінреінтеграції - Цензор.НЕТ 392
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20.08.2021 08:16 Відповісти
Вот так международное сообщество поддерживает войну.
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20.08.2021 08:24 Відповісти
Странно все это! Почему кормильцам всей Украины гуманитарку возят, разве они недоедают?
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20.08.2021 08:47 Відповісти
 
 