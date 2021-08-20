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Український воїн загинув на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші": 7 ворожих обстрілів і 2 прольоти БПЛА, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Український воїн загинув на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші": 7 ворожих обстрілів і 2 прольоти БПЛА, - штаб ООС

Минулої доби, 19 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 7 обстрілів і 2 прольоти БПЛА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

Так, У напрямку Новоолександрівки російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

Біля Кримського противник обстрілював наші позиції з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Нью-Йорку ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Невельського та Новозванівки окупанти застосовували станкові протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

В районі населеного пункту Красногорівка збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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Біля Південного найманці обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10", а на Донеччині – ворожого безпілотного літального апарату типу "квадрокоптер" з перетином лінії розмежування.

"В результаті обстрілів противника один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на ворожі обстріли українські захисники відкривали вогонь.

"Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - зазначили в штабі.

Станом на 7 годину ранку, 20 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції об'єднаних сил по відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.

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Топ коментарі
+19
Царство небесне загиблому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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20.08.2021 07:44
+15
В Челябинск вернули использованное
Український воїн загинув на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші": 7 ворожих обстрілів і 2 прольоти БПЛА, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4597
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20.08.2021 08:23
+15
Земля бетоном цій курві із кацапії 😡
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20.08.2021 08:37
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Царство небесне загиблому.
Горіть у пеклі москалі !!!
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20.08.2021 07:44 Відповісти
Особенности "гражданской войны"
Український воїн загинув на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші": 7 ворожих обстрілів і 2 прольоти БПЛА, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4552
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20.08.2021 08:21 Відповісти
В Челябинск вернули использованное
Український воїн загинув на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші": 7 ворожих обстрілів і 2 прольоти БПЛА, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4597
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20.08.2021 08:23 Відповісти
одухотворьонниє літса - хоч пацюків бий
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20.08.2021 14:53 Відповісти
Земля бетоном цій курві із кацапії 😡
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20.08.2021 08:37 Відповісти
Український воїн загинув на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші": 7 ворожих обстрілів і 2 прольоти БПЛА, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 468
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20.08.2021 08:49 Відповісти
Rip.
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20.08.2021 09:03 Відповісти
Український воїн загинув на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші": 7 ворожих обстрілів і 2 прольоти БПЛА, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8028
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20.08.2021 09:51 Відповісти
Вічна память герою. Дякуючи таким патріотам зірваний проект "новоросія",зупинена агресія путлеровської росії. Слава героям!!
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20.08.2021 09:59 Відповісти
Царство Небесне!!!
Вічна пам'ять!!!
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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20.08.2021 11:19 Відповісти
*** !!! та перестаньте вже про - "тишу"... так огидно... мабудь повна тиша у голові Верховного Придурка... Що від тиші гинуть найкращі... ? Царство Небесне - ГЕРОЮ.! Вічна пам"ять і пошана батькам...
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20.08.2021 11:35 Відповісти
Вічна пам'ять герою....

Український воїн загинув на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші": 7 ворожих обстрілів і 2 прольоти БПЛА, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2246
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20.08.2021 13:15 Відповісти
Український воїн загинув на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші": 7 ворожих обстрілів і 2 прольоти БПЛА, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 955

Привіт Матусю!
Я живий….
Моя любов ще не вмирає…
І хоч в могилі я сумний,
Я УКРАЇНУ цю кохаю.
До тебе прийду я у сні,
І тихо, ніжно пригорнуся,
І ти відчуєш погляд мій,
Благатимеш щоб я вернувся….
Я не повЕрнуся... нажаль…
Назад дороги вже немає
А проклятий отой москаль
Горить у пеклі - не згасає..
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20.08.2021 14:15 Відповісти
-- Із початком війни ліліпуто--- гундяївські агенти-- святоші / із так званих " наших " .московських. - прихожан/ вишивають по Україні на 2-во - ярусних автобусах і проповідують мир :---Прежде всего . надо перестать стрелять !!!/ Саме під цим гаслом--- був вкинутий нам їх засланець. сьогодні головнокомандувач ЗЕ--немог.../ На свій запит. до емісарки: --- -Чому ж ви НЕ почнете свою миротворчу місію від стійла ліліпутіна ?! Остання випалила :--- А мьі. верующие. вне политики ...Саме ця філософія російського світоча літератури графа Л.--Толстого : --- НЕ протився злу насилием! -- І дозволяє мерзенним кацапидлам щоднини вбивати найкращих синів України. нам же ---- мовчи та диш... / НЕ вже не можна хоч "заспокоїти " російських снайперів-- вбивць ?! /
--- А ми дивились. та мовчали. Та мовчки чухали чуби... Німії. подлії раби... / Т. Шевченко /
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20.08.2021 16:23 Відповісти
Поля и парники конопли каждую неделю накрывают менты по всей Украине. А наши военные каждый день гибнут на фронте. 73% во главе с Гі - вы это сделали разом. Твари.
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20.08.2021 17:20 Відповісти
Вічна пам'ять Герою Украіни 😪😪😪
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20.08.2021 20:03 Відповісти
 
 