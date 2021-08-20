П'ятеро людей, зокрема троє малолітніх дітей, загинули в результаті лобового зіткнення Opel Astra і Mercedes в Запорізькій області. ФОТОрепортаж (оновлено)

На автодорозі М-18 "Харків-Сімферополь" в Запорізькій області сталося зіткнення двох легкових автомобілів, загинули 5 осіб, з них 3 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нацполіція і ДСНС.

"20 серпня о 3 годині. 58 хв. між с. Високе і с. Радісне Михайлівського району на автодорозі М-18 "Харків-Сімферополь" сталося зіткнення двох легкових автомобілів з подальшим загоранням одного з них. У результаті ДТП загинули 4 людини, з них 2 дітей (вік до 8 років), і травмовані 2 людей яких в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовані в лікарню", - сказано в повідомленні пресслужби ДСНС.

Пізніше у відділі комунікації поліції Запорізької області уточнили, що сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів, в результаті якого загинули п'ятеро людей, в тому числі троє малолітніх дітей, ще двоє дістали тілесні ушкодження. За фактом ДТП порушено кримінальне провадження.

"Попередньо встановлено, що приблизно о 4:30 на автодорозі "Харків-Сімферополь" водій автомобіля Opel Astra 1990 року народження, з пасажиркою 1989 року народження, здійснюючи рух з боку міста Мелітополь в сторону міста Василівка, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем Mercedes-190. внаслідок цього сталося перекидання другої іномарки в кювет, де транспортний засіб загорівся. В результаті ДТП водій і чотири пасажири автомобіля Mercedes-190 загинули на місці. Серед них троє малолітніх дітей. водій першої іномарки та його пасажирка з тілесними ушкодженнями доставлені в районну лікарню", - йдеться в повідомленні.

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Фото: сайт поліції

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Розпочато досудове розслідування.

Правоохоронці звертаються до свідків ДТП або водіїв транспортних засобів, які мають відеозапису, що стосуються вказаної події, з проханням відгукнутися і звернутися по телефону (098) 987-94-44 або 102.





Фото: ДСНС