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ДТП (2685) смерть (3653) Запорізька область (458) ДСНС (2235)

П'ятеро людей, зокрема троє малолітніх дітей, загинули в результаті лобового зіткнення Opel Astra і Mercedes в Запорізькій області. ФОТОрепортаж (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Події

П'ятеро людей, зокрема троє малолітніх дітей, загинули в результаті лобового зіткнення Opel Astra і Mercedes в Запорізькій області. ФОТОрепортаж (оновлено)

На автодорозі М-18 "Харків-Сімферополь" в Запорізькій області сталося зіткнення двох легкових автомобілів, загинули 5 осіб, з них 3 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нацполіція і ДСНС.

"20 серпня о 3 годині. 58 хв. між с. Високе і с. Радісне Михайлівського району на автодорозі М-18 "Харків-Сімферополь" сталося зіткнення двох легкових автомобілів з подальшим загоранням одного з них. У результаті ДТП загинули 4 людини, з них 2 дітей (вік до 8 років), і травмовані 2 людей яких в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовані в лікарню", - сказано в повідомленні пресслужби ДСНС.

Пізніше у відділі комунікації поліції Запорізької області уточнили, що сталося лобове зіткнення двох легкових автомобілів, в результаті якого загинули п'ятеро людей, в тому числі троє малолітніх дітей, ще двоє дістали тілесні ушкодження. За фактом ДТП порушено кримінальне провадження.

Пятеро людей, зокрема троє малолітніх дітей, загинули в результаті лобового зіткнення Opel Astra і Mercedes в Запорізькій області 01

"Попередньо встановлено, що приблизно о 4:30 на автодорозі "Харків-Сімферополь" водій автомобіля Opel Astra 1990 року народження, з пасажиркою 1989 року народження, здійснюючи рух з боку міста Мелітополь в сторону міста Василівка, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення з автомобілем Mercedes-190. внаслідок цього сталося перекидання другої іномарки в кювет, де транспортний засіб загорівся. В результаті ДТП водій і чотири пасажири автомобіля Mercedes-190 загинули на місці. Серед них троє малолітніх дітей. водій першої іномарки та його пасажирка з тілесними ушкодженнями доставлені в районну лікарню", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Одна людина загинула, ще четверо госпіталізовані внаслідок масштабної ДТП за участю чотирьох вантажівок на Дніпропетровщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Пятеро людей, зокрема троє малолітніх дітей, загинули в результаті лобового зіткнення Opel Astra і Mercedes в Запорізькій області 02

Фото: сайт поліції

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Розпочато досудове розслідування.

Правоохоронці звертаються до свідків ДТП або водіїв транспортних засобів, які мають відеозапису, що стосуються вказаної події, з проханням відгукнутися і звернутися по телефону (098) 987-94-44 або 102.

Пятеро людей, зокрема троє малолітніх дітей, загинули в результаті лобового зіткнення Opel Astra і Mercedes в Запорізькій області 03
Пятеро людей, зокрема троє малолітніх дітей, загинули в результаті лобового зіткнення Opel Astra і Mercedes в Запорізькій області 04
Фото: ДСНС

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Топ коментарі
+2
Всьо вам ні так: плахіє дарогі плоха, харошиє дарогі плоха. Может ні в дарогах дєло?
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20.08.2021 08:22
+2
Ты каким органом читаеш?...дети были в Мерсе, в которого вошел со встречки Жопель...о чем твой безмозглый комментарий?
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20.08.2021 11:12
+1
Як би дорога була в ямах, то так би не ганяли.
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20.08.2021 08:02
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Як би дорога була в ямах, то так би не ганяли.
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20.08.2021 08:02 Відповісти
Всьо вам ні так: плахіє дарогі плоха, харошиє дарогі плоха. Может ні в дарогах дєло?
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20.08.2021 08:22 Відповісти
"Разруха не в клозетах, а в головах"... Просто чергові "гейрогеї" клали вправо стрілку спідометрів своїх "гейроблях", чомусь в головах хромосомних дибілів, сидить думка, що в іномарках вони недоторканні, а ще якщо є пачка баксів в кармані, так взагалі "бога за бороду тримають", тому можна й 150км/год, й по зустрічній... Шкода пасажирів, що їхали з даунами за кермом.
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20.08.2021 08:26 Відповісти
4 утра , пустая дорога. Скорость. Трасса неосвещена, необорудована и во многих местах выглядит заброшенной. Очередной дорожный кошмар
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20.08.2021 08:04 Відповісти
смотри с 3:36 какой там по твоим словам "кошмар"

https://www.youtube.com/watch?v=b52BIj6LmVE
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20.08.2021 08:17 Відповісти
да, согласен, дорогу перепутал, часто езжу с Запорожья на Харьков. Кошмар это о дтп
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20.08.2021 08:52 Відповісти
с Запорожье на Харьков все ездят через Днепр
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20.08.2021 14:13 Відповісти
харьков-симферополь.... м-да, ну шо, зе-билл, крым с моря будешь брать или очком? Два легковики зіткнулися в Запорізькій області: четверо людей загинули, серед них двоє дітей, ще двох осіб госпіталізовано, - ДСНС - Цензор.НЕТ 7692
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20.08.2021 08:39 Відповісти
Статтю добре прочитай
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20.08.2021 11:12 Відповісти
Ты каким органом читаеш?...дети были в Мерсе, в которого вошел со встречки Жопель...о чем твой безмозглый комментарий?
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20.08.2021 11:12 Відповісти
Обов,язково по бидлячому звертатися до людини ? По нормальному віра не дозволяє
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20.08.2021 12:00 Відповісти
Звичайно дозволяє, але тільки до уважних і адекватних...не сприймаю мусору в коментарях і в житті
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20.08.2021 12:13 Відповісти
Хто з них на зустрічку виїхав ?
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20.08.2021 11:14 Відповісти
Ок, невірно прочитав …
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20.08.2021 12:01 Відповісти
Самое время, чтобы уснуть.
Что и продемонстрировал водитель Опеля, выехав на встречную полосу.
Другой причины не вижу.
И евробляхи здесь не причем и про "стрелку на 150" - то же.
Видно же, что Мерс уходил от удара, но не успел уйти на свою обочину, потому и оказался в кювете после ДТП.
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20.08.2021 11:39 Відповісти
если у него ковид то оправдают
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21.08.2021 18:26 Відповісти
Ну коли це припинется ,чому діти гинуть із за ідіотів ?,справа не в дорогах справа в дурнях яких розвелося , та ще повноі безвідповідальності.
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20.08.2021 12:41 Відповісти
мерс из жта )без подух а опель старше и мощнее там не трупы а тут такое смерть не от ковида..моменто море
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21.08.2021 18:26 Відповісти
 
 