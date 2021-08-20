В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 1 600 нових випадків зараження, 882 людини одужали

В Україні зафіксовано 1 600 нових випадків зараження COVID-19 за станом на ранок 20 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 19 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 600 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 112, медпрацівників - 46).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 597 осіб;

летальних випадків – 26;

одужало – 882 особи.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 23 478 осіб,

методом ІФА – 6 454 особи,

експрес-тестами – 19 010 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 271 826 осіб;

одужало – 2 200 000 осіб;

летальних випадків – 53 394;

проведено ПЛР-тестувань – 11 773 325.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях", - розповіли в МОЗ.







