В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 1 600 нових випадків зараження, 882 людини одужали
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В Україні зафіксовано 1 600 нових випадків зараження COVID-19 за станом на ранок 20 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
"За добу 19 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 600 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 112, медпрацівників - 46).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 597 осіб;
летальних випадків – 26;
одужало – 882 особи.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 23 478 осіб,
методом ІФА – 6 454 особи,
експрес-тестами – 19 010 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 271 826 осіб;
одужало – 2 200 000 осіб;
летальних випадків – 53 394;
проведено ПЛР-тестувань – 11 773 325.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях", - розповіли в МОЗ.
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- Тут 3 огнестрельных.
- Пиши "осложнение ковида".
Это как в том анекдоте про Петьку...когда ему карта пошла..😀