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В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 1 600 нових випадків зараження, 882 людини одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 1 600 нових випадків зараження, 882 людини одужали

В Україні зафіксовано 1 600 нових випадків зараження COVID-19 за станом на ранок 20 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

"За добу 19 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 1 600 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 112, медпрацівників - 46).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 1 600 нових випадків зараження, 882 людини одужали 01 госпіталізовано – 597 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 1 600 нових випадків зараження, 882 людини одужали 01 летальних випадків – 26;

В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 1 600 нових випадків зараження, 882 людини одужали 01 одужало – 882 особи.

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 1 600 нових випадків зараження, 882 людини одужали 01 методом ПЛР – 23 478 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 1 600 нових випадків зараження, 882 людини одужали 01 методом ІФА – 6 454 особи,

В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 1 600 нових випадків зараження, 882 людини одужали 01 експрес-тестами – 19 010 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 1 600 нових випадків зараження, 882 людини одужали 01 захворіло – 2 271 826 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 1 600 нових випадків зараження, 882 людини одужали 01 одужало – 2 200 000 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 1 600 нових випадків зараження, 882 людини одужали 01 летальних випадків – 53 394;

В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 1 600 нових випадків зараження, 882 людини одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 11 773 325.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківській (86) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 1 600 нових випадків зараження, 882 людини одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 1 600 нових випадків зараження, 882 людини одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 1 600 нових випадків зараження, 882 людини одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 26 осіб, зафіксовано 1 600 нових випадків зараження, 882 людини одужали 14

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Топ коментарі
+2
Менше нагнітайте, здоровіше всі будуть
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20.08.2021 08:27
+2
А ты не знаешь, как устанавливается "причина смерти" сейчас?
- Тут 3 огнестрельных.
- Пиши "осложнение ковида".
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20.08.2021 09:59
+1
Почему на Днепропетровщине каждый день больше всего умерших?
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20.08.2021 08:44
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Менше нагнітайте, здоровіше всі будуть
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20.08.2021 08:27 Відповісти
Почему на Днепропетровщине каждый день больше всего умерших?
показати весь коментар
20.08.2021 08:44 Відповісти
А ты не знаешь, как устанавливается "причина смерти" сейчас?
- Тут 3 огнестрельных.
- Пиши "осложнение ковида".
показати весь коментар
20.08.2021 09:59 Відповісти
Причем не только сейчас, но и раньше. Наверное это свидетельствует о качестве лечения больных
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20.08.2021 11:11 Відповісти
интересно кто эти тесты поставляет и насколько легко можно манипулировать данными
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20.08.2021 10:36 Відповісти
Как моз захочет такие данные и опубликуют...проверить то все одно никто не может..
Это как в том анекдоте про Петьку...когда ему карта пошла..😀
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20.08.2021 10:56 Відповісти
В Раше тебе будет хорошо?
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20.08.2021 10:50 Відповісти
незнаю небыл там давно
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20.08.2021 11:26 Відповісти
люди народжуються і вмирають, вічно ніхто не живе, кому цікава ця статистика?
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20.08.2021 11:12 Відповісти
вечно ужк живут ксть люди которым больше ста лет т есть больше века так что некоторые живут уже вечно
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20.08.2021 11:27 Відповісти
Дідько, забери від нас айкосика. В країнї ковід почав набирати оберти, лишень йолоп один гальмуе ( масові заходи запроваджуе, щоби бомонд встиг наварити під час чуми).
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22.08.2021 22:28 Відповісти
 
 