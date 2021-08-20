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Джапарова про нові арешти кримських татар в окупованому РФ Криму: Акт помсти і зачистка

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Джапарова про нові арешти кримських татар в окупованому РФ Криму: Акт помсти і зачистка

Затримання і арешт п'яти кримських татар в окупованому Росією Криму є помстою і "зачисткою".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" сказала перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

"Це, на жаль, системна історія, ми розуміємо, що мета таких акцій - одна, і дуже проста: параліч, ввести людей в такі умови страху, щоб кожен розумів, що може бути наступним, щоб жодної присутності опору не було. Це така зачистка. П'ять затриманих - це активісти, люди, які відвідували судові засідання, допомагали родичам. Один з них в ніч перед тим, як будинок його матері обшукали, повернувся з Ростова-на-Дону, де оголошували вирок іншим кримським татарам. Думаю, це акт помсти", - сказала заступниця міністра.

Джапарова зазначила, що політичні в'язні, котрі утримуються на території Росії, отримують допомогу, яку фінансує Україна через Міністерство закордонних справ.

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"Політичні в'язні, які сьогодні перебувають або в окупованому Криму, або в Ростові-на-Дону, в інших частинах Росії, мають консульський захист і захист адвокатів, які фінансуються Україною", - сказала Джапарова.

Нагадаємо, 17 серпня в Криму на світанку проходили масові обшуки в будинках кримських татар в Сімферопольському, Бахчисарайському районах Криму і в Балаклавському, Нахімовському районах Севастополя. Було затримано 5 осіб. Як повідомляє "Українська правда", 19 серпня "суд" у Севастополі відправив під варту ще двох з п'яти кримських татар. Їм обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 11 жовтня. У ФСБ заявляють, що заарештували нібито двох лідерів і трьох учасників організації "Хізб-ут-Тахрір", яка вважається в Росії терористичною.

Російський адвокат Микола Полозов вважає, що масові обшуки в будинках кримських татар - це реакція окупаційної влади Криму на майбутній саміт "Кримської платформи", який розпочнеться 23 серпня, напередодні Дня Незалежності України. "Російська влада в повній мірі використовує все своє репресивне законодавство в окупованому Криму, насамперед для того, щоб чинити тиск на місцеве населення, переважно кримських татар, як найбільш значущу соціальну групу, яка не прийняла окупацію і її наслідки", - сказав Полозов.

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З часом всіх місцевих витиснуть звідти і заселять понаїхавшими.
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20.08.2021 08:31 Відповісти
Москали падлами жили, падлами и умрут.
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20.08.2021 08:31 Відповісти
отаке воно, ***** сралінське...
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20.08.2021 08:41 Відповісти
А як Найкоротший збирається звільняти Крим своєю платформою?
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20.08.2021 08:46 Відповісти
Платформа - це позитивний крок. Хоча організував її не Єрмак, а Кулеба (ще точніше - Еміне своїми трендітними ручками).
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20.08.2021 08:49 Відповісти
І хто буде сов.без. чи генасамблею ООН скликати? Рашисти з кожного вашого пука будуть. А зЕлені і геноцид населення в окупації - пох! Не кажучи вже про знищення історичних пам'яток, захоплення власності в Криму, викрадання корисних копалин з допомогою викраденого в України обладнання, забруднення Чорного Моря, нагромадження Криму зброєю включно з ядерною, та т.і. Зеленій блювоті це все до сраки. Головне - шоу для лохів забабахати за нев'***** кошти..
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20.08.2021 10:08 Відповісти
 
 