За добу у світі виявили 723 тис. нових випадків COVID-19, померли 10,9 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 210 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 20 серпня у світі зареєстрували 723 088 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 10 948 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 210 856 749 випадків інфікування, з них 723 088 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 417 634 особи, з них 10 948 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 188,7 млн ​​осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Франція.

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 52-гу позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 14-ту, за летальними випадками - 37-му і 6-ту позицію відповідно.