Необхідно зміцнити всі зовнішні кордони Євросоюзу, - глави МВС країн ЄС про міграційну кризу
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Глави МВС країн ЄС заявили про необхідність посилити зовнішній кордон через мігрантів. Проблема також загострилася на тлі захоплення Афганістану талібами, через що багато афганців намагаються втекти з країни, побоюючись репресій.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Країни ЄС звинуватили Білорусь в здійсненні "прямого нападу" шляхом виштовхування мігрантів через кордон, і погодилися з необхідністю в майбутньому зміцнити зовнішні кордони.
Європейський Союз звинуватив Олександра Лукашенка в організації прибуття тисяч людей на межі Литви, Латвії та Польщі у відповідь на санкції, введені проти Білорусі. Міністри внутрішніх справ 27 країн ЄС заявили, що Білорусь прагне "використовувати людей у політичних цілях".
"Така агресивна поведінка ... неприйнятна і рівносильна прямій атаці, спрямованій на дестабілізацію і тиск на ЄС", - йдеться в заяві міністрів.
Держави-члени ЄС стурбовані можливістю повторення європейської міграційної кризи 2015/16 року, коли хаотичне прибуття понад мільйону людей з Близького Сходу порушило систему безпеки і соціального забезпечення блоку країн.
Міністри, без прямої згадки Афганістану, заявили, що "необхідно зміцнити всі зовнішні кордони" ЄС, щоб запобігти незаконному перетину кордону в майбутньому.
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зебилы, лядь
А у нас буває, виростає "мак снотворний" Він такий самий, що і в Афганістані, тільки у нас його споконвіку ростили для насіння , а там - для "тер"яку" (опіуму)
Краще би вже вклались в стіну Яценюка по всьому кордону з касапами.