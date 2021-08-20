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Новини За кордоном
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Білорусь (3785) кордон (1298) Латвія (302) Литва (587) мігранти (450) Польща (2060) Євросоюз (2600)

Необхідно зміцнити всі зовнішні кордони Євросоюзу, - глави МВС країн ЄС про міграційну кризу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Необхідно зміцнити всі зовнішні кордони Євросоюзу, - глави МВС країн ЄС про міграційну кризу

Глави МВС країн ЄС заявили про необхідність посилити зовнішній кордон через мігрантів. Проблема також загострилася на тлі захоплення Афганістану талібами, через що багато афганців намагаються втекти з країни, побоюючись репресій.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Країни ЄС звинуватили Білорусь в здійсненні "прямого нападу" шляхом виштовхування мігрантів через кордон, і погодилися з необхідністю в майбутньому зміцнити зовнішні кордони.

Європейський Союз звинуватив Олександра Лукашенка в організації прибуття тисяч людей на межі Литви, Латвії та Польщі у відповідь на санкції, введені проти Білорусі. Міністри внутрішніх справ 27 країн ЄС заявили, що Білорусь прагне "використовувати людей у політичних цілях".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща встановлює колючий дріт на кордоні з Білоруссю для боротьби з нелегальною міграцією

"Така агресивна поведінка ... неприйнятна і рівносильна прямій атаці, спрямованій на дестабілізацію і тиск на ЄС", - йдеться в заяві міністрів.

Держави-члени ЄС стурбовані можливістю повторення європейської міграційної кризи 2015/16 року, коли хаотичне прибуття понад мільйону людей з Близького Сходу порушило систему безпеки і соціального забезпечення блоку країн.

Міністри, без прямої згадки Афганістану, заявили, що "необхідно зміцнити всі зовнішні кордони" ЄС, щоб запобігти незаконному перетину кордону в майбутньому.

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Топ коментарі
+3
Только стена, как в Израиле!
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20.08.2021 08:47
+1
буде хреново, якщо почнуть будувати стіну по кордону Польщі, Словачини, Угорщини, Румунії з Білоруссю та Україною...
Краще би вже вклались в стіну Яценюка по всьому кордону з касапами.
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20.08.2021 08:52
+1
Они научат нас как правильно выращивать мак и мы наводним Европу дешевым героином. Будет не Каспийский груз, а Украинский Необходимо укрепить всю внешнюю границу Евросоюза, - главы МВД стран ЕС о миграционном кризисе - Цензор.НЕТ 2766
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20.08.2021 08:58
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Только стена, как в Израиле!
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20.08.2021 08:47 Відповісти
Ээээ, какая стена, а как же права человека?
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20.08.2021 08:49 Відповісти
а в чому там поблема з правами людини?
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20.08.2021 12:31 Відповісти
и мы опять по восточную сторону
зебилы, лядь
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20.08.2021 08:50 Відповісти
Они научат нас как правильно выращивать мак и мы наводним Европу дешевым героином. Будет не Каспийский груз, а Украинский Необходимо укрепить всю внешнюю границу Евросоюза, - главы МВД стран ЕС о миграционном кризисе - Цензор.НЕТ 2766
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20.08.2021 08:58 Відповісти
Ми його споконвіку вирощували! Для шуликів і пиріжків! Якби не Афган - так і продовжували наші бабки пекти пиріжки для внуків! А так навчили за десять років війни українських хлопців як його в наркоту перетворювать!
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20.08.2021 09:02 Відповісти
Чогось я зажди думав, шо той мак шо на городі виростає інколи випадково, то або дичка або мак-самосійка, а у афганців там якийсь елітний, виведений селекційно роками Необхідно зміцнити всі зовнішні кордони Євросоюзу, - глави МВС країн ЄС про міграційну кризу - Цензор.НЕТ 6174
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20.08.2021 09:09 Відповісти
Хочеш побачить "самосійку-дичку"? Сядь в автобус Київ-Одеса і проїдь десь у район Кривого Озера - подивися на поля пшениці і ячменю - там поля наче кров"ю залиті від тої "дички"
А у нас буває, виростає "мак снотворний" Він такий самий, що і в Афганістані, тільки у нас його споконвіку ростили для насіння , а там - для "тер"яку" (опіуму)
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20.08.2021 09:30 Відповісти
Прокинулись, толерасти.
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20.08.2021 08:50 Відповісти
буде хреново, якщо почнуть будувати стіну по кордону Польщі, Словачини, Угорщини, Румунії з Білоруссю та Україною...
Краще би вже вклались в стіну Яценюка по всьому кордону з касапами.
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20.08.2021 08:52 Відповісти
Київська Хунта ставить лайк Необходимо укрепить всю внешнюю границу Евросоюза, - главы МВД стран ЕС о миграционном кризисе - Цензор.НЕТ 5428
Необходимо укрепить всю внешнюю границу Евросоюза, - главы МВД стран ЕС о миграционном кризисе - Цензор.НЕТ 5173
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20.08.2021 08:59 Відповісти
Стіна Поценюка?! Не смішіть. Необхідно зміцнити всі зовнішні кордони Євросоюзу, - глави МВС країн ЄС про міграційну кризу - Цензор.НЕТ 8546
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20.08.2021 12:33 Відповісти
та не, надо просто в очко путлеру заглянуть - и проблемы решатся сами собой... Необходимо укрепить всю внешнюю границу Евросоюза, - главы МВД стран ЕС о миграционном кризисе - Цензор.НЕТ 6039
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20.08.2021 08:52 Відповісти
коментар відмічено як спам
Прибалты с поляками вообще опухшие товарищи. Как деньги из общака брать так первые, а пару тысячь бородатых братьев приютить не могут.
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20.08.2021 09:03 Відповісти
Tak kto priglosil etix turistov pust sami ix i derzit,polno teper v Belorus takix xodit
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20.08.2021 09:11 Відповісти
Проявляю глибоку озабоченность і сурово поріцаю-а будування стіни це буде прояв відступлення від демократичних цінностей любові в всьому мірі -як писав наш поет Тисина-трактор в полі дир дир дир-ми за мир
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20.08.2021 09:47 Відповісти
Да делов-то. Мы приютим, всех кто пожелает. Что то я вижу последнее время часто в Киеве муслимов,целыми семьями, из Сирии наверное. И афганцев приютим.
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20.08.2021 10:07 Відповісти
Наконец-то дошло, что не надо было пускать их в европу и раньше. Уровень их культуры тому подтверждение. Поздно хватились. Нам , Украине, тоже надо закрыть границы.
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20.08.2021 11:49 Відповісти
 
 