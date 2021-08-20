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Новини Політика України
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Горбаль (10) податкова міліція (725) Бутусов Юрій (1968) ДФС (1312) Милованов Тимофій (209) Шефір_Сергій (109) Єрмак Андрій (902) Офіс Президента (1322) Мельник Вадим (64) Татаров Олег (296) Бюро економічної безпеки (107) Гмирін Андрій

Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов. ДОКУМЕНТ

5 років тому, 19 серпня 2016 року, був підписаний наказ про численні фінансові порушення в роботі Головного слідчого управління ДФС, в результаті якого був звільнений його тодішній начальник Вадим Мельник - нинішній глава ДФС. А 20 серпня 2021 року Мельник може бути призначений головою нового "реформаторського" Бюро економічної безпеки.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Журналіст нагадав, що конкурс на главу Бюро економічної безпеки не закінчений, Кабмін у середу не зміг винести рішення, і переніс визначення переможця на п'ятницю.

"У фінал конкурсу, нагадаю, голова конкурсної комісії і також радник голови Офісу Президента Тимофій Милованов вивів кадрового податкового міліціонера - чинного главу ДФС Вадима Мельника, якого (от збіг) якраз підтримує глава Офісу Президента Андрій Єрмак, шеф Милованова. Також серед фіналістів - прокурор і також кадровий податковий міліціонер Аттила Ковчі, і банкір, колишній депутат "Партії регіонів" Василь Горбаль. Офіс Президента має намір продавити призначення Мельника - так і писали з самого початку фейкового конкурсу", - додав він.

Також читайте: Сертифікат глави ДФС Мельника на знання української мови відсутній у держреєстрі

"Джерела Цензор.НЕТ передали документ, який став однією з причин звільнення Мельника з податкової міліції в 2016-му році. Як відомо, в 2016-му році він звільнився з посади начальника Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС. І знову увійшов у владу вже при президенті Зеленському, завдяки підтримці свого партнера - заступник голови ОП Олега Татарова. А також за сприяння помічника президента Сергія Шефіра і "смотрящего" від Офісу Президента з податкових питань Андрія Гмиріна", - розповів Бутусов.

"Так-от, Мельник пішов у результаті проведення тематичної перевірки ГСУ ДФС. Матеріали перевірки викладені в наказі № 714 глави ДФС Романа Насірова від 19 серпня 2016 року. Перевірка встановила, що Головне слідче управління фінрозслідувань Мельника систематично порушувало Порядок зберігання речових доказів. Вилучалися мільйони доларів і десятки мільйонів гривень, які довгий час не передавалися на зберігання державі. Чому цього не можна робити? Тому що великий корупційний ризик, що тримаючи у себе в особистому сейфі великі гроші, податковий міліціонер раптом захоче не передавати державі вилучену суму і діяти за законом, а повернути гроші підозрюваному, вимагаючи у нього частку для себе особисто - і без всяких формальностей швидко прийняти рішення за такою угодою, а можна і просто нарити компромат, і вилучене нікуди не віддавати", - пояснив журналіст.

"Оцініть масштаби:

"Має місце непередання Підрозділами податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровський, Київській, Одеській областях, м.Києва та Центрального офісу ДФС для зберігання Уповноваженому банку вилучених готівкових коштів в сумі 24,3 млн грн, 2,3 млн доларів США ... Місцезнаходження яких не встановлено".

"29.12.2015 у Київській області податковою міліцією спільно з працівниками СБУ припинено діяльність групи осіб та за результатами перевірки вилучено 1079 годинників на суму понад 400 млн. грн, та готівку (120 тис. доларів США, 10 тис. євро, 20 млн. гривень). При цьому згідно з отриманою інформацією встановлено, що обліковано лише 94,4 тис. доларів США та 1,7 млн. гривень".

"Згідно з інформацією на веб-порталі ДФС від 04.06.2015, ГУ ДФС у м.Києві викрито "конвертаційний центр" з обігом коштів у понад 1 млрд. грн та вилучено 0,7 млн.доларів США, 0,2 млн грн, місцезнаходження яких перевіркою не встановлено (спецповідомлення та інформацію до перевірки не надані)".

"Не виконано ухвалу Шевченкiвського районного суду м.Києва від 30.10.2015 щодо повернення майна, вилученого 09.10.2015 (49 комп'ютерів IMac, 163 ноутбука Macbook, 46 телефонів Iphone, 145 планшетів Ipad, 16 годинників Applewatch, 66 роутерів та 73 мультимедійні приставки Apple TV) у кількості 1150 одиниць та орієнтовною вартістю 10,1 млн. гривень", - цитирует Бутусов материалы приказа.

Також читайте: Бутусов: Якщо БЕБ очолить Мельник - отже, на конкурсі перемогла корупція

"В кінці наказу Насіров вимагає від Мельника повернути всі зазначені цінності і поставити їх на облік. Невідомо, чи було все поставлено на облік, але Мельник після цього пішов з ДФС - на три роки, і повернувся вже в більш високому статусі в 2019-му. Але ж Кабміну варто поставити запитання - а чи виконав Мельник наказ? Чи поставлено було на облік? Чи були кримінальні справи за вказаними фактами? Чи не закрив хтось ці справи в правоохоронних органах? Можливо, варто Кабміну запитати таку інформацію, перш ніж перетворювати БЕБ на щось схоже на описану в наказі структуру?"- резюмував журналіст.

Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов 01
Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов 02
Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов 03
Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов 04
Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов 05
Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов 06
Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов 07
Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов 08
Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов 09

Джерело: 
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Топ коментарі
+38
ЗЕскоты уже не стесняясь на главные государственные должности в стране пхнут воров и коррупционеров. Хуже не будет, какая разница
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20.08.2021 09:04
+31
Ну дык это как раз прекрасное резюме для зелени. Татаров одобряет.
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20.08.2021 09:04
+25
Единственная возможность мирного противодействия- наибольшая огласка всех зашкваров ставленников гундосой косоворотки. Но создается стойкое ощущение- что ерьмак хочет немирных озвездюливаний. Гундосый не в счет- инертное бесполезное чмо - с рукой олигархов в анусе.
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20.08.2021 09:07
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Ну дык это как раз прекрасное резюме для зелени. Татаров одобряет.
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20.08.2021 09:04 Відповісти
Як втій притчі про Ісуса. "Хто без гріха, нехай кине в мене каменем..." . Кого б не призначали, всі або злодюги, або бувші фотографи.
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20.08.2021 09:57 Відповісти
ЗЕскоты уже не стесняясь на главные государственные должности в стране пхнут воров и коррупционеров. Хуже не будет, какая разница
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20.08.2021 09:04 Відповісти
Для зелені самий підходящий кандидат.А чо?
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20.08.2021 09:04 Відповісти
А нічо, - кадровий голод, а тоді ниють чого ми не в НАТО.
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20.08.2021 09:19 Відповісти
Так це ж клондайк для Зе-влади , буде далі красти у 3 руки, 3-я для ОП. Зуміти стільки накрасти , не сісти і йти на конкурс на БЕБ, ну це треба або 100% свій ( у колі ОЗУ) або просто дурень,
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20.08.2021 13:19 Відповісти
Единственная возможность мирного противодействия- наибольшая огласка всех зашкваров ставленников гундосой косоворотки. Но создается стойкое ощущение- что ерьмак хочет немирных озвездюливаний. Гундосый не в счет- инертное бесполезное чмо - с рукой олигархов в анусе.
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20.08.2021 09:07 Відповісти
Кокой подходящий претендент...
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20.08.2021 09:07 Відповісти
Какая разница,хуже не будет
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20.08.2021 09:07 Відповісти
наверное еще никто не понял, что президент дал зеленую улицу тому, чтобы всякое отребье, которое с его помощью и поддержкой пришло на разные властные посты, разваливало государственные институции..., это и есть замысел - система начинает гнить изнутри на радость врагам, а потом рассыпается..., и не надо никаких пушек - просто запустить процесс гниения сразу во многих местах...
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20.08.2021 09:14 Відповісти
facepalm...
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20.08.2021 09:25 Відповісти
100% свой...
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20.08.2021 09:28 Відповісти
Зеленский: Ни одна страна не свободна от коррупции, это не повод не брать нас в НАТО

Верх цинизма возглавить коррупцию , а потом нести всякий бред
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20.08.2021 09:29 Відповісти
але, мусимо визнати, що жодного кума та товариша по службі- Валодзя не назначив... Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3123
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20.08.2021 09:41 Відповісти
Ну да это же совсем другое ...
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20.08.2021 10:01 Відповісти
товарищ по детсадику Баканов уже не в счет?
Вова в армии не служил, - поэтому товарищей по армейской службе у него нет, но товарищей по кварталу он всех трудоустроил.
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20.08.2021 10:02 Відповісти
Так в тому й справа, що це цинічна потвора, котру образили усі, включно із ізраїльтянами... Чмо, що обсирало все на кого вкажуть господарі і сказало правду, але про себе, що готове приймати від усіх та в будь-якій позиції, що й робить з ОПушкою...
Більшого знущання, на посаді президента для адекватних- годі й шукати... Реально, знаючи, що мене оточують стільки ТЕЛЕпнів та ТЕЛЕпузиків- бере відчай... Невже, так все кепсько і навколо одні зомбі??? Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5947
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20.08.2021 11:17 Відповісти
Ха...Откуда у еврея кумовья,а у уклониста сослуживцы?Он никого не обманул.
Ну что,сьели порохоботы? Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5738
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20.08.2021 10:07 Відповісти
ни дня без зашквара!
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20.08.2021 09:35 Відповісти
Ну а чьо, пацан в темі! А по суті - зелена мерзота тупо і нагло плює на закони, на конституцію і на все навколо себе. Він вперто руйнує всі державні інституції. Якщо його не зупинити, то нас чекають страшні часи.
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20.08.2021 09:36 Відповісти
Ці страшні часи вже настали!
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20.08.2021 09:45 Відповісти
харошіє люді, нада брать
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20.08.2021 09:39 Відповісти
Дерибан, який і Януковичу не снився.
І, власне, усі кадри і призначення Зеленського такі, розставити корумпованих і контрольованих гнид, яким при іншій владі тільки в тюрму, тому вони до останнього будуть покривати Зеленського і його банду.
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20.08.2021 09:45 Відповісти
Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9008
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20.08.2021 14:26 Відповісти
Что то заголовок не соответствует не тексту не документам. Чего так боятся Мельника не понятно.
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20.08.2021 09:45 Відповісти
Антоніна Павлівна- дура чи косить під неї?
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20.08.2021 13:26 Відповісти
Я не знаю кто вы Антонина Павловна. Это наверно только ваш врач может решить.
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20.08.2021 14:38 Відповісти
та не свисти, бабка... Шліфувальниця ти ще та. Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5942
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21.08.2021 22:44 Відповісти
Свести не свести а диагноз жди от врача. Тут не медицинский форум.
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21.08.2021 23:40 Відповісти
Антоніна, не відволікайся, ще жуп Зе!бень багацько. Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6987
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22.08.2021 01:40 Відповісти
Антонина если вы так любите жуп щебень, то всем это знать не обязательно. Антонина а по теме что то можете написать или оторваться от жупы зебень для вас невозможно?
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22.08.2021 08:06 Відповісти
Антоніна Павлівна, шлангуєш чи кокетуєш, але від любимої справи не відволікайся... Чи, наситилась сраколизка?
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22.08.2021 10:35 Відповісти
Антонина не знаю зачем вы такой глупостью занимаетесь: пишете всякую чушь вместо обсуждения статьи. Вам может помочь только профессиональная медицинская помощь но это не на этом сайте, здесь в основном о политике.
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22.08.2021 10:55 Відповісти
вместо обсуждения статьи... Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2694 Сосати чи лизати- ось і все твоє "обговорення", але не відволікайся Антоніна Павлівна, вірно ж маслиш:"Чего так боятся Мельника не понятно..," тупій партнерці годованого хряка. Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5770
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22.08.2021 13:45 Відповісти
Антонина, вы уже оприлюднили и своё пристрастие к сексуальным извращениям и свои расстройства психики. Да вас жалко но но на этом сайте вам не помогут, вам нужно срочно на специализированные сайты, там возможно вам смогут помочь если не поздно. А чего так боятся Мельника непонятно ни из статьи ни из приведенных в ней документов, к сожалению в силу вашей умственной неполноценности вам это не удается понять. Заявлено в заголовке: Мельник был уволен из налоговой милиции из-за махинаций с пропажей изъятых денег, - Бутусов. ДОКУМЕНТ. Но сам же Бутусов пишет: "Мельник после этого ушел из ГФС". Ушел это совсем не уволен. А в самих документах, почему то разбросанных не по порядку, единственный упрек Мельнику что он не принял участие в проверке и не обеспечил какую то координацию в проверке и приказано разобраться с какими то заступниками в некоторых областях и доложить о имуществе в конкретных криминальных провадженнях и в общем провести инвентаризацию. Те есть все что написано в заголовке ни как не соотносится со статьёй. Ну а ссылки на фигуранта расследования о коррупции Насирова которого судят в вакс как то нужно проверять.Источник: https://censor.net/ru/n3283736
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22.08.2021 17:06 Відповісти
очень легко людям зеленского, ермакам татаровым и прочьему сброду управлять человеком у которого к яйцам привязана гиря с незакрытыми уголовными статьями.
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20.08.2021 09:47 Відповісти
По ходу Чаус скоро будет претендентом (по квоте преЗедента) на вакансию судьи КС.....
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20.08.2021 09:55 Відповісти
Бери вище - на голову Верховного суду. Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3242
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20.08.2021 14:28 Відповісти
Ленка, надавай вже там Вовке по попке!
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20.08.2021 09:58 Відповісти
Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1495
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20.08.2021 10:00 Відповісти
Прекрасная биография, отличный профессиональный опыт, мудливый и наглый, любит начальство до коленопреклонения. Самый подходящий кадр для этой власти - не может идиот выбрать умнее себя в слуги.
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20.08.2021 10:15 Відповісти
Оце якраз то що треба.
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20.08.2021 10:17 Відповісти
скажи мне кто президент, и я скажу кто такой мельник.
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20.08.2021 10:18 Відповісти
"прекраснейший" кандидат... знает как бабло тырить...
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20.08.2021 10:20 Відповісти
В Украине часто принято на высшие должности назначать уголовный элемент.
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20.08.2021 10:21 Відповісти
Ну, так свой парень. У Зелі якраз такі працюють, або ті що зрадили Україну, або ті що обікрали Україні, або відверті малороси. Одним словом шахраї і ненависники нашої держави. Татаров і Портнов сплакнули, побачивши який до них йде конкурент.
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20.08.2021 10:23 Відповісти
Зеле потрібні тільки такі кандидати.
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20.08.2021 10:30 Відповісти
Здорово! Давайте нам побольше таких всяких-разных дядей...
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20.08.2021 10:31 Відповісти
полное зе ********
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20.08.2021 10:43 Відповісти
Уволить немедленно того,кто этого негодяя посоветовал на єту должность.
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20.08.2021 10:53 Відповісти
так это "достойный" представитель ваЗЕлиновского Сброда, ОНО Гнилое до мозга костей и собирает во круг себя таких же, люсь аристовичей, ермаков и т.д
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20.08.2021 11:06 Відповісти
нє ну а що ви очікували від зедебіла ригоАнального)))бачили очі що обирали а тепер хоч повилазьте....
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20.08.2021 11:12 Відповісти
А за публікацію Наказів ДСК хіба не передбачена відповідальність?
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20.08.2021 11:19 Відповісти
А шо не так. Как раз достойный кандидат на должность. Там других не водится
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20.08.2021 11:40 Відповісти
Факт воровства, у зеленских, - наилучшая рекомендация.
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20.08.2021 11:52 Відповісти
Неужели члены комиссии не читали материалы по кандидатам или этот ублюдок оказался лучшим из имеемых?
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20.08.2021 12:15 Відповісти
Идеальный кандидат.
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20.08.2021 13:43 Відповісти
Цветет Днепр, цветет и власть.
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20.08.2021 13:54 Відповісти
Это даже круче чем тырить шапки!!! Головний претендент на посаду глави БЕБ Мельник був звільнений з податкової міліції через махінації зі зникненням вилучених грошей, - Бутусов - Цензор.НЕТ 2121
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20.08.2021 14:12 Відповісти
Нормальну та чесну людину на цю посаду не призначать.
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20.08.2021 16:31 Відповісти
у ЗеБiлiв та ще у жЮльки всi такi... однi злодii та шахраi, сволота на сволотi.
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20.08.2021 18:38 Відповісти
 
 