Масштаби проблеми занижені в сотні разів: ЗМІ розповіли, як російський бізнес приховує катастрофу в Чорному морі

Під час заправки танкера на причалі Каспійського трубопровідного консорціуму стався витік нафти в Чорне море, що загрожує серйозними наслідками для екології. Про нафтову пляму повідомили відпочивальники в цих місцях і російські вчені, однак бізнес і місцева влада прийняли рішення проблему приховувати і занижувати її масштаби в своїх заявах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про подробиці скандалу розповіло видання "Деловая столица".

Так, керівництво консорціуму заявило, що площа розливу - близько 200 кв метрів, в той же час в Інституті космічних досліджень та Інституті океанології РАН показали знімки, на яких помітні сліди забруднення на 80 кв. кілометрів. При цьому губернатор Краснодарського краю після візиту на місце подій заявив, що проблеми не помітив.

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Пізніше Слідчий комітет РФ зреагував на заяви громадськості і порушив справу за ч. 1 ст. 252 КК РФ - "забруднення морського середовища". Через деякий час справа була перекваліфікована на більш серйозну статтю - "забруднення морського середовища, що заподіяло істотну шкоду навколишньому середовищу".

Розлив нафти може призвести до серйозних наслідків, вважають у міжнародних організаціях. Директор Центру розвитку регіональної політики Ілля Гращенков заявив, що спроба приховати катастрофу узгоджена з місцевою владою, і вказав, що мер Новоросійська, незважаючи на загрозу для людей, не став закривати пляжі. Керівник ГО "Громадянська ініціатива проти екологічної злочинності" Дмитро Шевченко зауважив, що розлив нашкодив морській фауні заповідника Утріш - там внаслідок забруднення можуть загинути дельфіни, молюски та риба. Керівник програми WWF Росії з екологічної відповідальності бізнесу Олексій Книжников заявив, що забруднено 7 км узбережжя між Абрау-Дюрсо і заповідником.

На ситуацію із забрудненням також звернули увагу в Асоціації реінтеграції Криму, вказавши на наближення плями до берегів окупованого півострова: "це нафтова пляма опиниться біля берегів Кримського півострова з його унікальними підводними екологічними системами, включаючи Опукський заповідник як охоронюваний береговий резерват, розташований на південному узбережжі Керченського півострова", - заявили в асоціації.

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Також сліди забруднення були виявлені в Анапському дельфінарії, його співробітникам довелося встановлювати огорожі і стрічки бона, щоб збирати плівку з поверхні моря.

Колишній депутат Верховної Ради України Борислав Береза ​​в блозі на сайті "Обозреватель" розповів про поточну ситуацію на Чорному морі і загрози для України.

"Зараз масляниста пляма розбилося на складові. Частина плями знищує екосистему Чорного моря, частину прибило до пляжів Краснодарського краю, а частина його пішла в далеке плавання і ось це мене дуже турбує. Тому що від цих дрейфуючих плям нафтової плівки може постраждати і узбережжі України. Судячи з усього, компанія КТК примітивно корумпує російську владу", - заявив він.

Як говориться в матеріалі, трубопровід КТК, на якому стався витік, з'єднує російські та казахстанські родовища з терміналом в Новоросійську. У 2018 його реконструювали для збільшення потужності, щоб транспортувати до 67 млн ​​тонн нафти на рік, планується збільшити його потужність до 72,5 млн т. Подібні дії російського бізнесу можуть привести до нових аварій і заподіяння непоправної шкоди екології Чорного моря.