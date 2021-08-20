1196 254
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 027 оосіб, загалом - 4 971 752, - МОЗ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 2 980 278 осіб.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
"129 027 осіб вакциновані проти COVID-19 за добу 19 серпня 2021 року. Першу дозу отримали 57 497 осіб, повністю імунізовані - 71 530 осіб.
Протягом доби працювали: 870 мобільних бригад, 2 759 пунктів вакцинації, 326 центрів вакцинації.
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 4 971 752 особи, з них отримали одну дозу - 4 971 750 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 2 980 278 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 7 952 028 щеплень", - розповіли в МОЗ.
Топ коментарі
+6 Володимир Сливка
показати весь коментар20.08.2021 09:25
+4 Пацюк Олег
показати весь коментар20.08.2021 10:02
+3 Пацюк Олег
показати весь коментар20.08.2021 10:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
все следят за тобой, ты же здесь главный пропагандист вакцинный)
главное то, что ты своей такой клоунской со смайлами "Happy birthday" пропагандой лишь отпугиваешь людей от вакцинации
ну и отлично, больше украинцев выживет!
ты там это план по пропаганде вакцины не выполняешь, сегодня остаешься без собачьей похлебки
А на колючки, гострі гілки, скло (особливо під час купання в незнайомих місцях...) звичайні діти, особливо хлопчики, наступають регулярно.
у тебе ж професорські дипломи з усіх наук, думаю, там прислухаються
але ти й далі можеш залишати в рані бруд, та не обробляти її антисептиком, а також не мити руки, вакцини все самі зроблять
Тож не обробляй рани, сподівайся на вакцини)
И как определены эти 99%? Фальшивыми подкрученными тестами? иди бабкам под подъездом эти сказки рассказывай. Вон антипка уже пошел.
уже доказано
40 циклов амплификации - больше 90% ложноположительных результатов
вот почему в восточной Азии никогда не было ужасный показателей: там больше 25 циклов никогда не делали
А свою официальную статистику, полученную по результатам фальшивых тестов, можешь засунуть куда поглубже.
1901 год. Слева с оспой боролся природный иммунитет непривитого мальчика, справа - иммунитет, натренированный противооспенной прививкой. Результат налицо (или на лице - как Вам больше нравится.) И да, 30% непривитых при заболевании оспой умирали.
А до прихода в Африку колонизаторов о местных облезнях мало знали потому что редкие путешественники если заболевали ими, то окочуривались не успев вернуться и рассказать или заразить кого-то в Европе.
И что это и откуда родом вакцины "комірнаті " , "янссен " ?