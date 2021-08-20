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За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 027 оосіб, загалом - 4 971 752, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 027 оосіб, загалом - 4 971 752, - МОЗ

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 2 980 278 осіб.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"129 027 осіб вакциновані проти COVID-19 за добу 19 серпня 2021 року. Першу дозу отримали 57 497 осіб, повністю імунізовані - 71 530 осіб.

Протягом доби працювали: 870 мобільних бригад, 2 759 пунктів вакцинації, 326 центрів вакцинації.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 4 971 752 особи, з них отримали одну дозу - 4 971 750 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози - 2 980 278 осіб (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 7 952 028 щеплень", - розповіли в МОЗ.

Читайте також: За добу у світі виявили 723 тис. нових випадків COVID-19, померли 10,9 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 210 млн. ІНФОГРАФІКА

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 027 оосіб, загалом - 4 971 752, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 027 оосіб, загалом - 4 971 752, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 027 оосіб, загалом - 4 971 752, - МОЗ 03

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Топ коментарі
+6
Цікаво,чим та від якого штаму?Чи просто збувають того що понакупували?Тим більше що добровільно-примусове вакцинування не одобряю.А як що мій організм в змозі сам бобороти цю заразу а обовязкова вакцинація просто пригнітить мій імунітет?Чому перед вакцинацією не проводять тести на присутність вже антитіл,за то кожного примушують підписувати документи про згоду на вакцинацію яка в разі не ефективності або в разі смерті знімає всю відповідальність як із держави,виробника вакцини та від тих хто проводив вакцинацію.
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20.08.2021 09:25
+4
Готові тільки-но вакцинованих відправляти з квитком на Олімпійський, при тому що імунітет після щеплення формується кілька тижнів.
Тобто бажання наштрикати людей переважає все інше, у тому числі здоровий глузд.
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20.08.2021 10:02
+3
Ви знаєте, скільки загалом існує різних респіраторних вірусних інфекцій? Кілька сотень. І кожна постійно мутує. Що далі?
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20.08.2021 10:31
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Ты просто прекрасно салютуешь себе в портки! Давай ещё залп! За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 027 оосіб, загалом - 4 971 752, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6708
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20.08.2021 17:31 Відповісти
да всем пофиг на меня)
все следят за тобой, ты же здесь главный пропагандист вакцинный)
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20.08.2021 17:33 Відповісти
Я даже больше скажу - всем на тебя нас-рать. Даже тебе самому За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 027 оосіб, загалом - 4 971 752, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1678
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20.08.2021 17:35 Відповісти
да и хрен с ним) главное что вакцинный пропагандист с тебя никакущий)
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20.08.2021 17:40 Відповісти
мне твое мнение безразлично
главное то, что ты своей такой клоунской со смайлами "Happy birthday" пропагандой лишь отпугиваешь людей от вакцинации
ну и отлично, больше украинцев выживет! За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 027 оосіб, загалом - 4 971 752, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6115
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20.08.2021 15:57 Відповісти
Ты свой антиваксерный бред превратил в полный жиденький понос. Что и требовалось показать всему миру За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 027 оосіб, загалом - 4 971 752, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9982 За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 027 оосіб, загалом - 4 971 752, - МОЗ - Цензор.НЕТ 780
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20.08.2021 16:24 Відповісти
подорвал доверие к антивакцинаторам? вот это трагедия За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 027 оосіб, загалом - 4 971 752, - МОЗ - Цензор.НЕТ 47
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20.08.2021 16:57 Відповісти
Ты себе перд@к подорвал За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 027 оосіб, загалом - 4 971 752, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5318
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20.08.2021 17:23 Відповісти
Ты себе перд@к подорвал За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 027 оосіб, загалом - 4 971 752, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3428
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20.08.2021 17:24 Відповісти
Хе-хе. Слился голубь г@внозадый За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 027 оосіб, загалом - 4 971 752, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3341
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20.08.2021 17:26 Відповісти
Хе-хе. Слился голубь г@внозадый За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 027 оосіб, загалом - 4 971 752, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4184

ты там это план по пропаганде вакцины не выполняешь, сегодня остаешься без собачьей похлебки За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 027 оосіб, загалом - 4 971 752, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4331
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20.08.2021 17:28 Відповісти
Скорее ты теперь обильно пожрёшь, выгребая горстями из своих штанов За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 027 оосіб, загалом - 4 971 752, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6285
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20.08.2021 17:30 Відповісти
и это неадекватное пропагандирует уколоться) людей, который ты отпугнул, все больше) верной дорогой идешь, спасибо!
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20.08.2021 17:34 Відповісти
Главное, что ты теперь будешь сыт содержимым своих портков За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 027 оосіб, загалом - 4 971 752, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5733
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20.08.2021 17:35 Відповісти
да и хрен с ним) главное, что с тебя вакцинный пропагандист никакой)
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20.08.2021 17:39 Відповісти
Ты кушай - не отвлекайся За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 027 оосіб, загалом - 4 971 752, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4871
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20.08.2021 17:39 Відповісти
юмор про говно четко характеризует ублюдочное существо типа тебя)
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20.08.2021 17:40 Відповісти
Г@вно - это твой обед и ужин. а если повезет, то еще и завтрак За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 027 оосіб, загалом - 4 971 752, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7932
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20.08.2021 17:42 Відповісти
Г@вно - это твой обед и ужин. а если повезет, то еще и завтрак За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 027 оосіб, загалом - 4 971 752, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3987
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20.08.2021 17:46 Відповісти
Тобто замість крихітної колотої рани ************ скальпелем, намагаючись вгадати напрямок уколу? І це щоб вберегти дитину від уколу голкою шприця? Охрініти, який ти гуманіст.
А на колючки, гострі гілки, скло (особливо під час купання в незнайомих місцях...) звичайні діти, особливо хлопчики, наступають регулярно.
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20.08.2021 15:09 Відповісти
розкажи це лікарям в травмпункті
у тебе ж професорські дипломи з усіх наук, думаю, там прислухаються
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20.08.2021 15:13 Відповісти
Ну, лікарі в травмпункті краще за мене знают, що нещепленому від правця антиваксеру потрібно з маленького укола широку рану розпанахати. Якщо через голову не дійшло, то може через ноги дійде.
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20.08.2021 16:34 Відповісти
ні, краще через десяток випадків правця у рік - обколювати усіх
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20.08.2021 16:54 Відповісти
якщо не обробити рану і при цьому зробити собі хоч 10 доз протиправцевої вакцини - це аж ніяк не гарантує, що ти не захворієш

але ти й далі можеш залишати в рані бруд, та не обробляти її антисептиком, а також не мити руки, вакцини все самі зроблять За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 027 оосіб, загалом - 4 971 752, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7302
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20.08.2021 16:56 Відповісти
Одного щеплення на 10 років достатньо, щоб правцем не захворіти. Якщо 8-9 рокв минуло, то при серйозно забрудненій рані можа ще раз вакцинуватися. А свої дурні фантазії про необроблені рани розповідай дурням-антиваксерам.
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20.08.2021 17:05 Відповісти
Жодний титр антитіл не гарантує те, що людина не захворіє правцем. Це науковий факт.
Тож не обробляй рани, сподівайся на вакцини)
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20.08.2021 17:16 Відповісти
Ти тупий антивакс, крім правця є інші іфекції і рани обробляти треба, але при колотій рані у щепленого немає потреби розрізати її в кількох напрямках, намагаючись вгадати точний напрямок уколу, бо інакше будеш грати в лотерею "чи опинюся тим 1 зі 1000 у кого виникне правець і буду в судомах рвати сухожилля".
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20.08.2021 17:30 Відповісти
не пий воду, а то станеш учасником лотереї "захлинувся водою, коли пив" За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 027 оосіб, загалом - 4 971 752, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8161
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20.08.2021 17:32 Відповісти
Если "99% всех смертей в Италии от КОВИДа за последние полгода произошли как раз среди тех, но не получил полный курс вакцинации", то зачем бустерную дозу суют именно дважды привитым?

И как определены эти 99%? Фальшивыми подкрученными тестами? За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 027 оосіб, загалом - 4 971 752, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3480 иди бабкам под подъездом эти сказки рассказывай. Вон антипка уже пошел.
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20.08.2021 11:17 Відповісти
А ты можешь доказать, что тесты фальшивые?
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20.08.2021 11:18 Відповісти
https://cormandrostenreview.com/report/

уже доказано

40 циклов амплификации - больше 90% ложноположительных результатов

вот почему в восточной Азии никогда не было ужасный показателей: там больше 25 циклов никогда не делали
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20.08.2021 11:20 Відповісти
Как не было? А на па-рашке даже по официальной статистике по 800 жмуров в день от КОВИДа За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 027 оосіб, загалом - 4 971 752, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1176
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20.08.2021 11:23 Відповісти
Речь идет о Китае, Японии, Юж. Корее, Таиланде, Малайзии, Сингапуре, болезное.
А свою официальную статистику, полученную по результатам фальшивых тестов, можешь засунуть куда поглубже.
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20.08.2021 11:25 Відповісти
Как раз ты свою "неофициальную" т.н. "статистику" оттуда вынул За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 027 оосіб, загалом - 4 971 752, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9552
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20.08.2021 12:19 Відповісти
Тогда число заболевших должно составлять 90% от числа тестов. А этого и близко нет.
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20.08.2021 15:13 Відповісти
Суют третью дозу, потому что иммунитет падает через полгода после прививок.
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20.08.2021 11:58 Відповісти
так пандемія лише серед невакцинованих, чи не так? чи це заздалегідь така турбота? і тепер кожні півроку бустерні дози? прикольно
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20.08.2021 12:36 Відповісти
В смысле суют двум привитым? Тем ,кто вообще не прививался, предлагают пройти курс из двух прививок, им бустерная доза не поможет.)
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20.08.2021 11:59 Відповісти
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 027 оосіб, загалом - 4 971 752, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5066

1901 год. Слева с оспой боролся природный иммунитет непривитого мальчика, справа - иммунитет, натренированный противооспенной прививкой. Результат налицо (или на лице - как Вам больше нравится.) И да, 30% непривитых при заболевании оспой умирали.
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20.08.2021 11:32 Відповісти
Вы забыли,а возможно и никогда не знали,по узкости Вашего кругозора что Испанцы тоже принесли в Америку болезни против которых у аборигенов небыло иммунитета.Почему до прихода в Африку белых про большинство болезней которые нас так ужасают никто там и не знал?А теперь волонтеры там борются самоотвержено из тем чем сами-же принесли туда.
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20.08.2021 11:38 Відповісти
Оба мальчика на фото европейцы. Про то, что испанцы занесли в Америку оспу и идейцы сильнее европейцев от нее умирали я знал. Но по узкости Вашего кругозора Вы не сообразили, что этот аргумент начисто разбивает Ваш тезис "А что такое иммунитет?Это естественная способность оброться у организма из ЛЮБЫМИ болезнями." 20.08.2021 11:06
А до прихода в Африку колонизаторов о местных облезнях мало знали потому что редкие путешественники если заболевали ими, то окочуривались не успев вернуться и рассказать или заразить кого-то в Европе.
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20.08.2021 12:01 Відповісти
А зачем мальчик слева пил воду из речки, в которую сливается канализация?
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20.08.2021 12:20 Відповісти
То ты со своим сыночком перепутал. Фото 1901 года, тогда из грязных луж разве что твой прадедушка пил.
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20.08.2021 12:23 Відповісти
Бо мета інша.
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20.08.2021 10:25 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни при каких обстоятельствах! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 027 оосіб, загалом - 4 971 752, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3155
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20.08.2021 10:24 Відповісти
благодаря коррупции наш народ еще живет пока
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20.08.2021 10:26 Відповісти
А где в отчёте информация про количество вакцинированных пфайзером ?
И что это и откуда родом вакцины "комірнаті " , "янссен " ?
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20.08.2021 10:33 Відповісти
Комирнати -это и есть пфайзер
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20.08.2021 10:45 Відповісти
То есть,то что мы в Украине называем пфайзером ,не оригинальная вакцина ?
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20.08.2021 10:49 Відповісти
Файзер - это не вакцина За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 027 оосіб, загалом - 4 971 752, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8781 Файзер - это организация, производящая вакцины За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 129 027 оосіб, загалом - 4 971 752, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5199
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20.08.2021 10:53 Відповісти
Ниже ответили, пфайзер -это компания. А вакцина называется комирнати.
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20.08.2021 11:57 Відповісти
хорошо.
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21.08.2021 04:03 Відповісти
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