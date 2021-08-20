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Новини Політика України
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Азовське море (823) Крим (6998) Чорне море (512) Кулеба Дмитро (1737) деокупація (296)

Росія свідомо перетворила Крим на військову базу, від якої хоче всіх відлякати. Демілітаризація можлива тільки після деокупації, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія свідомо перетворила Крим на військову базу, від якої хоче всіх відлякати. Демілітаризація можлива тільки після деокупації, - Кулеба

Росія свідомо перетворила Крим на військову базу. Москва намагається "всіх відлякати" від окупованого півострова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив в інтерв'ю проєкту Кримська редакція, опублікованому на сайті НВ.

За його словами, демілітаризувати Крим можна буде тільки після закінчення російської окупації.

"Демілітаризувати Крим наразі і, боюся, до кінця окупації, буде неможливо, тому що Росія свідомо перетворила Крим на військову базу, від якої намагається всіх відлякати. У Чорному морі нам потрібні нові спільні зусилля. Інакше Чорне море буде так само втрачене, як і Азовське", - заявив глава української дипломатії.

"Ситуація в Чорному морі потребує нової стратегії для чорноморських країн НАТО плюс Україна, Грузія і Молдова, які теж мають вихід до Чорного моря. Якщо цієї стратегії та спільних об'єднаних сил не буде, Росія почне беззастережно домінувати в Чорному морі так само, як вона зараз домінує в Азовському. Азовське море і проблема Керченського мосту є однією з найскладніших і практично наразі невирішуваних, з огляду на банальну географію. Тому що географія повністю контролюється Російською Федерацією — і з боку Таманського півострова, і з боку Кримського півострова", - зазначив Кулеба.

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Топ коментарі
+2
Демилитаризация, деоккупация и санитарная очистка от "русскавага мира" с принудительной депортацией в исконно русскые скрепно православные ипиня в сгоревшей тайге..
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20.08.2021 09:48
+2
Потому,что знает, что Крым не ее.
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20.08.2021 10:02
+1
Пусть превращает и дальше. И желательно что б завезла туда ядерное оружие. Но не сраные искандеры, а строила пусковые шахты с межконтинентальными ракетами.
Так вот, когда мокши будут тикать из Крыма, а они будут, то это оружие достанется нам. И мы его на металл не порежем и вернем себе Богом данный статус ядерной державы Россия сознательно превратила Крым в военную базу, от которой хочет всех отпугнуть. Демилитаризация возможна только после деоккупации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3774
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20.08.2021 09:57
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Демилитаризация, деоккупация и санитарная очистка от "русскавага мира" с принудительной депортацией в исконно русскые скрепно православные ипиня в сгоревшей тайге..
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20.08.2021 09:48 Відповісти
Пусть превращает и дальше. И желательно что б завезла туда ядерное оружие. Но не сраные искандеры, а строила пусковые шахты с межконтинентальными ракетами.
Так вот, когда мокши будут тикать из Крыма, а они будут, то это оружие достанется нам. И мы его на металл не порежем и вернем себе Богом данный статус ядерной державы Россия сознательно превратила Крым в военную базу, от которой хочет всех отпугнуть. Демилитаризация возможна только после деоккупации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3774
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20.08.2021 09:57 Відповісти
да! вероятно уже завезла, и желательно первой нажала на "кнопку", в отличии от прогнивших западных "демократий"... Россия сознательно превратила Крым в военную базу, от которой хочет всех отпугнуть. Демилитаризация возможна только после деоккупации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5344 Россия сознательно превратила Крым в военную базу, от которой хочет всех отпугнуть. Демилитаризация возможна только после деоккупации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2561
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20.08.2021 10:14 Відповісти
Самый убедительный аргумент - обнуление водоемов с пр. водой (природное и неприродное), которой непрошенные северные гости-"хозяева" моют свою боевую технику и полы в казармах. Море соленое не в счет - его воды народ пока пить не научился, хотя пора бы.
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20.08.2021 09:58 Відповісти
Потому,что знает, что Крым не ее.
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20.08.2021 10:02 Відповісти
Тыц😂🌷×××
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20.08.2021 10:06 Відповісти
Россия сознательно превратила Крым в военную базу, от которой хочет всех отпугнуть. Демилитаризация возможна только после деоккупации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1344Россия сознательно превратила Крым в военную базу, от которой хочет всех отпугнуть. Демилитаризация возможна только после деоккупации, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2799
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20.08.2021 10:09 Відповісти
Демилитаризация это и есть деоккупация в случае с Крымом.
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20.08.2021 10:29 Відповісти
"... первым долгом следует кричать: «Караул!»"©
(Коровьев, р-н "Мастер и Маргарита", М.Булгаков)
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20.08.2021 10:52 Відповісти
 
 