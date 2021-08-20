Життя мільйонера: життя, яке чекає жителя України, який виграє $ 290 мільйонів у Powerball.Реклама

Ви зможете купити 5 приватних островів у Карибському морі, або 30 особняків в Беверлі Хіллз - ніяких перешкод для переможця лотереї США, яка, до речі, доступна жителям України онлайн.

Що б ви зробили, якби вам пощастило зірвати джекпот на суму 7,7 мільярда гривень? Це не проста цікавість, адже саме стільки американська лотерея Пауербол розіграє в цю суботу, а це означає, що вже вранці в неділю хтось із учасників розіграшу може прокинутися справжнім фінансовим магнатом. А враховуючи, що тисячі українців беруть участь в цих тиражах через сайт TheLotter.net, цим щасливцем (або щасливицею) цілком може стати хтось із України.

Переможець найбільшого в світі лотерейного джекпоту повинен буде виплатити податки в Сполучених Штатах, але сума призу настільки велика, що навіть після вирахування податкових виплат безпосередній залишок приголомшує уяву. Ось чому тисячі українців користуються послугами сертифікованого сервісу з продажу офіційних лотерейних білетів онлайн - тому, що той, кому пощастить зірвати 290 мільйонів доларів в тиражі в цю суботу через TheLotter.net, отримає на руки 147 мільйон доларів, після вирахування законних податків. Ці 147 мільйонів вже гарантовано ваші, ви можете витратити їх як завгодно!

Найближчий тираж, в якому буде розіграно 290 мільйонів доларів, відбудеться в цю суботу, 21 серпня. Ви можете придбати офіційні лотерейні білети через сертифікований сайт TheLotter.net

Адріан Коореманс, представник пресслужби сайту, пояснює: "Ми працюємо вже більше 18 років і за цей час ми принесли $ 104 мільйони доларів більше, ніж 6 мільйонам іноземним користувачам з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті TheLotter жінка з Панами, яка виграла $ 30 мільйонів і сальвадорець, який виграв $ 1 мільйон.

"Вважаю, що наші користувачі з усього світу зараз починають планувати, які будинки і автомобілі вони зможуть купити, в які подорожі вони зможуть відправитися, після того, як виграють неймовірний лотерейний приз в $ 290 мільйонів," - додає представник спецслужби theLotter.net, Адріан Коореманс.

• Джекпот Powerball досяг $ 290 млн.

• Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить всього одне поле, за мінімальною ціною в € 4,22!

• Перебуваючи в Україні, ви можете офіційно взяти участь в тиражі!

Ось як це працює

"Як свідчать правила лотереї Powerball, вам не потрібно бути американським громадянином, або резидентом, щоб брати участь в американських лотереях," - пояснює Коореманс. "Використовуючи онлайн лотерейний сервіс theLotter.net, ви можете брати участь в тиражах лотереї Powerball США з офіційними білетами."

Грати в лотерею онлайн на сайті theLotter просто: "Після того, як ви оформите замовлення на офіційні лотерейні білети Powerball, наші місцеві агенти в США куплять їх від вашого імені," - каже Коореманс.

Вам залишиться лише дочекатися результатів тиражу. Якщо вам пощастить виграти, сервіс надішле вам відповідне повідомлення.

Серед найвідоміших переможців на сайті - Наталія з України, яка вгадала виграшну комбінацію з п'яти основних номерів Mega Millions США - 1, 10, 57, 66 і 75, що принесло їй надзвичайний виграш в $ 1 мільйон! Якби вона вгадала ще і додатковий Mega Ball, який в тому тиражі випав під номером 4, сума її виграшу склала б $ 15 мільйонів.

Скільки коштує участь в тиражі лотереї Powerball для жителів України?

theLotter.net пропонує 1 білет для участі в тиражі лотереї Пауербол за мінімальною вартістю в 5 доларів США за білет, ця вартість вже включає в себе комісію сайту за свої послуги. У разі виграшу джекпоту, сайт не стягує ніяких додаткових комісій з виграшу.

Купуйте білети на найближчий тираж Powerball сьогодні, і приголомшливий приз може дістатися вам вже в ці вихідні! Бажаємо успіху і, будь ласка, грайте відповідально.

Новина публікується на правах реклами