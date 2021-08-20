Кабмін пропонує РНБО запровадити санкції проти 70 фізосіб, причетних до протиправного переслідування громадян в окупованому Криму

Кабінет Міністрів України схвалив два пакети санкцій до суддів Російської Федерації та інших посадових осіб, безпосередньо причетних до переслідування цивільного населення на тимчасово окупованій території Криму.

"Першим розпорядженням Уряд пропонує РНБО застосувати санкції до 18 фізичних осіб – суддів РФ та інших службовців її окупаційної адміністрації, відповідальних за переслідування громади ПЦУ в Криму. Зокрема, незаконного відчуження приміщення кафедрального собору святих рівноапостольних князя Володимира та княгині Ольги у місті Сімферополі, інших культових споруд, пошкодження церковного майна, переслідування громади", - йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій, передає Цензор.НЕТ.

Також другим розпорядженням Кабінету Міністрів України пропонується застосувати санкції до 52 фізичних осіб – керівників структурних підрозділів окупаційних адміністрацій, суддів, силовиків та інших громадян РФ, безпосередньо причетних до організації функціонування окупаційної системи судочинства і протиправного переслідування цивільного населення на тимчасово окупованій території Кримського півострова.

Санкції пропонується застосувати строком на 5 років.

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Зазначається, що запровадження санкцій до відповідних осіб, у разі виявлення в них майна на території нашої держави, заблокує можливість користування ним, унеможливить виведення капіталів за межі території України, зупинить проведення фінансових операцій, заборонить участь у приватизації, оренді державного майна відповідними резидентами РФ та особами, які прямо чи опосередковано ними контролюються або діють в їх інтересах.

У разі прийняття відповідного рішення РНБО, Україна невідкладно проінформує компетентні органи ЄС, США, Канади та інших міжнародних партнерів з метою розгляду ними питання щодо запровадження аналогічних санкцій.