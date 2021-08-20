Санкції проти РФ - це важливий елемент, але ми не повернемо Крим винятково завдяки санкційніцй політиці, - Кулеба
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Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що "Кримська платформа" буде розглядати питання посилення санкцій проти Росії, але це станеться після проведення саміту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр розповів в інтерв'ю НВ.
За словами Кулеби, із санкціями є дві проблеми, над вирішенням яких працюватиме "Кримська платформа" після того, як пройде саміт.
Так, перша проблема - прогалини в чинному режиму санкції, коли вдається комусь щось поставляти до Криму з того, що туди поставлятися не повинно. Друга проблема - посилення санкцій.
"Держави не готові відразу брати чіткі зобов'язання, що "ми здійснимо ось ці та ось ці санкції через місяць, через пів року". Але є повне розуміння того, що потрібно усувати прогалини, потрібно бути готовими посилювати санкції.
Тому санкції - це важливий елемент, але ми не повернемо Крим виключно завдяки санкційній політиці. Санкції не є інструментом, а елементом великої стратегії повернення тимчасово окупованих територій", - сказав міністр.
Нагадаємо, раніше Кулеба повідомив, що на установчому саміті Кримської платформи будуть присутні 14 глав держав, всього на ньому будуть присутні делегації 44 держав і міжнародних організацій.
Будь ласка, зачекайте...
Силовой метод не приемлют наши партнеры.
Пат?
морская и экономическая блокада. энергетическое эмбарго. только так.
Когда должности раздаются по "политической целесообразности".
Когда потраченные на выборы деньги нужно "отбить" за 2 года ...
А еще и низачто отвечать не придется. Разве что политический ай-я-яй.
Если вы уже создали сообщность государств, которые согласны выработать единую политику против страны-агрессора, да какой там страны, просто сбившегося в кучу сброда, на ворованной территории, то вам надо определить конечные цели этой платформы.
А это - ТОЛЬКО!!! коллективный иск с международный суд ООН, с возмещением ущерба за умышленно - организованное воровство территории, под прикрытием каких то референдумов проводимых с нарушением процедуры международного права.
Более еще того, международный суд ООН вправе и в возможностях предложить разработаный механизм решения спора. Аааа, вы украли с помощью виртуального референдума под дулами автоматов? - тогда проведем реальный референдум, под эгидой ООН и Крымской платформы. Нуууу,...честному избирателю нечего бояться!!!.....и вот тут то и нужен ....вооон тот закон про референдум!!!