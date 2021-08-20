УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
42734 відвідувача онлайн
Новини Політика України
1495 21
Росія (26948) санкції (2577) кримські татари (1017) Кулеба Дмитро (1737) Кримська платформа (258)

Санкції проти РФ - це важливий елемент, але ми не повернемо Крим винятково завдяки санкційніцй політиці, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Санкції проти РФ - це важливий елемент, але ми не повернемо Крим винятково завдяки санкційніцй політиці, - Кулеба

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що "Кримська платформа" буде розглядати питання посилення санкцій проти Росії, але це станеться після проведення саміту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр розповів в інтерв'ю НВ.

За словами Кулеби, із санкціями є дві проблеми, над вирішенням яких працюватиме "Кримська платформа" після того, як пройде саміт.

Так, перша проблема - прогалини в чинному режиму санкції, коли вдається комусь щось поставляти до Криму з того, що туди поставлятися не повинно. Друга проблема - посилення санкцій.

"Держави не готові відразу брати чіткі зобов'язання, що "ми здійснимо ось ці та ось ці санкції через місяць, через пів року". Але є повне розуміння того, що потрібно усувати прогалини, потрібно бути готовими посилювати санкції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін пропонує РНБО запровадити санкції проти 70 фізосіб, причетних до протиправного переслідування громадян в окупованому Криму

Тому санкції - це важливий елемент, але ми не повернемо Крим виключно завдяки санкційній політиці. Санкції не є інструментом, а елементом великої стратегії повернення тимчасово окупованих територій", - сказав міністр.

Нагадаємо, раніше Кулеба повідомив, що на установчому саміті Кримської платформи будуть присутні 14 глав держав, всього на ньому будуть присутні делегації 44 держав і міжнародних організацій.

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+7
Оба на!!! Начинают что то подозревать... Санкции против РФ - это важный элемент, но мы не вернем Крым исключительно благодаря санкционной политике, - Кулеба - Цензор.НЕТ 35
показати весь коментар
20.08.2021 10:12
+6
Дошло? Вы никогда его не вернете имея куринные мозги.
показати весь коментар
20.08.2021 10:11
+2
А как же посмотреть в глаза, написать список и сойтись где-то на середине?
показати весь коментар
20.08.2021 10:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дошло? Вы никогда его не вернете имея куринные мозги.
показати весь коментар
20.08.2021 10:11 Відповісти
Оба на!!! Начинают что то подозревать... Санкции против РФ - это важный элемент, но мы не вернем Крым исключительно благодаря санкционной политике, - Кулеба - Цензор.НЕТ 35
показати весь коментар
20.08.2021 10:12 Відповісти
Крим звільнить найкоротший говнокомандувач всіх часів і народів.Санкции против РФ - это важный элемент, но мы не вернем Крым исключительно благодаря санкционной политике, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2780
показати весь коментар
20.08.2021 10:17 Відповісти
А как же посмотреть в глаза, написать список и сойтись где-то на середине?
показати весь коментар
20.08.2021 10:18 Відповісти
Санкции против России не помогут деоккупировать Крым ясень пень.
показати весь коментар
20.08.2021 10:19 Відповісти
это наверно платить пенсии еще и в Крым... Санкции против РФ - это важный элемент, но мы не вернем Крым исключительно благодаря санкционной политике, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9392
показати весь коментар
20.08.2021 10:22 Відповісти
Санкциями не получится.
Силовой метод не приемлют наши партнеры.
Пат?
показати весь коментар
20.08.2021 10:26 Відповісти
это кто не приемлит? у бени только один партнер.
морская и экономическая блокада. энергетическое эмбарго. только так.
показати весь коментар
20.08.2021 10:27 Відповісти
Вся проблема в том, что как и предыдущий как и действующий Президент Украины неправильно выбрали политику деоккупации Донбас и Крыма. Должны строить были сильную, высокотехнологичную экономику, армию, укреплять верховенство права и закона. И только после истечения 5-10 лет мы вернём наш Крым и Донбасс
показати весь коментар
20.08.2021 10:34 Відповісти
Нет ресурсов для такого строительства.
показати весь коментар
20.08.2021 10:36 Відповісти
Ресурсы есть хоть и небольшие. Нет только стратегии в которой было четко описано что нужно сделать конкретно для того чтобы Украина получила прогресс развития.
показати весь коментар
20.08.2021 10:40 Відповісти
Для этого нужен ум и желание.
Когда должности раздаются по "политической целесообразности".
Когда потраченные на выборы деньги нужно "отбить" за 2 года ...
А еще и низачто отвечать не придется. Разве что политический ай-я-яй.
показати весь коментар
20.08.2021 11:48 Відповісти
Який Кулеба проникливий. Я балдію!
показати весь коментар
20.08.2021 10:26 Відповісти
Санкциями Крым не вернуть, военным путем тоже. Единственная возможность - это если рашка будет разваливаться на несколько независимых государств.
показати весь коментар
20.08.2021 10:27 Відповісти
????.....это вообще какой то цирк!!! Т.е вы создавали платформу, изначально не имея стратегии??? нук типа ..санкции!!!
Если вы уже создали сообщность государств, которые согласны выработать единую политику против страны-агрессора, да какой там страны, просто сбившегося в кучу сброда, на ворованной территории, то вам надо определить конечные цели этой платформы.
А это - ТОЛЬКО!!! коллективный иск с международный суд ООН, с возмещением ущерба за умышленно - организованное воровство территории, под прикрытием каких то референдумов проводимых с нарушением процедуры международного права.
показати весь коментар
20.08.2021 10:34 Відповісти
Более того, вы, как платформа, вправе требовать не только возмещения ущерба, но и компенсации, в случае злостного невыполнения решений суда ООН ( а это ожидаемо, ну страна дуримаров, вы в курсах).
Более еще того, международный суд ООН вправе и в возможностях предложить разработаный механизм решения спора. Аааа, вы украли с помощью виртуального референдума под дулами автоматов? - тогда проведем реальный референдум, под эгидой ООН и Крымской платформы. Нуууу,...честному избирателю нечего бояться!!!.....и вот тут то и нужен ....вооон тот закон про референдум!!!
показати весь коментар
20.08.2021 10:48 Відповісти
Я надеюсь вы понимаете, что решения суда ООН, могут быть для страны -агрессора на сотни миллиардов далларз......и ...могут расти ... в прогрессиииииииии!!!!
показати весь коментар
20.08.2021 10:51 Відповісти
Поэтому санкции - это важный элемент, но мы не вернем Крым исключительно благодаря санкционной политике, которую сами не выполняем,но хотим выполнений от остального мира...(Государства не готовы сразу брать четкие обязательства, что "мы осуществим вот эти и вот эти санкции через месяц, через полгода".)
показати весь коментар
20.08.2021 11:05 Відповісти
Какой силовой метод... Силовой метод даже на Донбассе не хотят задействовать, хотя россиян там как бы нет, а по Крыму, где они есть, не скрываясь, при таком раскладе и говорить нечего. Силовой метод по Крыму может быть применен только тогда, когда Украина будет готова воевать с россиянами по всей протяженности границы, а это более 2 000 км. То есть фактически остается только ждать, если (или кто-то скажет, никаких "если", а - когда) федерация начнет рассыпаться. Остальное - иллюзии.
показати весь коментар
20.08.2021 15:42 Відповісти
 
 