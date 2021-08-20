Бізнес закликає владу не допустити "старі кадри" в БЕБ: Можуть звести нанівець усі зусилля зі створення нового незалежного органу

Члени коаліції Українська Рада Бізнесу, яка об'єднує 95 бізнес-асоціацій різних галузей економіки, стурбовані скандалами навколо конкурсу на посаду керівника Бюро економічної безпеки України (БЕБ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба УСБ.

"Сама ідея створення Бюро економічної безпеки народилася як реакція на численні приклади неефективної та вибіркової діяльності податкової міліції, яка в очах підприємців і громадськості уособлювала собою некомпетентність і корумпованість правоохоронних органів. При цьому знадобився не один рік, щоб подолати саботаж і скасувати такий орган загалом.

Завзяття, з яким керівництво податкової поліції взялося за справи напередодні ліквідації цього органу, не змогло переконати суспільство у тому, що ситуація докорінно змінилася.

Без прив’язки до персоналій – створення єдиного правоохоронного органу для розслідування економічних злочинів в Україні не може зводитися до зміни вивіски над уже дискредитованою податковою міліцією.

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Тому від початку розробки концепції нового органу з розслідування економічних злочинів і до голосування законопроєкту в Верховній Раді України ключовою вимогою українського бізнесу було обмеження можливостей потрапити до БЕБ для кадрів із нереформованих правоохоронних та перевіряючих органів", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні підкреслюється, що керівник нової структури визначає стандарт роботи для всього колективу: "Залучення "перевірених" кадрів, обтяжених зв’язками і досвідом неефективної роботи, означає перенесення проблем до нової інституції та консервацію реформ у цьому напрямку".

Зазначається, що зараз настав важливий момент - фінальна фаза призначення керівника БЕБ. Прем'єр-міністр має обрати одного з трьох кандидатів, рекомендованих конкурсною комісією.

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"Зрозуміло, що від керівника БЕБ насамперед залежатиме якість нового органу. Тому будь-яка кандидатура із уже існуючих органів здатна звести нанівець усі багаторічні зусилля зі створення нового незалежного єдиного органу з розслідування економічних злочинів.

Український бізнес закликає Прем’єр-Міністра при обранні Директора БЕБ врахувати позитивний досвід створення НАБУ та САП: обирати "нові обличчя", які не мають "інституційної пам’яті" роботи у поточних корумпованих службах – ДФС, СБУ, та МВС.

Також закликаємо депутатів Комітету з питань правоохоронної діяльності врахувати пропозиції українського бізнесу і визначити виключну підслідність економічних злочинів Бюро економічної безпеки, яку передбачають подані відповідні правки до проєкту №3959-1 до другого читання", - додали в УСБ