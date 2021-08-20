Найкраща вакцина - та, яка поруч, найкращий час зробити щеплення - сьогодні, - Ляшко закликав не відкладати імунізацію на "після свят"
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Міністр охорони здоров'я України Олег Ляшко закликає українців активно вакцинуватися від коронавірусу саме зараз. Найкращою вакциною від COVID-19 є та, яка доступна зараз для щеплення.
Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Найкраща вакцина - та, яка поруч", - сказав він.
При цьому він закликав не зволікати з вакцинацією.
"Найкращий час вакцинуватися - це сьогодні. Не переносьте все на "після свят", - заявив міністр.
За його словами, на сьогодні в Україні використовуються вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, на які видано дозволи ВООЗ, тому на них на всіх видається європейський сертифікат.
Топ коментарі
+13 Підлога Маккартні
показати весь коментар20.08.2021 11:42
+6 Denis Denissov 9ab7c2b0
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+5 belge
показати весь коментар20.08.2021 11:24
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Браво, товаріщь!
Вот моего отца "специалист" из бригады скорой помощи отправила неправильным уколом на тот свет. Недавно тут же была статься о том, как где-то на Украине бригада в роддоме покалечила не одного ребенка. И ежегодно на планете совершаются миллионы врачебных ошибок. Вы все ще настаиваете, что надо молчать?
pfizer https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04368728
moderna https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427
janssen https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04505722
Огульных обвинений? Открывай глаза и внимательно изучай. Раньшн всего проверят модерну - примерно осенью 2022 года. Остальные не раньше 2023 года.
Твой пост - пример некомпетентной ахинеи человека, который абсолютно не разбирается в теме, а лишь слышал звон, но понятия не имеет где он.
так что ты мелешь, дурачок?
абсолютно все вакцины от ковида не проверены полностью и допущены лишь для ЭКСТРЕННОГО использования с полной ответственностью исключительно на вакцинированных
"это шанс сохранить здоровье или саму жизнь!"
а почему полностью игнорируется профилактика и укрепление клеточного иммунитета как шанс сохранить здоровье или жизнь?
Слепой не увидит, глухой не услышит, пустоголовый не поймет.
Ты это... не задавай вопросы. Ты верь им. И колись. И будет тебе... ну в общем что-то да будет...
Всё чётко по плану Жака Аттали.
И результат будет - ...
"24 тысячи детей будут вакцинированы на стадионе в течение следующей недели, сообщил жителям Австралии Брэд Хаззард, министр здравоохранения и медицинских исследований штата Новый Южный Уэльс, сообщила 17 августа газета The Daily Expose. Вакцинация будет проводиться на одном из олимпийских стадионов Сиднея. Родители внутрь допускаться не будут. Хаззард пообещал, что правопорядок на стадионе будут охранять молодые полицейские. У дверей детей встретят австралийские военные, чтобы провести их внутрь, следует из сообщения в Twitter, опубликованного 17 августа Министерством обороны Австралии. Внутри к детям обратится премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян, которая поблагодарит их за участие в вакцинации. Затем дети пройдут вакцинацию. То есть дети будут насильно разлучены с родителями и детям будет что-то вколото. Если же родители вздумают не подчиниться этой процедуре, то, согласно данным Red State, «родители могут получить большие штрафы и лишиться социальных пособий, если они откажутся соблюдать традиционный график вакцинации». Поскольку вакцинация детей на этом стадионе уже началась, то сообщается, что три ребенка на этом стадионе потеряли сознание, два из них в коме."
Твоя гипотеза выглядит, мягко говоря, странно. У тебя с головой всё в порядке ?
В детском центре "Молодая гвардия" в Одессе коронавирус выявлен у 60 человек, 8 детей госпитализированы
Ты рад этому, чучело антиваксерское?
Australian SuperDome to be Used to Herd 24,000 High Schoolers to Receive Pfizer Vaccine-Told a 'Golden Opportunity' (trialsitenews.com)
Про умерших детей был комментарий на нашем 7-м канале. Жаль что я не догадался что ты прискачешь с лавровским вопросом: "гдевашидоказательстваяневижудоказательств".
"Denis Denissov 9ab7c2b0
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