Найкраща вакцина - та, яка поруч, найкращий час зробити щеплення - сьогодні, - Ляшко закликав не відкладати імунізацію на "після свят"

Міністр охорони здоров'я України Олег Ляшко закликає українців активно вакцинуватися від коронавірусу саме зараз. Найкращою вакциною від COVID-19 є та, яка доступна зараз для щеплення.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Найкраща вакцина - та, яка поруч", - сказав він.

При цьому він закликав не зволікати з вакцинацією.

"Найкращий час вакцинуватися - це сьогодні. Не переносьте все на "після свят", - заявив міністр.

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За його словами, на сьогодні в Україні використовуються вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, на які видано дозволи ВООЗ, тому на них на всіх видається європейський сертифікат.