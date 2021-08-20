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вакцина (3396) карантин (15166) Ляшко Віктор (1180) COVID-19 (16831) коронавірус (15936)

Найкраща вакцина - та, яка поруч, найкращий час зробити щеплення - сьогодні, - Ляшко закликав не відкладати імунізацію на "після свят"

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Найкраща вакцина - та, яка поруч, найкращий час зробити щеплення - сьогодні, - Ляшко закликав не відкладати імунізацію на "після свят"

Міністр охорони здоров'я України Олег Ляшко закликає українців активно вакцинуватися від коронавірусу саме зараз. Найкращою вакциною від COVID-19 є та, яка доступна зараз для щеплення.

Про це він заявив сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Найкраща вакцина - та, яка поруч", - сказав він.

При цьому він закликав не зволікати з вакцинацією.

"Найкращий час вакцинуватися - це сьогодні. Не переносьте все на "після свят", - заявив міністр.

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За його словами, на сьогодні в Україні використовуються вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac, на які видано дозволи ВООЗ, тому на них на всіх видається європейський сертифікат.

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Топ коментарі
+13
Лучшая вакцина та, которая рядом, лучшее время сделать прививку - сегодня, - Ляшко призвал не откладывать иммунизацию на "после праздников" - Цензор.НЕТ 5726

Лучшая вакцина та, которая рядом, лучшее время сделать прививку - сегодня, - Ляшко призвал не откладывать иммунизацию на "после праздников" - Цензор.НЕТ 9392
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20.08.2021 11:42
+6
"Нью-Йорк Таймс" признал провал вакцинации в Израиле: "Одна из самых вakцuнuрованных стран мира Израиль имеет сейчас и один из самых высоких уровней заболеваемости в мире. Причём эпицентр этой вспышки приходится на районы, где проживает средний класс с высоким процентом прuвuтых, а вовсе не густонаселённые и мало вakцuнированные сообщества ультра-ортодоксов, что порождает вопросы об эффективности вakцuн".
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20.08.2021 12:08
+5
Лучшая вакцина та, которая рядом, лучшее время сделать прививку - сегодня, - Ляшко призвал не откладывать иммунизацию на "после праздников" - Цензор.НЕТ 1628
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20.08.2021 11:24
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Лучшая вакцина та, которая рядом, лучшее время сделать прививку - сегодня, - Ляшко призвал не откладывать иммунизацию на "после праздников" - Цензор.НЕТ 1628
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20.08.2021 11:24 Відповісти
Лучшая вакцина та, которая рядом, лучшее время сделать прививку - сегодня, - Ляшко призвал не откладывать иммунизацию на "после праздников" - Цензор.НЕТ 5726

Лучшая вакцина та, которая рядом, лучшее время сделать прививку - сегодня, - Ляшко призвал не откладывать иммунизацию на "после праздников" - Цензор.НЕТ 9392
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20.08.2021 11:42 Відповісти
Найкраща вакцина - та, яка поруч, найкращий час зробити щеплення - сьогодні, - Ляшко закликав не відкладати імунізацію на "після свят" - Цензор.НЕТ 6732
Браво, товаріщь!
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20.08.2021 13:09 Відповісти
Ага, тільки чомусь за Пфайзером і Модерною черги і важко записатися, а коронавак нафіг нікому не треба, тому щеплення ним дають квитки на на матч кротів, то на концерт 24 серпня...
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20.08.2021 11:28 Відповісти
А чему удивляетесь ? Странно было бы иначе...Если вам дворовой эксперт по секрету скажет, что файзер хорошо а мудерна плохо , какую захотите? Мудрый народ всегда ориентируется на "доверительную информацию" ,а дураков пачки не распечатаны.
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20.08.2021 11:40 Відповісти
А чем дворовой эксперт отличается по сути от продавца вакцины, нахваливающего свой продукт?
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20.08.2021 12:28 Відповісти
Дом должен строить строитель,а брюки шить портной ! Про вакцинацию рассказывать должен СПЕЦИАЛИСТ ! А все идиоты должны слушать и молчать в тряпочку!
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20.08.2021 12:35 Відповісти
А что специалист, который изготавливает эту самую вакцину, может рассказать про вакцинацию своей вакциной? Может ключевое здесь НЕЗАВИСИМЫЙ специалист?
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20.08.2021 13:29 Відповісти
Во-первых, "независимых " не бывает в природе. Во - вторых, министр -лицо уполномоченное государством заниматься здравоохранением и несет ответственность за свою деятельность. В-третьих,"изготовителей" как раз и не слышно,хотя они безусловно обязаны рассказать о своем творении. Условно независимыми можно считать ,специалистов ВОЗ ,которые дают разрешение на применение.
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20.08.2021 13:47 Відповісти
Вот именно потому, что Ляшко "министр -лицо уполномоченное государством заниматься здравоохранением и несет ответственность за свою деятельность" (т.е. несет ответственность за ход компании по вакцинации - заметьте, вакцинации, а не отвтственность за заболеваемость) он априори заинтересованное лицо и не может быть объективным. Ну и насчет условно независимых ВОЗ ранее их подозревали в коррупции и связях с производителями вакцин.
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20.08.2021 13:57 Відповісти
Когда продавец костылей рекомендует всем ампутировать ноги, НЕидиотов это должно насторожить. Остальные будут молчать в тряпочку.
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20.08.2021 14:24 Відповісти
ВОЗ - это шарашкина контора, которая последние десятилетия только тем и занимается, что лоббирует интересы фармкомпаний.
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20.08.2021 14:25 Відповісти
И за побочки в нашей стране ответственность никто не несет. Ну какую-то несет, но никто и никогда не признает никакое последствие побочкой.
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20.08.2021 14:26 Відповісти
Что идиоты слушают и молчат в тряпочку это понятно. А не идиоты?

Вот моего отца "специалист" из бригады скорой помощи отправила неправильным уколом на тот свет. Недавно тут же была статься о том, как где-то на Украине бригада в роддоме покалечила не одного ребенка. И ежегодно на планете совершаются миллионы врачебных ошибок. Вы все ще настаиваете, что надо молчать?
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20.08.2021 14:23 Відповісти
Ваше персональное горе можно понять.У меня своя беда,в 1988 г "помогли" потерять маму. Но это не повод обозлится на всех и вся. "Ошибок" хватает , как и эскулапов пришедших в медицину для целей далеких от гуманизма. Ну , такие мы ...Просто их "ошибки" слишком чувствительны . Молчать не надо , но поднимать тему надо обосновано и профессионально. Обвинять надо доказательно ,а не огульно. В нашем случае ,министр действует правильно и ответственно.
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20.08.2021 17:20 Відповісти
Пропагандировать экспериментальную жижу, не проверенную на безопасность, это правильно?
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20.08.2021 17:21 Відповісти
Ваш пост - пример огульных обвинений....Для регистрации любой вакцины установлены специальные и жесткие правила. Они включают обязательную проверку на пригодность. Все зарегистрированные её прошли. Ну и для общего развития....Вакцина - это не лекарство! Она не лечит. Она лишь помогает организму быстро выработать антитела ,включить иммунитет. И каждый организм реагирует индивидуально. Оттого и результат индивидуальный. Но ,применение ЛЮБОЙ - это шанс сохранить здоровье или саму жизнь!
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20.08.2021 17:40 Відповісти
astra https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04516746
pfizer https://clinicaltrials.gov/ct2/show/study/NCT04368728
moderna https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04470427
janssen https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04505722

Огульных обвинений? Открывай глаза и внимательно изучай. Раньшн всего проверят модерну - примерно осенью 2022 года. Остальные не раньше 2023 года.

Твой пост - пример некомпетентной ахинеи человека, который абсолютно не разбирается в теме, а лишь слышал звон, но понятия не имеет где он.
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20.08.2021 17:42 Відповісти
а модерна в Украине зарегистрирована? оказывается, нет
так что ты мелешь, дурачок? Найкраща вакцина - та, яка поруч, найкращий час зробити щеплення - сьогодні, - Ляшко закликав не відкладати імунізацію на "після свят" - Цензор.НЕТ 5125

абсолютно все вакцины от ковида не проверены полностью и допущены лишь для ЭКСТРЕННОГО использования с полной ответственностью исключительно на вакцинированных

"это шанс сохранить здоровье или саму жизнь!"

а почему полностью игнорируется профилактика и укрепление клеточного иммунитета как шанс сохранить здоровье или жизнь?
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20.08.2021 17:45 Відповісти
Хамлюга , о том ,кто слышал звон -это о тебе ! Для неуча добавлю , что любая вакцина ,разработанная профессиональной командой, не может быть " экспериментальной жижой"! Да , полный цикл клинических испытаний еще не завершен , но завершиться успешно. Это проблемы для людей сведущих. Того ,что известно на сегодня вполне достаточно. А тебя ,конкретно ,вакцинировать не надо ! На земле с такими перебор.
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20.08.2021 18:25 Відповісти
Дураку ссы в глаза, говорит "Божья роса". Это о тебе, дурачок.
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20.08.2021 19:56 Відповісти
Как вам вчерашние слова ВОЗ - ".. не нужно спешить с 3-й дозой , т.к. может быть волна смертей и тогда не заставишь людей не то что 2-ю и 3-ю дозу уколоть а и ПЕРВУЮ !!!!" пазл сложился.
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20.08.2021 11:35 Відповісти
Зачем вообще дважды привитым 3 доза, если, по официальным заявлениям, пандемия бушует почти исключительно среди непривитых?
Слепой не увидит, глухой не услышит, пустоголовый не поймет.
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20.08.2021 11:39 Відповісти
Не факт. Некоторые исследования показывают прямо противоположную картину. Подтверждающуюся действиями правительства Израиля, которое, несмотря на почти поголовную вакцинацию - возобновила ограничения.
Ты это... не задавай вопросы. Ты верь им. И колись. И будет тебе... ну в общем что-то да будет...
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20.08.2021 11:47 Відповісти
"Нью-Йорк Таймс" признал провал вакцинации в Израиле: "Одна из самых вakцuнuрованных стран мира Израиль имеет сейчас и один из самых высоких уровней заболеваемости в мире. Причём эпицентр этой вспышки приходится на районы, где проживает средний класс с высоким процентом прuвuтых, а вовсе не густонаселённые и мало вakцuнированные сообщества ультра-ортодоксов, что порождает вопросы об эффективности вakцuн".
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20.08.2021 12:08 Відповісти
как я уже писал ... 1-я доза - включает иммунитет на паузу. 2-я доза - заражает (если не успел подхватить дельту-куельту). 3-я доза - включает иммунитет но уже поздно - вирус захватил весь организм и остается только поставить тапочки в угол и заказывать по себе панихиду....
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20.08.2021 12:27 Відповісти
3-я вакцина, усиливающая - бустерная - смертельная. Поэтому ее пока нельзя колоть, т.к. если начнется повальная смертность, то те которые не разу не уколотые - могут соскочить... Найкраща вакцина - та, яка поруч, найкращий час зробити щеплення - сьогодні, - Ляшко закликав не відкладати імунізацію на "після свят" - Цензор.НЕТ 6716
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20.08.2021 13:07 Відповісти
Официальные лица здравоохранения США призывают всех американцев, «полностью привитых» вакцинами Pfizer или Moderna, получить 3-ю бустерную дозу против COVID-19. В ВОЗ советуют не вводить 3-ю дозу вакцины от коронавируса, пока люди в бедных странах не будут привиты хотя бы одной - и тогда когда все будет обречены - 3-я доза как джек-пот на прощание ***. Найкраща вакцина - та, яка поруч, найкращий час зробити щеплення - сьогодні, - Ляшко закликав не відкладати імунізацію на "після свят" - Цензор.НЕТ 5420
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20.08.2021 13:23 Відповісти
Потом 4-я, 5-я и т.д. до тех пор пока не решат что данному субъекту пора умереть (дабы не напрягать пенсионный фонд); тогда ему введут что-то от чего он загнётся через годик.
Всё чётко по плану Жака Аттали.
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20.08.2021 15:35 Відповісти
То есть по твоей теории те кто привились вакциной Джонсон и Джонсон остались с иммунитетом, навечно поставленным на паузу? Да по тебе Шнобелевская премия плачет!
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20.08.2021 16:14 Відповісти
Важко, коли міністр охорони здоров'я твоєї країни ідіот.
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20.08.2021 11:44 Відповісти
Він просто хоче курточку як у Максима Степанова!!!
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20.08.2021 11:44 Відповісти
Призвал вакцинироваться чем-попало.
И результат будет - ...
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20.08.2021 11:45 Відповісти
В США розглядають звіти про розвиток, рідкісного захворювання серця-міокардиту, у молодих людей після щеплення вакциною. (с)
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20.08.2021 13:00 Відповісти
Всё это будет продолжаться пока республиканцы не вернутся к власти. Но, репутация Америки уже такова что союзники не могут полагаться на её защиту. Китай дальше будет брать Тайвань.
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20.08.2021 15:33 Відповісти
Такого в Украине очень ждут Антип и любитель кацапов Валера.
"24 тысячи детей будут вакцинированы на стадионе в течение следующей недели, сообщил жителям Австралии Брэд Хаззард, министр здравоохранения и медицинских исследований штата Новый Южный Уэльс, сообщила 17 августа газета The Daily Expose. Вакцинация будет проводиться на одном из олимпийских стадионов Сиднея. Родители внутрь допускаться не будут. Хаззард пообещал, что правопорядок на стадионе будут охранять молодые полицейские. У дверей детей встретят австралийские военные, чтобы провести их внутрь, следует из сообщения в Twitter, опубликованного 17 августа Министерством обороны Австралии. Внутри к детям обратится премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян, которая поблагодарит их за участие в вакцинации. Затем дети пройдут вакцинацию. То есть дети будут насильно разлучены с родителями и детям будет что-то вколото. Если же родители вздумают не подчиниться этой процедуре, то, согласно данным Red State, «родители могут получить большие штрафы и лишиться социальных пособий, если они откажутся соблюдать традиционный график вакцинации». Поскольку вакцинация детей на этом стадионе уже началась, то сообщается, что три ребенка на этом стадионе потеряли сознание, два из них в коме."
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20.08.2021 12:06 Відповісти
В этом штате установлен полностью нацистский режим. Эта армянская трызда - нацистка и антисемитка. То что полиция в этом принимает участие - это понятно. Но вот армия себя в этом решила запачкать напрасно.
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20.08.2021 13:01 Відповісти
Западные общества забыли о гражданских правах и свободах, прикрываясь пандемией оказались почти эталонами тоталитаризма. Правительство Австралии строит «обязательные карантинные объекты», официальные лица говорят, что прививка - это «золотой билет к свободе». Они что ох-ели ?! (с)
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20.08.2021 13:20 Відповісти
Нет, конечно. Просто таково условие поставленное на G7 Ротшильдами: британские подлодки прикрывают Австралию от китайской атаки, а Австралия официально устанавливает фашистский режим идентичный британскому.
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20.08.2021 15:10 Відповісти
Мечтаешь, когда Россия или Китай освободят Австралию от фашизма? Найкраща вакцина - та, яка поруч, найкращий час зробити щеплення - сьогодні, - Ляшко закликав не відкладати імунізацію на "після свят" - Цензор.НЕТ 3153 А что ж ты сразу в Россию или Китай не поехал?
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20.08.2021 15:37 Відповісти
Думаю что в ситуация в США - временная, и республиканцы вернутся к власти.
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20.08.2021 15:40 Відповісти
Кстати, в Китае режим ещё хуже; а в РФ люди умерли после "прививок". Они не хотели "прививаться", но без этого им было отказано в диализе.
Твоя гипотеза выглядит, мягко говоря, странно. У тебя с головой всё в порядке ?
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20.08.2021 15:43 Відповісти
Что ты считаешь моей гипотезой? Тут только твои " британские подлодки прикрывают Австралию от китайской атаки, а Австралия официально устанавливает фашистский режим идентичный британскому." После такого про голову можно вопросы не задавать.
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20.08.2021 16:12 Відповісти
Не надо тут валять дурака. Все прочли что ты написал. Не считай читателей глупее себя.
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20.08.2021 16:15 Відповісти
Куда уж нам до борцов с мировым фашизмом... Ты в штурме фанерного рейхстага давно тренировался?
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20.08.2021 16:28 Відповісти
Сейчас в комментариях на одном австралийском телеканале в ютубе: те два ребёнка умерли.
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20.08.2021 15:11 Відповісти
А этого дождался кацап Denis Denissov 9ab7c2b0

В детском центре "Молодая гвардия" в Одессе коронавирус выявлен у 60 человек, 8 детей госпитализированы

Ты рад этому, чучело антиваксерское?
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20.08.2021 15:28 Відповісти
Лапоть, а с чего ты решил что все эти "цыфры" не высосаны Ляшком из х*ра Степанова (или наоборот) ?
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20.08.2021 15:29 Відповісти
Потому что посмотри на эту страницу форума, лапоть. Ни один антиваксер не дал ссылку на источник своих фантазий. А единственный (пока) тут проваксер в единственном (пока) посте дал ссылку на источник. Так что откуда антивактеры насосали свою инфу я уточнять не буду - сами разбирайтесь.
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20.08.2021 15:35 Відповісти
Да пожалуйста
Australian SuperDome to be Used to Herd 24,000 High Schoolers to Receive Pfizer Vaccine-Told a 'Golden Opportunity' (trialsitenews.com)
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20.08.2021 15:36 Відповісти
Эта ссылка никак не подтверждает твои слова, что умерли два ребенка. Это ты пытаешься подтвердить пост Denis Denissov 9ab7c2b0, который он скопипастил с сайта https://rossaprimavera.ru/news/1568b379 . Но в твоей ссылке нет ничего о впавших в кому детях.
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20.08.2021 15:48 Відповісти
А разве ты спрашивал про детей ? Ты просил ссылку на "источник фантазий". Вот тебе ссылка дана.
Про умерших детей был комментарий на нашем 7-м канале. Жаль что я не догадался что ты прискачешь с лавровским вопросом: "гдевашидоказательстваяневижудоказательств".
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20.08.2021 15:52 Відповісти
А ты что, не помнишь, что сам писал? Ты выбрал из всех брехней самую близкую к правде (положив хрен даже на то, что это не твои слова) и даже ее не смог толком подтвердить... Что тут скажешь? Жалкое зрелище.
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20.08.2021 16:09 Відповісти
Погавкай тут ещё, да.
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20.08.2021 16:14 Відповісти
Вот из-за таких ковидобесных даунов как ты, которые во всём верят Зелям, Степановым и Ляшкам и стала возможна фуфлодемия и кофидофашизм.
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20.08.2021 16:19 Відповісти
Меня на форуме не один год знают, так что твое мнение, нулевка форумная,

"Denis Denissov 9ab7c2b0
Мене читають: 0
Я читаю: 0"Я и остальные форумчане помножим на число людей, которые тебя читают. Найкраща вакцина - та, яка поруч, найкращий час зробити щеплення - сьогодні, - Ляшко закликав не відкладати імунізацію на "після свят" - Цензор.НЕТ 5989
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20.08.2021 16:26 Відповісти
Oн, естественно, не верит ни в какой "ковид". Это штатный пропагандист от "мирового правительства".
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20.08.2021 16:32 Відповісти
Да что ты знаешь о проблемах мирового правительства?
Найкраща вакцина - та, яка поруч, найкращий час зробити щеплення - сьогодні, - Ляшко закликав не відкладати імунізацію на "після свят" - Цензор.НЕТ 8219
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20.08.2021 17:59 Відповісти
Нет ни Пфайзера ни Модерны. Всем остальным пусть прививается лично пан Ляшко хоть по 10 доз каждый день. Хотя уже и Файзер внушает сомнения. Будет смешно, когда скажут, что исследования показали, что вакцинация была ошибкой
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20.08.2021 14:32 Відповісти
Зробіть нормальну логістику , щоб людина могла з дивану записатися в конкретний пункт , на конкретну дату і час . Дуже багато людей хочуть вакцинуватися , але не мають ні часу ні бажання бігати в холосту і стояти в чергах , як в срср . Люди чекають коли будуть нормальні умови , це ж зрозуміло . Для чого я записувався в "Дія" ? Що мені це дало ? . Боже Боже , чого довкола самі дибіли і роблять все через жопу ?
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20.08.2021 16:36 Відповісти
 
 