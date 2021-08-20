Суд переніс розгляд апеляції на арешт Семенченка на 3 вересня: екснардеп має намір оголосити голодування

Апеляційний суд м. Київ переніс розгляд скарги на запобіжний захід екснардепу Семену Семенченку у вигляді утримання під вартою на 3 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на трансляцію засідання на фейсбук-сторінці Семенченка.

Сьогодні, 20 серпня, Апеляційний суд м. Київ повинен був розглянути скаргу на запобіжний захід екснардепу Семену Семенченку у вигляді утримання під вартою. Однак через недоставляння в апеляційний суд матеріалів справи з суду першої інстанції, Солом'янського райсуду Києва, розгляд скарги перенесли на 3 вересня.

Після оголошення про перенесення Семенченко заявив, що, на його думку, таким чином слідство затягує час, щоб подати вже нове клопотання про запобіжний захід.

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Також Семенченко заявив, що після прибуття в СІЗО він напише заяву про оголошення голодування.

Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

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Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО