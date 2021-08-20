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Новини Економіка
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експорт (185) металобрухт (103)

Україна повинна подбати про інтереси власних виробників і забезпечити їх металобрухтом, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Україна повинна подбати про інтереси власних виробників і забезпечити їх металобрухтом, - експерт

Уряд повинен зробити все можливе, щоб мінімізувати негативні наслідки дефіциту металобрухту для потреб національної металургічної галузі, адже передусім має дбати про захист внутрішнього ринку. Таке переконання висловив Керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський.

"У світі розгорнулася конкуренція за сировину, і тут всі, перш за все, повинні приймати інтереси внутрішнього виробника. З цього має виходити і Україна", - наголосив експерт.

За його словами, уряд має знайти баланс, який дасть можливість Україні виконати свої міжнародні зобов’язання, у тому числі перед Світовою організацією торгівлі, але водночас – подолає дефіцит на ринку металобрухту і зробить так, що Україні не доведеться потім імпортувати сировину, яку безконтрольно вивезли.

"Ми, звісно, не Китай, який може застосовувати торговельні війни і щось порушувати. Але внутрішні національні інтереси мають переважати (..) Необхідно стимулювати заготівлю брухту – для того, щоб ця сировинна база у нас була достатньою для потреб вітчизняної металургії, і щоб у нас не виникало періодично ситуацій колапсу чи дефіциту з металобрухтом в Україні", - резюмував Забловський.

Нагадаємо, згідно зі статистикою, експорт металобрухту щомісяця становить близько 100 тисяч тонн. До кінця року прогнозований експорт, якщо він не буде заборонений, досягне мільйона тонн. Тому промисловці і галузеві експерти в один голос закликають владу вже найближчим часом заборонити експорт металобрухту. За їх словами, якщо цього не зробити, вже восени в Україні неминуче скоротяться обсяги виплавки сталі і експорту. А це означає зростання безробіття, зниження податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів, а також скорочення валютної виручки, що ускладнить Національному банку задачу підтримки курсу національної валюти.

Раніше голова правління "Інтерпайп Втормет" Валентин Макаренко заявляв про критичну ситуацію із забезпеченням металобрухтом, яка склалася на найбільшому вітчизняному електрометалургійному заводі "Інтерпайп Сталь". Він повідомив, що на підприємстві може повторитися ситуація 2015 року, коли "Інтерпайп Сталь" через дефіцит сировини простоював два місяці.

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Топ коментарі
+9
Ахметов каждый день будет здесь ныть что ему нужно стать единственным покупателем металолома? Какой к чертям Ахметов украинский производитель? Ахметов украинский вор живущий во Франции и отправляющий туда и наши деньги и металолом.
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20.08.2021 12:05
+8
Дєд Джо сказав принаймні одну розумну річ - капіталізм без конкуренції - це експлуатація. А нашим нуворишам -клєптоманам конкуренція це вила в дупіту.
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20.08.2021 12:13
+7
Т.е. конкурировать ценой каламойши, ахметки и пинчуки не хотят, они хотят раком продавцов лома поставить? а еще лучше обязать законом, благо рада вся зеленая, продавцов лом на 1 грн за тонну продавать?
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20.08.2021 11:57
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Т.е. конкурировать ценой каламойши, ахметки и пинчуки не хотят, они хотят раком продавцов лома поставить? а еще лучше обязать законом, благо рада вся зеленая, продавцов лом на 1 грн за тонну продавать?
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20.08.2021 11:57 Відповісти
Дєд Джо сказав принаймні одну розумну річ - капіталізм без конкуренції - це експлуатація. А нашим нуворишам -клєптоманам конкуренція це вила в дупіту.
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20.08.2021 12:13 Відповісти
що ви хочете від тих, хто досі на автомати з газованою водою трочить....
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20.08.2021 12:22 Відповісти
По всей видимости - проплатить "эксперту" для Ахметова выгоднее, чем платить за сырье реальную цену. А ведь именно закупка по рыночным ценам решила бы все проблемы с вывозом металлолома.
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20.08.2021 12:00 Відповісти
покупайте дороже чем экспортеры и вам будет счастье
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20.08.2021 12:01 Відповісти
Гудок дороже чем за 2 грн/кг не хочет покупать, как другие. Ему кроме бесплатной раб. силы и електроенергии еще нужен бесплатный лом чтобы рабы собирали. К тому же ему нужно замок и яхты- самолеты содержать за бугром. Войдите в его положение
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20.08.2021 12:08 Відповісти
наламати залізяк?
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20.08.2021 12:02 Відповісти
этот "внутренний производитель" должен позаботиться об интересах Украины, и платить реальную цену за сырье. Украина этим упырям и так обеспечивает низкую себестоимость и еще "должна" - як земля колгоспу...
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20.08.2021 12:04 Відповісти
Ахметов каждый день будет здесь ныть что ему нужно стать единственным покупателем металолома? Какой к чертям Ахметов украинский производитель? Ахметов украинский вор живущий во Франции и отправляющий туда и наши деньги и металолом.
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20.08.2021 12:05 Відповісти
"Украина должна позаботиться об интересах собственных производителей и обеспечить их металлоломом, - эксперт" и махоркой....
хто на Цензоре изобретатель заголовков? - ну маладец же..
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20.08.2021 12:09 Відповісти
6,5 гривен за черный лом/кг и 2,8 гривны за "стружку"+ усушки, утруски, 5-7 % засора и обвес никто не отменял. Ну скажите какой засор металла на 7% после токарного станка и спорить бесполезно. Понятно у меня тонна в месяц выходит, надо куда-то его девать, рабочим на чай/кофе/сахар хватает и то хорошо.
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20.08.2021 12:10 Відповісти
а завод со станками и стружкой вынести? - та ето же
"тут можна немного прибарахлится, еще и внукам останется.."
всегда знал шо токари - люди с понятием....
к чему ето я?
а вот... - хто радеет за стружку, а хто выносит завод....
и ето два разных токаря, заметьте..
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20.08.2021 12:31 Відповісти
никто и ничего им не должен. пусть покупают по той же цене, что китайцы и турки. и будет им счастье. не?
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20.08.2021 12:11 Відповісти
Газа не будет. ГТС там ржавых труб на миллиарды. Ахметка может ******** . Следить надо!
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20.08.2021 12:14 Відповісти
У нас соціалістична економіка чи капіталістичний ринок? Дайте на гривню більше і всі бомжи побіжать з металом до вас. Не, хоеться розводити жлобство совкове і давити конкуренцію силами держави.
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20.08.2021 12:14 Відповісти
шо опять!? каждый день это нытье "экспертов". где значок "на правах рекламы"?
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20.08.2021 12:23 Відповісти
Експерти економіки мабуть не знають що для того аби постала англійська промисловість, три сторіччя було заборонено вивіз вовни. Взагалі протекціонізм це обов'язковий механізм для запуску і підтримики промисловості в державі.
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20.08.2021 12:28 Відповісти
"Взагалі протекціонізм це обов'язковий механізм" - мы это видим на примере авто.
"Поддержим национального (Васадзе- ))) производителя и в..бем пошлины на авто" - прошло много лет.....
Где этот "национальный" производитель?
В данном случае протекционизм служит для того, чтоб выкачать из старого оборудования все, что можно без вложения денег, а дальше .....
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20.08.2021 13:06 Відповісти
Україна це олігархічна держава, де цивілізовані механізми не працюють. Протекціонізм один із них, виробники європи підтвердять(наприклад виробники сільгосппродукції)
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20.08.2021 13:26 Відповісти
Много металлолома както стало на цензоре. Видать к дождю.
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20.08.2021 12:58 Відповісти
Парадоксально. ВИРОБИ подоржчали в ДВА рази, а ціна лому не змінилась. Красота.
А куди ж дівають вироблене заводи? Експортують в БАКСАХ, купуть лом за грн.
Може тоді "ексПЕРД" пояснить чому ціна на внутрішьному ринку виросла майже в двічі? РУДА - власність народу.
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20.08.2021 13:01 Відповісти
Украина должна позаботиться об интересах собственных производителей и обеспечить их металлоломом, - эксперт

Одного не могу понять почему Украина должна позаботиться об интересах металлургов?
У нас что металлургические предприятия государственные? Или у нас не рыночные отношения?
Необходимо стимулировать заготовку металлолома - для того, чтобы эта сырьевая база у нас была достаточной для нужд отечественной

Так а кто же не дает хозяевам металлургических предприятий их стимулировать? Пусть дают адекватную цену на металлолом и он не будет вывозиться. Все достаточно просто. Или опять в угоду нашим олигархам будет страдать целая страна переложив их проблемы на свои плечи?
Правительство должно сделать все возможное, чтобы минимизировать негативные последствия дефицита металлолома для нужд национальной металлургической отрасли, ведь прежде всего должно заботиться о защите внутреннего рынка.

А заботится о нуждах в металле на внутреннем рынке не нужно. Может металлургам тоже надо пошлины поднять на вывоз металла из страны? Ну чтобы поддержать отечественных производителей, которые делают свою продукцию из металла. Или это другое?
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20.08.2021 13:18 Відповісти
В Україні олігархічна економіка, саме тому в нас проблеми.Протекціонізм це нормальний інструмент, який дозволив виростити економіці Англії, Сполученим Штатам, Японії та інших розвинених країн. В Україні він звісно не працюватиме, як і "вільний ринок"
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20.08.2021 13:29 Відповісти
Протекциони́зм (фр. protectionnisme, от лат. protection - защита, покровительство) - внешнеторговая политика государства, направленная на временное ограничение ввоза импортных и поддержку производства аналогичных внутренних товаров и услуг[1]. Целями протекционизма могут быть, например, рост валового национального дохода, увеличение занятости населения, улучшение социальных показателей.

Может вики неправильно трактует протекционизм. В статье как бы обратное предлагается - ограничить вывоз. И каким образом улучшат социальные показатели, если запретят вывоз металлолома и заставят таким образом продавать его украинским олигархам по меньшей цене?
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20.08.2021 13:40 Відповісти
В першу чергу це захист внутрішнього ринку від зовнішніх гравців, тому це може бути як тарифи на імпортну промислову продукцію, так і тарифи на експорт сировини. Це наприклад випливає з наступного означення протекціонізму - "Протекціоні́зм - економічна політика держави, спрямована на обмеження міжнародної торгівлі." Або з цього
"Protectionism refers to government policies that restrict international trade to help domestic industries. Protectionist policies are usually implemented with the goal to improve economic activity within a domestic economy but can also be implemented for safety or quality concerns. " взято з сайту investopedia.com
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20.08.2021 14:22 Відповісти
Мінімальна ціна металу в примітивних виробах (арматура) 20 000 гривень за тону. Цигани пропонують скупити брухт за 2 грн. кг.. Вважаю що такі "ціни" при скупівлі брухту є не просто заниженими, а грабіжницькими.
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20.08.2021 13:34 Відповісти
Железный лом - в каждый дом!
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20.08.2021 13:53 Відповісти
Ахметке и Пине очень хочется сверхприбылей.
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20.08.2021 16:16 Відповісти
Так сколько евроблях растаможили! Американские отбивные прут. Металлолома - полно!
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20.08.2021 16:48 Відповісти
 
 