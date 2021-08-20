Україна повинна подбати про інтереси власних виробників і забезпечити їх металобрухтом, - експерт
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Уряд повинен зробити все можливе, щоб мінімізувати негативні наслідки дефіциту металобрухту для потреб національної металургічної галузі, адже передусім має дбати про захист внутрішнього ринку. Таке переконання висловив Керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський.
"У світі розгорнулася конкуренція за сировину, і тут всі, перш за все, повинні приймати інтереси внутрішнього виробника. З цього має виходити і Україна", - наголосив експерт.
За його словами, уряд має знайти баланс, який дасть можливість Україні виконати свої міжнародні зобов’язання, у тому числі перед Світовою організацією торгівлі, але водночас – подолає дефіцит на ринку металобрухту і зробить так, що Україні не доведеться потім імпортувати сировину, яку безконтрольно вивезли.
"Ми, звісно, не Китай, який може застосовувати торговельні війни і щось порушувати. Але внутрішні національні інтереси мають переважати (..) Необхідно стимулювати заготівлю брухту – для того, щоб ця сировинна база у нас була достатньою для потреб вітчизняної металургії, і щоб у нас не виникало періодично ситуацій колапсу чи дефіциту з металобрухтом в Україні", - резюмував Забловський.
Нагадаємо, згідно зі статистикою, експорт металобрухту щомісяця становить близько 100 тисяч тонн. До кінця року прогнозований експорт, якщо він не буде заборонений, досягне мільйона тонн. Тому промисловці і галузеві експерти в один голос закликають владу вже найближчим часом заборонити експорт металобрухту. За їх словами, якщо цього не зробити, вже восени в Україні неминуче скоротяться обсяги виплавки сталі і експорту. А це означає зростання безробіття, зниження податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів, а також скорочення валютної виручки, що ускладнить Національному банку задачу підтримки курсу національної валюти.
Раніше голова правління "Інтерпайп Втормет" Валентин Макаренко заявляв про критичну ситуацію із забезпеченням металобрухтом, яка склалася на найбільшому вітчизняному електрометалургійному заводі "Інтерпайп Сталь". Він повідомив, що на підприємстві може повторитися ситуація 2015 року, коли "Інтерпайп Сталь" через дефіцит сировини простоював два місяці.
Будь ласка, зачекайте...
хто на Цензоре изобретатель заголовков? - ну маладец же..
"тут можна немного прибарахлится, еще и внукам останется.."
всегда знал шо токари - люди с понятием....
к чему ето я?
а вот... - хто радеет за стружку, а хто выносит завод....
и ето два разных токаря, заметьте..
"Поддержим национального (Васадзе- ))) производителя и в..бем пошлины на авто" - прошло много лет.....
Где этот "национальный" производитель?
В данном случае протекционизм служит для того, чтоб выкачать из старого оборудования все, что можно без вложения денег, а дальше .....
А куди ж дівають вироблене заводи? Експортують в БАКСАХ, купуть лом за грн.
Може тоді "ексПЕРД" пояснить чому ціна на внутрішьному ринку виросла майже в двічі? РУДА - власність народу.
Одного не могу понять почему Украина должна позаботиться об интересах металлургов?
У нас что металлургические предприятия государственные? Или у нас не рыночные отношения?
Необходимо стимулировать заготовку металлолома - для того, чтобы эта сырьевая база у нас была достаточной для нужд отечественной
Так а кто же не дает хозяевам металлургических предприятий их стимулировать? Пусть дают адекватную цену на металлолом и он не будет вывозиться. Все достаточно просто. Или опять в угоду нашим олигархам будет страдать целая страна переложив их проблемы на свои плечи?
Правительство должно сделать все возможное, чтобы минимизировать негативные последствия дефицита металлолома для нужд национальной металлургической отрасли, ведь прежде всего должно заботиться о защите внутреннего рынка.
А заботится о нуждах в металле на внутреннем рынке не нужно. Может металлургам тоже надо пошлины поднять на вывоз металла из страны? Ну чтобы поддержать отечественных производителей, которые делают свою продукцию из металла. Или это другое?
Может вики неправильно трактует протекционизм. В статье как бы обратное предлагается - ограничить вывоз. И каким образом улучшат социальные показатели, если запретят вывоз металлолома и заставят таким образом продавать его украинским олигархам по меньшей цене?
"Protectionism refers to government policies that restrict international trade to help domestic industries. Protectionist policies are usually implemented with the goal to improve economic activity within a domestic economy but can also be implemented for safety or quality concerns. " взято з сайту investopedia.com