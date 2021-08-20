Поранені в районі проведення ООС військовослужбовці отримають премії до Дня Незалежності
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Поранені військовослужбовці отримають грошові премії. Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський підписав наказ про заохочення грошовими преміями військовослужбовців Сухопутних військ, які зазнали поранення в районі проведення операції Об'єднаних сил.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ в Facebook.
"За старанність, розумну ініціативу, сумлінне виконання службових обов’язків, мужність і героїзм виявлений у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України та з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України", - йдеться в документі.
"Саме завдяки нашим військовослужбовцям, що зараз стримують агресора на передовій, ми маємо можливість урочисто святкувати День Незалежності. Зрозуміло, що жодні гроші не повернуть людям здоров’я. Це лише свідчення підтримки командування та поваги до подвигу наших військовослужбовців, турботи про них. Хочу наголосити, що ми зробимо усе можливе, щоб кожен, хто отримав поранення та виявив бажання залишитися на службі в Сухопутних військах зміг продовжити службу", - зазначив генерал-полковник Сирський.
Розмір грошової премії залежить від ступеня тяжкості поранення і складатиме від 2500 до 10000 гривень.
Премії виплачуються відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та наказу Міністерства оборони України "Про бюджетну політику МО України на 2021 рік.
Будь ласка, зачекайте...
Денег нет - но вы держитесь.
Депутаты написали несколько десятков обращений в воинские части с простым вопросом про наличие задолженностей. Хоба...
И вот если в небольшой в/ч размер задолженностей по выплатам составляет почти 4 миллиона гривен, то можете дальше представить какая ситуация по всей армии.
Но оказалось, что и это не все.
В двух частях мне сегодня подтвердили, что "боевые" в этом месяце выплатят с задержкой и НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. Бо просто нет полного финансирования.
Боевые.
Не в полном объеме.
Впервые, наверное, за все года.
На "Велике Крадівництво" - есть. На гигантские флагштоки - по всей стране - есть.
На праздники и концерты - есть. На боевые...
И фишка в том, что я вот не против громадных флагов по всей стране, я не против новых дорог и развязок, я не против концертов на 30-ти летие страны.
Но без армии - это все окажется лишним и ненужным. Можно пускать пыль в глаза большим парадом, можно добиваться похвалы хорошими назначениями.
Но вот если перестать выплачивать боевые, то закончится плохо. Без "может".
Како бычно... у нас только раненый - причастен к чему то..., а те кто был рядом и выполнял те же задачи - как обычно - НИ ПРИ ЧЕМ и премии не достойны...
В мене схожа була ситуація в 17 році. До Дня ЗСУ всі хто перебував на 0 виплачували 5 тис. Премії. Я потрапив в шпиталь 5 грудня, тобто на 0 6 грудня мене вже не було. І мені великий член а не премію. Але як завжди різні штабні полководці заїзджали " привітати" і вони були на 0.
Убитых и раненых (только тех, кто прошел по сводкам сразу, а не из госпиталей ! Те, кто попал к категорию "ранен" из госпиталя - пролетали всегда и везде как фанера над Парижем)... - награждали...
А тех, кто участвовал в том же бою, а порой проявил себя более профессионально - тем хер на палочке !
Я о другом... Я о том, что сам принцип награждений и поощрений у нас даже не то что не честный, а просто ИДИОТСКИЙ !
Например... идет бой...
ЧЕловек получает ранение только выдвигаясь к месту боя - боя даже не учатсвуя - шальная пуля - ему Орден на мужество... А тем, кто участвовал в бою и не ранен - как всегда - ХЕР на палочке !
Вот и вопрос . за что ИМЕННО - КОНКРЕТНО награжден тот что поймал шальную пулю или осколок, чем ИМЕННО он оказался МУЖЕСТВЕННЕЙ ТЕХ, ко непосредственно участвовал в бою !?