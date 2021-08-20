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Новини Політика України
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День Незалежності (423) премія (163) ЗСУ (1636)

Поранені в районі проведення ООС військовослужбовці отримають премії до Дня Незалежності

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Поранені військовослужбовці отримають грошові премії. Командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський підписав наказ про заохочення грошовими преміями військовослужбовців Сухопутних військ, які зазнали поранення в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ в Facebook.

"За старанність, розумну ініціативу, сумлінне виконання службових обов’язків, мужність і героїзм виявлений у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України та з нагоди відзначення 30-ї річниці незалежності України", - йдеться в документі.

"Саме завдяки нашим військовослужбовцям, що зараз стримують агресора на передовій, ми маємо можливість урочисто святкувати День Незалежності. Зрозуміло, що жодні гроші не повернуть людям здоров’я. Це лише свідчення підтримки командування та поваги до подвигу наших військовослужбовців, турботи про них. Хочу наголосити, що ми зробимо усе можливе, щоб кожен, хто отримав поранення та виявив бажання залишитися на службі в Сухопутних військах зміг продовжити службу", - зазначив генерал-полковник Сирський.

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Розмір грошової премії залежить від ступеня тяжкості поранення і складатиме від 2500 до 10000 гривень.

Премії виплачуються відповідно до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та наказу Міністерства оборони України "Про бюджетну політику МО України на 2021 рік.

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Топ коментарі
+3
Юрій Бірюков

Денег нет - но вы держитесь.

Депутаты написали несколько десятков обращений в воинские части с простым вопросом про наличие задолженностей. Хоба...
И вот если в небольшой в/ч размер задолженностей по выплатам составляет почти 4 миллиона гривен, то можете дальше представить какая ситуация по всей армии.

Но оказалось, что и это не все.
В двух частях мне сегодня подтвердили, что "боевые" в этом месяце выплатят с задержкой и НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. Бо просто нет полного финансирования.

Боевые.

Не в полном объеме.
Впервые, наверное, за все года.

На "Велике Крадівництво" - есть. На гигантские флагштоки - по всей стране - есть.
На праздники и концерты - есть. На боевые...

И фишка в том, что я вот не против громадных флагов по всей стране, я не против новых дорог и развязок, я не против концертов на 30-ти летие страны.

Но без армии - это все окажется лишним и ненужным. Можно пускать пыль в глаза большим парадом, можно добиваться похвалы хорошими назначениями.
Но вот если перестать выплачивать боевые, то закончится плохо. Без "может".
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20.08.2021 12:05
+2
Приколько...Теперь что бы получить премию, не нужно становиться профессионалом и не подставятся под пули...
Како бычно... у нас только раненый - причастен к чему то..., а те кто был рядом и выполнял те же задачи - как обычно - НИ ПРИ ЧЕМ и премии не достойны...
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20.08.2021 12:26
+2
Так і я про це. Всі інші мають премію в вигляді непоранення (так розмірковують в міністерстві, але собі премію випишуть)
В мене схожа була ситуація в 17 році. До Дня ЗСУ всі хто перебував на 0 виплачували 5 тис. Премії. Я потрапив в шпиталь 5 грудня, тобто на 0 6 грудня мене вже не було. І мені великий член а не премію. Але як завжди різні штабні полководці заїзджали " привітати" і вони були на 0.
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20.08.2021 13:05
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Юрій Бірюков

Денег нет - но вы держитесь.

Депутаты написали несколько десятков обращений в воинские части с простым вопросом про наличие задолженностей. Хоба...
И вот если в небольшой в/ч размер задолженностей по выплатам составляет почти 4 миллиона гривен, то можете дальше представить какая ситуация по всей армии.

Но оказалось, что и это не все.
В двух частях мне сегодня подтвердили, что "боевые" в этом месяце выплатят с задержкой и НЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. Бо просто нет полного финансирования.

Боевые.

Не в полном объеме.
Впервые, наверное, за все года.

На "Велике Крадівництво" - есть. На гигантские флагштоки - по всей стране - есть.
На праздники и концерты - есть. На боевые...

И фишка в том, что я вот не против громадных флагов по всей стране, я не против новых дорог и развязок, я не против концертов на 30-ти летие страны.

Но без армии - это все окажется лишним и ненужным. Можно пускать пыль в глаза большим парадом, можно добиваться похвалы хорошими назначениями.
Но вот если перестать выплачивать боевые, то закончится плохо. Без "может".
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20.08.2021 12:05 Відповісти
Велике крадівництво уже було,де ямковій темонт доріг списувалися кошти як на будівництво БАБу або взлітної смуги для суперважких літаків і кожен рік.Що тільки коштувала алея кличка на яку потратили майже 700 міліонів на менше чим 1 км.закатаної алеї крошкою із смолою яка даже в зимку не втрачає властивостей пластіліну.А тепер це будівництво видно та його можливо пощупати та по завиттям СТО які не були без роботи кожні 5-10 кілометрів направлення яке іменувалось дорогою.А те що крадуть так це недоробка ,,компітентних органів,, які можливо стимулює і влада.Але щось зявляється що видно і ніяка влада не забере із собою в КАМАЗі як Янукович,або Азаров.
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20.08.2021 12:18 Відповісти
Найліпшою ,,премією,,для сімей загинувших та раненим воїнам може бути погашення кредитів та іпотек,вони це заробили своїми життями та здоровям.А не жалкою подачкою в декілька уже не девальвованих тисячами гривень.
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20.08.2021 12:07 Відповісти
зараз почнеться....
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20.08.2021 12:11 Відповісти
Ну вот теперь сэкономленные боевые и выплатят, но только тем, кто получил ранения. Бенин схематоз в чистейшем виде.
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20.08.2021 12:13 Відповісти
А не поранені?? Тобто на сердючок та потапів за 5 хв кривляння хватає, а захисник має бути пораненим щоб отримати аж 2500
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20.08.2021 12:14 Відповісти
Приколько...Теперь что бы получить премию, не нужно становиться профессионалом и не подставятся под пули...
Како бычно... у нас только раненый - причастен к чему то..., а те кто был рядом и выполнял те же задачи - как обычно - НИ ПРИ ЧЕМ и премии не достойны...
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20.08.2021 12:26 Відповісти
Так і я про це. Всі інші мають премію в вигляді непоранення (так розмірковують в міністерстві, але собі премію випишуть)
В мене схожа була ситуація в 17 році. До Дня ЗСУ всі хто перебував на 0 виплачували 5 тис. Премії. Я потрапив в шпиталь 5 грудня, тобто на 0 6 грудня мене вже не було. І мені великий член а не премію. Але як завжди різні штабні полководці заїзджали " привітати" і вони були на 0.
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20.08.2021 13:05 Відповісти
Такая херня была всегда... с 14 в том числе !
Убитых и раненых (только тех, кто прошел по сводкам сразу, а не из госпиталей ! Те, кто попал к категорию "ранен" из госпиталя - пролетали всегда и везде как фанера над Парижем)... - награждали...
А тех, кто участвовал в том же бою, а порой проявил себя более профессионально - тем хер на палочке !
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20.08.2021 14:51 Відповісти
І також ось розмір премії буде залежати від важкості поранення. А цікаво хто буде встановлювати важкість??? Як розрізнятимуть кульове від осколкового, або мінно вибухового. Людина може лежати з ампутованою кінцівкою але стан стабільний і може з всіма кінцівками але стан важкий. Дебіли одним словом
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20.08.2021 15:10 Відповісти
Ну с тяжестью - там проще... определяется по прописанной процедуре.
Я о другом... Я о том, что сам принцип награждений и поощрений у нас даже не то что не честный, а просто ИДИОТСКИЙ !
Например... идет бой...
ЧЕловек получает ранение только выдвигаясь к месту боя - боя даже не учатсвуя - шальная пуля - ему Орден на мужество... А тем, кто участвовал в бою и не ранен - как всегда - ХЕР на палочке !
Вот и вопрос . за что ИМЕННО - КОНКРЕТНО награжден тот что поймал шальную пулю или осколок, чем ИМЕННО он оказался МУЖЕСТВЕННЕЙ ТЕХ, ко непосредственно участвовал в бою !?
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20.08.2021 15:21 Відповісти
Та знайомо мені це все. Більше того коли за вдалу операцію починають всіх штабних нагороджувати бо це завдяки їм геніальним стратегічним плануванням вона вдала! А ти там взагалі не при ділі.
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20.08.2021 22:12 Відповісти
 
 