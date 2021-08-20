"Цей бій тепер мій", - син національного героя Афганістану Ахмада Шаха Масуда оголосив війну Талібану

Син національного героя Афганістану Ахмада Шаха Масуда, відомого як "Панджшерський лев", убитого смертником Аль-Каїди в 2001 році, оголосив війну Талібану.

Звернення Ахмада Масуда-молодшого до своїх прихильників опублікувало французьке видання Paris Match, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

"Я успадкував від свого батька його боротьбу за свободу афганців. Цей бій тепер мій", — заявив він, закликавши членів всіх племен з усіх регіонів країни зібратися в його рідній провінції Панджшер за 150 кілометрах на північ від Кабула, яка все ще не перейшла під контроль талібів.

Крім того, Масуд звернувся за підтримкою до арабського світу, Європі і США, "які так багато допомагали нам у нашій боротьбі за свободу — проти СРСР у минулому та проти Талібану 20 років тому".

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"Ми ніколи не здамося. Наші бійці, старі й молоді моджахеди, тут, у Панджшері, знову взялися за зброю. Приєднуйтесь до нас. Ми разом напишемо нову сторінку в історії Афганістану. Це буде нова глава у вічному опорі пригноблених тиранією", — додав лідер опору.

Тим часом у Панджшері тривають бої між бойовиками Талібану та силами віцепрезидента Амрулла Салеха.

За деякими відомостями, залишки урядових військ вже відбили у бойовиків один з раніше захоплених районів.

Зараз вони прямують через звільнений Чарикар на північний захід від авіабази Баграм, щоб з'єднатися з підрозділами генерала Абдул-Рашида Дустума, який під час наступу талібів на Мазарі-Шаріф відвів своїх бійців до Узбекистану.