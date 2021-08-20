"Цей бій тепер мій", - син національного героя Афганістану Ахмада Шаха Масуда оголосив війну Талібану
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Син національного героя Афганістану Ахмада Шаха Масуда, відомого як "Панджшерський лев", убитого смертником Аль-Каїди в 2001 році, оголосив війну Талібану.
Звернення Ахмада Масуда-молодшого до своїх прихильників опублікувало французьке видання Paris Match, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.
"Я успадкував від свого батька його боротьбу за свободу афганців. Цей бій тепер мій", — заявив він, закликавши членів всіх племен з усіх регіонів країни зібратися в його рідній провінції Панджшер за 150 кілометрах на північ від Кабула, яка все ще не перейшла під контроль талібів.
Крім того, Масуд звернувся за підтримкою до арабського світу, Європі і США, "які так багато допомагали нам у нашій боротьбі за свободу — проти СРСР у минулому та проти Талібану 20 років тому".
"Ми ніколи не здамося. Наші бійці, старі й молоді моджахеди, тут, у Панджшері, знову взялися за зброю. Приєднуйтесь до нас. Ми разом напишемо нову сторінку в історії Афганістану. Це буде нова глава у вічному опорі пригноблених тиранією", — додав лідер опору.
Тим часом у Панджшері тривають бої між бойовиками Талібану та силами віцепрезидента Амрулла Салеха.
За деякими відомостями, залишки урядових військ вже відбили у бойовиків один з раніше захоплених районів.
Зараз вони прямують через звільнений Чарикар на північний захід від авіабази Баграм, щоб з'єднатися з підрозділами генерала Абдул-Рашида Дустума, який під час наступу талібів на Мазарі-Шаріф відвів своїх бійців до Узбекистану.
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Чтоб не получить фанатичный изуверский ислам у своих границ: договороспособные проглотят Таджикистан за три дня.
Это произошло за два дня до террористической атаки 11 сентября 2001 года в США.
Старший Масуд и его моджахеды стояли на первом фланге в борьбе против режима Талибан, а ранее противостояли советской оккупации Афганистана.
Ещё два года назад, в 2019 году, Ахмад Масуд заявил что добиться настоящего мирного соглашения между США и Талибан было бы невозможно.
"Это все никак не остановит войну. Наоборот, насилия и кровопролития будет больше", уверен он. Масуд уверен, что решение сесть за стол переговоров с Талибан было ошибкой. "Это вредит репутации США. Когда одна мировая держава решает вести переговоры с экстремистской организацией за одним столом, другие экстремистские группировки воодушевляются этим. Они будут уверены, что могут продолжать совершать насилие и все-ровно когда-то мировая держава сядет с ними за один стол переговоров», считает Масуд. Масуд также обеспокоен планами Талибан по поводу того, что с их приходом во власть, в Афганистане установится исламский эмират, который уничтожит действующую по конституции демократическую систему.
https://rus.ozodi.org/a/son-of-panjsher-lion-comes-to-political-arena-/30158947.html
2 года назад... он это говорил... как в вводу смотрел!
Как это ранее делал его отец, сдерживая сначала советскую 40-ю армию в Афганистане а потом и Талибан во время войны 1996-2001 годов (тогда так же под Талибаном было 70% Афганистана, но Пандшер они не взяли)
Главное сопротивляться и не сдаваться никогда.
Тем более, ранее это уже было... Северный Афганистан воевал 5 лет против талибв с 1996 по 2001 года. Казалось бы тоже бесперспективно...
Но потом терракты 11 сентября и штаты загнали талибов в угол, с помощью тех же таджиков и узбеков из Северного Афганистана.
Теперь тоже могут воевать годами... и опять что нибудь измениться.
Главное не сдаваться и воевать.
Освоим и обналичим новые потоки помощи.! ну удрал старый гарант,прокинув всю страну..так работа такая ....
Он призвал «друзей Афганистана на Западе» вступиться за сопротивление.
«Я прошу друзей Афганистана на Западе вступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, вступиться за нас перед конгрессом и администрацией Байдена, вступиться за нас в Лондоне, где я учился, и в Париже, где в честь моего отца весной этого года была названа аллея в саду на Елисейских Полях», - заявил Масуд.
Как рассказал мужчина, к нему и вице-президенту Афганистана Амрулле Салеху в Панджшере присоединяются солдаты армии Афганистана, которые разочаровались в прежнем командовании.
«Что бы ни случилось, мои воины-моджахеды и я будем защищать Панджшер - последний оплот свободы Афганистана... Но нам нужно больше оружия, боеприпасов и снаряжения», - добавил он.
Масуд заявил, что флаг Фронта национального сопротивления будет развеваться над каждой позицией движения, однако «вооружённых сил и материально-технического обеспечения» не хватит.
«Они быстро закончатся, если наши друзья на Западе не найдут способ снабжать нас», - сказал Масуд.
Силы вице-президента Афганистана Амруллы Салеха ведут бои с талибами в провинции Парван к северу от Кабула и в районе Панджшера, а в регион пробиваются 10 тыс. военных под руководством маршала Абдул-Рашида Дустума.
А враги кацапов это моджахеды Пандшера, которых ранее возглавлял непримиримый борец с советскими оккупантами и талибаном Ахмад Шах Масуд, который был личным врагом СССР и КГБ.
Тем более, его сын Ахмад Масуд, призвавший к сопротивлению талибам в Пандшере, учился в военном институте Лондоне, имеет связи на Западе. Является сторонником умеренного ислама в противовес фундаменталистскому исламу талибов и является идейным сторонником антикоммунизма (как и его погибший отец).
И как видим, помощь в борьбе с талибами, он просит не у рашки и не у рашкинской вотчины - Средней Азии, не у коммунистического Китая... а именно у западных стран и умеренных светских исламских стран.