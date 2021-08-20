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У Казахстані захисника російської мови Тайчибекова засудили до семи років в'язниці за розпалювання міжнаціональної ворожнечі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У Казахстані захисника російської мови Тайчибекова засудили до семи років в'язниці за розпалювання міжнаціональної ворожнечі

Суд Алмати відправив за ґрати блогера Єрмека Тайчибекова, який у Казахстані активно виступав за поширення російської мови і закликав підтримувати "російськомовне населення" в країні. За свою діяльність на боці "русского мира" Тайчибеков отримав сім років колонії суворого режиму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.

Як уточнив у розмові з "ПолітНавігатором" брат засудженого Марлен Тайчибеков, любителя "русского мира" у Казахстані визнали винним в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

"Мій брат, який захищав людей, яких громили за національною ознакою, буде сидіти, а погромники, які вбивали людей, відсидівши в СІЗО, зараз на волі, п'ють пиво, радіють. Де справедливість в цьому світі? У Казахстані її точно немає. Одна надія на Росію", - бідкається родич засудженого.

За його словами, адвокати до останнього були впевнені, що їх підзахисного виправдають і не посадять, оскільки "справа розвалювалася на очах".

Російські ЗМІ пишуть, що на Тайчибекова на батьківщині завели кримінальну справу після інтерв'ю порталу "Україна.ру", в якому він розкритикував казахстанську владу за утиск росіян.

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"У Казахстані на державному рівні йде цілеспрямована робота із знищення російського впливу, впливу російської культури і в тому числі російської мови", - сказав проросійський активіст у травні 2020 року.

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Топ коментарі
+73
Какой правильный суд.
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20.08.2021 12:13
+43
Very good!
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20.08.2021 12:12
+36
А у нас посадидили хоть одну ссуку из ОПЗЖ или ватника, которые считают Украину частью рашки а украинцев - вымышленным народом?
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20.08.2021 12:18
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Very good!
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20.08.2021 12:12 Відповісти
Какой правильный суд.
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20.08.2021 12:13 Відповісти
Як по-казахські "малорос"?
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20.08.2021 12:14 Відповісти
малоказах
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20.08.2021 12:18 Відповісти
"руссоказах"..
вот что бывает, когда меняешь свою природную идентичность на денацифицированный шмурдяк под названием "русскамирец"..
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20.08.2021 12:20 Відповісти
А если кацапу, которых он защищает, показать фото этого манкурта, и спросить "Кто это?", то кацап ответит: "Это чурка пиз@доглазый")
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20.08.2021 14:21 Відповісти
Сто процентов
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20.08.2021 18:39 Відповісти
казларусс
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20.08.2021 12:38 Відповісти
казахокацап
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20.08.2021 12:40 Відповісти
подкуйловник.
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20.08.2021 12:42 Відповісти
Дословно - kişkentay orıs (кишкентай орыс)
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20.08.2021 12:52 Відповісти
мамбет
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20.08.2021 13:44 Відповісти
підор
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20.08.2021 17:12 Відповісти
Махровый)))
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20.08.2021 18:41 Відповісти
Свято наближається...
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20.08.2021 12:14 Відповісти
Тайчибеков известен в Казахстане как последовательный русофил. К примеру, он подавал в парламент Казахстана собравшую 200 тысяч подписей петицию о придании русскому языку статуса государственного (вместо нынешнего статуса официального).
Возмущение казахов также вызывали его заявления о том, что казахи, которые выступают против интеграции с Россией, являются «сепаратистами», так как, по его мнению, именно русские дали казахам цивилизационные основы и помогли им состояться как нации.
Тайчибеков считает Казахстан неотъемлемой частью России, поддерживает самопровозглашенные сепаратистские ДНР и ЛНР.
Брат Тайчибекова Марлен рассказал, что он был ошеломлен приговором
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20.08.2021 12:14 Відповісти
ВИДНО МОЛОЧНИЙ БРАТ ШУХРИЧА І МУДОРАЄВА
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20.08.2021 12:20 Відповісти
слово "ошелОмить" происходит от удара мечом или булавой по металлическому шлему
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20.08.2021 14:10 Відповісти
Марлен - от "марксизм-ленинизм"
та ещё семейка
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20.08.2021 14:12 Відповісти
нельзя братишек надолго разлучать)
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20.08.2021 19:33 Відповісти
Надеюсь в турме его сделают девочкой. В Казахстане защитника русского языка Тайчибекова приговорили к семи годам тюрьмы за разжигание межнациональной розни - Цензор.НЕТ 6745
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20.08.2021 12:15 Відповісти
На бутылочку посадят 100%
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20.08.2021 12:29 Відповісти
Он в тюрьме феню выучит, выйдет - фенееязычных защищать начнёт)
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20.08.2021 12:54 Відповісти
Шкода що лише сім.
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20.08.2021 12:15 Відповісти
Вот бы и у нас так. Ведь мы же не воюем, ********* не убили более 13 тысяч граждан Украины не оккупировали Крым и Донбасс.. Видим мир в очке *****. И 2 года жизни просрано и позор и неприятие на международном уровне . Спасибо разомным , изговнили все , что можно было разом.
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20.08.2021 12:16 Відповісти
казахи народ суровый..
этот любитель ГУЛАГА под песни "Утро красит нежным светом Стены древнего Кремля..", вряд ли проживет год, и сдохнет с триколорным веником в заднице..
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20.08.2021 12:17 Відповісти
Угу..И на могиле насрут напишут-здесь лежит поц с казахской фамилией,считавшим себя русским,безответно любивший срусский мир и потому похоронен с триколорным веником в жопе.Рабсея вперде. В Казахстане защитника русского языка Тайчибекова приговорили к семи годам тюрьмы за разжигание межнациональной розни - Цензор.НЕТ 6626
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20.08.2021 12:36 Відповісти
Хто заважає всім русофілам зібрати манатки і повернутись на істарічєскую родіну?
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20.08.2021 12:17 Відповісти
в Казахстане с проводниками руського мира не цацкаются - понимают что на кону безопасность страны
Это у нас в Украине после 7 лет войны, такие русько-мирцы имеют свою фракцию в ВР - ОПЗЖ, - а нац.совет, РНБО, правительство не могут заставить ватные ТВ каналы выполнять закон про Мову..
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20.08.2021 12:18 Відповісти
А у нас посадидили хоть одну ссуку из ОПЗЖ или ватника, которые считают Украину частью рашки а украинцев - вымышленным народом?
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20.08.2021 12:18 Відповісти
мест в тюрьмах не хватит, но для примера обязаны были верхушку посадить. хотя там они все кумовья и родственники, в кулуарах лобзаются, а суды линча у нас не практикуются
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20.08.2021 15:05 Відповісти
чи буде йому у місцях ув'язнення з ким па-русскі погомонить?
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20.08.2021 12:20 Відповісти
В петушином углу с такими же кацапами и поворкует. В Казахстане защитника русского языка Тайчибекова приговорили к семи годам тюрьмы за разжигание межнациональной розни - Цензор.НЕТ 3249
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20.08.2021 12:38 Відповісти
Ще й брата треба приструнити
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20.08.2021 12:21 Відповісти
скільки гівна в "річку" спливло... з алтайського краю...
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20.08.2021 12:28 Відповісти
эту падаль забудут как только этот плакатик в негодность придет.... что там родственники в кассу уже выстроились за премиальными.. по чем нынче за кг этого говна дают? сбегали .. думали разбагатеют .. носители бацылы рЮського мира подлатались твари ?.. мои поздравления вылупкам и близким этих уродов
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20.08.2021 12:32 Відповісти
«Россия - самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир...» - И.А.Ильин (1882-1954) , русский философ

Казахи, похоже понимают это четко.
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20.08.2021 12:23 Відповісти
Вспонимается текст песни группы Ария "Волонтер" из времен эпохи СССР.
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20.08.2021 12:24 Відповісти
надо наши суды заменить на казахские или таджикские. чтобы сразу под корень и ветки долой. реформа либо делается сразу, либо никогда.
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20.08.2021 12:24 Відповісти
Заметьте, брат "сторонника русского мира" жалеет не о потерянной свободе, не об отсутствии демократических прав брата, а о потерянной возможности пить пиво. И это типично для подхвативших "лишнюю хромосому".
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20.08.2021 12:24 Відповісти
Пример Украины заразителен!!!
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20.08.2021 12:25 Відповісти
Какой пример? Кто в Украине загремел на нары за подобное? Да никто. Вот это больше всего печалит.
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20.08.2021 12:41 Відповісти
Не сміши. навіть нелю штепу не посадили
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20.08.2021 12:56 Відповісти
"Всё смешалось в доме Облонских." Лет десять назад , к этому радетелю за "расейское наследство" было бы много симпатий...А нынче времена иные. Великий стратег и не превзойденный лидер так расстарался с возрождением империи, что само слово "русский" стало токсичным и скоро будут бить.
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20.08.2021 12:27 Відповісти
Чудовий приклад для наших судів і дибілів "какая разница".
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20.08.2021 12:29 Відповісти
Сейчас ********* выскочит слюной брызгать про "украинские уши". Все-таки именно Украине суждено похоронить своего блудного отпрыска, который окончательно опустился до нового рассадника нацизма.
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20.08.2021 12:29 Відповісти
В Казахстане защитника русского языка Тайчибекова приговорили к семи годам тюрьмы за разжигание межнациональной розни - Цензор.НЕТ 68
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20.08.2021 12:31 Відповісти
надо таким же образом поступать и в Украине... судить и опускать в местах заключения... всех без исключения...
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20.08.2021 12:32 Відповісти
А в нас покидьок мураєв плюється лайном за "рюськіймір" на власному лайноканалі. А разумков про "свабодуслова" стогне. І як так і треба. Ну що за треш?
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20.08.2021 12:40 Відповісти
АМАДЦЫ
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20.08.2021 12:43 Відповісти
казахстан мононациональное государство, и московитским пятухам там делать неча
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20.08.2021 12:48 Відповісти
Казахи молодцы. В Украине таких т...бековых, как говна. По казахским меркам, такого как мураев, надо четвертовать, а воно блин с телека спокойно вещает вражескую пропаганду.
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20.08.2021 12:53 Відповісти
Ну що тут можна сказати - це пять. В Казахстані руцьке язиг НЕ потрібен. Краще нехай діти вчать англійську.
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20.08.2021 12:56 Відповісти
А як відсидить срок, відправте його на московію.
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20.08.2021 12:56 Відповісти
казахи реально красавчики
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20.08.2021 13:00 Відповісти
це про те, як вчитися на чужих помилках
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20.08.2021 13:00 Відповісти
Язик на кіч привів....)))

У Казахстані захисника російської мови Тайчибекова засудили до семи років в'язниці за розпалювання міжнаціональної ворожнечі - Цензор.НЕТ 613
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20.08.2021 13:01 Відповісти
Я бы не хотел в Украине тоталитарный казахский суд - свобода слова есть свобода слова а вот тех кто не выполняет закон о государственном языке в медиа и по телевизору вполне можно бы начать сажать.
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20.08.2021 13:03 Відповісти
Надеюсь, очень скоро паРашинский язык будет запрещён к использованию везде за границами мокшанских болот....
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20.08.2021 13:06 Відповісти
почни його заборонять з себе.
це український сайт - для кого пишеш російською ?
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20.08.2021 13:12 Відповісти
И для Вас, в том числе...
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20.08.2021 13:18 Відповісти
а у нас 7й год войны и ни один не сидит.
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20.08.2021 13:08 Відповісти
все правильно сделали...
У Казахстані захисника російської мови Тайчибекова засудили до семи років в'язниці за розпалювання міжнаціональної ворожнечі - Цензор.НЕТ 9152
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20.08.2021 13:22 Відповісти
Вот это - да? - вот это совершенно правильно.
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20.08.2021 13:23 Відповісти
У нас надо пару тройку ублюдков из рады которые трандят посадить на 3-5-7 годков, остальные думать будут как языком трепать про языковой вопрос!!! У Казахстані захисника російської мови Тайчибекова засудили до семи років в'язниці за розпалювання міжнаціональної ворожнечі - Цензор.НЕТ 7500
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20.08.2021 13:29 Відповісти
У всіх народів та етносів рідна мова - це засіб спілкування та самоідентифікації, а в кацападлів їх "язік" - то як різновид зброї для ведення гібридних воєн. Їх доктрина виглядає так: "Ви ґаварітє па рюські? Тагда ми ідьом к вам! Будьом вас защіщать ат нєрузькіх! А ви тоже нєрузькій?? Тагда ми защітім вас ат вас саміх!!!"
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20.08.2021 13:32 Відповісти
Цікаво скільки б він отримав якби ***** окупував Казахстан і восьмий рік йшла війна? Гадаю що цей під*****вик не сидів би, а висів.
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20.08.2021 13:33 Відповісти
Колись у поїздах був окремий вагон для курящих...треба зараз такий вагон причепити для русскагаварящіх...вагон щоб був без підлоги, звичайно.
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20.08.2021 13:37 Відповісти
Тяжёлые времена для лаптей настали в Казахстане
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20.08.2021 13:39 Відповісти
Казахи - не украинцы.. Раз и в тюрьму гадёныша.. А у нас 7 лет одно бла-бла-бла
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20.08.2021 13:51 Відповісти
У Казахстані захисника російської мови Тайчибекова засудили до семи років в'язниці за розпалювання міжнаціональної ворожнечі - Цензор.НЕТ 1939
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20.08.2021 14:00 Відповісти
называйте вещи своими именами: не "пророссийский активист", а российский агент
в полном смысле слова
теперь будет время подумать - где твоя родина
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20.08.2021 14:03 Відповісти
Казахи русофобию затевают! Вот эту вот!
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20.08.2021 14:10 Відповісти
Зато будет теперь на зоне на руцкой фене ботать.Сбылась мечта идиота.
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20.08.2021 15:05 Відповісти
Молодци казахи! И на латиницу переходят.
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20.08.2021 16:43 Відповісти
Шо помогли тебе тври кацапи?)))
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20.08.2021 16:44 Відповісти
Супер !!! Нормальна країна . Ще братану цього виродка пятнарік впаяйте , щоб не скіглів .
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20.08.2021 16:45 Відповісти
 
 