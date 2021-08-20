У Казахстані захисника російської мови Тайчибекова засудили до семи років в'язниці за розпалювання міжнаціональної ворожнечі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Суд Алмати відправив за ґрати блогера Єрмека Тайчибекова, який у Казахстані активно виступав за поширення російської мови і закликав підтримувати "російськомовне населення" в країні. За свою діяльність на боці "русского мира" Тайчибеков отримав сім років колонії суворого режиму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Главком.
Як уточнив у розмові з "ПолітНавігатором" брат засудженого Марлен Тайчибеков, любителя "русского мира" у Казахстані визнали винним в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.
"Мій брат, який захищав людей, яких громили за національною ознакою, буде сидіти, а погромники, які вбивали людей, відсидівши в СІЗО, зараз на волі, п'ють пиво, радіють. Де справедливість в цьому світі? У Казахстані її точно немає. Одна надія на Росію", - бідкається родич засудженого.
За його словами, адвокати до останнього були впевнені, що їх підзахисного виправдають і не посадять, оскільки "справа розвалювалася на очах".
Російські ЗМІ пишуть, що на Тайчибекова на батьківщині завели кримінальну справу після інтерв'ю порталу "Україна.ру", в якому він розкритикував казахстанську владу за утиск росіян.
"У Казахстані на державному рівні йде цілеспрямована робота із знищення російського впливу, впливу російської культури і в тому числі російської мови", - сказав проросійський активіст у травні 2020 року.
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вот что бывает, когда меняешь свою природную идентичность на денацифицированный шмурдяк под названием "русскамирец"..
Возмущение казахов также вызывали его заявления о том, что казахи, которые выступают против интеграции с Россией, являются «сепаратистами», так как, по его мнению, именно русские дали казахам цивилизационные основы и помогли им состояться как нации.
Тайчибеков считает Казахстан неотъемлемой частью России, поддерживает самопровозглашенные сепаратистские ДНР и ЛНР.
Брат Тайчибекова Марлен рассказал, что он был ошеломлен приговором
та ещё семейка
этот любитель ГУЛАГА под песни "Утро красит нежным светом Стены древнего Кремля..", вряд ли проживет год, и сдохнет с триколорным веником в заднице..
насрутнапишут-здесь лежит поц с казахской фамилией,считавшим себя русским,безответно любивший срусский мир и потому похоронен с триколорным веником в жопе.Рабсея вперде.
Это у нас в Украине после 7 лет войны, такие русько-мирцы имеют свою фракцию в ВР - ОПЗЖ, - а нац.совет, РНБО, правительство не могут заставить ватные ТВ каналы выполнять закон про Мову..
Казахи, похоже понимают это четко.
це український сайт - для кого пишеш російською ?
в полном смысле слова
теперь будет время подумать - где твоя родина