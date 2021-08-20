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За добу в Києві виявили 222 хворих на COVID-19. Летальних випадків немає, - Кличко. КАРТА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

У Києві виявили за минулу добу 222 хворих на коронавірус. Летальних випадків від вірусу немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook.

"222 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків від вірусу не зареєстровано. Загалом, із початку пандемії, у Києві від коронавірусу померли 5264 людини. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 222050", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли: 130 жінок віком від 19 до 86 років та 84 чоловіки віком від 20 до 85 років. А також 5 дівчаток віком від 10 до 17 років та 3 хлопчиків від 11 до 14 років.

До лікарень столиці госпіталізували 52 хворих на коронавірус. А також 21 особу з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 148 людей. Загалом коронавірус подолали 214541 мешканець столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 63, в Святошинському та Деснянському – по 29 та в Солом’янському районі – 24 випадки", – зазначив Віталій Кличко.

За добу в Києві виявили 222 хворих на COVID-19. Летальних випадків немає, - Кличко 01

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Топ коментарі
+3
а зачем?
нем. ученые настигли вирус = только каждый трехсотый зараженный отдает концы.
да и то почти все - деды и бабы
то есть - летальность мизерная абсолютно - да от простого пореза работая вна саду мона двинуть кеды скорее чем от вируса.. кх-кх б*же, (бежит к попу)
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20.08.2021 12:34
+2
Для чого ця інформація кожного дня?
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20.08.2021 12:22
+2
Есть люди, граждане а есть скот, стадо. Скот можно вакцинировать поголовно, даже нарушая все правила и здравый смысл. Достижение коллективного иммунитета невозможно, вакцинация НЕ ЗАЩИЩАЕТ, но поможет появиться более смертоносным штаммам.
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20.08.2021 13:15
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Це вже Дельта шурує
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20.08.2021 12:18 Відповісти
І як це визначили? За кавовою гущею?
В жодній країні не має лабораторних потужностей, щоб визначити, який штам домінує.
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20.08.2021 12:34 Відповісти
Чому нема потужностей? У розвинутих країнах вже чітко диференціюють штами.
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20.08.2021 12:39 Відповісти
Це де?
В США можуть робити не більше 15 тисяч секвенувань на тиждень при мільйоні з гаком випадків за той же період часу.
Поясніть, будь ласка, як там визначають, що дельта домінує?
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20.08.2021 12:41 Відповісти
Для чого ця інформація кожного дня?
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20.08.2021 12:22 Відповісти
Нагнетание истерии. Т.с. стимуляция вакцинации.
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20.08.2021 13:35 Відповісти
коментар відмічено як спам
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! За сутки в Киеве выявили 222 больных COVID-19. Летальных случаев нет, - Кличко - Цензор.НЕТ 1198
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20.08.2021 12:29 Відповісти
а зачем?
нем. ученые настигли вирус = только каждый трехсотый зараженный отдает концы.
да и то почти все - деды и бабы
то есть - летальность мизерная абсолютно - да от простого пореза работая вна саду мона двинуть кеды скорее чем от вируса.. кх-кх б*же, (бежит к попу)
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20.08.2021 12:34 Відповісти
Есть люди, граждане а есть скот, стадо. Скот можно вакцинировать поголовно, даже нарушая все правила и здравый смысл. Достижение коллективного иммунитета невозможно, вакцинация НЕ ЗАЩИЩАЕТ, но поможет появиться более смертоносным штаммам.
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20.08.2021 13:15 Відповісти
Виташке нехер делать - да бомжей погибло за день в 15 раз больше, причем только от отравления
или специально так пишет шоб власть выглядела дураками, когда вирус займет новую позицию и атакует по серьезному(ну, станет на сто поциентов побольше, а похоронные бюро скажут что вирус - говно, как и Путин)
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20.08.2021 12:32 Відповісти
Статистику по бомжам можешь привести? Ссылочку.
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20.08.2021 13:19 Відповісти
 
 