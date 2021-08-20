За добу в Києві виявили 222 хворих на COVID-19. Летальних випадків немає, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 222 хворих на коронавірус. Летальних випадків від вірусу немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook.

"222 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків від вірусу не зареєстровано. Загалом, із початку пандемії, у Києві від коронавірусу померли 5264 людини. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 222050", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли: 130 жінок віком від 19 до 86 років та 84 чоловіки віком від 20 до 85 років. А також 5 дівчаток віком від 10 до 17 років та 3 хлопчиків від 11 до 14 років.

До лікарень столиці госпіталізували 52 хворих на коронавірус. А також 21 особу з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 148 людей. Загалом коронавірус подолали 214541 мешканець столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 63, в Святошинському та Деснянському – по 29 та в Солом’янському районі – 24 випадки", – зазначив Віталій Кличко.