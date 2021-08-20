61% українців вважає, що Крим має бути в складі України, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи"

Абсолютна більшість українців (61%) вважає, що Крим повинен бути в складі України. Цієї думки дотримується більшість громадян незалежно від статі, віку і макрорегіону проживання.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

Найменше політичне майбутнє Криму в складі України бачать люди старше 60 років (54%) і жителі східної України (47%).

Найбільше в повернення Криму до складу України вірять молодь віком18-29 років (67%) і жителі західної України (73%).

І лише 6% громадян України вважають, що Крим повинен входити до складу Російської Федерації, що на 4% менше, ніж тих, хто вважає, що Крим повинен бути незалежним державним утворенням (10%).

Також читайте: 51% громадян виступають за відновлення смертної кари в Україні, - опитування групи "Рейтинг"