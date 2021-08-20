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61% українців вважає, що Крим має бути в складі України, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

61% українців вважає, що Крим має бути в складі України, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи"

Абсолютна більшість українців (61%) вважає, що Крим повинен бути в складі України. Цієї думки дотримується більшість громадян незалежно від статі, віку і макрорегіону проживання.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

Найменше політичне майбутнє Криму в складі України бачать люди старше 60 років (54%) і жителі східної України (47%).

Найбільше в повернення Криму до складу України вірять молодь віком18-29 років (67%) і жителі західної України (73%).

І лише 6% громадян України вважають, що Крим повинен входити до складу Російської Федерації, що на 4% менше, ніж тих, хто вважає, що Крим повинен бути незалежним державним утворенням (10%).

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61% українців вважає, що Крим має бути в складі України, - опитування Фонду Демократичні ініціативи 01

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Топ коментарі
+20
а 39% потвор нехай збирають валізи..
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20.08.2021 12:33
+16
в голове не укладывается, что 39% упырей живет среди нас..
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20.08.2021 12:36
+10
Право голосу повинні мати тільки платники податків.
Інакше совкові імбіцили зруйнують країну. IMXO.
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20.08.2021 12:36
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а 39% потвор нехай збирають валізи..
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20.08.2021 12:33 Відповісти
в голове не укладывается, что 39% упырей живет среди нас..
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20.08.2021 12:36 Відповісти
А еще 73% ЗЕбилов
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20.08.2021 13:26 Відповісти
Право голосу повинні мати тільки платники податків.
Інакше совкові імбіцили зруйнують країну. IMXO.
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20.08.2021 12:36 Відповісти
Нажаль серед платників податків вати і усіляких імбецилів також дуже багато
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20.08.2021 12:52 Відповісти
Найбільший платник податків ахмєтов,завдяки якому маємо війну на донбасі.Тожякщо платникі податків такі розумні,навіщо просрали Крим і Донбас?
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20.08.2021 13:16 Відповісти
кацариле, що за зебільне питання "навіщо просрали Крим і Донбас"? чи на це питання також не зможеш відповісти як і те, чому своє ім'я пишеш по кацапськи?
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20.08.2021 15:06 Відповісти
Пан теж другий,бо кожен другий у свинарнику дебіл і кожен другий ставить мені це питання.Тож вітаю другий. 61% українців вважає, що Крим має бути в складі України, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи" - Цензор.НЕТ 1605
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20.08.2021 15:13 Відповісти
Гондон Ли ******** по дебільному з'їхав, сидить на бутилці і нічого в своє виправдання сказати не може.
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20.08.2021 22:37 Відповісти
Навіть кончені алконавти оплачують 20ти процентний податок за пузирь шмурдяка і що далі? Думаю для початку тут потрібно оті 6 процентів руцкамірцев пресонуть з максимальною брутальність , а там , дивись , і процент свідомості підвищиться в рази у деяких невизначених особєй.
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20.08.2021 13:16 Відповісти
Право голосу повинні мати люди, які здадуть відповідні екзамени (мова, історія, теорія держави і права, і т.д.). Для того щоб керувати автомобілем права треба, а щоб обирати долю країни - ні. Це повний ідіотизм. Якщо ввести екзамен, то більшість люмпену просто заб'є на нього і не буде паритися, а право голосу отримають лише ті, кому є до цього діло.
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20.08.2021 14:59 Відповісти
А ставить такие вопросы не нарушение закона?
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20.08.2021 12:36 Відповісти
Порушення закону це коли *********** окуповує Україну, а в ***** московія закінчується там де *********.
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20.08.2021 13:18 Відповісти
Крым должен быть не в составе Украины, а возвращен Украине после захвата парашей! Так будет верней. 61% украинцев считает, что Крым должен быть в составе Украины, - опрос Фонда "Демократические инициативы" - Цензор.НЕТ 515
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20.08.2021 12:37 Відповісти
Та же история и с "30 лет независимости"- пора б уже заиметь яйца и сказать вслух что в 1991 году было "Восстановление независимости УНР после временной оккупации совком"!
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20.08.2021 12:50 Відповісти
Не просто возвращен, а с выплатой многомиллиардных компенсаций и принудительным выселением завезенных кацапов.
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20.08.2021 13:00 Відповісти
Ессно
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20.08.2021 14:02 Відповісти
т.е. этот опрос показывает что в Украине проживает 39% не украинцев !? тогда - нах с пляжа вата !!!
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20.08.2021 12:40 Відповісти
завезенное в Крым из россии после ВМВ население - это не крымчане
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20.08.2021 12:53 Відповісти
а коренное население оттуда вывезли в 1944 году
(вот это и были КРЫМЧАНЕ)
и вместо него завезли сотни тысяч крестьян из россии
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20.08.2021 13:54 Відповісти
Я считаю Крым это Украина, и точка. Хоть он под оккупацией, но все равно он был, есть и будет украинским.
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20.08.2021 12:41 Відповісти
а 39%- это бомжи, которым пойух?
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20.08.2021 12:41 Відповісти
Остальным- паспорта неграждан Украины в порядке очереди и обязательно .
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20.08.2021 12:43 Відповісти
Какое магическое влияние в Украине имеет показатель от 36 до 39. Приверженцы победителя во всех войнах готовы отдать Крым?
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20.08.2021 12:45 Відповісти
Именно в этот момент ********* обсуждает инсталляцию с ватой в вышивках на коленях, и с рашистляндией в глазах украинцев ... Столько желчи - просто ура! Ангелочку летящую к Кремлю ожидают... Радуются,что Меркель унизила вовика своим визитом к уХйлу... КАК РАЗРЫВАЕТ ЭТУ МРАЗЬ!!!
Не все так плохо значит, если так напрямую рашисня проклинает Украину. И ни слова о последних соцопросах...
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20.08.2021 12:52 Відповісти
пошла жара - ********* обсуждают на каких коксах сидит вова...
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20.08.2021 12:57 Відповісти
Українців генсеками КПРС не були.
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20.08.2021 13:12 Відповісти
___Марс-Это Земля !
возможно,когда-нибудь . Обицянки-цяцянки .
Хто э Гарант и можлива дата ?! 61% украинцев считает, что Крым должен быть в составе Украины, - опрос Фонда "Демократические инициативы" - Цензор.НЕТ 9933 61% украинцев считает, что Крым должен быть в составе Украины, - опрос Фонда "Демократические инициативы" - Цензор.НЕТ 1674
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20.08.2021 12:52 Відповісти
Хватит щеки надувать😂🌷×××
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20.08.2021 12:57 Відповісти
их никто не спрашивает! Не нравится - пнх в кацапстан! В теплушках, как кырымлы в 1944 году!
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20.08.2021 13:03 Відповісти
звиздец... 61%... 61% українців вважає, що Крим має бути в складі України, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи" - Цензор.НЕТ 9341
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20.08.2021 12:56 Відповісти
А при чем здесь информация для украинцев если 99% знают Що Крим це Україна.Этот пост болше для мокшан,почему его не публикуют на ихних сайтах?
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20.08.2021 13:00 Відповісти
99% жителей Курильских островов считают, что должны быть территорией Японии!
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20.08.2021 13:30 Відповісти
Формально то он наш, а вот реально нет.Только если Россия развалится, а мы нет тогда может быть.Но с нынешним правительством мы можем развалиться быстрее.
Вот такая у меня злая правда.
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20.08.2021 13:48 Відповісти
А ти за кого голосував?
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20.08.2021 13:50 Відповісти
До 39% процентів опитаних піплів можна прийди в оселю і захопити її, а господарів викинути на вулицю і вони не будуть чинити опір.
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20.08.2021 13:50 Відповісти
задолбали уже своими опросами референдумами
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20.08.2021 15:38 Відповісти
От того, чего считают эти "проценты" ничего не изменится. За свою землю нужно убивать, а не маршировать горлая Гимн.
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20.08.2021 16:46 Відповісти
 
 