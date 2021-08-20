УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
53247 відвідувачів онлайн
Новини Події
2431 6
Міноборони (2473) розвідка (934) Росія (26948)

Командування ЗС РФ завершує підготовку до зборів в ОРДЛО: розгортають наметові містечка і пункти прийому особового складу та техніки

Новини Цензор.НЕТ Події

Командування ЗС РФ завершує підготовку до зборів в ОРДЛО: розгортають наметові містечка і пункти прийому особового складу та техніки

Командування ЗС РФ направляє основні зусилля на нарощування бойової і мобілізаційної готовності 1 і 2 АК окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зокрема, на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях завершується підготовка до зборів з 24 по 28 серпня з військовозобов'язаними запасу.

Протягом тижня окупанти уточнили приписний склад, який буде залучатися до зборів, і здійснили оповіщення повістками резервістів за місцями роботи.

Крім того, як зазначили в ГУР, завершується розгортання наметових містечок і підготовка пунктів прийому особового складу та техніки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти інтенсивно мінують територію уздовж лінії зіткнення на Донбасі, підрозділи ворога зазнають втрат, - розвідка

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
скоро у себя на юге..будете городки разворачивать....
показати весь коментар
20.08.2021 13:16 Відповісти
World News.Командування ЗС РФ завершує підготовку до зборів в ОРДЛО: розгортають наметові містечка і пункти прийому особового складу та техніки - Цензор.НЕТ 7823
показати весь коментар
20.08.2021 13:40 Відповісти
А что есть основательные подтверждения?В таком случае надать доказательство мировому сообществу и работать на опережения.Своими только декларациями мы уже создали полную возможность размещение ЯО в Крыму. Теперь ждем вражескую армию на украинской окупированой територии.Промолчим за два дня эта армада будет в Киеве.
показати весь коментар
20.08.2021 13:20 Відповісти
Мясозаготовки.
показати весь коментар
20.08.2021 13:24 Відповісти
После проведения выборов в Думу из учетом голосов из окупированых територий восток юридически становится частью мокшандии как и Крым.А мир немножко волнами покачает и признает окупацию действительной хотя и не законной но частью кацапии как и Курилы.
показати весь коментар
20.08.2021 13:25 Відповісти
Пункт приема личного состава и резервистов это алкобаза местная? Средний возраст оставшихся на Донбассе резервистов составляет 75лет, ибо только маразматик может остаться жить в этой клоаке
показати весь коментар
20.08.2021 13:26 Відповісти
 
 