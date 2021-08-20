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саміт (241) Кулеба Дмитро (1737) Олена Зеленська (149)

11 перших леді братимуть участь у Київському саміті перших леді та джентльменів, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

11 перших леді братимуть участь у Київському саміті перших леді та джентльменів, - Кулеба

У Київському саміті перших леді та джентльменів, який відбудеться 23 серпня, візьмуть участь 11 перших леді.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Станом на зараз у нас є десять перших леді, які підтвердили свою участь. Разом із пані Оленою (Оленою Зеленською, - ред.) - 11. Тобто 11 перших леді візьмуть участь у першому установчому Київському саміті перших леді та джентльменів. Це перші леді Латвії, Литви, Сербії, Лівану, Ізраїлю, Німеччини, Хорватії, Коста-Рики, Бразилії та дружина президента Європейської Ради, тобто глави ЄС", - сказав Кулеба журналістам у Києві в п'ятницю.

За його словами, частина гостей буде на саміті в Україні фізично, а частина приєднається онлайн.

Кулеба також зазначив, що в саміті візьме участь американський письменник Нассім Талеб і афганський режисер Сахра Карімі. Він додав, що це ще не повний список учасників саміту.

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Перша леді України Олена Зеленська зазначила, що темою саміту буде "М'яка сила в новій реальності".

"Що таке нова реальність? Зрозуміло, що ми живемо всі зараз у світі, який переживає коронавірусну кризу, і наш світ змінився. Змінилося суспільство, змінилися зв'язки між суспільствами, між країнами. Деякі механізми, до яких ми звикли, вже не працюють, деякі стійкі речі припинили бути стійкими, і ми маємо зрозуміти, як жити далі. Простими словами, ми маємо створити нову систему координат і навчитися в ній жити. Саме цим темам буде присвячений наш саміт", - сказала Зеленська.

Вона зазначила, що перші леді також поділяться досвідом, проектами у сфері охорони здоров'я, освіти й обговорять рівні можливості в нових умовах.

За словами Зеленської, для того щоб посилити саміт і наповнити його смислами, було запрошено експертів із різних країн і різних сфер.

"Ми демонструємо, що Україна є не лише тією країною, яка існує в контексті світових гуманітарних подій, - це країна, яка може бути активним й ефективним трендсетером. Ми задаємо новий градус для цієї роботи", - пояснила перша леді України.

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Крім того, Зеленська зазначила, що у такий спосіб Україна ще раз підтверджує свою суб'єктність у сфері гуманітарної політики у світі.

"Хочу сказати, що на організацію і проведення цього саміту не було використано жодної гривні з державного бюджету. У нас є потужні та енергійні партнери", - наголосила вона.

Зеленська також зазначила, що за результатами саміту буде підписано декларацію про об'єднання зусиль у сфері гуманітарних політик, і вона буде відкритою для підписання.

У свою чергу міністр закордонних справ України повідомив, що у структурі відповідного департаменту МЗС України буде створено команду, яка опікуватиметься розвитком формату Київського саміту перших леді та джентльменів і забезпечить його інституційну стабільність. За його словами, МЗС тісно взаємодіятиме з Офісом першої леді, з яким буде готувати наступний саміт.

Міжнародну платформу для взаємодії перших леді та джентльменів започатковано з ініціативи першої леді України Олени Зеленської вперше в історії. Головне завдання платформи - співпраця та обмін досвідом у вирішенні актуальних гуманітарних питань в умовах нової реальності. Саміт відбудеться 23 серпня на території Національного заповідника "Софія Київська".

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Топ коментарі
+61
11 первых леди будут участвовать в Киевском саммите первых леди и джентльменов, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3810
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20.08.2021 13:28
+44
11 первых леди будут участвовать в Киевском саммите первых леди и джентльменов, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3240
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20.08.2021 13:33
+32
«Пєрвих лєді і послєдніх джєнтєльнав»! - кінчені і відверті жлоби. Особливо кумедно звучить ці «лєді і джєнтєльмєні» в криворіжському проносні!
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20.08.2021 13:31
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Та в неї вже є спідниця з клавішами під фуй пісюаніста... 11 перших леді братимуть участь у Київському саміті перших леді та джентльменів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2145
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20.08.2021 16:30 Відповісти
Неужели никто в этом издании не видит, что это не общественное мнение и не критика влады - это самая настоящая травля бешенными собаками!?
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20.08.2021 14:55 Відповісти
Киш!
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20.08.2021 15:01 Відповісти
Не отвлекайся, иди гладь платье для пєршої.
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20.08.2021 15:05 Відповісти
А заслужила же, или нет?
Я ее, эту Ленку, ненавижу за то, что она в 2014м в фейсбуке призівла передавать сообщения о передвижении украинских войск.
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21.08.2021 12:08 Відповісти
Первая лЯдь.
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20.08.2021 15:20 Відповісти
Все изменилось, только воры-Зеленские не изменились. Как воровали так и воруют
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20.08.2021 15:31 Відповісти
Свингвечеринка)
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20.08.2021 15:42 Відповісти
Кто-то, как средство от скуки, покупает своим "крошечкам" салоны красоты и турагентства, а кто-то креативно решил для своей половинки международный закрытый клуб организовать.
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20.08.2021 15:48 Відповісти
Международный закрытый клуб? ахаха
Ты имел ввиду международный колхоз наверное, извини, сразу не понял.
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20.08.2021 16:10 Відповісти
Интересно на шо бабы клюнули ? На погрузиться в "новую реальность" или Зеленчиха научилась пампушки с галушками готовить?
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20.08.2021 15:51 Відповісти
На халяву пожерти смаколиків і похизуватися новим дрантям. Що ще може дуреп цікавити?
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20.08.2021 16:33 Відповісти
Действительно, прикольно и весело ...так это "джельтельмен " криворожеского разлива играл куем на рояле и собирался "всех бомбить" ??? 😂
Когда-то говорили "не дай Бог з Івана ( володьки ) пана", а то будет вот такая фигня с ледями и джентльменами...
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20.08.2021 16:01 Відповісти
Пир во время чумы 😀
"Хочу сказать, что на организацию и проведение этого саммита не было использовано ни одной гривни из государственного бюджета.
У нас есть МОЩНые и энергичные партнеры", - подчеркнула она. Источник: https://censor.net/ru/n3283810,
И что предоставите в благодарность этим ,, мощным партнёрам "- я слышАл что то про землю 😒
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20.08.2021 16:02 Відповісти
11 перших леді братимуть участь у Київському саміті перших леді та джентльменів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7721
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20.08.2021 16:10 Відповісти
Гаврилюка не чіпай! Він все ж таки проста але порядна людина. І заробляє зараз на життя своєю працею таксуючи в Києві. Ніяких підприємств та мільйонів за роки депутатства не нахапав. Одні скажуть що розуму не вистачило, а я кажу що порядність завадила стати падлом. 11 перших леді братимуть участь у Київському саміті перших леді та джентльменів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8942
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20.08.2021 16:36 Відповісти
А у Меркель є дружина, незнав такої інформації 😅
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20.08.2021 16:40 Відповісти
ну откуда ж тебе заробитчанину знать, что в Германии президент Штайнмайер , а фрау Меркель премьер или канслер
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20.08.2021 17:06 Відповісти
Прикинь, я це знав, але фактично уся влада в руках канцлера, це тролінг.
А щодо заробітчан, так вони в кожній країні є, не бачу в цьому нічого поганого, добре що є можливість заробити.
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20.08.2021 17:21 Відповісти
За чей счет этот банкет?
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20.08.2021 16:40 Відповісти
Ну Лєнка може і леді, не знаю, але Зеленський після гри на піаніно навряд чи джельтмен!
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20.08.2021 16:43 Відповісти
Ачётакова,пля.... бабла море,дівати його нікуди,можна і самміт влаштувати...
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20.08.2021 16:45 Відповісти
Новое вечернее развлекательное шоу от "квартала"!
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20.08.2021 16:50 Відповісти
Вот бы джентельмен поручик Ржевский разгулялся среди этих ледей.
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20.08.2021 17:20 Відповісти
Ну, если из самой Коста Рики первая лэдя приеедет, то тады ВАХ!
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20.08.2021 17:23 Відповісти
Ну Слава Богу. Знайшла собі заняття наша Ленка. А то мучилась небога. Просила щоб її в Конституцію записали.
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20.08.2021 17:33 Відповісти
чисто ЛГБТ ? 11 перших леді братимуть участь у Київському саміті перших леді та джентльменів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2686
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20.08.2021 17:34 Відповісти
Сколько денег на это потратят и какой от этого будет толк?
Леди поразвлекаются за счет бюджета?
Лучше бы наша ледя благотворительностью занялась, была бы хоть какая-то от нее польза.
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20.08.2021 17:45 Відповісти
А друга лєдя там також буде?
11 перших леді братимуть участь у Київському саміті перших леді та джентльменів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7966
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20.08.2021 18:23 Відповісти
Та нехай уже Лєнка втілить свою мрію, бо вже 2 роки тільки й чути про ту "першу _лядь". Може, заспокоїться. Ну хоче вона подругам показати, що вони ніщо. 11 перших леді братимуть участь у Київському саміті перших леді та джентльменів, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9365
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21.08.2021 07:34 Відповісти
Чогось це дійство мене трохи насторожує. Каби чєго нє вишло. Ян на мене, то це не дуже доречно .
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21.08.2021 12:01 Відповісти
Кулеба - дятел или брехун - "первую леди" Германии зовут Иоахим Зауэр, он - мужик (или Кулеба что-то знает) и у него принципиальная позиция - нигде не "высовываться" - он даже инаугурацию Ангелы Хорстовны смотрел по телевизору.
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21.08.2021 12:24 Відповісти
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