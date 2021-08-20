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Новини Політика України
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МВС (1819) Антитерористична операція (1866) добровольці (410) Іловайськ (194) Муженко (128)

Муженко заявив, що в штурмі Іловайська не було необхідності, хоча сам дав наказ його звільнити: "Він нам нічого не давав"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Муженко заявив, що в штурмі Іловайська не було необхідності, хоча сам дав наказ його звільнити: "Він нам нічого не давав"

Ексглава Генерального штабу Віктор Муженко заявив, що в штурмі Іловайська в серпні 2014 року не було необхідності, за його словами, це була ініціатива керівництва МВС. Хоча раніше МВС оприлюднило накази Муженка про направлення підрозділів Нацгвардії і МВС в сектор "Б" (Іловайськ), а також розпорядження Антитерористичного центру (АТЦ) про підготовку до звільнення Іловайська.

Колишній начальник Генерального штабу Віктор Муженко в інтерв'ю "День" заявив, що був проти штурму Іловайська, передає Цензор.НЕТ.

"Ця операція не мала того значення, яке їй приділялося. Тоді планувалося звільняти Луганськ. Не було б Іловайська - був би звільнений Луганськ. А якби звільнили Луганськ, то не було б ніякого" ЛНР ". Ми вже займали домінуючі висоти в Камброді з якого весь Кіровоград був як на долоні. Навіть при догляді ми повинні були закріпитися по лівому березі річки Лугань, а в підсумку відкотилися аж за Сіверським Дінцем по Щастю і Станиці Луганській .... Оточення наших військ (в Іловайську. - Ред.) відволікло наші зусилля і резерв. у зв'язку з цим основні зусилля сил АТО були спрямовані на південь, на захист Маріуполя... Усі ті бригади, які мали працювати по Луганську, були переорієнтовані на Іловайськ, виходячи з оперативних можливостей", - зазначив Муженко.

"У цьому штурмі не було потреби. Він нам нічого не давав. Звичайно, це був вузол через який ішли поставки техніки і озброєння з Росії. Але коли ми перерізали залізницю в районі Кутейнікове (а Іловайськ розташовується вище), в штурмі Іловайська не було сенсу. Йти на оточення самого Донецька за рахунок Іловайська — це був найбільш ресурсно витратний і небезпечний варіант з воєнної точки зору", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розслідування Іловайської трагедії закінчено, але справу не передано до суду, бо повна правда про війну не цікава владі, - Матіос. ДОКУМЕНТ

Відповідаючи на питання, хто прийняв рішення штурмувати саме Іловайськ, Муженко заявив: "Це була ініціатива керівництва МВС. Там були добровольчі батальйони, які ні Генеральному штабу, ні штабу АТО не підпорядковувались узагалі. Керівництву АТО взагалі не була відома точна кількість залучених бійців. Батальйон МВС "Азов" зайшов у Іловайськ і вийшов, "Шахтарськ" зайшов і вийшов. Тобто була дезорганізація, відсутнє управління та планування бою, не налагоджена взаємодія, і як результат — хаос. Неповні роти називалися батальйонами. З військово-професійної точки зору ні командування, ні особовий склад до здійснення воєнних дій підготовленими не були".

Зазначимо, що ще в 2015 році МВС відповіло на подібні звинувачення начальника Генштабу Муженка, який 26 травня 2014 був призначений на посаду командувача АТО на території Донецької та Луганської областей, і надало документи - хто і яким наказом направив добровольчі батальйони в зону АТО і кому вони підпорядковувалися в АТО.

"Розпорядження начальника штабу антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей - Віктора Назарова №1631 від 14 серпня 2014 року вимагав від міністра МВС направити в зону АТО в розпорядження штабу АТО підрозділи Нацгвардії і МВС певної чисельності. Після цього командувач АТО Муженко передав ці підрозділи в оперативне підпорядкування керівників секторів АТО. МВС направило "Донбас", "Дніпро" та інші підрозділи, а потім подальше управління добровольчими батальйонами здійснювали безпосередньо сектори", - розповів на підставі оприлюднених наказів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Також читайте: В Іловайську АТО переросла у вітчизняну війну, - Юрій Береза

Також в 2015 році куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник оприлюднив накази, які підтверджують, що добробати кидалися в бій за Іловайськ за заздалегідь затвердженим Муженком планом.

Муженко заявив, що в штурмі Іловайська не було необхідності, хоча сам дав наказ його звільнити: Він нам нічого не давав 01

Муженко заявив, що в штурмі Іловайська не було необхідності, хоча сам дав наказ його звільнити: Він нам нічого не давав 02

Муженко заявив, що в штурмі Іловайська не було необхідності, хоча сам дав наказ його звільнити: Він нам нічого не давав 03
Муженко заявив, що в штурмі Іловайська не було необхідності, хоча сам дав наказ його звільнити: Він нам нічого не давав 04
Муженко заявив, що в штурмі Іловайська не було необхідності, хоча сам дав наказ його звільнити: Він нам нічого не давав 05

Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулося наймасштабніше вторгнення сил країни-агресора на територію України. 29 серпня 2014 по наказом командування Генштабу ЗС РФ російські військовослужбовці в упор розстріляли з важкого озброєння колони українських військовослужбовців.

В результаті трагедії в Іловайську 366 українських воїнів загинули, 429 були поранені, 300 - потрапили в полон.

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Топ коментарі
+24
Ну и подонок же возглавлял Генштаб при Порошенко.
Муженко сам лично отдал приказ штурмовать Иловайск а теперь отказывается от своего приказа, мол не было необходимости штурмовать Иловайск...
Если бы операция прошла успешно, то Муженко первый бы кричал, что это именно его приказом был освобождён Иловайс.
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20.08.2021 13:56
+21
И ведь самое ужасное то что нынешний наш главнокомандующий во время Иловайска развлекал кацапских олигархов на корпоротивах в Москве
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20.08.2021 13:56
+18
Да ладно)а не беня,который хотел у Ахмета заводик отжать?это знает весь мир -даже фильмы снимают,удотище )
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20.08.2021 14:01
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Якщо пану ************ не відомо то доводжу до відома промову ***** ,що московія закінчується там де закінчується *********,тобто пан є прихвостнем ***** і підтримує окупанта.До речі окупували території *********** якщо не шановний не звернув уваги.
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20.08.2021 15:54 Відповісти
на войне гибнут люди. это как бы предполагает сам факт - война
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20.08.2021 15:31 Відповісти
На кожній війні гинуть люди,але не всі керівники відповідають за свої злочинні накази,а в Україні поки що не відповів жоден,ні за майдан ні за війну ні за корупцію і зраду.
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20.08.2021 15:40 Відповісти
А за кого голосовал, Ли?
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20.08.2021 18:47 Відповісти
Военная разведка Украины предупредила о вторжении еще в начале августа.

20 августа под Георгиевкой была захвачена боевая машина БМД-2. -- "Бортовой номер 275,

из состава 1-й парашютно-десантной роты в/ч 74268, Псковской ВДД (комвзвода ст. лейтенант Попов). Брали российских десантников бойцы 24-й бригады ВСУ и спецподразделения "Шторм". Бой произошел возле с. Георгиевки. Поле боя усыпано голубыми беретами На фотографиях видна боевая машина и пулемет ПКТ, который был на ней установлен,

с указанием имени пулеметчика - рядового Сурначева Н.Д.

Эта же фамилия и инициалы указаны в журнале вечерней поверки, а также имена других

бойцов российской армии, воюющих в Украине. Например, из паспорта Крыгина Н.С.

следует, что он из Псковской области, родился в 1994 году". Эта БМД стоит сейчас в Киеве
у мемориала Родина-мать.
"А в журнале боевых действий сектора Д зафиксировано, и подтверждено показаниями офицеров следственной комиссии ВР, что в 14.30 23 августа командующий АТО Муженко и начальник штаба Назаров были уведомлены генералом Литвиным о вторжении российских войск, которое украинские офицеры - полковник Ромигайло, в частности, наблюдали своими глазами, и докладывали неоднократно в штаб АТО.
24 августа командованию АТО поступили подробные доклады о российском вторжении от всех спецслужб, от СБУ, пограничников, военных, СВР, ГУР МО.
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20.08.2021 14:56 Відповісти
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Во время вторжения 24 августа командующий АТО Муженко поехал в Киев на парад получать погоны генерал-полковника. В то время, пока Муженко прикручивал погоны к мундиру, его солдаты погибали под Иловайском, и никаких мер командование АТО не предприняло.
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20.08.2021 14:57 Відповісти
Чого не предприйняло? Назаров волав з Києва по т/ф оточеним: "Нє сцяти! Без паніки!". Власне і вся допомога.
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20.08.2021 15:48 Відповісти
Аякже.Є прямий зв'язок між отриманням звання Муженком і подіями під Іловайськом.
Очевидно,начальник Генштабу,заступник керівника АТО ,мав власною персоною прибути в Іловайськ,підгузки Хомчаку міняти.
Якщо вже заходився цитувати статтю (Иловайск. Все точки над i),так не **********.

"В дальнейшем, учитывая то, что обстрелы со стороны как боевиков, так и подразделений вооруженных сил Российской Федерации не прекращались, боеприпасы в наших подразделениях заканчивались, а командиры добровольческих батальонов, не желая вести боевые действия, в ультимативной форме требовали немедленного ухода, штабом АТО был разработан замысел по деблокированию группировки сил и средств сектора «Б».
Указанным замыслом предполагалось для деблокирования группировки в районе Иловайска привлечь 79-ю и 95-ю аэромобильные бригады, нанести поражение группировке войск вооружённых сил Российской Федерации и закончить выполнение специальных действий возле Иловайска.
Но в связи с тем, что подразделения (третья батальонная тактическая группа 72-й механизированной бригады), которые прибыли на усиление сектора «Б» не выполнили задачу по захвату и удержанию определённого рубежа и задержкой подходов резерва 79-й аэромобильной бригады, было принято решение провести эту операцию в течение 1-2 сентября 2014 года. На тот момент в резерве было полтора аэромобильных батальона, которые были заняты восстановлением боеспособности техники, на что требовалось определённое время.
В то же время задержка в проведении операции по деблокированию была связана с резким обострением обстановки в районе Луганска, где в результате вторжения в трех батальонных тактических группах вооружённых сил Российской Федерации создалась реальная угроза блокирования наших войск в районе Лутугино, Георгиевки и выход в тыл нашим группировкам около Дебальцево."
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20.08.2021 15:56 Відповісти
да,много вас...дураков в каждой стране практически 3\4 населения Муженко заявил, что в штурме Иловайска не было необходимости, хотя сам дал приказ его освободить: "Он нам ничего не давал" - Цензор.НЕТ 9465.в рахе 86%,а по некоторым данным достигает 146%
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20.08.2021 15:23 Відповісти
А Вы, я так понял, элита? Ну и гыг с Вами.
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20.08.2021 15:54 Відповісти
та с нами конечно Муженко заявив, що в штурмі Іловайська не було необхідності, хоча сам дав наказ його звільнити: "Він нам нічого не давав" - Цензор.НЕТ 5928.но не с вами
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20.08.2021 16:22 Відповісти
Они думают, что у народа память как у мух однодневок.
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20.08.2021 15:33 Відповісти
не дружок. память у нас хорошая и придется ответить за то кого вы привели к власти. и дело в порошенко. дело в направлении, курсе и состоянии. помнишь зеленку и мусорки? помни
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20.08.2021 15:37 Відповісти
Був на мітінгу ветеранів МВС під ОП на Банковій? Кричав: "Гроші давай!"? Муженко заявил, что в штурме Иловайска не было необходимости, хотя сам дал приказ его освободить: "Он нам ничего не давал" - Цензор.НЕТ 2904 Муженко заявил, что в штурме Иловайска не было необходимости, хотя сам дал приказ его освободить: "Он нам ничего не давал" - Цензор.НЕТ 6847 Муженко заявил, что в штурме Иловайска не было необходимости, хотя сам дал приказ его освободить: "Он нам ничего не давал" - Цензор.НЕТ 1494
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20.08.2021 15:42 Відповісти
нет конечно. ваня. я устал повторять - я отслужил бл ШЕСТЬ повторю еще раз - ШЕСТЬ лет. для выхода на пенсию надо минимум ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ
у меня нет пенсии.
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20.08.2021 15:47 Відповісти
Ммда. Шість років. А як вплинуло на характер. Ммда.
______
Право на призначення пенсії за вислугу років мають також поліцейські, які на день звільнення зі служби досягли 45-річного віку, за наявності в них страхового стажу - 25 років і більше, з яких не менш ніж 12 календарних років шість місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України (п. «б» ст. 12 Закону).
_____________
Тролям хіба не зараховується стаж, як "державній службі спеціального зв'язку"? За часів мінстеця тролям мав би йти стаж за мочілово політичних конкурентів
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20.08.2021 15:58 Відповісти
ваня. в 90-х были другие законы и ситуация.
ты знаешь что такое стрелять в человека?
а ты знаешь как это две гранаты в центре и чувак одну из них подрывает в руках сотрудников которые которые его отловили? центр города. человек с сумкой две гранаты. просто патрульные. а ты знаешь как это идя мимо кабака увидеть как чудак бабу ножом тыкает? что вы все мне этой службой тычите? да! служил! 6 лет! в 90-х! напомнить тебе какое время было? так что.....ну ты понял
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20.08.2021 16:15 Відповісти
Було у батька три сина. Два розумних, а один в мєнти подався...
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20.08.2021 16:32 Відповісти
а ты если чего куда побежишь? к "менту" или к "умному"
мальчик у меня две вышки. я офицер запаса (не ментовский)
знаешь, во время моей службы была поговорка - лучше быть ментом чем мусором. я знал и тех и тех.
мне за свою службу не стыдно. не участковый и не гаишник.
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20.08.2021 16:40 Відповісти
Це правда, що Мазурку обіцяли за показушний розстріл в Каравані охоронців в РвВС гроші? Але зіграли з ним і охоронцями гру в кидалово. Він і охоронці мали б зіграти "розстріл всієї зміни", але після того, як Мазурок відіграв свою роль і побіг за грошима до райвідділку, у інші двері до охоронців зайшов вже справжній "спец" з глушником і "доробив" їх таких красивих вже на полу. В ці ж двері і вийшов. Цю частину відіозапису вирізали. А Мазурка у відділку закрили і зажмурили на день народження Захарченка в подарунок шефу. Справу, типа, розкрито.
Одного, правда, недоробив. Його в київській хирургії охороняла сотня поліціянтів, щоб до нього бува хтось не пробравсь і не розпитав про цей гучний випадок. Це якийсь разовий користувач злив сюди на Цензор тоді. Схоже на правду.
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20.08.2021 16:42 Відповісти
Ну а в Княжичах взагалі під дахом главку працювала група працівників поліції, що чистила домівки корупціонерів. Сигналізацію відключии,але не всю, суддя підстрахувавсь. Група прикриття тупо вальнула всіх свідків, а Аваков через пару годин вже відбув у Канаду на "обмін досвідом", хоч його туди і не запрошували.
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20.08.2021 16:52 Відповісти
Екс нач генштабу: "Я знав, що наказ брати Іловайськ - повна дурня, але віддав наказ брати, хоч і не хотів".
Нікому не здається, що пану колишньому керівнику генштабу треба призначити судмедекспертизу по психіатрії? Він же в одному реченні двічі сам-собі протиречить.
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20.08.2021 15:39 Відповісти
Таку ж експертизу треба призначити його захисникам тут на форумі. Бо тут вони бачать, тут вперто не бачать, а там вони сільодку загортають...
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20.08.2021 16:35 Відповісти
А ещё мужеложенко забыл про "утерянные" записи, из которых ясно, как он сговаривался с российским командованием - "утилизировать одним махом весь бандеровский сброд". Но придёт время, и грамотно сделанные дубликаты расскажут ху ис ху. И про роль пятраляксееича тоже есть фактаж, которому - своё время... Сейчас себеушный боты станут брызгать сюда перепитым стекломоем про "зелебобика", "зебила" и т.д. и т.п. по методичке: типа, "сами выбрали - теперь терпите". И это в большинстве своём те же сотруднички, которые при парашенке поливали грязью его оппонентов. Открою секрет (для тех, кто ещё верит тому же сензору и себеушному агенту - юрочке бу): в каждом городском главке себеу есть чуть ли не целый этаж 100+- сотрудничков, которые повсеместно в комментах и на форумах создают нужный "сугубо народный" фон, а разного рода сензоры своей редакционной политикой "бойтесь всего на свете и, особенно, сопротивляться" (под якобы патриотичным соусом) - служат площадкой для промывки мозгов, типа, "вы сами во всём виноваты, поэтому ничего не сможете изменить"... бутус, прочитал? можешь удалять, **** продажная...
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20.08.2021 15:41 Відповісти
Не теште себя иллюзиями. Россияне бы не дали освободить эти ватные города
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20.08.2021 16:08 Відповісти
При таких "командующих", как этот Муженко и паркетном генерале Гелетее точно бы не дали. А вот при других персонах, все могло и не так пойти...
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20.08.2021 16:39 Відповісти
Не помиляється тільки той хто нічого не робить. Треба вміти визнавати свої помилки, а не перекладати їх на інших. Гавнюк ти, а не офіцер.
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20.08.2021 16:20 Відповісти
Знову деякі ЗМІ ******** відверто собаково-бєнінську брехню.Вже всі,чи більшість,допетрали давно,що таке "добровольчі батальони" сабакова,і хто поперся щось віджимати у іншого засранця.Але ні,треба знову набрехати.
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20.08.2021 16:46 Відповісти
Мужеложенко - посіпака порошнека, який, зокрема, допомагав стратегічні склади з ************ нищити.
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20.08.2021 17:15 Відповісти
Помнится, как Гелетей докладывал верховному о взятии Иловайска.
А вот и причина взятия Иловайска.

Військовий парад на честь Дня Незалежності України

24 авг. 2014 г.https://www.youtube.com/watch?v=PNjVK_HBiwc
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20.08.2021 17:47 Відповісти
"Руководству АТО вообще не было известна точное количество привлеченных воинов."

Нет слов.
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20.08.2021 18:24 Відповісти
Муженко заявив, що в штурмі Іловайська не було необхідності, хоча сам дав наказ його звільнити: "Він нам нічого не давав" - Цензор.НЕТ 6553
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20.08.2021 21:52 Відповісти
Правда , потроху , спливає назовні - і комусь дуже не хочеться відповідати ...
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20.08.2021 21:47 Відповісти
хто побачив в наведених фотокопіях наказ Муженка на штурм Іловайська?
Я в упор не бачу.
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22.08.2021 18:34 Відповісти
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