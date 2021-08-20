Муженко заявив, що в штурмі Іловайська не було необхідності, хоча сам дав наказ його звільнити: "Він нам нічого не давав"

Ексглава Генерального штабу Віктор Муженко заявив, що в штурмі Іловайська в серпні 2014 року не було необхідності, за його словами, це була ініціатива керівництва МВС. Хоча раніше МВС оприлюднило накази Муженка про направлення підрозділів Нацгвардії і МВС в сектор "Б" (Іловайськ), а також розпорядження Антитерористичного центру (АТЦ) про підготовку до звільнення Іловайська.

Колишній начальник Генерального штабу Віктор Муженко в інтерв'ю "День" заявив, що був проти штурму Іловайська, передає Цензор.НЕТ.

"Ця операція не мала того значення, яке їй приділялося. Тоді планувалося звільняти Луганськ. Не було б Іловайська - був би звільнений Луганськ. А якби звільнили Луганськ, то не було б ніякого" ЛНР ". Ми вже займали домінуючі висоти в Камброді з якого весь Кіровоград був як на долоні. Навіть при догляді ми повинні були закріпитися по лівому березі річки Лугань, а в підсумку відкотилися аж за Сіверським Дінцем по Щастю і Станиці Луганській .... Оточення наших військ (в Іловайську. - Ред.) відволікло наші зусилля і резерв. у зв'язку з цим основні зусилля сил АТО були спрямовані на південь, на захист Маріуполя... Усі ті бригади, які мали працювати по Луганську, були переорієнтовані на Іловайськ, виходячи з оперативних можливостей", - зазначив Муженко.

"У цьому штурмі не було потреби. Він нам нічого не давав. Звичайно, це був вузол через який ішли поставки техніки і озброєння з Росії. Але коли ми перерізали залізницю в районі Кутейнікове (а Іловайськ розташовується вище), в штурмі Іловайська не було сенсу. Йти на оточення самого Донецька за рахунок Іловайська — це був найбільш ресурсно витратний і небезпечний варіант з воєнної точки зору", - пояснив він.

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Відповідаючи на питання, хто прийняв рішення штурмувати саме Іловайськ, Муженко заявив: "Це була ініціатива керівництва МВС. Там були добровольчі батальйони, які ні Генеральному штабу, ні штабу АТО не підпорядковувались узагалі. Керівництву АТО взагалі не була відома точна кількість залучених бійців. Батальйон МВС "Азов" зайшов у Іловайськ і вийшов, "Шахтарськ" зайшов і вийшов. Тобто була дезорганізація, відсутнє управління та планування бою, не налагоджена взаємодія, і як результат — хаос. Неповні роти називалися батальйонами. З військово-професійної точки зору ні командування, ні особовий склад до здійснення воєнних дій підготовленими не були".

Зазначимо, що ще в 2015 році МВС відповіло на подібні звинувачення начальника Генштабу Муженка, який 26 травня 2014 був призначений на посаду командувача АТО на території Донецької та Луганської областей, і надало документи - хто і яким наказом направив добровольчі батальйони в зону АТО і кому вони підпорядковувалися в АТО.

"Розпорядження начальника штабу антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей - Віктора Назарова №1631 від 14 серпня 2014 року вимагав від міністра МВС направити в зону АТО в розпорядження штабу АТО підрозділи Нацгвардії і МВС певної чисельності. Після цього командувач АТО Муженко передав ці підрозділи в оперативне підпорядкування керівників секторів АТО. МВС направило "Донбас", "Дніпро" та інші підрозділи, а потім подальше управління добровольчими батальйонами здійснювали безпосередньо сектори", - розповів на підставі оприлюднених наказів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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Також в 2015 році куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник оприлюднив накази, які підтверджують, що добробати кидалися в бій за Іловайськ за заздалегідь затвердженим Муженком планом.







Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулося наймасштабніше вторгнення сил країни-агресора на територію України. 29 серпня 2014 по наказом командування Генштабу ЗС РФ російські військовослужбовці в упор розстріляли з важкого озброєння колони українських військовослужбовців.

В результаті трагедії в Іловайську 366 українських воїнів загинули, 429 були поранені, 300 - потрапили в полон.