Муженко заявив, що в штурмі Іловайська не було необхідності, хоча сам дав наказ його звільнити: "Він нам нічого не давав"
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Ексглава Генерального штабу Віктор Муженко заявив, що в штурмі Іловайська в серпні 2014 року не було необхідності, за його словами, це була ініціатива керівництва МВС. Хоча раніше МВС оприлюднило накази Муженка про направлення підрозділів Нацгвардії і МВС в сектор "Б" (Іловайськ), а також розпорядження Антитерористичного центру (АТЦ) про підготовку до звільнення Іловайська.
Колишній начальник Генерального штабу Віктор Муженко в інтерв'ю "День" заявив, що був проти штурму Іловайська, передає Цензор.НЕТ.
"Ця операція не мала того значення, яке їй приділялося. Тоді планувалося звільняти Луганськ. Не було б Іловайська - був би звільнений Луганськ. А якби звільнили Луганськ, то не було б ніякого" ЛНР ". Ми вже займали домінуючі висоти в Камброді з якого весь Кіровоград був як на долоні. Навіть при догляді ми повинні були закріпитися по лівому березі річки Лугань, а в підсумку відкотилися аж за Сіверським Дінцем по Щастю і Станиці Луганській .... Оточення наших військ (в Іловайську. - Ред.) відволікло наші зусилля і резерв. у зв'язку з цим основні зусилля сил АТО були спрямовані на південь, на захист Маріуполя... Усі ті бригади, які мали працювати по Луганську, були переорієнтовані на Іловайськ, виходячи з оперативних можливостей", - зазначив Муженко.
"У цьому штурмі не було потреби. Він нам нічого не давав. Звичайно, це був вузол через який ішли поставки техніки і озброєння з Росії. Але коли ми перерізали залізницю в районі Кутейнікове (а Іловайськ розташовується вище), в штурмі Іловайська не було сенсу. Йти на оточення самого Донецька за рахунок Іловайська — це був найбільш ресурсно витратний і небезпечний варіант з воєнної точки зору", - пояснив він.
Відповідаючи на питання, хто прийняв рішення штурмувати саме Іловайськ, Муженко заявив: "Це була ініціатива керівництва МВС. Там були добровольчі батальйони, які ні Генеральному штабу, ні штабу АТО не підпорядковувались узагалі. Керівництву АТО взагалі не була відома точна кількість залучених бійців. Батальйон МВС "Азов" зайшов у Іловайськ і вийшов, "Шахтарськ" зайшов і вийшов. Тобто була дезорганізація, відсутнє управління та планування бою, не налагоджена взаємодія, і як результат — хаос. Неповні роти називалися батальйонами. З військово-професійної точки зору ні командування, ні особовий склад до здійснення воєнних дій підготовленими не були".
Зазначимо, що ще в 2015 році МВС відповіло на подібні звинувачення начальника Генштабу Муженка, який 26 травня 2014 був призначений на посаду командувача АТО на території Донецької та Луганської областей, і надало документи - хто і яким наказом направив добровольчі батальйони в зону АТО і кому вони підпорядковувалися в АТО.
"Розпорядження начальника штабу антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей - Віктора Назарова №1631 від 14 серпня 2014 року вимагав від міністра МВС направити в зону АТО в розпорядження штабу АТО підрозділи Нацгвардії і МВС певної чисельності. Після цього командувач АТО Муженко передав ці підрозділи в оперативне підпорядкування керівників секторів АТО. МВС направило "Донбас", "Дніпро" та інші підрозділи, а потім подальше управління добровольчими батальйонами здійснювали безпосередньо сектори", - розповів на підставі оприлюднених наказів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Також в 2015 році куратор батальйону "Кривбас" Микола Колесник оприлюднив накази, які підтверджують, що добробати кидалися в бій за Іловайськ за заздалегідь затвердженим Муженком планом.
Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулося наймасштабніше вторгнення сил країни-агресора на територію України. 29 серпня 2014 по наказом командування Генштабу ЗС РФ російські військовослужбовці в упор розстріляли з важкого озброєння колони українських військовослужбовців.
В результаті трагедії в Іловайську 366 українських воїнів загинули, 429 були поранені, 300 - потрапили в полон.
Будь ласка, зачекайте...
20 августа под Георгиевкой была захвачена боевая машина БМД-2. -- "Бортовой номер 275,
из состава 1-й парашютно-десантной роты в/ч 74268, Псковской ВДД (комвзвода ст. лейтенант Попов). Брали российских десантников бойцы 24-й бригады ВСУ и спецподразделения "Шторм". Бой произошел возле с. Георгиевки. Поле боя усыпано голубыми беретами На фотографиях видна боевая машина и пулемет ПКТ, который был на ней установлен,
с указанием имени пулеметчика - рядового Сурначева Н.Д.
Эта же фамилия и инициалы указаны в журнале вечерней поверки, а также имена других
бойцов российской армии, воюющих в Украине. Например, из паспорта Крыгина Н.С.
следует, что он из Псковской области, родился в 1994 году". Эта БМД стоит сейчас в Киеве
у мемориала Родина-мать.
"А в журнале боевых действий сектора Д зафиксировано, и подтверждено показаниями офицеров следственной комиссии ВР, что в 14.30 23 августа командующий АТО Муженко и начальник штаба Назаров были уведомлены генералом Литвиным о вторжении российских войск, которое украинские офицеры - полковник Ромигайло, в частности, наблюдали своими глазами, и докладывали неоднократно в штаб АТО.
24 августа командованию АТО поступили подробные доклады о российском вторжении от всех спецслужб, от СБУ, пограничников, военных, СВР, ГУР МО.
Очевидно,начальник Генштабу,заступник керівника АТО ,мав власною персоною прибути в Іловайськ,підгузки Хомчаку міняти.
Якщо вже заходився цитувати статтю (Иловайск. Все точки над i),так не **********.
"В дальнейшем, учитывая то, что обстрелы со стороны как боевиков, так и подразделений вооруженных сил Российской Федерации не прекращались, боеприпасы в наших подразделениях заканчивались, а командиры добровольческих батальонов, не желая вести боевые действия, в ультимативной форме требовали немедленного ухода, штабом АТО был разработан замысел по деблокированию группировки сил и средств сектора «Б».
Указанным замыслом предполагалось для деблокирования группировки в районе Иловайска привлечь 79-ю и 95-ю аэромобильные бригады, нанести поражение группировке войск вооружённых сил Российской Федерации и закончить выполнение специальных действий возле Иловайска.
Но в связи с тем, что подразделения (третья батальонная тактическая группа 72-й механизированной бригады), которые прибыли на усиление сектора «Б» не выполнили задачу по захвату и удержанию определённого рубежа и задержкой подходов резерва 79-й аэромобильной бригады, было принято решение провести эту операцию в течение 1-2 сентября 2014 года. На тот момент в резерве было полтора аэромобильных батальона, которые были заняты восстановлением боеспособности техники, на что требовалось определённое время.
В то же время задержка в проведении операции по деблокированию была связана с резким обострением обстановки в районе Луганска, где в результате вторжения в трех батальонных тактических группах вооружённых сил Российской Федерации создалась реальная угроза блокирования наших войск в районе Лутугино, Георгиевки и выход в тыл нашим группировкам около Дебальцево."
у меня нет пенсии.
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Право на призначення пенсії за вислугу років мають також поліцейські, які на день звільнення зі служби досягли 45-річного віку, за наявності в них страхового стажу - 25 років і більше, з яких не менш ніж 12 календарних років шість місяців становить військова служба або служба в органах внутрішніх справ, Національній поліції, державній пожежній охороні, Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, органах і підрозділах цивільного захисту, податковій міліції чи Державній кримінально-виконавчій службі України (п. «б» ст. 12 Закону).
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Тролям хіба не зараховується стаж, як "державній службі спеціального зв'язку"? За часів мінстеця тролям мав би йти стаж за мочілово політичних конкурентів
ты знаешь что такое стрелять в человека?
а ты знаешь как это две гранаты в центре и чувак одну из них подрывает в руках сотрудников которые которые его отловили? центр города. человек с сумкой две гранаты. просто патрульные. а ты знаешь как это идя мимо кабака увидеть как чудак бабу ножом тыкает? что вы все мне этой службой тычите? да! служил! 6 лет! в 90-х! напомнить тебе какое время было? так что.....ну ты понял
мальчик у меня две вышки. я офицер запаса (не ментовский)
знаешь, во время моей службы была поговорка - лучше быть ментом чем мусором. я знал и тех и тех.
мне за свою службу не стыдно. не участковый и не гаишник.
Одного, правда, недоробив. Його в київській хирургії охороняла сотня поліціянтів, щоб до нього бува хтось не пробравсь і не розпитав про цей гучний випадок. Це якийсь разовий користувач злив сюди на Цензор тоді. Схоже на правду.
Нікому не здається, що пану колишньому керівнику генштабу треба призначити судмедекспертизу по психіатрії? Він же в одному реченні двічі сам-собі протиречить.
А вот и причина взятия Иловайска.
Військовий парад на честь Дня Незалежності України
24 авг. 2014 г.https://www.youtube.com/watch?v=PNjVK_HBiwc
Нет слов.
Я в упор не бачу.