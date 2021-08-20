Німеччина не зможе всидіти на двох стільцях у відносинах з Україною і РФ, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський впевнений, що у Німеччині не вийде всидіти на двох стільцях у відносинах з Україною і РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив в інтерв'ю журналістам кількох видань, яке опублікувало НВ.
"Я думаю, що зараз непроста позиція у пані Меркель, тому що вона дійсно завжди дуже хотіла допомагати Україні й при цьому хотіла зберегти відносини добрі, теплі чи економічні з Росією, хоча я знаю, що німецька сторона завжди називає їх прагматичними", - сказав президент.
За словами Зеленського, є багато речей, які впливають на м'якість діалогу між Німеччиною і Російською Федерацією.
"Я вважаю, що, — якщо хочете мою особисту думку, я її не приховую в принципі, — що так не вийде, неможливо бути, як то кажуть, на двох стільцях. Тим більше, що, на жаль, відстань між цими стільцями щодня збільшується", - додав президент.
Нагадаємо, 12 липня президент Зеленський зустрівся в Берліні з Меркель для обговорення російсько-німецького газопроводу Північний потік-2. Він заявив, що трубопровід - потенційна загроза безпеці України.
Після цього Меркель обговорила ПП-2 з президентом США Джо Байденом у Вашингтоні.
20 серпня Меркель відвідає Москву, де зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним. 22 серпня канцлер приїде до Зеленського в Київ.
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Турция признала талибан, Украина тоже? А пора бы решить в какую сторону идти.
Ничего личного, просто бизнес
П.С и да, Меркель тоже силой никто не тащил решать судьбу Украины и украинцев в нормандском формате.
19.08.2021
Германские предложения, которые будут озвучены Зеленскому во время визита Меркель в Украину.
1. Украина не поднимает вопрос сертификации "Северного потока-2" во время визита Зеленского в США.
2. Украина не поднимает вопрос о работе германских компаний в Крыму
3. Украина получает 1,6 млрд. евро компенсации, 500 млн. евро на "реинтеграцию Донбасса" и кредитные гарантии на 3 млрд. евро.
4. Украина получает договорные гарантии обусловленного объема прокачки газа в Европу через свою газотранспортную систему в случае согласования российских требований. Содержание российских требований пока неизвестно.
(Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
Глава ХСС (партия правящей коалиции в Германии) Horst Seehofer назвал предложения которые везет Меркель Украине "политическим цинизмом", но подробностей не раскрыл.
А дед фрау Меркель погубил 8 млн украинцев
И ничего лучшие ,,друзья ,,
Простили или просто ,,забыли,,
Много у власти людей без мышления
Мисли одни пока у власти побольше наворовать
О стране народе заботчтся процентов 10%
И то если есть навар
За 30 лет кроме супермаркетов ничего непостроили
Смотрю по своему городу
Технические фопы -- ничего не дадут
Изобретения надо внедрять -- тогда полный зыск
На нашем сезонном сельском хозяйстве далеко не уедешь
Урожай раз в году /и не всегда ожидаемый/
Денежки должны кавпать /зарабатываться /каждый день
Мы липучки для ловли мух -- возим с Китая /победа не с россии /