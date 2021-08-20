Меркель про відносини з Путіним: У нас є розбіжності в думках, але ми маємо намір підтримувати контакт

Канцлер ФРН Ангела Меркель на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявила, що між ними є розбіжності. Але сторони мають намір і надалі підтримувати контакт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі Меркель і Путіна в Москві.

"Попри те, що у нас є розбіжності в думках, я думаю, добре, що ми говоримо одне з одним. І ми маємо намір і далі підтримувати контакт і говорити одне з одним", - зазначила вона.

За її словами, на переговорах з Путіним обговорять двосторонні відносини і питання міжнародного порядку денного - Лівію і Афганістан.

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