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Меркель про відносини з Путіним: У нас є розбіжності в думках, але ми маємо намір підтримувати контакт

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Меркель про відносини з Путіним: У нас є розбіжності в думках, але ми маємо намір підтримувати контакт

Канцлер ФРН Ангела Меркель на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним заявила, що між ними є розбіжності. Але сторони мають намір і надалі підтримувати контакт.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі Меркель і Путіна в Москві.

"Попри те, що у нас є розбіжності в думках, я думаю, добре, що ми говоримо одне з одним. І ми маємо намір і далі підтримувати контакт і говорити одне з одним", - зазначила вона.

За її словами, на переговорах з Путіним обговорять двосторонні відносини і питання міжнародного порядку денного - Лівію і Афганістан.

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Топ коментарі
+8
Трудно представить, что бы Черчиль в 1940 году, когда Гитлер напал на Францию, заявил, что у нас есть разногласия с Гитлером, но мы намерены поддерживать контакт.
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20.08.2021 14:51
+7
Старая немецкая тряпка. Пусть путлер на неё своего лабрадора спустит.
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20.08.2021 14:42
+4
У нас есть разногласия во мнениях, но мы намерены поддерживать совково-гебнявый контакт, которым законтачили меркельшу, бывшие начальнику "капутина"
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20.08.2021 14:43
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Da zhenites nakanec , chjo vsjo vremja lamatsa , para budet nezabivajemaja ......
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20.08.2021 14:38 Відповісти
Скоро Меркель здесь устроит на первый-второй. Меркель об отношениях с Путиным: У нас есть разногласия во мнениях, но мы намерены поддерживать контакт - Цензор.НЕТ 5047
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20.08.2021 14:40 Відповісти
интересно, она хоть за всё это время научилась ботать по фене, а то без фильтража базара её могли накидать как фраера
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20.08.2021 14:41 Відповісти
Старая немецкая тряпка. Пусть путлер на неё своего лабрадора спустит.
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20.08.2021 14:42 Відповісти
она при гдр была секретарь по агитации и пропаганде . выезжала в фрг что для восточного немца означает 100% лояльность безусловное сотрудничество с властями \ штази\ имея на неё досье с её подписью о сотрудничестве путлер для неё в прямом смысле вершитель судеб
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20.08.2021 15:02 Відповісти
ну так и у этого ублюдка послужной список такой же.. из грязи в мрази.. из мрази в штази .. из штази в князи
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20.08.2021 15:38 Відповісти
Чем она хуже Байдена после победы которого тут весь цензор забрызгали шампанским?
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20.08.2021 17:31 Відповісти
У нас есть разногласия во мнениях, но мы намерены поддерживать совково-гебнявый контакт, которым законтачили меркельшу, бывшие начальнику "капутина"
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20.08.2021 14:43 Відповісти
Трудно представить, что бы Черчиль в 1940 году, когда Гитлер напал на Францию, заявил, что у нас есть разногласия с Гитлером, но мы намерены поддерживать контакт.
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20.08.2021 14:51 Відповісти
Вот в этом вся и разница к вопросу о роли личности в истории Меркель об отношениях с Путиным: У нас есть разногласия во мнениях, но мы намерены поддерживать контакт - Цензор.НЕТ 8605
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20.08.2021 15:29 Відповісти
КГБист+камсасамолка= Меркель об отношениях с Путиным: У нас есть разногласия во мнениях, но мы намерены поддерживать контакт - Цензор.НЕТ 3644
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20.08.2021 15:31 Відповісти
ага.. хоть половой с этим ублюдком пусть поддерживает
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20.08.2021 15:36 Відповісти
_Меркель - проклятая людоедка и подельница фашиста путлера, предательница Германии и ЕС. Подлежит ликвидации.
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20.08.2021 16:12 Відповісти
А потом в мемуарах спец.служб всплывет, что контакт с ней Пыня поддерживает с 1986 года, когда 29 летняя Ангела получила в ГДР научную степень по квантовой химии. Плодотворный контакт длиной в жизнь. Два исчадия ада начала 21 века, скорей уже пусть валят в прошлое, упыри.
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20.08.2021 16:46 Відповісти
Поддерживать контакты с убийцей Меркель про відносини з Путіним: У нас є розбіжності в думках, але ми маємо намір підтримувати контакт - Цензор.НЕТ 7895 Меркель про відносини з Путіним: У нас є розбіжності в думках, але ми маємо намір підтримувати контакт - Цензор.НЕТ 5724 ну .ну....... Меркель про відносини з Путіним: У нас є розбіжності в думках, але ми маємо намір підтримувати контакт - Цензор.НЕТ 6688
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20.08.2021 17:23 Відповісти
 
 