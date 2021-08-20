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Новини Політика України
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Крим (6998) Росія (26948) Донбас (13137) Волкер Курт (353) Кримська платформа (258)

Я не вірю, що Україна може або повинна намагатися перемогти Росію військовим шляхом: це питання чинення іншого тиску на РФ, - Волкер

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Я не вірю, що Україна може або повинна намагатися перемогти Росію військовим шляхом: це питання чинення іншого тиску на РФ, - Волкер

Колишній спецпредставник Держдепу США по Україні в 2017-2019 роках Курт Волкер вважає, що Україна не поверне Крим і частину Донбасу силою, але повинна діяти інакше: на країну-окупанта потрібно "давити" економічними і політичними методами.

Про це він сказав Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

Журналіст запитав його про можливий військовий сценарій для повернення захоплених РФ українських територій.

"Я не вірю, що Україна має військовий потенціал для перемоги над Росією. Ми ж говоримо, що на Донбасі не група сепаратистів, а війська під командуванням Росії - навчені і оснащені Росією сили, російська розвідка. Росія надасть їм все обладнання і всі ресурси, необхідні для ведення бойових дій. Тож я не вірю, що Україна може або повинна намагатися перемогти Росію військовим шляхом", - сказав він.

Волкер вважає, що на Росію потрібно впливати політичними методами.

"Це питання чинення іншого тиску на Росію: щоб з плином часу і за допомогою санкцій, за допомогою політичного тиску Росія вирішила закінчити війну. Але зараз Росія не в такій ситуації", - додав він.

Читайте також: Декларація "Кримської платформи" буде відкритою для підписання іншими країнами. Працюємо над залученням нових учасників, - Кулеба

Волкер повідомив, що візьме участь 23 серпня в Кримській платформі, але попередив: Росія може піти на провокацію, щоб зірвати перший саміт.

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Топ коментарі
+7
Обеспокоенность и озабоченность - самое сильное оружие ХХІ века. Я не верю, что Украина может или должна пытаться победить Россию военным путем: это вопрос оказания другого давления на РФ, - Волкер - Цензор.НЕТ 9661
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20.08.2021 15:09
+7
А Чечня обладала потенциалом,что кацапы по сей день ей дань платят. Так что шел бы ты Волкер лесом. У самих потенциала на три засрашки,а они из Афганистана умотали.
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20.08.2021 15:20
+3
Альтернативу Карабахскому сценарию, вообще не вижу!!!
США с фрау рибентроп, уже подавила на копростан! Про Афган я молчу...
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20.08.2021 16:16
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Якщо б таке сталося , то до українського президента інші лідери б бились ,щоб в чергу на прийом записатись))
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20.08.2021 15:00 Відповісти
Вопрос в том, что для Волкера означает победить? Для кого то победа может быть обратное присоединение крыма и домбабве в Украину (правда, вместе с ватным населением), для кого то - победа развал россии, для кого то - отказ от вышеупомянутых мрыка и ломбабве с их населением и дальнейший финский путь развития Украины.
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20.08.2021 15:01 Відповісти
а я верю, шо Украина победит озабочиванием, фиксацией, ну и такими пожеланиями "друзей".. Я не верю, что Украина может или должна пытаться победить Россию военным путем: это вопрос оказания другого давления на РФ, - Волкер - Цензор.НЕТ 3345
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20.08.2021 15:01 Відповісти
"Это вопрос оказания другого давления на Россию: чтобы с течением времени и с помощью санкций, с помощью политического давления Россия решила закончить войну.- американского Волкера с такими заявлениями можно и нужно послылать рашистской матершиной на ,,,уй.Политическое давление Запада и США , для рашиста хрен один,что для покойника американская прививка от вируса ,Если США с фрицами разрешают закончить газовую трубу для укрепления рашистского бюджета,то слова Волкера о политических санкциях одинаковы,что ослиное"и-а"
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20.08.2021 15:06 Відповісти
после того, как вы драпали из афгана от карамультуков-то мы вашего мнения забыли спросить....
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20.08.2021 15:06 Відповісти
Обеспокоенность и озабоченность - самое сильное оружие ХХІ века. Я не верю, что Украина может или должна пытаться победить Россию военным путем: это вопрос оказания другого давления на РФ, - Волкер - Цензор.НЕТ 9661
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20.08.2021 15:09 Відповісти
_Действительно сильное оружие - в руках людоедов и фашистов, ведущих войну против Запада.
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20.08.2021 15:59 Відповісти
Потому и ООН (Обеспокоенность и Озабоченность Наций!)...
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20.08.2021 16:07 Відповісти
Бывший...."давить" экономическими и политическими методами.-Отказаться от газа и нефти РФ запад не торопится. Есть и другая точка зрения.Заставить Путина освободить Крым и Донбасс только дипломатическими методами не получится, - атташе по вопросам армии и обороны Воффорд.
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20.08.2021 15:13 Відповісти
А Чечня обладала потенциалом,что кацапы по сей день ей дань платят. Так что шел бы ты Волкер лесом. У самих потенциала на три засрашки,а они из Афганистана умотали.
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20.08.2021 15:20 Відповісти
300% согласен. Иначе из-за этой тягомотины так и будут наших пацанов расстреливать как в тире, спасибо что хоть разрешили в ответ открывать огонь. Не с артиллерии, конечно, но на данный момент хоть защитить себя смогут. Этот рашистский нарыв на теле Украины может прорвать наше наступление. А там как в бою или ты или тебя, глядишь и партнеры зашевелятся.
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20.08.2021 15:38 Відповісти


Andrei Piontkovsky@apiontkovsky 18 авг.

Маленький гаденыш Sullivan, срывавший поддержку Украины, пытавшийся назначить директором по России кремлевского агента Rojansky, позорно проваливший эвакуацию из Кабула, должен немедленно уйти в отставку, Пусть углубляет свои stable and predictable relations c убийцей Путиным.
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20.08.2021 15:22 Відповісти
Может он уже добрячу премию от кремля получил? Не хочется верить,но...если бы Украина так рассуждала в 2014-15 годах,щас дыныры была бы на границе днепропетровской,харьковской областей и в Мариуполе.
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20.08.2021 15:23 Відповісти
а то и вообще по линии старой границы по Збручу
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20.08.2021 15:26 Відповісти
Всё это напоминает говорильню и сожаление, ну а как ещё быть? со стороны американцев Украина коррумпированная до костей, проживают в Украине два крепостных народа украинский и советский у которых нет свого государства, СМИ Украины относятся к еврейской общины и к представителям московской Орды, ну с кем можно в Украине договориться? Тридцать лет независимые, а государство находиться в подвешенном состоянии, крепостной народ Украины лениться управлять своим государством и не возражает, когда за них кто то рулит, что имеем то имеем Я не верю, что Украина может или должна пытаться победить Россию военным путем: это вопрос оказания другого давления на РФ, - Волкер - Цензор.НЕТ 6086
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20.08.2021 15:24 Відповісти
_А, да? Захватившие Украину бандиты уже 30 лет говорят народу: "Ходи сюда, управлять будешь", а народ - экий подлец! - ожесточённо упирается, не хочет управлять... Я не вірю, що Україна може або повинна намагатися перемогти Росію військовим шляхом: це питання чинення іншого тиску на РФ, - Волкер - Цензор.НЕТ 1075
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20.08.2021 16:03 Відповісти
Я уже писал, начинайте с создания украинских общин в местах своего проживания, а потом с них создаются громады, община это кирпичик создания фундамента государства, Устав Украинской общины перепишите у еврейской общины со своими доработками или сами продумайте...Громады потом могут выдвигать своих кандидатов в Депутаты ,а не проплаченные олигархами и др. партии
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20.08.2021 16:18 Відповісти
_Ты настолько наивный глупец, что думаешь будто бандиты отдадут народу Украину на выборах, что у шулеров и напёрсточников можно выиграть по их же правилам?! Не, ну ты и шляпа...
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20.08.2021 16:21 Відповісти
А ты на сколько умный? думаешь американцы или немцы будут за нас жизнь отдавать при строительстве Украинского государства? Я предлагаю это сделать без крови за счёт общин ,или украинский народ сильно КРЕПОСТНОЙ, что боится даже слова ОБЩИНА?
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20.08.2021 16:40 Відповісти
_Смысл прочитанного до тебя с первого раза не дошёл, раз ты снова ту же чепухню повторяешь. Читай это снова и снова пока не дойдёт:
Ты настолько наивный глупец, что думаешь будто бандиты отдадут народу Украину на выборах, что у шулеров и напёрсточников можно выиграть по их же правилам?! Не, ну ты и шляпа...
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20.08.2021 16:43 Відповісти
Когда немцы и румыны в 1941 году были в Бердянске, то румынские солдаты по хатам тырили у жителей Бердянска добро, эти крепостные пожаловались немецкому командованию и немцы расстреляли румынских мародёров, крепостным это очень понравилось, что немцы могут наводить порядок, что то напоминает мне это в вас.
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20.08.2021 17:07 Відповісти
Ты что, наркоман?
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20.08.2021 17:10 Відповісти
Я историк, а на истории учатся Я не вірю, що Україна може або повинна намагатися перемогти Росію військовим шляхом: це питання чинення іншого тиску на РФ, - Волкер - Цензор.НЕТ 675
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21.08.2021 14:24 Відповісти
Одним военным путём - нет, но и одно только политическое и экономическое давление ничего не даст. Считаю, всё это должно работать в комплексе. Во всяком случае сильная украинская армия отобьёт желание русне попытаться продвинуться дальше.
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20.08.2021 15:25 Відповісти
Полностью с Вами согласен. Но и еще бы добавил бы стремление возобновить статус ядерной державы по вооружению, это было бы хорошим катализатором внешней помощи Украине. Те же США не хоте ли бы, чтоб мы имели ядерное оружие, не говоря уже о параше.
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20.08.2021 15:33 Відповісти
Ну тут и мне сейчас станет обидно,что в нас не кинули столько бабок,как в афган...
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20.08.2021 15:34 Відповісти
Одно другому не мешает - и военным, и политическим!
Но, если наши ВСУ были на уровне армии Израиля, то медленно, но уверенно мы продвигались вперед!
А та сторона, прежде чем выстрелить в нашу сторону, заранее прощалась бы с жизнью!
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20.08.2021 15:42 Відповісти
Важно чтобы украинскую армию не возглавляли предатели. Всё будет ещё лучше чем израильской армии.
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20.08.2021 16:56 Відповісти
правильно,давить политически и экономически...
а в конце чуток военным способом додавить.шоб контрольный в голову не понадобился Я не верю, что Украина может или должна пытаться победить Россию военным путем: это вопрос оказания другого давления на РФ, - Волкер - Цензор.НЕТ 6673
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20.08.2021 15:45 Відповісти
Тут вся проблема заключается только в том что в то самое время пока ты писал свой *переможный* комментарий твоя жена в Москве отсосала москальский член за москальские рубли ...https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/04/23/7178454/ ===================== https://c.sosudmsk.com/ankets/ukrainian
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20.08.2021 16:03 Відповісти
слышь,ворона,давай дуй за урал,пожары гасить Я не вірю, що Україна може або повинна намагатися перемогти Росію військовим шляхом: це питання чинення іншого тиску на РФ, - Волкер - Цензор.НЕТ 7279
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20.08.2021 16:17 Відповісти
"на Донбассе не группа сепаратистов, а войска под командованием России - обученные и оснащенные Россией силы, российская разведка"!
_Да, да, да и ещё раз да!
"Это вопрос оказания другого давления на Россию: чтобы с течением времени и с помощью санкций, с помощью политического давления..."
_Хде давление? Хто давит?! Оптом купленная путлером верхушка Европы? Предатель США и Европы подлец байден?!
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20.08.2021 15:48 Відповісти
зебобики так не думают. Минск для них - это преступление тысячелетия. Что им какой-то Волкер, когда у них своя голова в ж...пе(или наоборот, я не разбираюсь в физиологии зебобов).
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20.08.2021 16:03 Відповісти
Альтернативу Карабахскому сценарию, вообще не вижу!!!
США с фрау рибентроп, уже подавила на копростан! Про Афган я молчу...
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20.08.2021 16:16 Відповісти
Угу... Маємо видатний документ - "Будапештський Меморандум" і "вічне занепокоєння Заходу"... Очухайтесь! "Нам своє робить!" Кацапські окупанти віддадуть все що хапнули не тоді коли будуть з голоду здихати (почнуть жерти українців), а лише тоді коли будуть кровю харкати наостанок... Я не вірю, що Україна може або повинна намагатися перемогти Росію військовим шляхом: це питання чинення іншого тиску на РФ, - Волкер - Цензор.НЕТ 9765
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20.08.2021 16:16 Відповісти
Один приклад з історії, коли економічний та політичний тиск (без втручання військових) змусив окупатна віддати награбоване? Лише один, будь ласка
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20.08.2021 16:26 Відповісти
ГДР - ФРГ, страны Балтии. В общем развал тюрьмы народов.
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20.08.2021 16:45 Відповісти
Зеля никак не может понять, что такое давить на Московию. Вот сдаваться, или просить на коленях как-то понятно....
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20.08.2021 16:48 Відповісти
А кто давить на Х****ла будет? Вас дикари с палками-копалками в Афгане опозорили на весь мир. Или продажная Европа давить будет, которая СП2 достроила?
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20.08.2021 16:56 Відповісти
Може би краще курт волкер сказав по іншому?
Ми мудаки, сша та геї в помаді (сЄРИ) наобіцяли молодій країні з три короби, обіцяли допомогу та безпеку, інші гарантії, а по факту ми її тупо кинули. Всім країнам ми також обіцяли та розказували ЯК вони повинні себе вести, яку зброю мати. Тепер же гаранти обісралися.
Що будуть робити сша, великобританія та китай, коли таліби будут "майструвати" ядерну зброю? Чи сусіди таілбів?
Потрібно було ВІДРАЗУ після анексії Криму, заблокувати будь-які економічні відносини, вїзд, виїзд з підораші. Нехай би пили нафту, занюхували газом. Навіть Китай можна було заставити порвати з маленькою собачонкою. Тепер щось розмірковувати, предполагати так чи не так якби пізно.
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20.08.2021 16:59 Відповісти
Каким давлением,санкциями? Да ПНХ со своими санкциями.
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20.08.2021 17:10 Відповісти
Если устранить помощь РФ сепарам, то можно
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20.08.2021 18:51 Відповісти
 
 