Я не вірю, що Україна може або повинна намагатися перемогти Росію військовим шляхом: це питання чинення іншого тиску на РФ, - Волкер
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Колишній спецпредставник Держдепу США по Україні в 2017-2019 роках Курт Волкер вважає, що Україна не поверне Крим і частину Донбасу силою, але повинна діяти інакше: на країну-окупанта потрібно "давити" економічними і політичними методами.
Про це він сказав Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.
Журналіст запитав його про можливий військовий сценарій для повернення захоплених РФ українських територій.
"Я не вірю, що Україна має військовий потенціал для перемоги над Росією. Ми ж говоримо, що на Донбасі не група сепаратистів, а війська під командуванням Росії - навчені і оснащені Росією сили, російська розвідка. Росія надасть їм все обладнання і всі ресурси, необхідні для ведення бойових дій. Тож я не вірю, що Україна може або повинна намагатися перемогти Росію військовим шляхом", - сказав він.
Волкер вважає, що на Росію потрібно впливати політичними методами.
"Це питання чинення іншого тиску на Росію: щоб з плином часу і за допомогою санкцій, за допомогою політичного тиску Росія вирішила закінчити війну. Але зараз Росія не в такій ситуації", - додав він.
Волкер повідомив, що візьме участь 23 серпня в Кримській платформі, але попередив: Росія може піти на провокацію, щоб зірвати перший саміт.
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Andrei Piontkovsky@apiontkovsky 18 авг.
Маленький гаденыш Sullivan, срывавший поддержку Украины, пытавшийся назначить директором по России кремлевского агента Rojansky, позорно проваливший эвакуацию из Кабула, должен немедленно уйти в отставку, Пусть углубляет свои stable and predictable relations c убийцей Путиным.
Ты настолько наивный глупец, что думаешь будто бандиты отдадут народу Украину на выборах, что у шулеров и напёрсточников можно выиграть по их же правилам?! Не, ну ты и шляпа...
Но, если наши ВСУ были на уровне армии Израиля, то медленно, но уверенно мы продвигались вперед!
А та сторона, прежде чем выстрелить в нашу сторону, заранее прощалась бы с жизнью!
а в конце чуток военным способом додавить.шоб контрольный в голову не понадобился
_Да, да, да и ещё раз да!
"Это вопрос оказания другого давления на Россию: чтобы с течением времени и с помощью санкций, с помощью политического давления..."
_Хде давление? Хто давит?! Оптом купленная путлером верхушка Европы? Предатель США и Европы подлец байден?!
США с фрау рибентроп, уже подавила на копростан! Про Афган я молчу...
Ми мудаки, сша та геї в помаді (сЄРИ) наобіцяли молодій країні з три короби, обіцяли допомогу та безпеку, інші гарантії, а по факту ми її тупо кинули. Всім країнам ми також обіцяли та розказували ЯК вони повинні себе вести, яку зброю мати. Тепер же гаранти обісралися.
Що будуть робити сша, великобританія та китай, коли таліби будут "майструвати" ядерну зброю? Чи сусіди таілбів?
Потрібно було ВІДРАЗУ після анексії Криму, заблокувати будь-які економічні відносини, вїзд, виїзд з підораші. Нехай би пили нафту, занюхували газом. Навіть Китай можна було заставити порвати з маленькою собачонкою. Тепер щось розмірковувати, предполагати так чи не так якби пізно.