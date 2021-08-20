Намагаючись зняти Кличка, Зеленський ризикує порушити Кримінальний кодекс і отримати 8 років позбавлення волі, - Москаль
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Якщо президент Зеленський зважиться порушити норми рішень Конституційного суду і призначить главою КМДА не обраного киянами мера, а інша особа, це спричинить за собою позбавлення волі до 8 років.
Про це повідомив на своєму сайті Геннадій Москаль.
"Згідно рішення Конституційного суду №21-рп/2003 від 25 грудня 2003 року, посаду голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) може обіймати виключно особа, яку на місцевих виборах обрали міським головою. Тобто, крім Віталія Кличка, цю посаду ніхто не може обіймати. Це рішення є обов’язковим до виконання на території України, остаточним, і не може бути оскаржене. П.4 ст. 382 Кримінального кодексу передбачає, що "невиконання рішень… Конституційного суду України та його висновків" тягне за собою позбавлення волі до 8-ми років", - констатував Геннадій Москаль.
Крім того, Москаль нагадав, що Кличко контролює 2/3 депутатського корпусу Київської міської ради. Якщо Зеленський таки наважиться порушити норми рішення Конституційного суду і призначить головою КМДА не Кличка, а іншу особу, цій людині одразу ж буде висловлено недовіру. Що призведе до автоматичного звільнення незаконно призначеного чиновника, пише Москаль.
Заслужений юрист Геннадій Москаль також нагадує, що, згідно із законом "Про Раду національної безпеки і оборони", у РНБО також нема повноважень звільняти голову КМДА.
"Тож радимо президенту України Володимиру Зеленському, як гаранту Конституції та законів України, діяти виключно в межах Конституції і законів України", - підкреслює Москаль.
Будь ласка, зачекайте...
в Украине сейчас беспредел круче беспредела в Крыму в 90-е гг.
этот чатланин уже наработал на "два пожизненных в эцихе с гвоздями" !
В 2010 принят закон, что функции главы КМДА и мера разделяются))
Улавливаете разницу? 2003, 2010?))). Что позднее?
губернаторов назначает президент по представлению премьера...
и ни в одном законе не говорится,
что губернатором Киева должен быть мер Киева...
представителя президента - называют "губернатором"...
и все знают что по Конституции Киев - приравнен к области,
поэтому в Киеве сидят два губернатора: Киева и Киевской области
Тобто ЗУ "Про столицю України - місто-герой Київ" .
Рішення КСУ N 21-рп/2003 : "1.2. Київську міську державну адміністрацію має очолювати
лише особа, обрана Київським міським головою, яка Президентом
України призначається головою Київської міської державної
адміністрації. Як голова Київської міської державної адміністрації
Київський міський голова з питань здійснення виконавчої влади є
відповідальним перед Президентом України і Кабінетом Міністрів
України, підзвітним і підконтрольним Кабінету Міністрів України."
Губєрантор Єпіксєль, так хто убогий?
...более бредового опуса нет нигде в мире, чего стоит вот такой бред:
"Київський міський голова очолює виконавчий орган Київради - Київську міську державну адміністрацію. Він не є державним службовцем. Вимоги щодо граничного віку перебування на державній службі на Київського міського голову не поширюються."
...надо было еще тогда растрелять конституционный суд в полном составе,
может сегодня судебная мафия была бы не такой наглой...
Місцеві державні адміністрації очолюють голови відповідних місцевих державних адміністрацій. ст. 8 ЗУ Про МДА.
Где здесь губернаторы, иплан?
когда его в 65 лет выпихивали на пенсию...)
І так, коли зелені приймуть новий закон про Київ (а законопроект уже є), то тільки тоді знадобиться нове рішення КС. Бо деякі закони у нас змінюють по 5 разів на рік, то що, тоді кожного разу треба нове рішення КС по ним??
"Стаття 10-1. Київська міська державна адміністрація
2. Голова Київської міської державної адміністрації призначається Президентом України в порядку, передбаченому Конституцією та законами України."
Роль козла отпущения или жертвенного барана ему придеться сыграть до конца.
своему лехторату в глаза нассал - дали буде...
А от на Зеленського - тільки бери і за грати - всі докази і підписи є і все задокументовано!
Цікаво, що буде раніше - посадять Януковича,чи посадять Зеленського?
Хто буде першим?
просто обязаны быть Президентами Украины..
нарид в полном одобрямсе ...
Воно планує сидіти в кріслі президента ще довгі роки.
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Он конституцию нарушил через 5 мин после принятия присяги,распустив ВР
чего же юлки и петьки не протестовали? Наверное сами хотели выборов) всем в Украине уже 30 лет плевать на законны. Не нужно лицемерности.
Важно что это он сделал ,нарушив КОНСТИТУЦИЮ ,- гарантом которой он является
кстати тех что выбрали - это вообще лютый пиз..ец
олигофрены насильники воры и просто дебилы
главное - что они легко управляемы из ОПы
Там по Вагнерівцям та Журавлю вже дві держ зради було.
нет статьи, которую на етого прыща нельзя было бы нацепить...
даже развращение неполноценной в психованом плане дурочки мендель, - ето уже срок...!
и кого трогает, что это решение наглым образом уже почти год не выполняется? всех полицейских и многих чиновников давно надо было судить по статье 109 ККУ "повалення конституційного ладу"