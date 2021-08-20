УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
53247 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
7769 89
Кличко (2133) Москаль (172)

Намагаючись зняти Кличка, Зеленський ризикує порушити Кримінальний кодекс і отримати 8 років позбавлення волі, - Москаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Намагаючись зняти Кличка, Зеленський ризикує порушити Кримінальний кодекс і отримати 8 років позбавлення волі, - Москаль

Якщо президент Зеленський зважиться порушити норми рішень Конституційного суду і призначить главою КМДА не обраного киянами мера, а інша особа, це спричинить за собою позбавлення волі до 8 років.

Про це повідомив на своєму сайті Геннадій Москаль.

"Згідно рішення Конституційного суду №21-рп/2003 від 25 грудня 2003 року, посаду голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) може обіймати виключно особа, яку на місцевих виборах обрали міським головою. Тобто, крім Віталія Кличка, цю посаду ніхто не може обіймати. Це рішення є обов’язковим до виконання на території України, остаточним, і не може бути оскаржене. П.4 ст. 382 Кримінального кодексу передбачає, що "невиконання рішень… Конституційного суду України та його висновків" тягне за собою позбавлення волі до 8-ми років", - констатував Геннадій Москаль.

Крім того, Москаль нагадав, що Кличко контролює 2/3 депутатського корпусу Київської міської ради. Якщо Зеленський таки наважиться порушити норми рішення Конституційного суду і призначить головою КМДА не Кличка, а іншу особу, цій людині одразу ж буде висловлено недовіру. Що призведе до автоматичного звільнення незаконно призначеного чиновника, пише Москаль.

Заслужений юрист Геннадій Москаль також нагадує, що, згідно із законом "Про Раду національної безпеки і оборони", у РНБО також нема повноважень звільняти голову КМДА.

"Тож радимо президенту України Володимиру Зеленському, як гаранту Конституції та законів України, діяти виключно в межах Конституції і законів України", - підкреслює Москаль.

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+22
Зеля уже себе на несколько пожизненных сроков в самой жестокой тюрьме напрезиденствовал
показати весь коментар
20.08.2021 15:10
+13
а им все зе-сцанина в очи, им так хочется
показати весь коментар
20.08.2021 15:08
+13
ганебне це твоє минуле та майбутнє.
показати весь коментар
20.08.2021 15:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а им все зе-сцанина в очи, им так хочется
показати весь коментар
20.08.2021 15:08 Відповісти
Пане Генерале Москаль, а чи не тряхнуть Вам стариной и вспомнить младые годы, когда Вы в Крыму эскадронами смерти ликвидировали Башмаков и прочих Греков с Сайлемами, забрасывая им гранаты в окошки автомобилей ?

в Украине сейчас беспредел круче беспредела в Крыму в 90-е гг.
показати весь коментар
20.08.2021 17:09 Відповісти
жаль маме риме никто в свое время пачку гандонов не подбросил в окно, очень жаль
показати весь коментар
20.08.2021 18:04 Відповісти
8 років но фоні довічного за зраду
показати весь коментар
20.08.2021 15:10 Відповісти
жаль, что в Украине сроки не плюсуются.

этот чатланин уже наработал на "два пожизненных в эцихе с гвоздями" ! Намагаючись зняти Кличка, Зеленський ризикує порушити Кримінальний кодекс і отримати 8 років позбавлення волі, - Москаль - Цензор.НЕТ 6661
показати весь коментар
20.08.2021 17:13 Відповісти
Зеля уже себе на несколько пожизненных сроков в самой жестокой тюрьме напрезиденствовал
показати весь коментар
20.08.2021 15:10 Відповісти
За нашим любимым ЗЕ!прзидентом тюряга давно плачет
показати весь коментар
20.08.2021 15:11 Відповісти
наркєт не зупиняйся! фініш блиЗЕнько!
показати весь коментар
20.08.2021 15:12 Відповісти
коментар відмічено як спам
Надежды юношей питают, надежду старым подают=)))
показати весь коментар
20.08.2021 15:14 Відповісти
Геннадій Москаль для тебе юноша?
показати весь коментар
20.08.2021 15:17 Відповісти
коментар відмічено як спам
До чого тут Москаль.. Він лише - ганебне минуле
показати весь коментар
20.08.2021 15:34 Відповісти
ганебне це твоє минуле та майбутнє.
показати весь коментар
20.08.2021 15:36 Відповісти
Вова нада разів зо три народитись шоб відгондурасить то все шо воно накосячило.
показати весь коментар
20.08.2021 15:12 Відповісти
Пытаясь снять Кличко, Зеленский рискует нарушить Уголовный кодекс и получить 8 лет лишения свободы, - Москаль - Цензор.НЕТ 9100
показати весь коментар
20.08.2021 15:12 Відповісти
Примут закон .. делов то))
показати весь коментар
20.08.2021 15:13 Відповісти
На момент посадки Зели Кличко уже будет опытным зеком))
показати весь коментар
20.08.2021 15:13 Відповісти
Подождите .. Это что получается?. Второй срок отменяется? Или переносится в другие места?
показати весь коментар
20.08.2021 15:13 Відповісти
8 років розстрілу. Пытаясь снять Кличко, Зеленский рискует нарушить Уголовный кодекс и получить 8 лет лишения свободы, - Москаль - Цензор.НЕТ 1889
показати весь коментар
20.08.2021 15:14 Відповісти
То решение по конституции принято в 2003)
В 2010 принят закон, что функции главы КМДА и мера разделяются))

Улавливаете разницу? 2003, 2010?))). Что позднее?
показати весь коментар
20.08.2021 15:20 Відповісти
В чем состоит прикол с нашим Конституционным судом, что его решения выше принимаемых Радой законов. Конституционный Суд может отменить любой закон, принятый Верховной Радой, а Верховная Рада не может отменить никакое решение Конституционного Суда. А мы допустили, что там, в суде, засели мутные типы, коррупционеры и сепары.
показати весь коментар
20.08.2021 15:26 Відповісти
В 2010 не прийняли новий закон, а внесли зміни в існуючий... А отже рішення КС залишається діючим!
показати весь коментар
20.08.2021 15:46 Відповісти
Педалик попал.Как Леня-Космос.Тупицкий подтвердит..
показати весь коментар
20.08.2021 15:14 Відповісти
Как там мост на Троещину, Виталя? Разворовали или нет?
показати весь коментар
20.08.2021 16:14 Відповісти
бредятина...
губернаторов назначает президент по представлению премьера...
и ни в одном законе не говорится,
что губернатором Киева должен быть мер Киева...
показати весь коментар
20.08.2021 15:14 Відповісти
Ета у вас в ґубєрніях так повєлось?
показати весь коментар
20.08.2021 15:16 Відповісти
не тупи убогое... в любом областном центре Украины,
представителя президента - называют "губернатором"...
и все знают что по Конституции Киев - приравнен к области,
поэтому в Киеве сидят два губернатора: Киева и Киевской области
показати весь коментар
20.08.2021 15:28 Відповісти
Тупишь как раз ты) ст. 133 КУ - Міста Київ та Севастополь мають спеціальний статус, який визначається законами України.
Тобто ЗУ "Про столицю України - місто-герой Київ" .

Рішення КСУ N 21-рп/2003 : "1.2. Київську міську державну адміністрацію має очолювати
лише особа, обрана Київським міським головою, яка Президентом
України призначається головою Київської міської державної
адміністрації. Як голова Київської міської державної адміністрації
Київський міський голова з питань здійснення виконавчої влади є
відповідальним перед Президентом України і Кабінетом Міністрів
України, підзвітним і підконтрольним Кабінету Міністрів України."

Губєрантор Єпіксєль, так хто убогий?
показати весь коментар
20.08.2021 15:46 Відповісти
за это умозаключение - тогдашний мер Олельченко заплатил 4 млн. баксов...
...более бредового опуса нет нигде в мире, чего стоит вот такой бред:

"Київський міський голова очолює виконавчий орган Київради - Київську міську державну адміністрацію. Він не є державним службовцем. Вимоги щодо граничного віку перебування на державній службі на Київського міського голову не поширюються."
...надо было еще тогда растрелять конституционный суд в полном составе,
может сегодня судебная мафия была бы не такой наглой...
показати весь коментар
20.08.2021 15:58 Відповісти
Дурилко, знайди мені в українській Конституції, законах або підзаконних актах хоч одну згадку слова "губірнатар". Якщо не знайдеш - більше не пиши взагалі нічого, не ганьбись
показати весь коментар
20.08.2021 19:59 Відповісти
А по области так ты вообще тупой баран, если не отличаешь КМДА и КОДА. Вот накуя лезть в вопросы, в которых не разбираешься? Губернатор, ты, мля.
Місцеві державні адміністрації очолюють голови відповідних місцевих державних адміністрацій. ст. 8 ЗУ Про МДА.

Где здесь губернаторы, иплан?
показати весь коментар
20.08.2021 15:52 Відповісти
В законі "Про столицю" взагалі-то , плюс рішення КС прирівняно до законів по силі.
показати весь коментар
20.08.2021 15:18 Відповісти
В 2010 законом України функції мера та голови КМДА були розділені. Водночас, в рішенні 2003 року Конституційного суду в п. 1 рішення КС використовується стара версія закону.
показати весь коментар
20.08.2021 15:22 Відповісти
Вообще-то, решение КС от 203 года купил бывший мер Киева Омельченко,
когда его в 65 лет выпихивали на пенсию...)
показати весь коментар
20.08.2021 15:25 Відповісти
ну и не без этого, конечно.
показати весь коментар
20.08.2021 15:26 Відповісти
Свічку тримав? Рішення КС досі НЕ СКАСОВАНО!
показати весь коментар
20.08.2021 15:31 Відповісти
Стара версія закону, але про призначення голови КМДА в старій і новій версіях закону записано одне і те ж!
І так, коли зелені приймуть новий закон про Київ (а законопроект уже є), то тільки тоді знадобиться нове рішення КС. Бо деякі закони у нас змінюють по 5 разів на рік, то що, тоді кожного разу треба нове рішення КС по ним??
показати весь коментар
20.08.2021 15:39 Відповісти
Вообще то там сказано только вот это:
"Стаття 10-1. Київська міська державна адміністрація

2. Голова Київської міської державної адміністрації призначається Президентом України в порядку, передбаченому Конституцією та законами України."
показати весь коментар
20.08.2021 15:23 Відповісти
чукчи не читатели, они цитируют устаревшее решение КС от 2003 года, которому уже 20 лет в обед.
показати весь коментар
20.08.2021 15:24 Відповісти
Є і старіші рішення КС і їх ніхто не відміняв, вони продовжують діяти!
показати весь коментар
20.08.2021 15:36 Відповісти
Ну так рішення КС у нас прирівняно до закону. Що не так? Рішення КС досі діє, його не відмінили. От зелені написали новий закон про столицю, хай приймають його і тоді вже займаються КМДА.
показати весь коментар
20.08.2021 15:42 Відповісти
Рішення КС не можна відминити, можна скасувати тільки сам КС. Але для цього треба змінити саму Конституцію.
показати весь коментар
20.08.2021 16:19 Відповісти
Какая чушь - это заявление об ответственности президента. Зеленский в открытую заявил, что слил информацию о вагнеровцах, и что, понес наказание? Он может понести наказание когда у нас будет другой президент и который не будет покрывать Зеленского. А к такому времени он будет уже за пределами Украины! Пытаясь снять Кличко, Зеленский рискует нарушить Уголовный кодекс и получить 8 лет лишения свободы, - Москаль - Цензор.НЕТ 6345 Пытаясь снять Кличко, Зеленский рискует нарушить Уголовный кодекс и получить 8 лет лишения свободы, - Москаль - Цензор.НЕТ 5273
показати весь коментар
20.08.2021 15:15 Відповісти
Должность президента дает неприкосновенность,но не амнистию.
показати весь коментар
20.08.2021 15:49 Відповісти
Все правильно, и я об этом. Хотя предательство президента по хорошему не защитит неприкосновенность. Но когда у власти стоят моськи президента то это врядли. А когда наступит судный для него день, он смоется с Украины.
показати весь коментар
20.08.2021 16:02 Відповісти
Сомневаюсь что его выпустят его хозяева.
Роль козла отпущения или жертвенного барана ему придеться сыграть до конца.
показати весь коментар
20.08.2021 19:44 Відповісти
какой бы ни был кличко - его выбирали киевляне!!!!!!!!!!!!!! какое вообще имеет право рнбо снимать его, прямо "тройки" без суда и следствия...
показати весь коментар
20.08.2021 15:15 Відповісти
Намагаючись зняти Кличка, Зеленський ризикує порушити Кримінальний кодекс і отримати 8 років позбавлення волі, - Москаль - Цензор.НЕТ 2667
показати весь коментар
20.08.2021 16:55 Відповісти
та по винту ему тот кодекс - он его уже 150 раз нарушил и столько же раз
своему лехторату в глаза нассал - дали буде...
показати весь коментар
20.08.2021 15:16 Відповісти
Він не пішов, його обрали і нинішні рейтинги кажуть - фіг на всю зелену морду, а не Київ.
показати весь коментар
20.08.2021 15:58 Відповісти
Чего ты влез со своим метро? Стаья о метро на троещину? Иди целовать своего бульбофюрера и не сравнивай несравнимые вещи.
показати весь коментар
20.08.2021 16:02 Відповісти
Скажи хто твої кумири і я скажу хто ти. Пішов на куй з українського сайта, свинопес кацапський.
показати весь коментар
20.08.2021 15:58 Відповісти
Та він ще за Тупіцького (грубо кажучи,. хрен з ним) повинен відповісти, та і не тільки за це. Мабуть після свого "*************" поб*є рекорд Порошенка по кількості порушених кримінальних справ і не без наслідків.
показати весь коментар
20.08.2021 15:21 Відповісти
Є маленька дрібничка - на Порошенка справи відкривають без доказів - по хотєлкам Зельцмана.
А от на Зеленського - тільки бери і за грати - всі докази і підписи є і все задокументовано!
Цікаво, що буде раніше - посадять Януковича,чи посадять Зеленського?
Хто буде першим?
показати весь коментар
20.08.2021 15:47 Відповісти
да семейку клоунов надо уже привлекать - ради развлечения ленка евана,за НАШИ деньги забавку себе делает - форум вона собирает - мы шо ее выбирали? или она политик ? - растрата в великих размерах бюджетных денег ,не целевая причем))
показати весь коментар
20.08.2021 15:25 Відповісти
уж Кличко по целям использует, уже новый лярд за Подильский мост Пытаясь снять Кличко, Зеленский рискует нарушить Уголовный кодекс и получить 8 лет лишения свободы, - Москаль - Цензор.НЕТ 552
показати весь коментар
20.08.2021 15:27 Відповісти
Коли заяву понесеш... Чи бла-бла-бла? Намагаючись зняти Кличка, Зеленський ризикує порушити Кримінальний кодекс і отримати 8 років позбавлення волі, - Москаль - Цензор.НЕТ 4218
показати весь коментар
20.08.2021 15:36 Відповісти
Ну, ничего не имею против, если их обоих посадят пожизненно и на кол.
показати весь коментар
20.08.2021 15:31 Відповісти
нарики, а обенно специальной национальности,
просто обязаны быть Президентами Украины..
нарид в полном одобрямсе ...
показати весь коментар
20.08.2021 15:35 Відповісти
Хо його посадить ?
Воно планує сидіти в кріслі президента ще довгі роки.
показати весь коментар
20.08.2021 15:37 Відповісти
Янек теж таке планував. І не тільки.
показати весь коментар
20.08.2021 15:39 Відповісти
Намагаючись зняти Кличка, Зеленський ризикує порушити Кримінальний кодекс і отримати 8 років позбавлення волі, - Москаль - Цензор.НЕТ 1441 Намагаючись зняти Кличка, Зеленський ризикує порушити Кримінальний кодекс і отримати 8 років позбавлення волі, - Москаль - Цензор.НЕТ 9456 Намагаючись зняти Кличка, Зеленський ризикує порушити Кримінальний кодекс і отримати 8 років позбавлення волі, - Москаль - Цензор.НЕТ 9660
показати весь коментар
20.08.2021 20:18 Відповісти
Еслиб в Украине,как в США суммировалось,а не поглощалось,то Зеленский должен был бы сидеть до ХХІІІ ВЕКА!
показати весь коментар
20.08.2021 15:37 Відповісти
Ашо? Одним пострілом двух зайчиків в одну камеру...
показати весь коментар
20.08.2021 15:44 Відповісти
действовать исключительно в рамках Конституции и законов Украины

===========
Он конституцию нарушил через 5 мин после принятия присяги,распустив ВР
показати весь коментар
20.08.2021 15:46 Відповісти
ай-яй, распустил очередное сборище бандюков.
чего же юлки и петьки не протестовали? Наверное сами хотели выборов) всем в Украине уже 30 лет плевать на законны. Не нужно лицемерности.
показати весь коментар
20.08.2021 16:48 Відповісти
не важно кого он распустил - бандюков или не бандюков
Важно что это он сделал ,нарушив КОНСТИТУЦИЮ ,- гарантом которой он является
кстати тех что выбрали - это вообще лютый пиз..ец
олигофрены насильники воры и просто дебилы
главное - что они легко управляемы из ОПы
показати весь коментар
20.08.2021 17:10 Відповісти
Та Нелох уже стільки заробив що там +-8 років то фігня.
Там по Вагнерівцям та Журавлю вже дві держ зради було.
показати весь коментар
20.08.2021 15:47 Відповісти
Гена, ти як дитина, їй-богу, - Клоун Конституцію України в перший же свій день каденції порушив і продовжує її порушувати кожні два-три дні, а різні там кодекси чи закони він взагалі на своєму музикальному членику вертів. А кацапський агент Єрмак помагає йому вертіти.
показати весь коментар
20.08.2021 15:54 Відповісти
И действительно низя поменять мера столицы волевым решением. (задумалась) Так может саму столицу поменять поменять, а?
показати весь коментар
20.08.2021 16:14 Відповісти
Єтому "юристу" пофиг, ща нюхнет и погнали.
показати весь коментар
20.08.2021 16:36 Відповісти
Это тот Москаль, что не вылезает из мураевской и медвечуковских помоек? Очень авторитетный эксперд - русскомировец.
показати весь коментар
20.08.2021 16:46 Відповісти
Большего преступника, чем сегодняшний как бы президент Украины- не найдешь!.
нет статьи, которую на етого прыща нельзя было бы нацепить...
даже развращение неполноценной в психованом плане дурочки мендель, - ето уже срок...! Намагаючись зняти Кличка, Зеленський ризикує порушити Кримінальний кодекс і отримати 8 років позбавлення волі, - Москаль - Цензор.НЕТ 4874
показати весь коментар
20.08.2021 16:49 Відповісти
на ветке срут штук 15 засланных зе-дегенератов
показати весь коментар
20.08.2021 17:00 Відповісти
28.08.20 КСУ принял решение о том, что Кабмин не имеет полномочий выдавать карантинные ограничения для всех (может только для органов исполнительной власти в рамках своей компетенции)
и кого трогает, что это решение наглым образом уже почти год не выполняется? всех полицейских и многих чиновников давно надо было судить по статье 109 ККУ "повалення конституційного ладу"
показати весь коментар
20.08.2021 17:02 Відповісти
Намагаючись зняти Кличка, Зеленський ризикує порушити Кримінальний кодекс і отримати 8 років позбавлення волі, - Москаль - Цензор.НЕТ 9648Намагаючись зняти Кличка, Зеленський ризикує порушити Кримінальний кодекс і отримати 8 років позбавлення волі, - Москаль - Цензор.НЕТ 9058
показати весь коментар
20.08.2021 17:52 Відповісти
 
 