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Новини Політика України
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КМДА (870) Кличко (2133) РНБО (1199) звільнення (794) Разумков Дмитро (1258)

Попередньо, на порядку денному РНБО немає питання про відсторонення голови КМДА Кличка. Внесуть зміни - подивимося, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Попередньо, на порядку денному РНБО немає питання про відсторонення голови КМДА Кличка. Внесуть зміни - подивимося, - Разумков

У порядку денному засідання РНБО, яке відбудеться в п'ятницю, попередньо немає питання про відсторонення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

Про це на брифінгу в Києві повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З тих питань, які попередньо були намічені, матеріалів у мене щодо жодного з них немає, але з тих питань, які були намічені, там такого питання не було. Не виключено, що зміни до порядку денного можуть відбутися, але подивимося", - сказав спікер.

Як повідомлялося, Кличка запросили на сьогоднішнє засідання РНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Намагаючись зняти Кличка, Зеленський ризикує порушити Кримінальний кодекс і отримати 8 років позбавлення волі, - Москаль

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Топ коментарі
+12
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20.08.2021 15:31
+6
Предварительно, в повестке дня СНБО нет вопроса об отстранении главы КГГА Кличко. Внесут ли изменения - посмотрим, - Разумков - Цензор.НЕТ 7960
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20.08.2021 15:34
+6
А какие есть законные основания для отстранения главы КГГА ? Или "зеленым" закон не писан?
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20.08.2021 15:36
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20.08.2021 15:31 Відповісти
натомість о 16-00 є пресуха хла і фрау ріббентроп
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20.08.2021 15:33 Відповісти
посмотрим, - Разумков.-Чтобы да так нет.Будем посмотреть ./ Кличко и кодлан Коломойского. Богдан требует снять Кличко с поста главы КГГА. / Гончарук распорядился провести проверку "исполнительной дисциплины" в КГГА/ Киев может лишиться должности главы КГГА, - замглавы фракции "Слуги народа" Корниенко/ "Слуга народа" Забуранная предлагает разделить должности мэра Киева и главы КГГА/ НАБУ открыло дело против Кличко / Конституционный суд взялся за Закон о столице от "Слуги народа/ Обратился к Гончаруку с просьбой инициировать аудит деятельности Кличко, КГГА, - Ткаченко/ "Слуга народа" инициирует досрочные выборы мэра и Киевсовета, - Ткаченко / Шмыгаль: Можем предложить Зеленскому назначить нового главу КГГА/ Атаку на Кличко в Офисе Президента сопровождает фигурант коррупционного скандала Татаров. /"Слуга народа" Дубинский будет просить Зеленского назначить его главой КГГА.
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20.08.2021 15:34 Відповісти
Граница дырявая, гособоронзаказ в гавне, "правоохранители" заняты всем чем угодно, кроме своей работы, зато РНБО Кличко пытается снимать Предварительно, в повестке дня СНБО нет вопроса об отстранении главы КГГА Кличко. Внесут ли изменения - посмотрим, - Разумков - Цензор.НЕТ 2892
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20.08.2021 15:34 Відповісти
Предварительно, в повестке дня СНБО нет вопроса об отстранении главы КГГА Кличко. Внесут ли изменения - посмотрим, - Разумков - Цензор.НЕТ 7960
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20.08.2021 15:34 Відповісти
Разумков -троянский конь ,однако.Будет в меньшинстве.Данилов продавит.
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20.08.2021 15:34 Відповісти
А какие есть законные основания для отстранения главы КГГА ? Или "зеленым" закон не писан?
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20.08.2021 15:36 Відповісти
СНБО -коллективный орган,Его решения не может отменить КС.
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20.08.2021 15:38 Відповісти
КС може відмінити будь-який НПА!!!
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20.08.2021 15:44 Відповісти
але може звичайний суд. В тім числі громадянський. Який вже збирася декілька раз в історії України, і скасовував, наприклад відмову кабміну від асоціації України з ЄС (під час свого останнього засідання)
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20.08.2021 15:45 Відповісти
И что? Разве это дает право принимать незаконные решения по желанию одного недомерка?
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20.08.2021 15:57 Відповісти
Не член .Не в ногу.Сепаратист.
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20.08.2021 15:37 Відповісти
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Боксер как мэр никакой. Приезжал к хернесу учиться: и город красивый и карманы полны.
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20.08.2021 15:38 Відповісти
Умные люди учат - воруйте не с убытков, воруйте с прибылей.
Но, Кличка очень часто били по голове.
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20.08.2021 15:41 Відповісти
Харьков -в руках мафии.Город авралов..и неимоверного воровства власти.Посмотрел отдельные только сданные объекты.Минимал выдают за мегапректы Некоторые объекты были закрыты по году ,а поменяли только плитку и добавили ширпотребную площадку для детей.Сделано тяп -ляп.Подготовка к отоп сезону ведется с весны.Меняют теплотрассы.Ни шатко ,ни валко.Многим коммунальщикам задолжали сумасшедшие деньги.
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20.08.2021 15:45 Відповісти
а кто "какой" ?
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20.08.2021 16:32 Відповісти
Вот просто интересно, чем не угодил им Кличко?
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20.08.2021 15:38 Відповісти
Будущий конкурент на выборах. Предварительно, в повестке дня СНБО нет вопроса об отстранении главы КГГА Кличко. Внесут ли изменения - посмотрим, - Разумков - Цензор.НЕТ 8424
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20.08.2021 15:46 Відповісти
а кого ти запитуєш? А то би ти сам нам відповів... ти ж як типовий 73/43%зебіл мав би знати більше за нас...
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20.08.2021 15:46 Відповісти
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Кличко? Не смешите мои помидоры! Человек с поврежденными боксом и алчностью органами?Его можно бесконечно цитировать,как Азирова.
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20.08.2021 15:52 Відповісти
Докази будут?
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20.08.2021 16:10 Відповісти
Им нужно управлять финансовыми потоками киева, + иметь своего главу в случае заворушки на майдане + конкурент на выборах
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20.08.2021 17:55 Відповісти
Та вручите вы уже на этом СНБО наконец-то ПОВЕСТКУ преЗеденту !!!
Пусть (перед тюрьмой) узнает, что такое "вспышка слева, вспышка справа" !!!
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20.08.2021 15:45 Відповісти
Почему-то подумалось - когда в прокуратуру заходят как свидетели, а выходят (если выходят) как обвиняемые. Предварительно, в повестке дня СНБО нет вопроса об отстранении главы КГГА Кличко. Внесут ли изменения - посмотрим, - Разумков - Цензор.НЕТ 3158
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20.08.2021 15:45 Відповісти
Бюджет Киева-57 млрд - для Коломойского лакомый кусочек. Пилить бюджет должен был лакей Коломойского Ткаченко, свалив Кличко компроматом и став мэром. Но не оправдал доверия Коломойского Ткаченко. За что Коломойским разжалован в министры культуры с бюджетом всего лишь 12 млрд.
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20.08.2021 15:51 Відповісти
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Кроме этих 57 лярдов Кличко еще имеет на откатах и взятках раза в три больше.
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20.08.2021 16:00 Відповісти
Очередная топ -пустышка заполнила весь новостной ресурс,а тем временем шаман Габышев трудится не покладая рук.Огонь подобрался к Сарову ,одному из главных ядерных центров запоребрика.Власть называет это малозначительным,однако до кремля-рукой подать.Там торфяники и тп.Габышев не даст затухнуть..
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20.08.2021 15:58 Відповісти
На мою думку, це тупий примітивний вкид з метою відволікання уваги від сьогоднішньої зустрічі путєна і Меркель
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20.08.2021 16:13 Відповісти
Интересно, а кто они такие, чтобы отстранять мэра и голову, которого не они назначали, а выбрали киевляне?
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20.08.2021 16:47 Відповісти
Попередньо, на порядку денному РНБО немає питання про відсторонення голови КМДА Кличка. Внесуть зміни - подивимося, - Разумков - Цензор.НЕТ 1297
Точно можна констатувати що всі вищі три гілки: нашої державної
але продажної про кремлівської -антиукраїнської влади: законодавчої,
виконавчої і судової. Вони вже тимчасово захоплені лютими ворогами
України агентами - кремля! Тепер на черзі захоплення і місцевої влади!
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20.08.2021 17:37 Відповісти
 
 