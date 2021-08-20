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Попередньо, на порядку денному РНБО немає питання про відсторонення голови КМДА Кличка. Внесуть зміни - подивимося, - Разумков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У порядку денному засідання РНБО, яке відбудеться в п'ятницю, попередньо немає питання про відсторонення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.
Про це на брифінгу в Києві повідомив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"З тих питань, які попередньо були намічені, матеріалів у мене щодо жодного з них немає, але з тих питань, які були намічені, там такого питання не було. Не виключено, що зміни до порядку денного можуть відбутися, але подивимося", - сказав спікер.
Як повідомлялося, Кличка запросили на сьогоднішнє засідання РНБО.
Топ коментарі
+12 юрий П cf937564
показати весь коментар20.08.2021 15:31
+6 саша паламарчук
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+6 Vasya Kirpych cdb28ef1
показати весь коментар20.08.2021 15:36
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Но, Кличка очень часто били по голове.
Пусть (перед тюрьмой) узнает, что такое "вспышка слева, вспышка справа" !!!
Точно можна констатувати що всі вищі три гілки: нашої державної
але продажної про кремлівської -антиукраїнської влади: законодавчої,
виконавчої і судової. Вони вже тимчасово захоплені лютими ворогами
України агентами - кремля! Тепер на черзі захоплення і місцевої влади!