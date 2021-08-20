Велика Британія запровадила санкції проти семи співробітників спецслужб РФ через отруєння Навального

Британська влада в п'ятницю в межах забезпечення режиму нерозповсюдження хімічної зброї запровадила санкції проти семи співробітників ФСБ у зв'язку зі справами Олексія Навального і Сергія Скрипаля, йдеться в документі Мінфіну Великої Британії.

Зокрема, під санкціями опинилися директор Інституту криміналістики ФСБ генерал Кирило Васильєв, а також генерал-полковник і начальник Служби із захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом ФСБ Олексій Сєдов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, санкції запроваджено щодо заступника директора Інституту криміналістики ФСБ Станіслава Макшакова, співробітників цього інституту Олексія Александрова та Івана Осипова, глави спеціального технологічного центру ФСБ генерал-майора Володимира Богданова, а також співробітника ФСБ Володимира Паняєва.

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