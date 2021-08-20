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Велика Британія запровадила санкції проти семи співробітників спецслужб РФ через отруєння Навального

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Велика Британія запровадила санкції проти семи співробітників спецслужб РФ через отруєння Навального

Британська влада в п'ятницю в межах забезпечення режиму нерозповсюдження хімічної зброї запровадила санкції проти семи співробітників ФСБ у зв'язку зі справами Олексія Навального і Сергія Скрипаля, йдеться в документі Мінфіну Великої Британії.

Зокрема, під санкціями опинилися директор Інституту криміналістики ФСБ генерал Кирило Васильєв, а також генерал-полковник і начальник Служби із захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом ФСБ Олексій Сєдов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, санкції запроваджено щодо заступника директора Інституту криміналістики ФСБ Станіслава Макшакова, співробітників цього інституту Олексія Александрова та Івана Осипова, глави спеціального технологічного центру ФСБ генерал-майора Володимира Богданова, а також співробітника ФСБ Володимира Паняєва.

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Я думав вона абрамовіча розкуркулять--а так такі санкції курям на сміх
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20.08.2021 16:05 Відповісти
Проти Мішкіна-Чепіги санкції посмертно.
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20.08.2021 16:46 Відповісти
_Приказы на убийства и нападение на другие страны отдаёт путлер, а сцанкыи - против пешек! Видимо от непримиримости со злом...
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20.08.2021 16:09 Відповісти
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по ходу петров с бошировым скоро призадумаются стоит ли им шатать этот чердак дальше
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20.08.2021 16:17 Відповісти
Чудові санкції. Сім співробітників самі вирішили зайнятися отруєнням.
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20.08.2021 16:27 Відповісти
От пока так будут вводить санкции (на исполнителей,а не организаторов),в мире никогда не прекратится зло со стороны кацапов.Какой дурак вообще вводит санкции на исполнителей?Это как будто ввести санкции на штатного палача фашистской Германии,а Гитлера с его шоблой оправдать и отпустить.
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20.08.2021 16:55 Відповісти
а в санкции включены их близкие и домашние животные ?
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20.08.2021 16:59 Відповісти
 
 