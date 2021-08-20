"У більшості - синці. В одного - струс мозку. В іншого - розірвані зв'язки плеча", - Білецький про активістів "Нацкорпусу", побитих силовиками під час знесення декорацій на Алеї Героїв Небесної Сотні

Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький розповів про стан здоров'я активістів , побитих силовиками під час знесення декорацій на Алеї Героїв Небесної Сотні 17 серпня в Києві.

В інтерв'ю Цензор.НЕТ він розповів, що у більшості активістів - синці, але є і більш серйозні травми. "В одного - струс мозку. В іншого - розірвані зв'язки плеча. Били його безпосередньо в автобусі", - уточнив Білецький.

"Уся країна побачила відео з різних ракурсів як "беркута" (а це саме вони в червоних беретах) б’ють в автобусі хлопців, які для них не становлять жодної небезпеки. Більше того, є протокол, що на усіх затриманих на ту хвилину уже були вдягнені наручники. Ще один момент: закидають, що ламали інсталяцію. Вибачте, у неї немає господаря. Її встановили невідомі. Мер Києва був на місці подій. Він чітко зазначив, що вона з’явилася без дозволу міста. Дав відповідне завдання комунальникам, які теж розбирали цю споруду. Умовно кажучи, хлопці їм допомагали. Вони нікого не били, не кидалися на поліцію і таке інше. А їх побили. Потім приїхав "Беркут" і зробив це ще раз", - зазначив Білецький .

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За його словами, постраждалі активісти написали заяви в поліцію.

"Дивно, але ДБР за фактом появи інформації в пресі відкрило кримінальну справу, правда, щодо невстановлених співробітників МВС", - повідомив лідер "Нацкорпусу".

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