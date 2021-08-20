"У більшості - синці. В одного - струс мозку. В іншого - розірвані зв'язки плеча", - Білецький про активістів "Нацкорпусу", побитих силовиками під час знесення декорацій на Алеї Героїв Небесної Сотні
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький розповів про стан здоров'я активістів , побитих силовиками під час знесення декорацій на Алеї Героїв Небесної Сотні 17 серпня в Києві.
В інтерв'ю Цензор.НЕТ він розповів, що у більшості активістів - синці, але є і більш серйозні травми. "В одного - струс мозку. В іншого - розірвані зв'язки плеча. Били його безпосередньо в автобусі", - уточнив Білецький.
"Уся країна побачила відео з різних ракурсів як "беркута" (а це саме вони в червоних беретах) б’ють в автобусі хлопців, які для них не становлять жодної небезпеки. Більше того, є протокол, що на усіх затриманих на ту хвилину уже були вдягнені наручники. Ще один момент: закидають, що ламали інсталяцію. Вибачте, у неї немає господаря. Її встановили невідомі. Мер Києва був на місці подій. Він чітко зазначив, що вона з’явилася без дозволу міста. Дав відповідне завдання комунальникам, які теж розбирали цю споруду. Умовно кажучи, хлопці їм допомагали. Вони нікого не били, не кидалися на поліцію і таке інше. А їх побили. Потім приїхав "Беркут" і зробив це ще раз", - зазначив Білецький .
За його словами, постраждалі активісти написали заяви в поліцію.
"Дивно, але ДБР за фактом появи інформації в пресі відкрило кримінальну справу, правда, щодо невстановлених співробітників МВС", - повідомив лідер "Нацкорпусу".
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какое то клеймо типо не может дать в рыло быку? так б*же, дасть любой любому может. в крайности пристрелить, что я бы и сделал, почитав что ты "охотник". Да и в рыло мог бы дать, т.к. мужик и изподтишка не целюсь в беззащитных
Аллах простит, а я просто попрошу что бы повременил с прощеньем, иншалла.
жаль что я не в Канаде щас просто.
реально - ненавижу "мужиков", которые тупо убивают зверей ради забавы.
вроде фильм есть с Чаком - лесной воин, но это наверно про дураков, кстати посмотри.
слышь, мужик это тот кто выйдект в врагом лицо к лицу, а не .... "любитель лююбить мужчин"(мат же, запрещено) , который издалека стреляет. Кадыровы скажи кстати это доон.
ползать будешь на коленках.
охотничек блин
https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2019/10/14/hardcore-russian-nazis-in-kyiv/
мусорилы - черти монастырские, вы такое специально делаете?
а если бы кто-то погиб?
вот как у тебя - ромко продиджи - Что?
шо за продиджи то?
скоро можете присоедениться к вомбату
Сотрясение мозга?
Это ж чем они декорации ломали?
Деньги просто так не платят.
И инсталляция дурацкая, и "яростный протест" - цирк.
Это что-то новое уже придумали.
А с митингами Порошенко стал бы президентом?
Нацкорпус заставил Порошенко бежать с митинга в Житомире - EADaily, 12 марта 2019 - Новости политики, Новости Украины
Именно "это и привело к власти Зеленского".
Вы наивный или дурак?
мовою! =)))
https://youtu.be/Fvj6KHv803M
Схоже, що керівники нацкорпусу, або не вийшли з підліткового віку, або за домовленістю з Зєлєю навмисно створюють уявність хаосу в Столиці на користь нашим ворогам.
Ну, что же? За "Национальный корпус" Андрея Билецкого можно быть спокойными. Его противостояние с Офисом президента не утихнет, а скорее всего вскоре усилится. Однако, уже сидящим активистам просьба не беспокоиться - они будут сидеть так же как и сидят.
Что случилось? Да просто Билецкий, попавший в безвыходное положение после отставки экс-министра Авакова и после ареста своих харьковских активистов (обвинение - рэкет), пошел под руку олигарха Рината Ахметова.
Как в этом убедиться? Да просто посмотреть, кто в последние время предоставляет Нацкорпусу медиа-площадки. Перечислим, это телеканал "Украина24" и издание "Сегодня". Карманные медиа Рината Леонидовича. Именно там частыми гостями сейчас стали господа Билецкий, Жорин и даже одиозный Боцман-Коротких.
Ничего удивительного. Во-первых, это не первый факт сотрудничества структур Ахметова и Билецкого. В 2014 году бойцы батальона "Азов" охраняли комбинат "Азовсталь" Ахметова в Мариуполе. Во-вторых, содержание Нацкорпуса для Ахметова, удовольствие не слишком дорогое.
Мы писали уже, денег у Ахметова сейчас столько, что он с легкостью содержит проекты Бориса Колесникова, Олега Ляшко, Владимира Гройсмана, Арсения Яценюка, Павла Климкина, и даже Дмитрия Разумкова. Все проекты сейчас пребывают в зачаточном состоянии и ярко проявят себя перед первыми же выборами. Одним ударом Ахметов накроет все политическое поле Украины и заведет в Верховную раду максимум депутатов во многих фракциях, враждующих между собой, но лояльных персонально ему.
На этом фоне взять на содержание Нацкорпус, это так - копейки. Разбогатев в 2020 г. в 2,7 раз Ахметов может взять на содержание даже два Нацкорпуса. Кстати - вполне может, там еще "Правый сектор" сейчас ходит неприкаянный.
Наконец, в-третьих. Нацкорпус Ахметову нужен как раз по-прямому назначению - для расшатывания ситуации на улицах. Дело в том, что компании генерирующие электроэнергию (особенно ДТЭК) сейчас ударно принуждают Офис президента и правительство к повышению тарифов. Противостояние обещает обостриться как раз осенью. Серия протестов в исполнении Нацкорпуса, в тот момент заставит ОП сильно понервничать и стать сговорчивыми.
Кстати, предсказываем сейчас небывалое потепление отношений между Нацкорпусом и "Европейской солидарностью" Петра Порошенко. Отдельные ссоры, конечно останутся, но в целом топор войны будет зарыт надолго.
Причин тому несколько. Во-первых Нацкорпусу понадобятся союзники для уличных протестов против правительства и Офиса президента. А враг моего врага...
Во-вторых, у Порошенко с Ахметовым своя долгая история отношений. И свои общие враги. Скажем так, портить отношения с Порошенко, не в интересах Рината Леонидовича. А значит их портить не будет и Нацкорпус. Ахметов умеет убеждать... партнеров.