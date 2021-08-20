УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
35505 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
4070 70
День Незалежності (423) Київ (8956) знесення (44) Національний корпус (304)

"У більшості - синці. В одного - струс мозку. В іншого - розірвані зв'язки плеча", - Білецький про активістів "Нацкорпусу", побитих силовиками під час знесення декорацій на Алеї Героїв Небесної Сотні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"У більшості - синці. В одного - струс мозку. В іншого - розірвані зв'язки плеча", - Білецький про активістів "Нацкорпусу", побитих силовиками під час знесення декорацій на Алеї Героїв Небесної Сотні

Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький розповів про стан здоров'я активістів , побитих силовиками під час знесення декорацій на Алеї Героїв Небесної Сотні 17 серпня в Києві.

В інтерв'ю Цензор.НЕТ він розповів, що у більшості активістів - синці, але є і більш серйозні травми. "В одного - струс мозку. В іншого - розірвані зв'язки плеча. Били його безпосередньо в автобусі", - уточнив Білецький.

"Уся країна побачила відео з різних ракурсів як "беркута" (а це саме вони в червоних беретах) б’ють в автобусі хлопців, які для них не становлять жодної небезпеки. Більше того, є протокол, що на усіх затриманих на ту хвилину уже були вдягнені наручники. Ще один момент: закидають, що ламали інсталяцію. Вибачте, у неї немає господаря. Її встановили невідомі. Мер Києва був на місці подій. Він чітко зазначив, що вона з’явилася без дозволу міста. Дав відповідне завдання комунальникам, які теж розбирали цю споруду. Умовно кажучи, хлопці їм допомагали. Вони нікого не били, не кидалися на поліцію і таке інше. А їх побили. Потім приїхав "Беркут" і зробив це ще раз", - зазначив Білецький .

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Алеї Героїв Небесної Сотні знесли декорації до Дня Незалежності: є затримані. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

За його словами, постраждалі активісти написали заяви в поліцію.

"Дивно, але ДБР за фактом появи інформації в пресі відкрило кримінальну справу, правда, щодо невстановлених співробітників МВС", - повідомив лідер "Нацкорпусу".

Повний текст інтерв'ю читайте ТУТ.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+9
Ну, тут Білецький 100-відсотково правий. "У большинства - синяки. У одного - сотрясение мозга. У другого - разорванные связки плеча", - Билецкий об активистах "Нацкорпуса", избитых силовиками во время сноса декораций на Аллее Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 7276
показати весь коментар
20.08.2021 16:20
+9
а по каким фактам пороху надо было импичмент проводить?по постройке катеров?по киевскому пво?по томосу?по субсидиям,которые зелебоба радостно похерил?по снайперскому снаряжению армии за свой счет?
показати весь коментар
20.08.2021 16:35
+6
Так просто было не свергать Пороха. Теперь отгребают
показати весь коментар
20.08.2021 16:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, тут Білецький 100-відсотково правий. "У большинства - синяки. У одного - сотрясение мозга. У другого - разорванные связки плеча", - Билецкий об активистах "Нацкорпуса", избитых силовиками во время сноса декораций на Аллее Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 7276
показати весь коментар
20.08.2021 16:20 Відповісти
пусть плюшевых клоунов кидает на банковую
показати весь коментар
20.08.2021 16:26 Відповісти
Минула влада для них була погана, в якійсь мірі нацкорпус і привів на Банкову членограя-нарколигу. Тепер їх влада пресує. До кого претензії, до самих себе? Чуваки самі себе "поімєлі", ну як казали: "ви себе зробили разом"
показати весь коментар
20.08.2021 16:54 Відповісти
Так просто было не свергать Пороха. Теперь отгребают
показати весь коментар
20.08.2021 16:22 Відповісти
Вам осталось поддержать "совок-квартирку".
показати весь коментар
20.08.2021 16:24 Відповісти
это походу от антиколорадоса сайта поциент - там все такие - столько воплей ненависти когда все выбрали Зелю а не их кумира - не слышал никогда - хотя и смешно было, но это жесть, настолько мощно обосрали всех кто незаПо........
показати весь коментар
20.08.2021 16:31 Відповісти
А "мусор" как был не с народом, так и остался. Естественная черта "мусора" - холуйствовать перед хозяином и рвать тех, на кого покажет хозяин.
показати весь коментар
20.08.2021 16:33 Відповісти
Якби Порошенко свого часу провели імпічмент, то зелю ніколи не вибрали б. Я це для чого говорю? Що без імпічменту Зеле країні буде ще гірше.
показати весь коментар
20.08.2021 16:24 Відповісти
а по каким фактам пороху надо было импичмент проводить?по постройке катеров?по киевскому пво?по томосу?по субсидиям,которые зелебоба радостно похерил?по снайперскому снаряжению армии за свой счет?
показати весь коментар
20.08.2021 16:35 Відповісти
владимиру сухОВУ просто не нравятся украинские президенты
показати весь коментар
20.08.2021 16:41 Відповісти
Зебня звичайно вже шукає вінніх в своїй перемозі "У більшості - синці. В одного - струс мозку. В іншого - розірвані зв'язки плеча", - Білецький про активістів "Нацкорпусу", побитих силовиками під час знесення декорацій на Алеї Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 8283
показати весь коментар
20.08.2021 20:05 Відповісти
Я бы возмутился, если бы зверьки Билецкого не избили журналиста-ботаника. А так, тем более после "извинений" и давления Билецкого на потерпевшего, все это как-то не звучит.
показати весь коментар
20.08.2021 16:23 Відповісти
чет уже надоело это - "ботаник" - а если он техник, что тогда?
какое то клеймо типо не может дать в рыло быку? так б*же, дасть любой любому может. в крайности пристрелить, что я бы и сделал, почитав что ты "охотник". Да и в рыло мог бы дать, т.к. мужик и изподтишка не целюсь в беззащитных
показати весь коментар
20.08.2021 16:28 Відповісти
Это ты пытаешься мне угрожать, сидя на диване на другой стороне планеты? "У большинства - синяки. У одного - сотрясение мозга. У другого - разорванные связки плеча", - Билецкий об активистах "Нацкорпуса", избитых силовиками во время сноса декораций на Аллее Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 5547
показати весь коментар
20.08.2021 16:31 Відповісти
У меня НАЦКОРПУС через дорогу. Спросил за журналиста. Молчат.
показати весь коментар
20.08.2021 16:37 Відповісти
И правильно делают. Билецкому тоже следовало бы тогда помолчать и выдать зверьков полиции
показати весь коментар
20.08.2021 16:40 Відповісти
Согласен на 100%.
показати весь коментар
20.08.2021 16:43 Відповісти
кому ты надо, живодер?
Аллах простит, а я просто попрошу что бы повременил с прощеньем, иншалла.
показати весь коментар
20.08.2021 16:48 Відповісти
Давно бухаешь? "У більшості - синці. В одного - струс мозку. В іншого - розірвані зв'язки плеча", - Білецький про активістів "Нацкорпусу", побитих силовиками під час знесення декорацій на Алеї Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 8846
показати весь коментар
20.08.2021 17:02 Відповісти
то есть на месте "зверя" я тебе не дам - "убежать ломая кеды"?
жаль что я не в Канаде щас просто.
реально - ненавижу "мужиков", которые тупо убивают зверей ради забавы.
вроде фильм есть с Чаком - лесной воин, но это наверно про дураков, кстати посмотри.
слышь, мужик это тот кто выйдект в врагом лицо к лицу, а не .... "любитель лююбить мужчин"(мат же, запрещено) , который издалека стреляет. Кадыровы скажи кстати это доон.
ползать будешь на коленках.
охотничек блин
показати весь коментар
20.08.2021 17:26 Відповісти
"У більшості - синці. В одного - струс мозку. В іншого - розірвані зв'язки плеча", - Білецький про активістів "Нацкорпусу", побитих силовиками під час знесення декорацій на Алеї Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 9527
показати весь коментар
20.08.2021 17:37 Відповісти
Хорошо "воевать" с инталляциями, водить хороводы в центре Киева, гонять лгбт-тусовку и при чём занимаются всем этим мужественные, бородатые, накачанные, все в грозных татушечках, модных кроссах, толпы мордоворотов... Ребятишки, может на фронт, там показать свою удаль или там стреляют?.. "У большинства - синяки. У одного - сотрясение мозга. У другого - разорванные связки плеча", - Билецкий об активистах "Нацкорпуса", избитых силовиками во время сноса декораций на Аллее Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 7762
показати весь коментар
20.08.2021 16:24 Відповісти
коментар відмічено як спам
просто бедняжки, угнетаемые зелеными садистами, их становится реально жалко, глядя, як надними измывается зеленое бидло
показати весь коментар
20.08.2021 16:24 Відповісти
скажи мне кто твой друг...

https://ru.bellingcat.com/novosti/ukraine/2019/10/14/hardcore-russian-nazis-in-kyiv/
показати весь коментар
20.08.2021 16:37 Відповісти
Хотя и этот парень любит то что блеет Дугин(рссукий мир), но тут он вроде прав, что и написал мужик выше.
мусорилы - черти монастырские, вы такое специально делаете?
а если бы кто-то погиб?
"У большинства - синяки. У одного - сотрясение мозга. У другого - разорванные связки плеча", - Билецкий об активистах "Нацкорпуса", избитых силовиками во время сноса декораций на Аллее Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 8989
показати весь коментар
20.08.2021 16:24 Відповісти
Смит не вася? Что ты лопочешь?
показати весь коментар
20.08.2021 16:39 Відповісти
я за билецкого ,а смит это ник.
вот как у тебя - ромко продиджи - Что?
шо за продиджи то?
показати весь коментар
20.08.2021 16:50 Відповісти
Закусывай. С Андреем лично знаком.
показати весь коментар
20.08.2021 17:36 Відповісти
Лупасив бєркут в червоних шапочках.
показати весь коментар
20.08.2021 16:26 Відповісти
это вам не на пороха гнать
скоро можете присоедениться к вомбату
показати весь коментар
20.08.2021 16:30 Відповісти
Забыли протестующих на коленях на снегу? Информационные провалы? Пёс - "мусор" тогда точно так же рвал несогласных.
показати весь коментар
20.08.2021 16:38 Відповісти
Усбагойся, твой порох отсырел "У большинства - синяки. У одного - сотрясение мозга. У другого - разорванные связки плеча", - Билецкий об активистах "Нацкорпуса", избитых силовиками во время сноса декораций на Аллее Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 7327, полит труп.
показати весь коментар
20.08.2021 16:38 Відповісти
Порох тебя переживет, и, надеюсь, снова станет Президентом. В Отличие от зелечмо или йули.
показати весь коментар
20.08.2021 16:41 Відповісти
Это что за глагол такой унылый и безрадостный -" надеюсь"? Звучит, как реквием почти... Писать надо "абсолютно уверен", бо иначе рошенку не выдадут...
показати весь коментар
20.08.2021 17:04 Відповісти
Уже съел рошенку. Еще вопросы будут?
показати весь коментар
20.08.2021 17:33 Відповісти
за активность тебе еще батончик положен, или старшой смены зажал? "У більшості - синці. В одного - струс мозку. В іншого - розірвані зв'язки плеча", - Білецький про активістів "Нацкорпусу", побитих силовиками під час знесення декорацій на Алеї Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 8699
показати весь коментар
20.08.2021 17:46 Відповісти
Поделиться? Или зЕленый не позволяет?
показати весь коментар
20.08.2021 17:50 Відповісти
я такой же зеленый как и ты, но в отличии от тебя , я не соевый "У більшості - синці. В одного - струс мозку. В іншого - розірвані зв'язки плеча", - Білецький про активістів "Нацкорпусу", побитих силовиками під час знесення декорацій на Алеї Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 7497.
показати весь коментар
20.08.2021 18:04 Відповісти
Какой батончик? Просроченную карамельку, да и то подумают заработал или нет
показати весь коментар
20.08.2021 18:08 Відповісти
Ай-яй-яй...
Сотрясение мозга?
Это ж чем они декорации ломали? "У большинства - синяки. У одного - сотрясение мозга. У другого - разорванные связки плеча", - Билецкий об активистах "Нацкорпуса", избитых силовиками во время сноса декораций на Аллее Героев Небесной Сотни - Цензор.НЕТ 5790
показати весь коментар
20.08.2021 16:35 Відповісти
С'емочная группа ртр гнала стрим прямо на шоу скабеевой.
Деньги просто так не платят.
показати весь коментар
20.08.2021 16:43 Відповісти
"Беркута"... Сильнейший ход для создания ассоциаций. Не сцыте, нацжены, вас поймут и простят. Только, обмывая гонорар, не ломайте друг другу руки, это Аваков не будет оплачивать.
показати весь коментар
20.08.2021 16:40 Відповісти
Бьют? Мало бьют! Работать идите, "активисты" хненовы.
показати весь коментар
20.08.2021 16:40 Відповісти
Нічого, силовики вибачаться. Ви ж зрозумієте, правда?
показати весь коментар
20.08.2021 16:42 Відповісти
Всё это глупость и цирк.
И инсталляция дурацкая, и "яростный протест" - цирк.
показати весь коментар
20.08.2021 16:45 Відповісти
Чується мені, що зЕлошара готується до другого сроку...
показати весь коментар
20.08.2021 16:46 Відповісти
вот так, с уки мозг сотрясли
показати весь коментар
20.08.2021 16:47 Відповісти
Увы, Нацкорпус привел к Власти Зеленского, срывая митинги Президента Порошенко, и пожинает, что заслужил...
показати весь коментар
20.08.2021 16:48 Відповісти
"Митинги Порошенко"... "У більшості - синці. В одного - струс мозку. В іншого - розірвані зв'язки плеча", - Білецький про активістів "Нацкорпусу", побитих силовиками під час знесення декорацій на Алеї Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 1412
Это что-то новое уже придумали. "У більшості - синці. В одного - струс мозку. В іншого - розірвані зв'язки плеча", - Білецький про активістів "Нацкорпусу", побитих силовиками під час знесення декорацій на Алеї Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 2835
А с митингами Порошенко стал бы президентом?
показати весь коментар
20.08.2021 16:55 Відповісти
Больше. Он стал бы Гетьманом всея Галактики.
показати весь коментар
20.08.2021 17:06 Відповісти
Сообщения о срыве предвыборных митингов Порошенко писали все СМИ .... это и привело к власти Зеленского
показати весь коментар
20.08.2021 17:48 Відповісти
,,Президент Украины Пётр Порошенко был вынужден срочно покинуть митинг, на котором он выступал перед избирателями, так как на него пришли активисты Нацкорпуса.,,
Нацкорпус заставил Порошенко бежать с митинга в Житомире - EADaily, 12 марта 2019 - Новости политики, Новости Украины
показати весь коментар
20.08.2021 17:50 Відповісти
Спасибо! Подняли настроение.
Именно "это и привело к власти Зеленского". "У більшості - синці. В одного - струс мозку. В іншого - розірвані зв'язки плеча", - Білецький про активістів "Нацкорпусу", побитих силовиками під час знесення декорацій на Алеї Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 6243
Вы наивный или дурак?
показати весь коментар
20.08.2021 18:24 Відповісти
Жоден з продажних мародерських тролів дурнем не є. Там інші епітети підходять
показати весь коментар
20.08.2021 18:36 Відповісти
Все вірно зробили. Понакладали камуняцького гівна на алеї загиблих. На дачі сімоняніна встановлюйте, та заодно в гроб положіть його. буде як членін.
показати весь коментар
20.08.2021 16:48 Відповісти
Society should be with fists.
показати весь коментар
20.08.2021 17:17 Відповісти
Зайвехромосоми, досить користуватися перекладачем, відповісти не можу свинопесиною
мовою! =)))
показати весь коментар
20.08.2021 17:43 Відповісти
Боцману пусть расскажет о побоях и пытках и . Как малолеток использовать втёмную , так патриот. Падали фсбшные.
показати весь коментар
20.08.2021 17:46 Відповісти
А чому не під Аквафрешом? Від куди такі подробиці?
показати весь коментар
20.08.2021 17:59 Відповісти
Вольнов Евгений Павлович. А под аквафрешом свою мамку будете смотреть видеть.
показати весь коментар
20.08.2021 19:42 Відповісти
Пруфы для долболобов и пытающихся выстебнуться
https://youtu.be/Fvj6KHv803M
показати весь коментар
20.08.2021 20:14 Відповісти
Навіщо було зносити? Залили б фарбою, або закидали б лампочками з тією ж фарбою і відношення до цього "креативу" було б всім зрозуміло. Поліціянти в політику не лізуть, цю інсталяцію не встановлювали, але за підтримання порядку вони гроші отримують. І, доречі, це не шалені гроші, кожну копійчину треба відчергувати і за все звітувати.
Схоже, що керівники нацкорпусу, або не вийшли з підліткового віку, або за домовленістю з Зєлєю навмисно створюють уявність хаосу в Столиці на користь нашим ворогам.
показати весь коментар
20.08.2021 18:25 Відповісти
Ваня, там говорят подкаблучник власенко, которого старуха процентщица в гос. зерновую корпорацию в обмен на голосование за бюджет пристроила, проворовался и хотел смыться за бугор. Шо там говорят в ваших кругах, он в партийную кассу деньги крысил, или себе из жадности
показати весь коментар
20.08.2021 18:38 Відповісти
Герои нацкорпуса плюшевыми свинками в ментов кидать не пробовали, как в Порошенка, думаю это могло изменить ситуацию
показати весь коментар
20.08.2021 18:34 Відповісти
Печерский холм August 20*
Ну, что же? За "Национальный корпус" Андрея Билецкого можно быть спокойными. Его противостояние с Офисом президента не утихнет, а скорее всего вскоре усилится. Однако, уже сидящим активистам просьба не беспокоиться - они будут сидеть так же как и сидят.
Что случилось? Да просто Билецкий, попавший в безвыходное положение после отставки экс-министра Авакова и после ареста своих харьковских активистов (обвинение - рэкет), пошел под руку олигарха Рината Ахметова.
Как в этом убедиться? Да просто посмотреть, кто в последние время предоставляет Нацкорпусу медиа-площадки. Перечислим, это телеканал "Украина24" и издание "Сегодня". Карманные медиа Рината Леонидовича. Именно там частыми гостями сейчас стали господа Билецкий, Жорин и даже одиозный Боцман-Коротких.
Ничего удивительного. Во-первых, это не первый факт сотрудничества структур Ахметова и Билецкого. В 2014 году бойцы батальона "Азов" охраняли комбинат "Азовсталь" Ахметова в Мариуполе. Во-вторых, содержание Нацкорпуса для Ахметова, удовольствие не слишком дорогое.
Мы писали уже, денег у Ахметова сейчас столько, что он с легкостью содержит проекты Бориса Колесникова, Олега Ляшко, Владимира Гройсмана, Арсения Яценюка, Павла Климкина, и даже Дмитрия Разумкова. Все проекты сейчас пребывают в зачаточном состоянии и ярко проявят себя перед первыми же выборами. Одним ударом Ахметов накроет все политическое поле Украины и заведет в Верховную раду максимум депутатов во многих фракциях, враждующих между собой, но лояльных персонально ему.
На этом фоне взять на содержание Нацкорпус, это так - копейки. Разбогатев в 2020 г. в 2,7 раз Ахметов может взять на содержание даже два Нацкорпуса. Кстати - вполне может, там еще "Правый сектор" сейчас ходит неприкаянный.
Наконец, в-третьих. Нацкорпус Ахметову нужен как раз по-прямому назначению - для расшатывания ситуации на улицах. Дело в том, что компании генерирующие электроэнергию (особенно ДТЭК) сейчас ударно принуждают Офис президента и правительство к повышению тарифов. Противостояние обещает обостриться как раз осенью. Серия протестов в исполнении Нацкорпуса, в тот момент заставит ОП сильно понервничать и стать сговорчивыми.
Кстати, предсказываем сейчас небывалое потепление отношений между Нацкорпусом и "Европейской солидарностью" Петра Порошенко. Отдельные ссоры, конечно останутся, но в целом топор войны будет зарыт надолго.
Причин тому несколько. Во-первых Нацкорпусу понадобятся союзники для уличных протестов против правительства и Офиса президента. А враг моего врага...
Во-вторых, у Порошенко с Ахметовым своя долгая история отношений. И свои общие враги. Скажем так, портить отношения с Порошенко, не в интересах Рината Леонидовича. А значит их портить не будет и Нацкорпус. Ахметов умеет убеждать... партнеров.﻿
показати весь коментар
20.08.2021 22:32 Відповісти
Насчет сотрясения мозга Билецкий врет, у его орлов такой болячки быть не может.
показати весь коментар
20.08.2021 23:35 Відповісти
беркутня им. рюкзакова вернулась на улицы Киева.
показати весь коментар
21.08.2021 07:06 Відповісти
Билецкому и Нац. корпусу респект!
показати весь коментар
21.08.2021 07:07 Відповісти
 
 