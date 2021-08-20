Українців із Кабула поки не можуть вивезти: є сили, які не зацікавлені в тому, щоб Україна успішно здійснювала евакуацію, - Кулеба
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Українські дипломати стикаються з труднощами, пов'язаними з евакуацією українських громадян із Кабула - рейси в Україну вже кілька разів переносили.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
Міністр не зміг назвати дату відльоту наступного евакуаційного рейсу з Афганістану.
"Якщо чесно, то (рейс. - Ред.) вже кілька разів переносили. Я не буду коментувати, де і який літак зараз перебуває, з міркувань безпеки. Тому що ситуація в Кабулі дуже непроста. І є сили, які не зацікавлені в тому , щоб Україна успішно здійснювала евакуацію. У мене сидять люди, які займаються вирішенням цього мільйона проблем для того, щоб літак злетів. Тому коли він злетить і покине афганський повітряний простір, ми із задоволенням про це повідомимо", - сказав Кулеба.
За його словами, пріоритет №1 під час евакуації - громадяни України.
Будь ласка, зачекайте...
так правильніше)))))
Его солдаты вооружены автоматическим оружием, гранатометами, у них есть американские внедорожники, боевые машины пехоты и вертолеты.
На фото, агенства AFP 19 августа, вооруженные афганцы, который выступили против талибов и в подддержку Амуруллы Салеха а Панджшере.
Военные, верные Салеху, уже выбили талибов и заняли район Чарикар в провинции Парван и теперь контролируют стратегическое шоссе, которое связывает Кабул с Мазари-Шарифом. Это ключевой город на севере Афганистана. Но даже если на этом направлении талибы еще могут взять реванш, то сделать это в Панджшере будет гораздо сложнее.
Это горный район, где у Талибана нет практически никакой серьезной поддержки среди местного населения.
Провинция Пандшер, защищена горными перевалами. И талибы,скорее всего, не пойдут на не подконтрольный Пандшер войной.
Но Пандшер слишком невыгодно расположен со стратегической точки зрения. Панджшер полностью окружен силами талибов по периметру.
Пока власти ни одного из государств не заявили о готовности оказать масштабную поддержку Панджшеру.
😀
20.08.21 16:37 США эвакуировали из Афганистана около 9 тыс. человек, - CNN
ЗЕляди попиарились на том, что они оперативно и эффективно эвакуируют украинцев из Афганистана. По факту, как всегда, оказалось, что это ложь.
США без всякого пиара просто эвакуируют людей и публикуют результаты.
Пока ещё не ломанулось большое количество народа на взлётную полосу кабульского аэропорта, наш борт успел взлететь одним из первых и то полупустой (около 80 человек).
А сейчас вся взлётка занята тысячами убегающими от талибов людьми.
Американские военные еле успевают отгонять желающих вылететь, что бы хоть свои военные транспортные борты с беженцами и иностранцами отправлять из Кабула.
Запад восхищён тем, как Украина проводит эвакуацию из Афганистана - Кулеба
не зрозуміло коли він збрехав.
Еще вчера ЗЕ-Кулеби были чемпионами мира по эвакуации граждан и все остальные страны мира нам завидовали (с)
А сегодня снова кто-то в штаны насрал. Вернят, Парашенка! Этот Барыга почти всемогущий, что тут скажешь.
Так запросіть рейс у Польщу, Словакію, Угорщину...