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Новини Політика України
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Афганістан (395) евакуація (624) Кулеба Дмитро (1769)

Українців із Кабула поки не можуть вивезти: є сили, які не зацікавлені в тому, щоб Україна успішно здійснювала евакуацію, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Українців із Кабула поки не можуть вивезти: є сили, які не зацікавлені в тому, щоб Україна успішно здійснювала евакуацію, - Кулеба

Українські дипломати стикаються з труднощами, пов'язаними з евакуацією українських громадян із Кабула - рейси в Україну вже кілька разів переносили.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

Міністр не зміг назвати дату відльоту наступного евакуаційного рейсу з Афганістану.

Також читайте: З початку евакуації ми вивезли з Кабула близько 7000 осіб, - Пентагон

"Якщо чесно, то (рейс. - Ред.) вже кілька разів переносили. Я не буду коментувати, де і який літак зараз перебуває, з міркувань безпеки. Тому що ситуація в Кабулі дуже непроста. І є сили, які не зацікавлені в тому , щоб Україна успішно здійснювала евакуацію. У мене сидять люди, які займаються вирішенням цього мільйона проблем для того, щоб літак злетів. Тому коли він злетить і покине афганський повітряний простір, ми із задоволенням про це повідомимо", - сказав Кулеба.

За його словами, пріоритет №1 під час евакуації - громадяни України.

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Топ коментарі
+31
Я знаю ці сили, це Порошенко! Украинцев из Кабула пока не могут вывезти: есть силы, незаинтересованные в том, чтобы Украина успешно осуществляла эвакуацию, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3100
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20.08.2021 16:21
+26
Кулеба: "Захід захоплений, як Україна евакуює громадян з Афганістану"
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20.08.2021 16:31
+19
Кулеба про візит Зеленського до США: "Буде історією успіху".

Украинцев из Кабула пока не могут вывезти: есть силы, не заинтересованные в том, чтобы Украина успешно осуществляла эвакуацию, - Кулеба - Цензор.НЕТ 11
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20.08.2021 16:37
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если быть точным, то плохому юмористу яйца путена во вру мешают
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20.08.2021 16:27 Відповісти
Кулеба: "Захід захоплений, як Україна евакуює громадян з Афганістану"
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20.08.2021 16:31 Відповісти
Захід захоплений!!!!! Як Україна евакуює громадян з Афганістану??

так правильніше)))))
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20.08.2021 16:33 Відповісти
Кулеба про візит Зеленського до США: "Буде історією успіху".

Украинцев из Кабула пока не могут вывезти: есть силы, не заинтересованные в том, чтобы Украина успешно осуществляла эвакуацию, - Кулеба - Цензор.НЕТ 11
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20.08.2021 16:37 Відповісти
До Льоні Брежнева цьому клоуну ну дуууже далеко. P.S.я "брові" Брежнева також помню,ще застав. p.p.s.s. Чи це натяк на "Лебедине Озеро"😏
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20.08.2021 17:04 Відповісти
Дід був не самим поганим дідом. Українців із Кабула поки не можуть вивезти: є сили, які не зацікавлені в тому, щоб Україна успішно здійснювала евакуацію, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1274
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21.08.2021 07:48 Відповісти
звичайно захоплений,бо євакуює західних громадян
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20.08.2021 16:38 Відповісти
Вони вважають що усі лохи, як їх лохторат! Самі ж розписались в тому, що евакуацію з Афганістану провести можливо, а евакуацію пораненого ворогом медика Журавля з передової - НІ!
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20.08.2021 16:40 Відповісти
у дегенератов 2 года подряд силы мешают. идите уже нх, танцоры
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20.08.2021 16:21 Відповісти
Я знаю ці сили, це Порошенко! Украинцев из Кабула пока не могут вывезти: есть силы, незаинтересованные в том, чтобы Украина успешно осуществляла эвакуацию, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3100
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20.08.2021 16:21 Відповісти
🤫
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20.08.2021 16:22 Відповісти
коментар відмічено як спам
во, ему не мешают, так как нет
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20.08.2021 16:25 Відповісти
По-любому…….😁
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20.08.2021 16:31 Відповісти
Рептилоіди ?
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20.08.2021 16:21 Відповісти
не, порошенко!
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20.08.2021 16:25 Відповісти
они заодно!
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20.08.2021 16:38 Відповісти
странно, шо митька не топнул ножкой, глядишь, талибы сразу бы дали литаку зеленый свет на взлет
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20.08.2021 16:23 Відповісти
Ще не готова та не відвантажена партія героїну для ОП Украинцев из Кабула пока не могут вывезти: есть силы, незаинтересованные в том, чтобы Украина успешно осуществляла эвакуацию, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6229
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20.08.2021 16:24 Відповісти
а им там с дисконтом патеечку подгонят или предется доплатить из народного кармана?
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20.08.2021 16:26 Відповісти
Не надо было хвастаться, про то как "весь мир восхищается" - может кацапы и не заметили бы.
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20.08.2021 16:23 Відповісти
какие там силы?там хаос пещеходный на взлетке
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20.08.2021 16:25 Відповісти
Анунаки
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20.08.2021 16:26 Відповісти
Во вторник, вице Президент Афганистана Амрулла Салех обьявил себя легитимным главой государства и призвал сопротивляться талибам.

Его солдаты вооружены автоматическим оружием, гранатометами, у них есть американские внедорожники, боевые машины пехоты и вертолеты.

На фото, агенства AFP 19 августа, вооруженные афганцы, который выступили против талибов и в подддержку Амуруллы Салеха а Панджшере.
Украинцев из Кабула пока не могут вывезти: есть силы, незаинтересованные в том, чтобы Украина успешно осуществляла эвакуацию, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1054
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20.08.2021 16:27 Відповісти
Сейчас, силы Салеха ведут бои с талибаном в провинции Парван к северу от Кабула и в Пандшере.
Военные, верные Салеху, уже выбили талибов и заняли район Чарикар в провинции Парван и теперь контролируют стратегическое шоссе, которое связывает Кабул с Мазари-Шарифом. Это ключевой город на севере Афганистана. Но даже если на этом направлении талибы еще могут взять реванш, то сделать это в Панджшере будет гораздо сложнее.

Это горный район, где у Талибана нет практически никакой серьезной поддержки среди местного населения.

Провинция Пандшер, защищена горными перевалами. И талибы,скорее всего, не пойдут на не подконтрольный Пандшер войной.
Но Пандшер слишком невыгодно расположен со стратегической точки зрения. Панджшер полностью окружен силами талибов по периметру.

Пока власти ни одного из государств не заявили о готовности оказать масштабную поддержку Панджшеру.
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20.08.2021 16:35 Відповісти
Эти силы-талибы-новые братья рашистов !
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20.08.2021 16:27 Відповісти
Зелені такі "спеціалісти", що ще й літака профукають та талібам залишать.
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20.08.2021 16:28 Відповісти
-"Есть силы, незаинтересованные в том, чтобы Украина успешно осуществляла эвакуацию" -*** невже рАсія? То так і скажи, и бздиш?
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20.08.2021 16:28 Відповісти
ЧИ
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20.08.2021 16:29 Відповісти
А что там делали украинские граждане,конечно не считая дипломатов?Или Кулеба скажет как *****.Отпускники,заблудившиеся и их там нету?
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20.08.2021 16:32 Відповісти
P.S.А може ,,Вагнеровці,,які тепер тікають.Так що вони там робили і хто їх туди засилав?
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20.08.2021 16:48 Відповісти
там куча наших в частных военных компаниях на заработках. да и врачей, инженеров не мало, которые полетели заработать.
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20.08.2021 17:32 Відповісти
Запад восхищен тем, как Украина эвакуирует своих граждан из Афганистана, - Кулеба

😀
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20.08.2021 16:33 Відповісти
Світ буде не менш заоплений, коли з Жулян будуть евакуювати прихильників і очилльників зеленої влади.
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20.08.2021 16:38 Відповісти
Надіюсь не встигнуть втекти.
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20.08.2021 19:08 Відповісти
Шкиряка давай!
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20.08.2021 16:39 Відповісти
Странно, а вот у США все получается.

20.08.21 16:37 США эвакуировали из Афганистана около 9 тыс. человек, - CNN
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20.08.2021 16:43 Відповісти
"силы", понимаешь, мешают. Или как плохому танцору Украинцев из Кабула пока не могут вывезти: есть силы, не заинтересованные в том, чтобы Украина успешно осуществляла эвакуацию, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5568 что-то другое
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20.08.2021 16:46 Відповісти
Вопрос только сколько среди них радикальных исламистов и террористов ведь никакого учёта и проверки не ведётся .
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20.08.2021 17:16 Відповісти
Это уже другой вопрос.

ЗЕляди попиарились на том, что они оперативно и эффективно эвакуируют украинцев из Афганистана. По факту, как всегда, оказалось, что это ложь.

США без всякого пиара просто эвакуируют людей и публикуют результаты.
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20.08.2021 17:23 Відповісти
Тогда пусть американцы продолжают тихо и спокойно вывозить к себе весь Талибан из Афгана публикуя результаты . Шутка Українців із Кабула поки не можуть вивезти: є сили, які не зацікавлені в тому, щоб Україна успішно здійснювала евакуацію, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4145
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20.08.2021 17:32 Відповісти
Они то может и вывезут кого-то, кого не следовало вывозить. Но будь уверен, они никого без внимания не оставят. На месте талибов я бе не рисковал садиться в самолет, летящий в США. Можно оказаться в Гуантанамо
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21.08.2021 02:38 Відповісти
Кулеба! Не морочьте людям Фаберже. Просто назовите эти "силы" которые мешают эвакуации украинцев
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20.08.2021 16:43 Відповісти
Я подозреваю, что мешает восхищение запада. Сила восхищения такова, что мешает взлететь.
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20.08.2021 16:44 Відповісти
Позавидовали и сглазили!
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20.08.2021 17:02 Відповісти
Дебилы досиделись до захвата талибами Кабула, и только после этого захотели улететь в Украину. Теперь талибы загадают выкуп за каждого по 1 млн. дол., и нам придётся за эту тупорылую кодлу платить....
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20.08.2021 16:48 Відповісти
Просто повезло нашим в самом начале паники.
Пока ещё не ломанулось большое количество народа на взлётную полосу кабульского аэропорта, наш борт успел взлететь одним из первых и то полупустой (около 80 человек).
А сейчас вся взлётка занята тысячами убегающими от талибов людьми.
Американские военные еле успевают отгонять желающих вылететь, что бы хоть свои военные транспортные борты с беженцами и иностранцами отправлять из Кабула.
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20.08.2021 16:48 Відповісти
Пощастило нашим вісьмом на самому початку паніки. Так точніше.
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20.08.2021 16:50 Відповісти
ну повезло + ещё нескольким голландцам, хорватам и белорусу, которые улетели из Афганистана на нашем самолёте
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20.08.2021 17:00 Відповісти
байден обосрался . Факт .
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20.08.2021 16:50 Відповісти
да что ты... кто визжал сша вон из Афганистана а теперь нас подставили...
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20.08.2021 17:33 Відповісти
несколько дней назад- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о реакции западных СМИ и дипломатов на эвакуацию украинцев из Афганистана. По его словам, многие ставили нашу страну в пример.- теперь в пример всему миру вылезла 3,14стежь украинской власти Українців із Кабула поки не можуть вивезти: є сили, які не зацікавлені в тому, щоб Україна успішно здійснювала евакуацію, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1376
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20.08.2021 16:52 Відповісти
Пока операцию по спасению не возглавят профессионалы Зорян и Шкиряк толку будет мало)
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20.08.2021 16:56 Відповісти
американцы эвакуировали 9000

Запад восхищён тем, как Украина проводит эвакуацию из Афганистана - Кулеба
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20.08.2021 16:58 Відповісти
Кулеба - символ сегодняшней популисткой власти - много трепа и очень самодовольная морда. Принцип одинаковый, жлобский, безответственный - когда вывезли 10 человек это моя победа, Запад нам завидует; когда обосрались - это же какие-то силы виноваты, что мы можем сделать. Детский подход, ляпает языком аки баба подолом метет.
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20.08.2021 16:59 Відповісти
Так назови эти силы контрацептив ты штопаный.
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20.08.2021 17:05 Відповісти
Та ще недавно воно тринділо що Європа восхіщена як ми евакуюємо своїх!Тепер,коли його ткнули мордою що в Афгані є українці він посилається на якісь сили,що заваджають йому вивезти наших звідтам.Але не називає ці сили,тому їх назву я...Ці сили - його власний ідіотизм,непрофесійність,зазнайство і дебільна самовпевненість...
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20.08.2021 17:11 Відповісти
Запад восхищен тем, как Украина эвакуирует своих граждан из Афганистана, - Кулеба
не зрозуміло коли він збрехав.Українців із Кабула поки не можуть вивезти: є сили, які не зацікавлені в тому, щоб Україна успішно здійснювала евакуацію, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9453
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20.08.2021 17:11 Відповісти
А ці сили мабуть як завжди воняють лаптями?... Українців із Кабула поки не можуть вивезти: є сили, які не зацікавлені в тому, щоб Україна успішно здійснювала евакуацію, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3219
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20.08.2021 17:13 Відповісти
Крашеное ,а как же все восхищаются как ты эвакуировал 8 членов экипажа коммерческого самолета и 70 иностранцев ,который просто вовремя оттуда смылся,Стах часной авиокомпании которая там работала по контракту с правительством афгана победил жадность!
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20.08.2021 17:42 Відповісти
Та шож такое!
Еще вчера ЗЕ-Кулеби были чемпионами мира по эвакуации граждан и все остальные страны мира нам завидовали (с)

А сегодня снова кто-то в штаны насрал. Вернят, Парашенка! Этот Барыга почти всемогущий, что тут скажешь.
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20.08.2021 18:10 Відповісти
Одні п*здаб*ли. Ще не сказав що це сили гравітації?
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20.08.2021 18:20 Відповісти
из Кабула - рейсы в Украину уже несколько раз переносили. Источник: https://censor.net/ru/n3283863

Так запросіть рейс у Польщу, Словакію, Угорщину...
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20.08.2021 18:29 Відповісти
А как же сказки про-"Нами все восхищаются. Мы стольких граждан ДРУГИХ СТРАН вывезли.." Дурак.
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20.08.2021 18:43 Відповісти
 
 