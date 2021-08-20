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У вакцинованих у лютому закінчується термін дії COVID-сертифікатів: МОЗ вивчає питання їхнього продовження, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У вакцинованих у лютому закінчується термін дії COVID-сертифікатів: МОЗ вивчає питання їхнього продовження, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що рішення про можливе продовження дії COVID-сертифіката ухвалять найближчим часом.

Про це він сказав на брифінгу щодо впровадження COVID-сертифікатів у "Дії" і взаємного визнання з ЄС у п'ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дійсно, в українців, які вакцинувалися в лютому, наближається шостий місяць (з часу вакцинації — ред.), і в них також з’являються досить часто запитання — що буде далі. Наразі це питання вивчається, як і з нашими колегами з Європейського Союзу, так і Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Поки що Всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендує вводити саме бустерну — третю дозу, але питання в тому, чи буде продовжено сертифікат до 12 місяців, ми приймемо найближчим часом і обов’язково прокомунікуємо в суспільстві", — розповів Ляшко, відповідаючи на запитання, чи буде потрібна для продовження ковід-сертифіката бустерна доза вакцини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські COVID-сертифікати в "Дії" офіційно визнані ЄС, - МОЗ

Він зауважив, що у ЄС це питання також актуальне, оскільки строк дії сертифікатів, які видавалися після проведення вакцинації або після перенесеної хвороби, становив 180 днів — 6 місяців, а ПЛР- тесту — 72 години.

"Це відображено і в українському варіанті COVID-сертифіката", - уточнив Ляшко.

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Топ коментарі
+3
Сертификаты дают после второй дозы у семейного врача. Неужели тебе этого не сказали?
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20.08.2021 17:06
+3
Ну от і все що потрібно знати про вакцинацію. Півроку пройшло - і все, ефекту немає. Коліть третю... а потім через три місяці, четверту-п'яту і т. д. А вірус все одно поширюється.
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20.08.2021 17:11
+3
Ну да. Столько сколько выдержит пока не загнется. В конце концов новые прививки часто выходят. Нужно же на ком-то тестировать. Плюс еще и бесплатно тесты проводить. Лафа...
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20.08.2021 17:55
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Я же и говорю - не закончилась а отступила. У вакцинованих у лютому закінчується термін дії COVID-сертифікатів: МОЗ вивчає питання їхнього продовження, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9410 Не факт что она не приведи Господь может появиться завтра. И не факт что возбудитель будет известен или штамм его.
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21.08.2021 00:12 Відповісти
Фаза пандемии закончена. А сама болезнь не исчезла, что не ясно?
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21.08.2021 00:17 Відповісти
А я считаю что не исчезла, а затаилась. Т.с. притихла на время.
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21.08.2021 00:21 Відповісти
А по общепринятым критериям пандемии нет.
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21.08.2021 00:23 Відповісти
пандемии чумы
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21.08.2021 00:24 Відповісти
Господи, да Бог с Вами. Пусть будет по-вашему. Хорошо, перефразирую - не факт что завтра не появится еще какая нибудь зараза о которой до селе нам не было известно. Так лучше звучит?
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21.08.2021 00:37 Відповісти
Не факт. И что?
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21.08.2021 00:50 Відповісти
А то что я говорил изначально. Пандемии не исчезают, а на время отступают. Это если вобщем говорить о пандемиях. Не применительно к отдельно взятому возбудителю.
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21.08.2021 00:59 Відповісти
Ну, это примерно как сказать, что пожары не гасятся, а прячутся в зажженых сигаретах и конфорках газовых плит. Может и поэтично, но это противоречит понятию "пожар". Так же как и Ваша теория не соответствует понятию "пандемия".
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21.08.2021 01:14 Відповісти
Не подходит такое сравнение. Пожар продукт горения. В конфорках прячется топливо. А не сам продукт. У вакцинованих у лютому закінчується термін дії COVID-сертифікатів: МОЗ вивчає питання їхнього продовження, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6114 А вот если сравнивать с пожарами, которые зависят от техногенных и природных воздействиях то таки да - похоже.
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21.08.2021 01:20 Відповісти
"пожары не гасятся, а прячутся в зажженых сигаретах и конфорках газовых плит. " Это знасчит, что пожаы прячутся в зажженых сигаретах и зажженых конфорках газовых плит. У вакцинованих у лютому закінчується термін дії COVID-сертифікатів: МОЗ вивчає питання їхнього продовження, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4252
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21.08.2021 12:58 Відповісти
Ну если таким образом то таки да. Таки согласен. У вакцинованих у лютому закінчується термін дії COVID-сертифікатів: МОЗ вивчає питання їхнього продовження, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2416
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21.08.2021 18:51 Відповісти
Кстати, Вы немного подправили цитату. Там так "Ежегодно число заболевших чумой составляет около 2,5 тысячи человек, причём без тенденции к снижению[источник не указан 938 дней]. При этом наибольшее количество случаев (около 1000 зарегистрированных случаев в год[25]) регистрируется в маленькой конголезской провинции Итури." У вакцинованих у лютому закінчується термін дії COVID-сертифікатів: МОЗ вивчає питання їхнього продовження, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6412
Некрасиво так делать.
Вот статистика ВОЗ
В 2010-2015 гг. во всем мире было зарегистрировано 3248 случаев заболевания чумой, в том числе 584 случая смерти.

Итого в среднем 541 случай в год. А не "2,5 тысячи человек, причём без тенденции к снижению[источник не указан 938 дней]. "
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21.08.2021 00:16 Відповісти
Это сильно меняет смысл? Остальные источники подтверждены?
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21.08.2021 00:22 Відповісти
Кста, я там выше выкладки по Украине привел. Может свое мнение выскажете?
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21.08.2021 00:23 Відповісти
Высказал.
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21.08.2021 00:50 Відповісти
Тут, коли подають щоденні зведення, люди вже заморилися читати, то йдуть і порівнюють з минулим роком. На сьогодні пишуть (сподіваюся, моєму перекладу повірите У вакцинованих у лютому закінчується термін дії COVID-сертифікатів: МОЗ вивчає питання їхнього продовження, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9090):
в Квебеку 527 нових випадків (йдеться лише про результати тестів, звичайно - з великим % похибки), 2 смерті (але =які сталися до 19.08=, це така місцева фішка), всього госпіталізованих на цей день 87 (-4 у порівнянні з 19.08.), з них 30 в інтенсивній терапії.
https://www.journaldemontreal.com/2021/08/20/covid-19-le-******-compte-527-nouveaux-cas-et-2-deces-supplementaires?fbclid=IwAR09-WU4nBd5iBREzqeje8HQfejnuny5xU8QTb9Wammjz2cmqjVe9IuiwvY

На 2020-08-20, коли не було ще таких обмежень, як зараз, і без вакцинок: 86 =випадків=, 1 смерть, 146 в лікарні, з них 25 в інтенсивній терапії.
https://www.journalde******.com/2020/08/20/covid-19-86-nouveaux-cas-et-un-deces-supplementaire-au-******

За наведеними цифрами: загальна к-ть інфікованих (за тестами) 383 718 personnes infectées; одужали - 368 938 personnes rétablies, померли 14 780, з яких:
70-79=19,5% 80-89=39,1% 90+ = 32,3% Total - 90,9%
Таб. 2.3. і 2.4. та решта в цьому розділі (це - офіційні урядові дані від Національного Інституту Громадського Здоров*я Квебеку, але мої коменти труть, а мене банять)
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/age-sexe

Також є офіційною інформація про те, що абсолютна б-ть померли в державних та приватних установах для літніх і немічних людей (бо звинувачують у брехні + труть + банять).
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1768418/10000-morts-deces-covid-******-pandemie-covid-coronavirus - державний ресурс

Населення - 8 756 000 на 2021-01-01. Порахувати % кожен зможе.

Захворіли 4,38% від загальної к-ті жителів.
Одужали 4,21%
Померли 0,168% - про їхній вік (при всьому моєму розумінні цінності кожного життя) написала

Але тиск страшенний саме на тих, хто працює і хто навчається, за мусове щеплення. І бухгалтери-"борці" тепер уже поставили нову мету - 95% щеплених має бути (починали від 60%). Роботодавці зобов*язують - або звільняйся.
На даний момент 84% 1 і 2 дози, з них - 75% - 2. Але з 1го вересня - ковідний аусвайс.
Хоча обіцяли скасувати обмеження при 60% вколотих.
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21.08.2021 00:29 Відповісти
От я й кажу, що у середньому можна казати, що ковід аж ніяк не вразливіший за будь яке ГРВІ. Головне вигідно подати статистику і з любого віруса можна зробити пандемію. Ось я і називаю це ковідобєсієм. Я ні в якому разі не зменшую заразність та небезпеку цієї хвороби. Але вона корелює з будь яким ГРВІ по небезпеці. Та аж ніяк не вища.
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21.08.2021 00:35 Відповісти
Саме так. Тільки тих, хто аналізує, рахує, порівнює, обзивають ковідоідіотами, звинувачують (???) у тому, що вони - заразні і вбивці і всіляко їх дискримінують, позбавляючи навіть базових прав.
Тут Трюдо вибори позачергові оголосив, так сказав, що не штрикнуті, крім всього іншого, не зможуть сісти ні на літак, ні на потяг в Канаді,
В статті уточнень не було, то поки не зрозуміло, чи це він мав на увазі лише федеральних службовців (бо їх тепер примушують однозначно), чи всіх громадян.
Круто, правда ?
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21.08.2021 00:42 Відповісти
Саме так. Тільки тих, хто аналізує, рахує, порівнює, обзивають ковідоідіотами, звинувачують (???) у тому, що вони - заразні і вбивці і всіляко їх дискримінують, позбавляючи навіть базових прав.

Я це розумію таким чином, що тих хто рахує та порівнює звинувачують у присутності здорового глузду та критичного погляду на ситуацію. Втакому випадку я вважаю це за комплімент. У вакцинованих у лютому закінчується термін дії COVID-сертифікатів: МОЗ вивчає питання їхнього продовження, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4030
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21.08.2021 00:47 Відповісти
Я год назад отболела и слава Богу до сих пор антитела. Я не болею.
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20.08.2021 18:18 Відповісти
А какой титр антител?
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20.08.2021 22:46 Відповісти
Антитела постоянно не находятся в организме по-моему. Через некоторое время их процент становится незначительным.
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20.08.2021 22:57 Відповісти
Ну, тут человек написал "Я год назад отболела и слава Богу до сих пор антитела." я ЕЙ и задал уточняющий вопрос. А теорию об антителах я ни ее, ни Вас рассказывать не просил.
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20.08.2021 23:13 Відповісти
Так я собственно ее и не рассказывал. У вакцинованих у лютому закінчується термін дії COVID-сертифікатів: МОЗ вивчає питання їхнього продовження, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3571 Сделал некоторые предположения - не более.
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20.08.2021 23:16 Відповісти
Сертификат может быть выдан после ПОЛНОГО курса вакцинации, т.е. после второй прививки. Кто это у нас ухитрился в феврале получить уже вторую? Такие если и были, то их - единицы.
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20.08.2021 17:35 Відповісти
Депутаты и особы приближенные к Пфайзеру...
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20.08.2021 17:55 Відповісти
Еще есть месяца 4 что бы проработать этот вопрос для массового потребителя.
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20.08.2021 19:34 Відповісти
Плюс 20 процентов за полгода излишняя смертность. На 60 тысяч человек. Как это называется
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20.08.2021 18:44 Відповісти
с учетом того что эта зараза мутирует, то целессобразно ставить штамп на краю бумаги "обухив" (она есть у каждого) ...и при этом продление можно сделать простым раскручиванием рулона
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20.08.2021 23:22 Відповісти
Ахах. Пять баллов. У вакцинованих у лютому закінчується термін дії COVID-сертифікатів: МОЗ вивчає питання їхнього продовження, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6655
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21.08.2021 00:41 Відповісти
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