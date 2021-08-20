У вакцинованих у лютому закінчується термін дії COVID-сертифікатів: МОЗ вивчає питання їхнього продовження, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що рішення про можливе продовження дії COVID-сертифіката ухвалять найближчим часом.
Про це він сказав на брифінгу щодо впровадження COVID-сертифікатів у "Дії" і взаємного визнання з ЄС у п'ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Дійсно, в українців, які вакцинувалися в лютому, наближається шостий місяць (з часу вакцинації — ред.), і в них також з’являються досить часто запитання — що буде далі. Наразі це питання вивчається, як і з нашими колегами з Європейського Союзу, так і Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Поки що Всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендує вводити саме бустерну — третю дозу, але питання в тому, чи буде продовжено сертифікат до 12 місяців, ми приймемо найближчим часом і обов’язково прокомунікуємо в суспільстві", — розповів Ляшко, відповідаючи на запитання, чи буде потрібна для продовження ковід-сертифіката бустерна доза вакцини.
Він зауважив, що у ЄС це питання також актуальне, оскільки строк дії сертифікатів, які видавалися після проведення вакцинації або після перенесеної хвороби, становив 180 днів — 6 місяців, а ПЛР- тесту — 72 години.
"Це відображено і в українському варіанті COVID-сертифіката", - уточнив Ляшко.
Будь ласка, зачекайте...
Некрасиво так делать.
Вот статистика ВОЗ
В 2010-2015 гг. во всем мире было зарегистрировано 3248 случаев заболевания чумой, в том числе 584 случая смерти.
Итого в среднем 541 случай в год. А не "2,5 тысячи человек, причём без тенденции к снижению[источник не указан 938 дней]. "
в Квебеку 527 нових випадків (йдеться лише про результати тестів, звичайно - з великим % похибки), 2 смерті (але =які сталися до 19.08=, це така місцева фішка), всього госпіталізованих на цей день 87 (-4 у порівнянні з 19.08.), з них 30 в інтенсивній терапії.
https://www.journaldemontreal.com/2021/08/20/covid-19-le-******-compte-527-nouveaux-cas-et-2-deces-supplementaires?fbclid=IwAR09-WU4nBd5iBREzqeje8HQfejnuny5xU8QTb9Wammjz2cmqjVe9IuiwvY
На 2020-08-20, коли не було ще таких обмежень, як зараз, і без вакцинок: 86 =випадків=, 1 смерть, 146 в лікарні, з них 25 в інтенсивній терапії.
https://www.journalde******.com/2020/08/20/covid-19-86-nouveaux-cas-et-un-deces-supplementaire-au-******
За наведеними цифрами: загальна к-ть інфікованих (за тестами) 383 718 personnes infectées; одужали - 368 938 personnes rétablies, померли 14 780, з яких:
70-79=19,5% 80-89=39,1% 90+ = 32,3% Total - 90,9%
Таб. 2.3. і 2.4. та решта в цьому розділі (це - офіційні урядові дані від Національного Інституту Громадського Здоров*я Квебеку, але мої коменти труть, а мене банять)
https://www.inspq.qc.ca/covid-19/donnees/age-sexe
Також є офіційною інформація про те, що абсолютна б-ть померли в державних та приватних установах для літніх і немічних людей (бо звинувачують у брехні + труть + банять).
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1768418/10000-morts-deces-covid-******-pandemie-covid-coronavirus - державний ресурс
Населення - 8 756 000 на 2021-01-01. Порахувати % кожен зможе.
Захворіли 4,38% від загальної к-ті жителів.
Одужали 4,21%
Померли 0,168% - про їхній вік (при всьому моєму розумінні цінності кожного життя) написала
Але тиск страшенний саме на тих, хто працює і хто навчається, за мусове щеплення. І бухгалтери-"борці" тепер уже поставили нову мету - 95% щеплених має бути (починали від 60%). Роботодавці зобов*язують - або звільняйся.
На даний момент 84% 1 і 2 дози, з них - 75% - 2. Але з 1го вересня - ковідний аусвайс.
Хоча обіцяли скасувати обмеження при 60% вколотих.
Тут Трюдо вибори позачергові оголосив, так сказав, що не штрикнуті, крім всього іншого, не зможуть сісти ні на літак, ні на потяг в Канаді,
В статті уточнень не було, то поки не зрозуміло, чи це він мав на увазі лише федеральних службовців (бо їх тепер примушують однозначно), чи всіх громадян.
Круто, правда ?
Я це розумію таким чином, що тих хто рахує та порівнює звинувачують у присутності здорового глузду та критичного погляду на ситуацію. Втакому випадку я вважаю це за комплімент.