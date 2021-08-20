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Новини Політика України
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Медведчук (1047) розслідування (1098) державна зрада (307) Козак (97) Офіс Генерального прокурора (950)

Слідство у справі Медведчука щодо державної зради і замаху на розграбування надр завершено, - Венедіктова. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У справі народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака про державну зраду і замах на розграбування надр завершена стадія слідства. Сьогодні їм відкриють матеріали справи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення Генпрокурора Ірини Венедіктової.

"Слідство у резонансній справі за підозрою двох парламентарів у держзраді і розграбуванні національних цінностей завершено. Відсьогодні матеріали провадження відкриті стороні захисту. Після їх ознайомлення з усім доказовим масивом, напрацьованим прокурорами і слідчими, справа піде до суду", - зазначила Венедіктова.

Вона уточнила, що сьогодні матеріали справи відкриють Медведчуку, який перебуває під домашнім арештом. Матеріали щодо його соратника по "Опозиційній платформі - За життя" Тараса Козака виділені в окреме провадження у зв'язку з його розшуком. При цьому основні слідчі дії щодо нього також завершені.

"Незалежності нашої держави виповнюється 30 років. Сьогодні ми можемо з впевненістю казати, що відповідальність перед законом в Україні більше не залежить від мандатів чи статусу, медіаімперій чи статків – правоохоронна система на ділі руйнує касту недоторканих. Ми готові до того, що й далі лунатимуть звинувачення в переслідуванні опозиції, будуть інформаційні атаки і перешкоджання роботі. Прокуратура не грає в політику, а захищає закон. Ми зібрали докази і ми готові йти із ними до суду", - акцентувала Генпрокурор.

"Двоє народних депутатів України підозрюються у причетності до тяжких злочинів. Народні обранці, що присягали на вірність Україні та зобов’язувались боронити її суверенітет та незалежність, обґрунтовано підозрюються у зраді Батьківщини та наданні допомоги агресору в один з найтяжчих часів нашої історії. Розслідуванням встановлено, що двоє народних депутатів України спільно з посадовими особами органів влади країни-агресора – Російської Федерації та іншими особами вчинили замах на розграбування національних цінностей – незаконного видобутку нафти та газу на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, які відповідно до Конституції України є власністю українського народу" , - пояснила Венедіктова.

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За її словами, слідство має докази, що підозрювані передали окупаційній владі матеріальну та документальну базу щодо розробки родовища "Глибока". Воно розташоване в прикерченському шельфі Чорного моря у виключній (морській) економічні зоні України.

"Без допомоги цих нардепів РФ знадобились би роки та величезні ресурси для освоєння ділянки зперспективними запасами на понад 38 млрд грн", - акцентувала Генпрокурор.

"За сприяння одного з нардепів на тимчасово окупованій території створювався такий собі "правонаступник" зареєстрованого в Україні підприємства, щоб потім отримати на підставі уже наявних українських дозволів та готових технічних документів незаконні "дозволи" від держави-агресора. Це грубе порушення міжнародного та нашого національного законодавства, адже тимчасово окупована територія є невід’ємною частиною України, на яку поширюється виключно юрисдикція органів її державної влади", - додала вона.

"Окрім того, за даними слідства, народні депутати України, діючи відповідно до вказівок представників органів державної влади Російської Федерації, здійснювали збір інформації щодо місць дислокації військових формувань України та їх бойової підготовки, надавали сприяння в залученні громадян України до реалізації заходів на шкоду Україні для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі", - розповіла Генпрокурор.

"По суті вони надавали іноземній країні допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Це ніщо інше як державна зрада – діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України", - підкреслила Венедіктова.

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"У цьому випадку мова йде про передачу конфіденційної інформації щодо однієї з військових частин української армії, а також про активну участь у розробці так званого "Проекту "Промінь". На думку експертів, проект спрямований на системне просування та лобіювання політичних, геоекономічних та інших інтересів Російської Федерації, вигідних їй змін у внутрішній та зовнішній політиці України. Серед інструментів програми, яку власноруч редагував один із підозрюваних – формування мережі агентів впливу та лояльного до РФ прошарку населення. "Промінь" мав сприяти формуванню в Україні потрібної для РФ суспільної думки, прийняттю вигідних для РФ управлінських, економічних, політичних рішень, що руйнуватиме самостійність державної влади усередині країни та незалежність у міжнародних відносинах", - деталізувала вона.

"Попереду непростий судовий процес, у якому нам доведеться прийняти серйозний процесуальний бій. Але завершуючи досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, ми впевнені у своїй позиції та продемонструємо роботу прокурорів і слідчих у європейському змагальному процесі. Окремо хочу сказати, що на цьому ми не зупиняємось. Ми здійснюємо процесуальне керівництво у низці інших кримінальних проваджень щодо злочинів на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності та економічній безпеці України, до яких можуть бути причетні як колишні, так і нинішні народні депутати України. Кожному такому факту буде надано відповідну юридичну оцінку, щоб ніхто не уникнув відповідальності", - резюмувала Венедіктова.

Нагадаємо, 11 травня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

9 липня Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.

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Топ коментарі
+19
Следствие завершено, состава преступления не обнаружено, отпустить, каналы вернуть, убытки компенсировать из бюджета, а за всею эту лажу, признать виновным Порошенко.
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20.08.2021 16:57
+17
Ну і шо? Двадцять років з конфіскацією? І Ще 25 за Стуса? Чи як всігда?
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20.08.2021 16:52
+12
Ну что вы, понять-простить и отпустить, да и извиниться и в новую схему взять тоже
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20.08.2021 16:54
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Ну і шо? Двадцять років з конфіскацією? І Ще 25 за Стуса? Чи як всігда?
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20.08.2021 16:52 Відповісти
Ну что вы, понять-простить и отпустить, да и извиниться и в новую схему взять тоже
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20.08.2021 16:54 Відповісти
Ну да, завжди кругом одні папутчікі і партньори....
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20.08.2021 16:55 Відповісти
Слідство у справі Медведчука щодо державної зради і замаху на розграбування надр завершено, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 7667
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20.08.2021 17:15 Відповісти
А чем и на чем он клялся?На Конституции на которую наложил или на библию которая по его вероисповедованию для ничего не значит?Так что выходит что никакая клятва или присяга его ни к чему не обязывает.Даже армейская так как не служил.
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20.08.2021 17:24 Відповісти
Треба було на Талмуді. Він же каже, що Україна багатонаціональна країна, при цьому зовсім забуваючи про українців.
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20.08.2021 17:50 Відповісти
Следствие завершено, состава преступления не обнаружено, отпустить, каналы вернуть, убытки компенсировать из бюджета, а за всею эту лажу, признать виновным Порошенко.
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20.08.2021 16:57 Відповісти
Це тут Чекалкін настурбує?
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20.08.2021 16:59 Відповісти
А чем вас Чекалкин не устраивает? Образованный человек с неплохим чувством юмора, знает 7 языков.....если сравнивать с Клоуном - небо и земля!!!
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20.08.2021 18:07 Відповісти
Чекалкін?
1989-1991 навчався в аспірантурі Московського військового інституту іноземних мов, референт-перекладач з арабської мови та івриту. Згодом викладав у тому ж виші, працював над кандидатською дисертацією.
1986-1989 - військовий перекладач на Близькому Сході та у країнах Азії.
----------_
Треба щось пояснювати ще?
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20.08.2021 18:47 Відповісти
За часів срср?
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21.08.2021 00:37 Відповісти
штраф 1700 гривен и общественные работы 100 часов)
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20.08.2021 16:57 Відповісти
100 часов в день и штраф 1,7 лярда грн і хай щось собі думає,може в ***** позичає
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20.08.2021 17:18 Відповісти
Ви шо дурачек !усе ОК конечно
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20.08.2021 17:08 Відповісти
Притрушена "пані", ніколи до мене не звертайтесь, що б щоразу вам не вказувати напрямок.
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20.08.2021 17:21 Відповісти
А мне пох на дерьмо,которое развалил мою страну.Уьейся,зеголосилка,может и зауважаю
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20.08.2021 17:54 Відповісти
Як всігда.
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20.08.2021 17:33 Відповісти
К прилету Меркель ? Совпадение , не думаю !
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20.08.2021 16:53 Відповісти
ермака требует попереть. а куратор этого не простит.
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20.08.2021 16:55 Відповісти
Нет Меркель тут до жопы. Это Клоуну не дает покоя советская маничка сдавать что нибудь к очередной годовщине октябрьской революции. Вот и Клоун подготовил к 30 летию независимости: 1 танк "Оплот", следствие по Медведчуку, заказ для армии Ан (а поскольку готовых еще нет просто пролетит Мрия), флакштоки....
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20.08.2021 17:00 Відповісти
Рафик ниучом не виноват?
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20.08.2021 16:56 Відповісти
НЕ ВИНОВЕН !

угадал ? Слідство у справі Медведчука щодо державної зради і замаху на розграбування надр завершено, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 9171
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20.08.2021 16:57 Відповісти
Не знаю кто верит Венедиктовой. Если отключить звук на видео первое, что не ясно это женщина или трансгендер? Со звуком мы слышим карамельные смаколики в голосе, сознательная манипуляция, помню Адам Мартынюк тоже выводил сладенько, а потом раз за шею Ляшка и чуть не задушил приемом НКВД. Это такая же.
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20.08.2021 16:57 Відповісти
Тепер залишилося дочекатися, коли ручний суд Порошенка-Зеленського відправить всі ці матеріали в унітаз і Мертвечук вийде залу суду під победобесние фанфари...)))
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20.08.2021 16:58 Відповісти
а сейчас завербованный и купленный сынок В.Стуса, попросит взять Медведчука на поруки.. Это чтоб вы понимали о широте и глубине вербовочного контингента среди нашего населения..
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20.08.2021 16:58 Відповісти
Кто ж его посадит ? Он же памятник !
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20.08.2021 16:58 Відповісти
Слідство у справі Медведчука щодо державної зради і замаху на розграбування надр завершено, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 7422
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20.08.2021 16:59 Відповісти
Коза-дереза Венедиктова призначила нового-старого головного військового прокурора! Медведчуківське рило зі свинарчуковим напиленієм, зараз #Зезеленого кольору!) Ось шо сказала ген.прокурорша: «Я знаю Максима Викторовича как патриота, настоящего украинского офицера, человека, который занимался созданием военных прокуратур, он был героем в АТО и имеет боевую награду. Поэтому убеждена, что он усилит наши профессиональные ряды!», - заявила #Венедиктова. В мене питання: Шо це вгодоване можновладне рило зробило такого героїчного, шо в нього нагорода є? 😀😀😀
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20.08.2021 17:00 Відповісти
«ОН БЫЛ ГЕРОЕМ В АТО» ?
Это правда ?
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20.08.2021 17:01 Відповісти
Та може й був.
Та обісрать не помішає.
Бо хто з Зеленським у команді грає,
Той героїчну чоколядку най забув.
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20.08.2021 17:10 Відповісти
100% - нормальна людина з зеленським справ мати не буде. Або ватний мудень, або довбажоп, або платний виродок.
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20.08.2021 17:18 Відповісти
та й і з ольгінськими провокаторами штибу Miko R не слід мати справу... не варто піддакувати...
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20.08.2021 17:41 Відповісти
Не правда.
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20.08.2021 17:20 Відповісти
😀
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20.08.2021 17:37 Відповісти
Тьфу, трясця! Хоч не проти ночі. І де ж в тих запливших і ужратих очах той проблиск патріотизму?
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20.08.2021 17:07 Відповісти
😀
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20.08.2021 17:37 Відповісти
І шо тепер? Мертвечуку присвоять звання Героя України?
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20.08.2021 16:59 Відповісти
ага, верю, Медведчук такой дурак, старый КГБист, сидел бы тут и не слинял бы отсюда при его миллионных бабках, ждал бы, что его посадят. Дайте еще лапши народу на уши Слідство у справі Медведчука щодо державної зради і замаху на розграбування надр завершено, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 1877
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20.08.2021 17:01 Відповісти
Дело в суде развалится. "Неожиданно".
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20.08.2021 17:01 Відповісти
Видать в ближайшие 100 лет мы так и не услышим приговора суда по делу Медведчука.
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20.08.2021 17:01 Відповісти
Когда прессконференция с презиком? Или его уровень это добробаты?
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20.08.2021 17:01 Відповісти
Намьок про те, що ще обов'язково будуть верески "про переслідування опозиції" - це те, від чого у декого стисло шоколадне око.
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20.08.2021 17:02 Відповісти
Вердикт - виновен по всем статьям обвинения. Наказание - 10-кратный просмотр фильма "Сваты", "Слуга народа",и 3 года просмотров "95 квартала" и игры на пианино 7-сантиметровым....
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20.08.2021 17:02 Відповісти
"в госизмене и разграблении национальных ценностей"

Слідство у справі Медведчука щодо державної зради і замаху на розграбування надр завершено, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3865
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20.08.2021 17:03 Відповісти
Как же вовремя управились. Теперь мертвечука можно спокойно и торжественно наградить орденом на 30-летие Независимости. И компенсация за вынужденные неудобства, так сказать, и одним глазиком в очко путленфюреру очередной раз заглянуть.
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20.08.2021 17:04 Відповісти
Це все брехня. Наступний президент петро олексійович виправить цю прикру помилку, призначить мудачука представником у ткг,поверне йому нафтопровід,телеканали і зніме арешт з майна ,бо-риги своїх не кидають і не притягують.
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20.08.2021 17:06 Відповісти
На тебя монтировку уронили?
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20.08.2021 17:09 Відповісти
А що погнулась чи зламалась?
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20.08.2021 17:12 Відповісти
Она ударилась об ту монтировку, что уже торчит из Вашей головы, и у Вас получился умственный звон. Надо бы это отрепетировать неоднократным повторением , чтобы этот звук был приятен человеческому слуху...
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20.08.2021 17:23 Відповісти
Ніт, йому Порох в дитинстві в штани наклав, від чого розвинулись комплекси.
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20.08.2021 17:12 Відповісти
Я думаю що і ця влада мертвейчука не посадить. А при папірєдніках йому завжди непогано жилось.
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20.08.2021 17:16 Відповісти
Мені по цимбалах і та і теперішня,але при минулій він був представником у ткг ,мав три особисті телеканали ,подарований нафтопровід а при теперішній має звинувачення і майбутній суд ,звісно мізер, але приємно. Слідство у справі Медведчука щодо державної зради і замаху на розграбування надр завершено, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 4445
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20.08.2021 17:21 Відповісти
Та якби ж це не перетворилось у фарс, як завжди....
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20.08.2021 17:22 Відповісти
Это уже фарс.
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20.08.2021 17:46 Відповісти
И шо?

У Медведчука по-прежнему все прекрасно.
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20.08.2021 17:07 Відповісти
Вітьок неуінуатий, фсєм спасіба за участіє в шоу.
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20.08.2021 17:11 Відповісти
Якщо мертветчука посадять клянусь буду голосувати за зе.
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20.08.2021 17:13 Відповісти
Ну если у нас прокуратура такая независимая, то пора уже объявлять зевове подозрение в госизмене по делу вагнеровцев и в нарушении закона при отстранении Тупицкого, на что у него вообще нет права, кто бы как к этому самому Тупицкому не относился.
Ну что, панове, ждём, когда это случится?
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20.08.2021 17:19 Відповісти
Нашо кацапам той медведчук якщо у них є зеленський.
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20.08.2021 17:21 Відповісти
А Козырь уже не в счёт?
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20.08.2021 17:45 Відповісти
Когда Прокуратура пояснит Западу, что информация СМИ о коррупции в стенах Рады - передача конвертов депутатам, за ,,правильное,, голосование, это фейк ??
Пора Прокуратуре расследовать ,,коррупцию сегодня,, , а не прятаться за прошлыми ,,резонансными делами о госизмене,, ...
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20.08.2021 17:30 Відповісти
а что там ксюха марченко... останется владельцем домов и параходов... безутешной каллаборанткой ?
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20.08.2021 17:31 Відповісти
Ну и ?... Результат узнаем через 3 года.
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20.08.2021 17:39 Відповісти
сан навчив цю "бєзграмотную барьіню гпу' холопов подбірать попрощє, для убоя.
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20.08.2021 18:02 Відповісти
и што бы вы думали? не виновен, подлец, оказался!
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20.08.2021 18:24 Відповісти
Заявление хорошее и аргументы весомые. Теперь бы увидеть карающий меч Украинского правосудия.... Если сподобитесь угомонить мерзавца, то появится надежда .....
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20.08.2021 18:36 Відповісти
Интересно, что венедиктова себе купит.
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20.08.2021 18:55 Відповісти
А почему петя смотрел сквозь пальцы,когда Медведчук летал в Кремль за методичками?Или порошенко был с ними за одно и работал на кремль?Почему Петю не посадят за сдачу Дебальцево и Иловайск?Ведь две эти трагедии были возможны только при предательстве и пособничеству нашего высшего руководства!Почему нет ни одного иска за поставку сепарам оружия и боеприпасов с наших складов на протяжении пяти лет!Почему Петю не садят по взрывы на скалада боеприпасов.И почему сейчас склады не рвутся?Может Петя лично отдавал приказы их взрывать...Почему п дар порошенко не сидид за проклятые перемирия,когда приезжали курсанты из рф пострелять по живым мишаням,а нашим воинам запрещали стрелять в ответ.За время таких вот перемирий погибли тысячи защитников Украины...Почему п дар порошенко дал гиркину выйти из Славянска и сдал боевикам без единого выстрела Луганк и Донецк!!!Может нужно судить в первую очередь Порошенко?????
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20.08.2021 19:28 Відповісти
А ВСЕ ТОМУ , ЩО ВСЕ ЦЕ - ДОМИСЛИ ПУТЛЕРОВСЬКОЇ ПРОПАГАНДИ , що повторяються лохами або агентами .
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20.08.2021 20:18 Відповісти
ВМН? Сомневаюсь!!
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21.08.2021 08:40 Відповісти
ВМН:? Сомневается страна!!!!
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21.08.2021 08:42 Відповісти
 
 