Слідство у справі Медведчука щодо державної зради і замаху на розграбування надр завершено, - Венедіктова. ВIДЕО

У справі народних депутатів Віктора Медведчука і Тараса Козака про державну зраду і замах на розграбування надр завершена стадія слідства. Сьогодні їм відкриють матеріали справи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відеозвернення Генпрокурора Ірини Венедіктової.

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"Слідство у резонансній справі за підозрою двох парламентарів у держзраді і розграбуванні національних цінностей завершено. Відсьогодні матеріали провадження відкриті стороні захисту. Після їх ознайомлення з усім доказовим масивом, напрацьованим прокурорами і слідчими, справа піде до суду", - зазначила Венедіктова.

Вона уточнила, що сьогодні матеріали справи відкриють Медведчуку, який перебуває під домашнім арештом. Матеріали щодо його соратника по "Опозиційній платформі - За життя" Тараса Козака виділені в окреме провадження у зв'язку з його розшуком. При цьому основні слідчі дії щодо нього також завершені.

"Незалежності нашої держави виповнюється 30 років. Сьогодні ми можемо з впевненістю казати, що відповідальність перед законом в Україні більше не залежить від мандатів чи статусу, медіаімперій чи статків – правоохоронна система на ділі руйнує касту недоторканих. Ми готові до того, що й далі лунатимуть звинувачення в переслідуванні опозиції, будуть інформаційні атаки і перешкоджання роботі. Прокуратура не грає в політику, а захищає закон. Ми зібрали докази і ми готові йти із ними до суду", - акцентувала Генпрокурор.

"Двоє народних депутатів України підозрюються у причетності до тяжких злочинів. Народні обранці, що присягали на вірність Україні та зобов’язувались боронити її суверенітет та незалежність, обґрунтовано підозрюються у зраді Батьківщини та наданні допомоги агресору в один з найтяжчих часів нашої історії. Розслідуванням встановлено, що двоє народних депутатів України спільно з посадовими особами органів влади країни-агресора – Російської Федерації та іншими особами вчинили замах на розграбування національних цінностей – незаконного видобутку нафти та газу на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, які відповідно до Конституції України є власністю українського народу" , - пояснила Венедіктова.

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За її словами, слідство має докази, що підозрювані передали окупаційній владі матеріальну та документальну базу щодо розробки родовища "Глибока". Воно розташоване в прикерченському шельфі Чорного моря у виключній (морській) економічні зоні України.

"Без допомоги цих нардепів РФ знадобились би роки та величезні ресурси для освоєння ділянки зперспективними запасами на понад 38 млрд грн", - акцентувала Генпрокурор.

"За сприяння одного з нардепів на тимчасово окупованій території створювався такий собі "правонаступник" зареєстрованого в Україні підприємства, щоб потім отримати на підставі уже наявних українських дозволів та готових технічних документів незаконні "дозволи" від держави-агресора. Це грубе порушення міжнародного та нашого національного законодавства, адже тимчасово окупована територія є невід’ємною частиною України, на яку поширюється виключно юрисдикція органів її державної влади", - додала вона.

"Окрім того, за даними слідства, народні депутати України, діючи відповідно до вказівок представників органів державної влади Російської Федерації, здійснювали збір інформації щодо місць дислокації військових формувань України та їх бойової підготовки, надавали сприяння в залученні громадян України до реалізації заходів на шкоду Україні для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в державі", - розповіла Генпрокурор.

"По суті вони надавали іноземній країні допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Це ніщо інше як державна зрада – діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України", - підкреслила Венедіктова.

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"У цьому випадку мова йде про передачу конфіденційної інформації щодо однієї з військових частин української армії, а також про активну участь у розробці так званого "Проекту "Промінь". На думку експертів, проект спрямований на системне просування та лобіювання політичних, геоекономічних та інших інтересів Російської Федерації, вигідних їй змін у внутрішній та зовнішній політиці України. Серед інструментів програми, яку власноруч редагував один із підозрюваних – формування мережі агентів впливу та лояльного до РФ прошарку населення. "Промінь" мав сприяти формуванню в Україні потрібної для РФ суспільної думки, прийняттю вигідних для РФ управлінських, економічних, політичних рішень, що руйнуватиме самостійність державної влади усередині країни та незалежність у міжнародних відносинах", - деталізувала вона.

"Попереду непростий судовий процес, у якому нам доведеться прийняти серйозний процесуальний бій. Але завершуючи досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, ми впевнені у своїй позиції та продемонструємо роботу прокурорів і слідчих у європейському змагальному процесі. Окремо хочу сказати, що на цьому ми не зупиняємось. Ми здійснюємо процесуальне керівництво у низці інших кримінальних проваджень щодо злочинів на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, обороноздатності та економічній безпеці України, до яких можуть бути причетні як колишні, так і нинішні народні депутати України. Кожному такому факту буде надано відповідну юридичну оцінку, щоб ніхто не уникнув відповідальності", - резюмувала Венедіктова.

Нагадаємо, 11 травня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

9 липня Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.