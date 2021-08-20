Ми здатні робити майже 1 млн щеплень проти коронавірусу на тиждень, - головний санлікар Кузін

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін закликає українців вакцинуватися навіть у період свят до Дня Незалежності України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі "24 каналу".

"Зараз, попри те, що триває період відпусток, ми спроможні робити приблизно 1 мільйон щеплень на тиждень", – зазначив головний санлікар.

Попри те, що в Україні заплановані святкування Дня Незалежності, у Міністерстві охорони здоров'я закликають дотримуватися карантину та вакцинуватися проти коронавірусної інфекції.

"Вже 80% від запланованого виконали. Ми зараз можемо вакцинувати більше українців, щоб захистити їх від нового спалаху COVID-19. Особливо, від небезпечного штаму Дельта", - сказав Кузін.

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