938 28
Ми здатні робити майже 1 млн щеплень проти коронавірусу на тиждень, - головний санлікар Кузін
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін закликає українців вакцинуватися навіть у період свят до Дня Незалежності України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі "24 каналу".
"Зараз, попри те, що триває період відпусток, ми спроможні робити приблизно 1 мільйон щеплень на тиждень", – зазначив головний санлікар.
Попри те, що в Україні заплановані святкування Дня Незалежності, у Міністерстві охорони здоров'я закликають дотримуватися карантину та вакцинуватися проти коронавірусної інфекції.
"Вже 80% від запланованого виконали. Ми зараз можемо вакцинувати більше українців, щоб захистити їх від нового спалаху COVID-19. Особливо, від небезпечного штаму Дельта", - сказав Кузін.
Топ коментарі
+7 Злий Грицько
показати весь коментар20.08.2021 17:09
+5 Roman Podyu 5027fa4e
показати весь коментар20.08.2021 17:26
+3 Bogdan_
показати весь коментар20.08.2021 17:12
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
_Каждому!
Скоро договорятся до того, что могут миллиард прививок делать в день по миру или вывезти все сотни тысяч, желающих покинуть Афганистан, за три дня