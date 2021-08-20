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Міграційна криза: Литва планує завершити будівництво стіни на кордоні з Білоруссю до вересня наступного року

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Міграційна криза: Литва планує завершити будівництво стіни на кордоні з Білоруссю до вересня наступного року

Міністерство внутрішніх справ Литви заявило, що в країні планують завершити будівництво стіни на кордоні з Білоруссю до вересня 2022 року. Довжина стіни становитиме 500 кілометрів.

Про це повідомляє LRT, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Крім того, на проєкт буде виділено 152 млн євро.

У проєкті постанови уряду, який Кабінет Міністрів Литви обговорюватиме 24 серпня, передбачені конкретні деталі. Так, наприклад, захисна огорожа має бути заввишки щонайменше чотири метри. Додатково колючий дріт буде протягнутий і з білоруського богу.

У проєкті передбачено, що загородження має бути стійке до погодних умов, вологи, а також має бути зведене з урахуванням особливостей ґрунту, вітру.

Проєкт передбачає обладнання також спеціальної інфраструктури, необхідної для обслуговування прикордонної території.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необхідно зміцнити всі зовнішні кордони Євросоюзу, - глави МВС країн ЄС про міграційну кризу

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Топ коментарі
+1
Своевременно ибо скоро Лукашенко начнёт новый поток афганцев, бегущих из Афганистана, направлять через границу в Литву, Польшу.
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20.08.2021 17:12
+1
яйценюк в доле?
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20.08.2021 17:13
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Своевременно ибо скоро Лукашенко начнёт новый поток афганцев, бегущих из Афганистана, направлять через границу в Литву, Польшу.
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20.08.2021 17:12 Відповісти
яйценюк в доле?
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20.08.2021 17:13 Відповісти
быдло, высралось? Миграционный кризис: Литва планирует завершить строительство стены на границе с Беларусью до сентября следующего года - Цензор.НЕТ 8439
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20.08.2021 17:26 Відповісти
Відразу видно чуйну, виховану людину...
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20.08.2021 17:40 Відповісти
недоумок, гугли относительно стены Миграционный кризис: Литва планирует завершить строительство стены на границе с Беларусью до сентября следующего года - Цензор.НЕТ 8441
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20.08.2021 17:27 Відповісти
коментар відмічено як спам
лучше ударься о стену больной головой Миграционный кризис: Литва планирует завершить строительство стены на границе с Беларусью до сентября следующего года - Цензор.НЕТ 4444
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20.08.2021 17:30 Відповісти
свинорус, отозвался?
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20.08.2021 17:42 Відповісти
тАКА ВИХОВАНА МОВА. ви ПЕВНО БУЛИ ДЕПУТАТОМ ВІД нАРІДНОГО фРОНТУ?
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20.08.2021 18:07 Відповісти
ні! я впевнений порохобот!
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21.08.2021 11:50 Відповісти
Ta kompanija kotoraja budet strojit etu stenu im nenuzna pomoc.Tut krupnaja kompanija delajet projekti po vsej Evrope,toj ze samoj krupnoj energeticeskoj kompaniji kak EON na primer.Vot ix tocno ucit nenado dlia nix stena eto ocen liogki projekt
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20.08.2021 18:19 Відповісти
1320 рік, Литовсько-руські війська перемогли орду і москалів, і монгольські холуї князі Лев та Олег були знищені на поле бою. На наступний день великий князь Гедимін вирушив з балто славянским військом на окупований татарами і москалями Київ звільнив його і обгрунтував широку українську автономію. Разом з Києвом до ВКЛ добровільно приєдналися міста: Переяслав, Путивль, Вишгород, Канів, Черкаси, Білгород, Брянськ, Сіверський .... таким чином в ВКЛ з власної волі увійшли Київське, Волинське і Сіверське князівства. А продажний татарський посіпака князь виродок Станіслав як щур втік до підвласного Золотій Орді улусу москалів в Ерзя (Рязань). Результат битви на річці Ірпінь визначив довгий період влади слов'ян і балтів Великого князівства Литовського і, потім, Польського королівства над слов'янською територією ******** білоруських, прибалтійських так і українських, яких в ті часи називали слов'янськими руськіми землями - Галичини, Поділля, Волині, Брацлавщини, Київщини .....
Видно пора знову як і раніше потрібно негайно під егідою НАТО об'єднатись братнім слов'янським - балтським народам: польському, українському, литовському, білоруському і дати жорстку відсіч загарбникам з ******** не слов'янської кацапської орди з кривавої паРаші.
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20.08.2021 19:06 Відповісти
Да, у пуйла с Лукой сколько хочешь подобного материала для давления на ЕС.
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20.08.2021 17:46 Відповісти
а пулеметы и дроны на поражение
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20.08.2021 18:15 Відповісти
Славні часи минулого 1275 рік! Підлеглі "Золотій Орді" суздальскі частини личакових угро - фінів москалів - рабів Золотий -орди в складі татаро-монгольських військ брали участь у військовому набігу на слов'янську Русь: Литву, Білорусь, Україну. А подробиці такі, як на те вказує "Хроніка литовська і Жемойтська": "Року 1272. Балаклай, цар повелитель москалів і великий хан татар заволських, з великою силою - ордою прийшов на землю литвинів (тобто білоруську), але князь Скірімонт Мікгайловіч, онук славного Радивила, зустрів його на чолі своїх балтсько -літовських і слов'янських - руських полків литвинів та українців - русинів біля Кайданова (Мінської області) і вразив вщент загарбників. В цьому ж бою була знищена вся незліченна орда татар і величезна хмара бридких личакових москалів -московітів загинув і великий цар хан Балаклай. Після цієї славної перемоги князь Скірімонт перейшов Дніпро і звільнив з-під ярма монголо - татар і москалів Московського улусу і всю східну частину слов'янської Русі - України: Мозир, Стародуб, Карачов, Чернігів, Турів .....і інші.-
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20.08.2021 18:31 Відповісти
Стена стене рознь. Если из рабицы это просто имитация.
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20.08.2021 18:40 Відповісти
Tut budet dva pregradi.Koliucku piramida iz 6 rulonov 3 metra vysotoj i srazu idiot metaliceski zabor 4 metrov toze na verxu koliucka.
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20.08.2021 18:46 Відповісти
Oj debil... Etu koliucku tianut budut god... I potratiat 150 mln €... Evrosojuz uzhe skazal, chto deneg nedadut... Vtorogo zabora nebudet, pribylnee prinimat emigerov... Durachiok, ty by uznal- uzhe pokupajut kontejnernye domiki dlia emigrantov za 724 mln €...
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20.08.2021 18:53 Відповісти
Sto to men pises , cytajes jesli ja debil po tvojemu Міграційна криза: Литва планує завершити будівництво стіни на кордоні з Білоруссю до вересня наступного року - Цензор.НЕТ 1677 ?ES uze dast 37 mln evro na soderzanije nelegalov etogo polne dostatocno na zaderzanije togo sto imejet Litve daze ostanistia.Nelegali uze ponemnozko ujezdzajet domoj ili ubegajet takze eto toze nesovpodenije.Zdelajet etu stenu i zvoji dengi,davno nado bylo eto zdelat,dast ili net poka dumajet ES,no tocno neotkazal.Vot ti tocno s umom kak 5 let rebionok,xotia po vozrasti mozet i pensioner
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20.08.2021 19:06 Відповісти
Pro kontejneri ja nicego neslysal krome togo sto ix v arendu berut za 5mln evro eto dlia tysiaci nelegalov,eto toze skazem uze dali ES
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20.08.2021 19:09 Відповісти
 
 