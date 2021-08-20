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23 київські чиновники підозрюються в розкраданні 70 млн грн із бюджету столиці, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Події

23 київські чиновники підозрюються в розкраданні 70 млн грн із бюджету столиці, - прокуратура

23 київським чиновникам повідомлено про підозру у кримінальних процесах про розкрадання з бюджету Києва приблизно 70 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього тижня органами Київської міської прокуратури спільно з Національною поліцією, Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань та Державною фіскальною службою проведено низку слідчих дій у Департаментах КМДА, райдержадміністраціях, на комунальних підприємствах столиці, а також підрядних організаціях, в межах розслідування кримінальних проваджень, пов’язаних із заволодінням та розтратою бюджетних коштів в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продовження обшуків в КМДА - політична акція, спрямована на створення негативного іміджу столичної влади, - заява КМДА

Загалом проведено майже 100 обшуків, за результатами яких вручено повідомлення про підозру 23 посадовим особам, зокрема 11 - посадовим особам комунальних підприємств, 2 - керівникам управлінь райдержадміністрацій та 10 - керівникам підрядних організацій.

"Загальна сума збитків, завдана діями цих посадовців, що підтверджена експертними дослідженнями, становить приблизно 70 млн гривень", - сказано в повідомленні.

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У прокуратурі зазначили, що багатомільйонні розкрадання та зловживання мають місце майже у всіх сферах комунального господарства: капітального будівництва, організації дорожнього руху, освіти та спорту, ЖКГ, земельних ресурсів.

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Топ коментарі
+5
а шо там з Великим Крадівництвом? - Всьо хорошо?
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20.08.2021 17:12
+4
Можно помедленнее, Я записываю.
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20.08.2021 17:21
+4
Как насчет того, сколько ЗЕбанда натырила за 2 года?
Это ведь в сотни раз больше.

И шавок из прокуратуры это абсолютно не волнует, потому что заказ из ЗЕОПы поступил на Кличко.
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20.08.2021 17:27
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Почти все . Вот такая она борьба ...
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20.08.2021 17:11 Відповісти
коментар відмічено як спам
и шо - все 23 тупее одного витали мудрого?
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20.08.2021 17:12 Відповісти
а шо там з Великим Крадівництвом? - Всьо хорошо?
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20.08.2021 17:12 Відповісти
та там фигня...какие то мильярды.вот 70 млн на двадать трёх - это резонанс 23 київські чиновники підозрюються в розкраданні 70 млн грн із бюджету столиці, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3310
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20.08.2021 17:33 Відповісти
Так подозреваюбся??? А мы думали доказано)))
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20.08.2021 17:13 Відповісти
фуфло лохам73 в ухи, срач на Кличко
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20.08.2021 17:26 Відповісти
Оприлюднити. Розслідувати. Посадити. Конфіскувати. Продати з аукціона. Передати в бюджет. І крапка.
Менше розмов, бо давно набридло.
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20.08.2021 17:13 Відповісти
Можно помедленнее, Я записываю.
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20.08.2021 17:21 Відповісти
Без містера Лінча вже аж ніяк не обійтись...
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20.08.2021 17:14 Відповісти
Ну и...?Спишут как не предвиденные расходы.
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20.08.2021 17:15 Відповісти
Схема боротьби з коппцією в Україні така.Підозра - вичікування - попередження - вичікування - отримання відкату - архів.
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20.08.2021 17:15 Відповісти
всего то 23?
прокуроские тырят на порядок больше.
маеточки головной прокуроши - ето подарок бабушки!
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20.08.2021 17:16 Відповісти
А можно расстрелять всех нах... вместе с родственниками!!!
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20.08.2021 17:24 Відповісти
Как насчет того, сколько ЗЕбанда натырила за 2 года?
Это ведь в сотни раз больше.

И шавок из прокуратуры это абсолютно не волнует, потому что заказ из ЗЕОПы поступил на Кличко.
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20.08.2021 17:27 Відповісти
Такая малость! Стоит ли из-за 3 млн гривен на рыло, шум поднимать?
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20.08.2021 17:28 Відповісти
уххх отстёжки щас пойдут..... квартиры, земля, бабосы если не хватит "политические услуги" и
по итогам этого шухера останется два-три самых бедных поца.... шота вроде чауса...
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20.08.2021 17:31 Відповісти
Президент Перу -Педро Пабло Кучинского вынужден был уйти в отставку через 2 года правления, после того как обнаружилось, что какой то тип оплачивал каждый месяц 1500 дол за аренду его бунгало (дачи). Сравните какая корупция в перу и какая корупция в Украине.
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20.08.2021 17:33 Відповісти
не смешной смех......
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20.08.2021 17:39 Відповісти
Усі "ручні" служби Зеленського, на які йдуть десятки мільярдів з бюджету кожен рік, в тому числі, тисячі слідчих, прокурорів і ментів, провели за два роки сотню обшуків і знашли зловживань на 70млн гривень? Та ви, падлюки, на тільки заробітну плату вдесятеро більше отримали за цей час, гниди зелені!
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20.08.2021 18:19 Відповісти
 
 