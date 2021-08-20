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Новини Київські новини
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Блок Кличка (2) Київ (8956) забудова (240)

Кличко відповів на звинувачення Ткаченка: Шкода, що поліція не зупинила знесення садиби Барбана

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Кличко відповів на звинувачення Ткаченка: Шкода, що поліція не зупинила знесення садиби Барбана

Мер Києва Віталій Кличко поклав відповідальність за знесення садиби Барбана на поліцію, яка не завадила діям забудовника.

Слова міського голови цитує пресслужба КМДА, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дивує бездіяльність поліції в цій ситуації, яка не припинила незаконне знесення. До речі, будівля, яку було варварськи знесено забудовником сьогодні вночі, не була внесена Міністерством культури до Реєстру об’єктів культурної спадщини. І Мінкульт погодив історико-містобудівне обґрунтування і проєктну документацію об’єкта будівництва на Обсерваторній, 6. Тому звертаюся до Міністерства культури, замість голосних заяв у соціальних мережах, все ж таки виконати свою роботу та розглянути подання КМДА про внесення до Реєстру об’єктів культурної спадщини 1469 об’єктів, які були подані та досі не розглянуті із 2018 року", – сказав Кличко.

Дивіться також: Бетономішалка забудовника в'їхала в натовп протестувальників проти незаконного будівництва на Микільській слобідці. Оформлено ДТП з постраждалими, - активістка. ВIДЕО

Він додав, що міська влада нещодавно скликала після звернення місцевих жителів комісію з питання про знесення садиби. Але представники забудовника проігнорували засідання.

Як повідомлялося, сьогодні, 20 серпня, рано-вранці в центрі Києва на вул. Обсерваторній знесли садибу Барбана 19 століття, яку раніше захищали від забудови активісти. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звинуватив владу Києва в тому, що вони не протидіяли знесенню будівлі.

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Топ коментарі
+27
Раз полиция молчит, значит без офиса шута не обошлось.
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20.08.2021 17:21
+17
С больной головы Ткаченко .... именно, Ткаченко виноват в сносе дома, если здание Ткаченко не внес в в Реестр объектов культурного наследия.
Да, конкурент Кличко в мэры Киева, Ткаченко, опять проиграл ...
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20.08.2021 17:20
+16
если объект внесён в реестр. его сносить нельзя, если нет-можно. вносит минкульт. причем тут Кличко. тебя дурака и по башке не били, а тупость прет из ушей.
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20.08.2021 17:24
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в споре мудрецов лучше не участвовать, а то голову потеряешь
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20.08.2021 17:15 Відповісти
В связи с этим, только один вопрос - кто лично дал разрешение на застройку?
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20.08.2021 17:18 Відповісти
Раз полиция молчит, значит без офиса шута не обошлось.
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20.08.2021 17:21 Відповісти
Причому Порошенко до Мінкульту?
Аааа, тільки провокатори можуть навіть не порівнювати, а прирівняти повноваження і можливості свого ***** до повноважень Президента України.
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20.08.2021 17:48 Відповісти
Порошенко для зебілів завжди при всьому. У штанці мочиться, лампочки у під'їздаз тирить. 😊
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20.08.2021 18:07 Відповісти
Розумієш, оцей Miko R - не простий зебіл, а ольгінський...
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20.08.2021 18:20 Відповісти
Конечно, у зеленых кругом коррупция и они давно чхали на все законы и тем более на культуру. Разнесут за 5 лет столицу и страну в пух и прах.
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20.08.2021 17:49 Відповісти
"а кто это тут кучу наложил?! ай-яй-яй! кто же это наделал?!"
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20.08.2021 17:17 Відповісти
Для этого и придумали полицию . Всем удобно .
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20.08.2021 17:18 Відповісти
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Обана-а,просто так снесли,без разрешения городских властей,без согласования?Видимо мало Виталия били по бошке что такой бред несет.
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20.08.2021 17:18 Відповісти
если объект внесён в реестр. его сносить нельзя, если нет-можно. вносит минкульт. причем тут Кличко. тебя дурака и по башке не били, а тупость прет из ушей.
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20.08.2021 17:24 Відповісти
Видно тебе достатньо гамселили. ?Чуєш, а ти англійську мову знаєш? А німецьку?
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20.08.2021 17:24 Відповісти
То есть подобные преступления всегда делаются не просто так, а только с разрешения городских властей и с согласованием?
Чего ж тогда вообще возник такой термин "незаконная застройка", раз все с разрешения и согласовано?
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20.08.2021 17:24 Відповісти
А почему незаконников еще ни одного не посадили?
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20.08.2021 17:29 Відповісти
Мне нравятся вот такие интересующиеся люди как вы, задающие вопросы в стиле
- "А почему незаконников еще ни одного не посадили?"
- "А почему войну не объявили?"
- "А почему не расстреляли Медвечука?"
И так далее.

Я всего лишь ответил на вашу бредовую реплику:
"Обана-а,просто так снесли,без разрешения городских властей,без согласования?Видимо мало Виталия били по бошке что такой бред несет."

Ответа на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого у меня нет.
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20.08.2021 18:10 Відповісти
Их наверно Кличко лично садит.
Задавать этот вопрос Венедиктовой не пробовал? Максимум, что могут городские власти, это внести представление в городскую прокуратуру. Или, вот, ещё вовочка оманский может СНБО созвать и кого-то посадить, как показал наш новейший опыт, так тоже можно.
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20.08.2021 19:58 Відповісти
Вова, а ты в курсе, что фирмачка приближенная к твоему президенту - членограю Зеленскому подала документы на приватизацию киевского цирка? При этом не имея ни какого отношения ни к цировому искусству ни к Киеву и его цирку?
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20.08.2021 17:28 Відповісти
Это еще мелочи.Найдите в гугле ,,Кадастрову карту України,,Там еще и не такое увидите.Уже прихватизированы не только орные земли но и леса и водоемы что запрещено Законом Украины.Просмотрите просмотрите и Вы увидите что там где живете уже для Вас и для народа не осталось ничего.
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20.08.2021 17:33 Відповісти
Это почему это лес нельзя приватизировать? Делается на раз-два-три:
1) госземли передаются государственному лесхозу
2) лесхоз банкротится
3) по суду имущество банкрота передается заемщику.
Всё совершенно законно, все три стадии.
Вы понавыбирали в парламент страны мошенников и аферистов, и теперь плачетесь? Хм...
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20.08.2021 20:03 Відповісти
Служивий, ти майже в усьому правий; але помилився в одному: твій опонент - ******* сабаківська, з усіма наслідками...
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20.08.2021 17:51 Відповісти
Да какая разница?
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20.08.2021 19:19 Відповісти
С больной головы Ткаченко .... именно, Ткаченко виноват в сносе дома, если здание Ткаченко не внес в в Реестр объектов культурного наследия.
Да, конкурент Кличко в мэры Киева, Ткаченко, опять проиграл ...
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20.08.2021 17:20 Відповісти
конечно. а с чего бы иначе он с самого утра врал сегодня?
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20.08.2021 17:24 Відповісти
"Зеленые" это чума Украины.
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20.08.2021 17:20 Відповісти
Слабоумные - это чума Украины.
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20.08.2021 17:23 Відповісти
95% населения - идиоты.
и пора уже ограничивать избирательное право.
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20.08.2021 17:25 Відповісти
Избирательные законы они понапринимали под себя и сламать их возможно только Румынским методом,да и не только избиратильные и цивильные и уголовные.
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20.08.2021 19:41 Відповісти
Какаяразница?
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20.08.2021 17:25 Відповісти
так зеленые - это и есть на 90% слабоумные
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20.08.2021 17:25 Відповісти
они не слабоумные...они просто мозгом не пользуются...
это как комп использовать исключительно для раскладывания пасьянса.
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20.08.2021 17:28 Відповісти
Наоборот,мозгом как раз и пользуются только не во благо страны а в своем обогащении.Если бы мозгом не пользовались то обманутый народ так ропотно не отнесся бы к их деяниям.
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20.08.2021 19:43 Відповісти
это скорее хватательный рефлекс...на уровне инстинктов
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20.08.2021 20:11 Відповісти
Зелёный, слабоумные. Какая разница? Лично я её не вижу.
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20.08.2021 17:29 Відповісти
І шо цікаво - з весни 2019 "зелені" і "недоумки" - слова-синоніми.
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20.08.2021 22:57 Відповісти
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"были представлены и до сих пор не рассмотрены с 2018 года", - сказал Кличко.

Це шось Віталій Володимирович ошибся. Треба казать не с "2018 года", а "со втарой половіни 19 года".

Бо падаєт тєнь самі тута очєнь знаєте на кого. А тєнь падать не должна.
Повинно буть вопше темно.
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20.08.2021 17:22 Відповісти
А що, з 2019 до 2021 у зебілів руки не доходили? Вони з хароші і не крадуть? Дрочать напевне. Нє?
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20.08.2021 18:09 Відповісти
все виновны, но никто ни за что не отвечает, в этом весь цирк и большое шоу, бабки заплачены, шум успокоится и строительство продолжиться
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20.08.2021 17:25 Відповісти
Получается, что козломордый подонок Саша бенин жополиз и главный босс говномётов ртом с Г+Г одобрил проект сноса , а виноват мэр - боксёр? Кличко відповів на звинувачення Ткаченка: Шкода, що поліція не зупинила знесення садиби Барбана - Цензор.НЕТ 2768
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20.08.2021 17:25 Відповісти
Ти дурак! Ні, ти дурак!
Це вони для нас, для лохів(як вони вважають), ці шапіто з перекиданням гарячої картоплини влаштовують...
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20.08.2021 17:28 Відповісти
В процесе обсирания Кличка, зебилы зачетно вышли сами на себя. Кличко відповів на звинувачення Ткаченка: Шкода, що поліція не зупинила знесення садиби Барбана - Цензор.НЕТ 2974
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20.08.2021 17:29 Відповісти
Прям тіатр. Хто вінават? І шо дєлать? І кінці у воду. А багатоповерхівка буде.
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20.08.2021 17:30 Відповісти
Це вже нагадує "Іван киває на Петра" і навпаки.
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20.08.2021 17:36 Відповісти
Один не внес другой снес теперь оба проливают крокодильи слезы.
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20.08.2021 17:36 Відповісти
Виталя, тебя же как лоха разводят и не только этот поц ткаченко , на крюк страха который подвешенный, но и твое гнилое окружение в доле..))...чистку проводить начинай, киевляне поддержат.. Кличко відповів на звинувачення Ткаченка: Шкода, що поліція не зупинила знесення садиби Барбана - Цензор.НЕТ 7671
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20.08.2021 17:36 Відповісти
шо, ткаченко, взял бабло и забыл?
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20.08.2021 17:39 Відповісти
Поэтому обращаюсь к Министерству культуры, вместо громких заявлений в социальных сетях, все же выполнить свою работу и рассмотреть представление КГГА о внесении в Реестр объектов культурного наследия 1469 объектов, которые были представлены и до сих пор не рассмотрены с 2018 года", - сказал Кличко.Источник: https://censor.net/ru/n3283880
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20.08.2021 17:46 Відповісти
Ну ,а кто тут с утра , гнал , на Кличко Кличко відповів на звинувачення Ткаченка: Шкода, що поліція не зупинила знесення садиби Барбана - Цензор.НЕТ 2370 А оказывается Минкульт , просто не делает свою работу . Прикольно Кличко відповів на звинувачення Ткаченка: Шкода, що поліція не зупинила знесення садиби Барбана - Цензор.НЕТ 6398 Но дом уже не вернешь Кличко відповів на звинувачення Ткаченка: Шкода, що поліція не зупинила знесення садиби Барбана - Цензор.НЕТ 8171
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20.08.2021 17:41 Відповісти
Раньше было управление защиты памятников при КМДА.
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20.08.2021 17:46 Відповісти
Софійко! Ви мені скажіть, як спеціаліст (якщо бачили фото тієї будівлі) - що там "архітектурно-історичного" ?! Про мене - "сарай-сараєм" Такі "архітектурні пам"ятники" стоять по всіх райцентрах України!!!
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20.08.2021 17:51 Відповісти
Сложно сказать . В Украине не работает в полной мере защита авторского права
На ул. Институтской надстроили сверху над зданием 2 этажа . И были споры . Здание создавал архитектор , была концепция. Здание 50 годов - уже архитектурная ценность. И вот девелоперы берут и достраивают сверху два этажа , нарушив по сути авторские права.

Если специалисты обозначили здание - памятник , то надо это соблюдать . Я так думаю .

Завтра и квадрат Малевича объявят мазней . Так вообще можно скатиться до плинтуса
Можно и полицию не слушать и т д 😀😀😀
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20.08.2021 17:57 Відповісти
так уже скатились.....

примеров полно и не только в строительстве но и в других сферах
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20.08.2021 18:23 Відповісти
Два этажа... На Малоподвальной в ходе "реконструкции" двухэтажку снесли нахрен и построили шик-модер на 7 этажей!
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20.08.2021 18:41 Відповісти
А на Михайловской сколько лет стояли одни стены памятника архитектуры ?

И ничего с этим инвестором сделать не смогли . Он дождался , когда стены рухнут и построил новое здание
И никто его не наказал
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20.08.2021 21:04 Відповісти
Тут скорее уже всего важна историческая ценность. Аутентичных зданий позапрошлого века в Киеве осталось очень мало. А это было реально аутентичное здание, оно похоже ремонтов вообще не знало.
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20.08.2021 20:08 Відповісти
Предлагаю сделать фотографии всех архитектурно исторических мест . И в дальнейшем , чтобы все соответствовало этим фотографиям- и здания рядом и деревья.
Законсервировать на века для истории культовые места и обстановку вокруг
Так делают в Европе
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20.08.2021 17:48 Відповісти
Софійко! Можна - я додам? Головне - на кожний архітектурний чи історичний об"єкт видать "паспорт", де вказать, чому саме цей об"єкт визнається пам"ятником ! Як кажуть " -""архітектурно-історичне "ОБГРУНТУВАННЯ"!!!
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20.08.2021 17:58 Відповісти
На памятники архитектуры сейчас выдаются паспорта .
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20.08.2021 18:00 Відповісти
А где-нибудь нормативно есть что-то вроде "памятка городского(местного) значения" с утверждением горсоветом?
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20.08.2021 18:45 Відповісти
На всех чёрных табличках пишут - Пам'ятка архитектури
Когда то при КМДА было управление , его возглавлял Кухаренко Руслан . Он спуску никому не давал . Строители ругались , что он скоро весь центр сделает памятником архитектуры
Потом Янек стал презилентом и Кухаренко сразу посадили в тюрьму ( видно не давал возможность донецким рушить город) . А потом вообще это управление вроде ликвидировали.
Что сейчас происходит с центром Вы видите сами
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20.08.2021 21:11 Відповісти
Когда-то давно, в районе помаранчевой революции, когда во мне ещё кипел жар общественной деятельности, я участвовал в одном проете, суть которого - предложения от общественности не в виде "а давайте сделаем хорошо!", а виде "заготовок" нормативных документов. Так вот среди прочих у меня было предложение по памятникам, в частости введение трёх категорий обращения с ними, и для каждой категории - свои правила. Итак:
1. Реновация - на месте памятника строится новое здание, копирующее внешний вид памятника. Типа ЦУМа.
2. Реставрация - обновительный ремонт памятника
3. Консервация - сохранение памятника в том виде, в котором он находится. Т.е. дом покосился - он остаётся покосившимся, но под фундамент закачивается укрепление, чтоб он не проседал дальше; с фасада выпала пара кирпичей - в щели заливается прозрачный лак, но дырка остаётся и т.п. ......
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21.08.2021 10:14 Відповісти
А знаете , у Кухаренко была идея законсервировать киевские склоны через охрану юнеско
. Киевские кручи реально уникальны. И над этим неплохо бы поработать ,
Но девелоперы все лезут и лезут их портить
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21.08.2021 12:48 Відповісти
увы...
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21.08.2021 13:32 Відповісти
Я даже скажу, где. Улица Боричев тик - даже есть одноэтажка под соломенной крышей!
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20.08.2021 18:42 Відповісти
Две морды в пуху. Под суд обоих.
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20.08.2021 17:49 Відповісти
Мда, Зеленский и его кумовья просто раковая опухоль.
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20.08.2021 18:07 Відповісти
сложно не согласиться с Кличко, как активисты сносят глумливые декорации Клоуна на Майдане, так полиция сразу же реагирует, пакует активистов и избивает в автозаках. А когда ночью застройщик сносит историческое здание - так никто не при делах, полиция спит, служба идет
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20.08.2021 18:10 Відповісти
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Столько шевеления из-за полуобвалившегося сарая Кличко відповів на звинувачення Ткаченка: Шкода, що поліція не зупинила знесення садиби Барбана - Цензор.НЕТ 8286 Главное, белый шум
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20.08.2021 18:10 Відповісти
Шото под руководством Зеленского государственный аппарат... нет, не просто разваливается... а стремительно деградирует.

Скоро будет - "Даже при януковиче такого не было!"
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20.08.2021 18:38 Відповісти
Виталя - молодец. Хорошо пнул этого культуриста.
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20.08.2021 18:43 Відповісти
Кличко,уничтожает Киев.
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20.08.2021 18:45 Відповісти
дурилка тупоголовая, зачем запятую воткнул бестолково?
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20.08.2021 19:40 Відповісти
Про Киев думай и не задавай тупых вопросов.
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21.08.2021 12:32 Відповісти
якось негарно вийшло. Хто бабки взяв той і підписав Кличко відповів на звинувачення Ткаченка: Шкода, що поліція не зупинила знесення садиби Барбана - Цензор.НЕТ 963
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20.08.2021 20:13 Відповісти
Гнать к чертям собачьим этого коррупционера шевченко
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21.08.2021 06:58 Відповісти
Баран с куклой устроили цирковое шоу
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23.08.2021 10:37 Відповісти
 
 