"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику. ВIДЕО
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20 серпня на Хрещатику в Києві зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції почала репетицію параду до Дня Незалежності України, під час якої українські військовослужбовці та правоохоронці дали визначення президенту РФ Володимиру Путіну.
Про це екснардеп Борислав Береза повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Палай запоребрик!!! Патрульна поліція, десантура і морські піхотинці чітко дали визначення Путіну. І це було чітко! Підозрюю, що Скабєєва сьогодні остаточно шизонеться. Їй хана))", - написав Береза, виклавши відповідне відео.
Нагадаємо, раніше російська пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику в прямому ефірі через кричалку "Путін - х#йло" на репетиції параду до Дня Незалежності України в Києві, заявивши, що "російсько-українським відносинам настала хана".
Будь ласка, зачекайте...
Відео- https://youtu.be/EF6hkldYTNI
за это международное определение здесь не банят !
Можем повторить!
і головне - не підбори (каблуки))) або малярна стрічка))) на танчиках запам"ятається - то суєта....а оце - чоловіче, мужнє, військовє співзвуччя голосів, радістю і надією що тіше сердце українцям ... і нездоланною луною (эхом))) б"є по зубним нервам і печінці.... на рашкє ))))
На красной площади проведут парад и доблестная российская армия будет скандировать - "путин не *****".
Під час тренування військових до параду на честь Дня Незалежності один із перехожих, молодий хлопець, обізвав військовослужбовців ЗСУ "гей-парадом".
Один із небайдужих тут же відреагував на це, надававши молодику стусанів, передає Depo.ua із посиланням на Telegram-канал "Всевидящее око". Які написали (дослівно): "На Крещатике голова кричала в сторону военных «гейпарад», был сразу же ликвидирован плотными подачами".
Молодик був змушений вибачитися за свої слова.
Чітко, голосно, злагоджено !
Супер !
Цьом, хлопці !
********* народить кактуса...
Та чт давайте придерживаться фактов: в кремле никакими "русскими" и не пахнет.