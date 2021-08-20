УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
35505 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
50677 194
армія (2237) День Незалежності (423) парад (254) Береза Борислав (106)

"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

20 серпня на Хрещатику в Києві зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції почала репетицію параду до Дня Незалежності України, під час якої українські військовослужбовці та правоохоронці дали визначення президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це екснардеп Борислав Береза ​​повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Палай запоребрик!!! Патрульна поліція, десантура і морські піхотинці чітко дали визначення Путіну. І це було чітко! Підозрюю, що Скабєєва сьогодні остаточно шизонеться. Їй хана))", - написав Береза, виклавши відповідне відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни під час репетиції параду на Хрещатику скандували "Путін - х@йло!" ВIДЕО

Нагадаємо, раніше російська пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику в прямому ефірі через кричалку "Путін - х#йло" на репетиції параду до Дня Незалежності України в Києві, заявивши, що "російсько-українським відносинам настала хана".

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+132
Слухати не переслухати!!! Це краща симфонія!!!
показати весь коментар
20.08.2021 17:36
+86
Сегодня сукобеева должна родить на сцене... "Путин - х#йло!", - сводная колонна десантников, морпехов и полиции начала тренировку на Крещатике - Цензор.НЕТ 8358
показати весь коментар
20.08.2021 17:37
+72
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 353
показати весь коментар
20.08.2021 17:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Сьогодні точно зливному бачку Скабеєвої ХАНА 😀🤣🤣👍🏼
показати весь коментар
20.08.2021 17:52 Відповісти
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 8951
показати весь коментар
20.08.2021 17:56 Відповісти
Из серьгами подмечено чётко 👍🏼😂
показати весь коментар
20.08.2021 17:57 Відповісти
СКУЛАСТАЯ ОРДЫНКА!
показати весь коментар
20.08.2021 18:13 Відповісти
скорее помесь угрофинов с ордой. они там все такие "славяне"
показати весь коментар
20.08.2021 20:57 Відповісти
Похоже))
показати весь коментар
21.08.2021 13:19 Відповісти
шикарний флешмоб. зайшов як вірусяка. і навіть якщо на початку це могло бути фейком - то зараз навіть школярі на лінійці 1 вересня будуть ла-ла-ла співати. і навіть в Одесі чи Херсоні.
показати весь коментар
20.08.2021 17:54 Відповісти
А чего "навить" !? Юг первым дал пелюлей кацапам - Николаев в апреле 14го, Одесса - май 14 го !
показати весь коментар
20.08.2021 18:10 Відповісти
Військова техніка в Києві 20.08.2021
Відео- https://youtu.be/EF6hkldYTNI
показати весь коментар
21.08.2021 13:32 Відповісти
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 9237
показати весь коментар
20.08.2021 17:55 Відповісти
во-первых, это прекрасно)) "Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 7633
показати весь коментар
20.08.2021 17:55 Відповісти
Во-вторых, это шедеврально!
показати весь коментар
20.08.2021 17:57 Відповісти
Дажы прекрастно.
показати весь коментар
20.08.2021 17:58 Відповісти
в-третьих - чистейшая правда !!!
показати весь коментар
20.08.2021 18:19 Відповісти
коментар відмічено як спам
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 5551
показати весь коментар
20.08.2021 17:56 Відповісти
Надо сделать флешмоб,чтоб пела вся Украина. Кого тогда Скабеева захочет наказать ?
показати весь коментар
20.08.2021 17:57 Відповісти
не тогда ********* начнет скакать... "Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 6522
показати весь коментар
20.08.2021 18:09 Відповісти
Котра з них?
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 7540
показати весь коментар
21.08.2021 03:57 Відповісти
Воистену ойлух.
показати весь коментар
20.08.2021 17:57 Відповісти
та не скромничайте ! - ***** !!! *****!
за это международное определение здесь не банят !
показати весь коментар
20.08.2021 18:21 Відповісти
Для **********:
Можем повторить!
показати весь коментар
20.08.2021 18:00 Відповісти
О,падаль кацапская вылезла из хлева костромского. Пшда отюда,тварь.
показати весь коментар
20.08.2021 18:11 Відповісти
Свинособака сама себе подмахнула😂😂😂😂😂🌷🌷🌷🌷×××
показати весь коментар
20.08.2021 18:18 Відповісти
у тебя самолайк!
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 7314
показати весь коментар
20.08.2021 18:22 Відповісти
Шмара скабеева-сгори до тла нах. Слава Украине!
показати весь коментар
20.08.2021 18:09 Відповісти
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 6215
показати весь коментар
20.08.2021 18:21 Відповісти
Браво нашим воинам! Молодцы! Спасибо за службу! Храни вас Господь...
показати весь коментар
20.08.2021 18:17 Відповісти
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 9394
показати весь коментар
20.08.2021 18:17 Відповісти
+++++++++++++++
показати весь коментар
21.08.2021 05:54 Відповісти
Забавно наблюдать за кацапскими вонючками,прибежавших сюда на гавно исходить. Пылает у сволочей.😁
показати весь коментар
20.08.2021 18:19 Відповісти
Я б слухала це цілий день "Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 3441
показати весь коментар
20.08.2021 18:20 Відповісти
Просто нектар на сердце, красавцы !!!!
показати весь коментар
20.08.2021 18:21 Відповісти
ответь недоразвитый запоребриковец: Путин ***** или Путин не*****?
показати весь коментар
20.08.2021 18:23 Відповісти
ти чудовий приклад.
показати весь коментар
20.08.2021 18:24 Відповісти
Десятая часть того,что конкретно под Петербургом лежит.
показати весь коментар
20.08.2021 18:28 Відповісти
палає твоя дупа, рогате ти створіння..
показати весь коментар
20.08.2021 18:28 Відповісти
Ска-бе-е-ва... Лалалалалалалала
показати весь коментар
20.08.2021 18:27 Відповісти
оце бойовий настрій и оце і є військовий ПАРАД...а не оте гей-прайд...що було минулого року (*****)))))
і головне - не підбори (каблуки))) або малярна стрічка))) на танчиках запам"ятається - то суєта....а оце - чоловіче, мужнє, військовє співзвуччя голосів, радістю і надією що тіше сердце українцям ... і нездоланною луною (эхом))) б"є по зубним нервам і печінці.... на рашкє ))))
показати весь коментар
20.08.2021 18:31 Відповісти
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 6750 1000000000000%
показати весь коментар
23.08.2021 13:45 Відповісти
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 5595
показати весь коментар
20.08.2021 18:33 Відповісти
Опять спам не открывается😭😭😭😂🌷
показати весь коментар
20.08.2021 18:36 Відповісти
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 1450
показати весь коментар
20.08.2021 18:36 Відповісти
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 751
показати весь коментар
20.08.2021 18:42 Відповісти
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 7443
показати весь коментар
20.08.2021 18:45 Відповісти
Бійці красунчіки.
показати весь коментар
20.08.2021 18:51 Відповісти
З ТАКИМ НАСТРОЄМ НАШІ ПРЕДКИ ВОЇНИ КОЗАКИ ПИСАЛИ ЛИСТ ТУРЕЦЬКОМУ СУЛТАНУ, СЛАВА ГЕРОЯМ.
показати весь коментар
20.08.2021 20:03 Відповісти
а сколько повылазило скрытых в прошлой новости пытаясь втереть что это фейк
показати весь коментар
20.08.2021 18:55 Відповісти
Путін - *****, Московія - гiвнo.
показати весь коментар
20.08.2021 19:18 Відповісти
Последствия будут !
На красной площади проведут парад и доблестная российская армия будет скандировать - "путин не *****".
показати весь коментар
20.08.2021 19:34 Відповісти
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 3258
показати весь коментар
20.08.2021 19:59 Відповісти
украинская народная песня! "Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 1654
показати весь коментар
20.08.2021 19:56 Відповісти
Слава Україні!!!
показати весь коментар
20.08.2021 19:59 Відповісти
Героям Слава!!!
показати весь коментар
20.08.2021 20:00 Відповісти
приблизно 6000 українських воїнів скандували Путін *****
показати весь коментар
20.08.2021 20:06 Відповісти
Народу не закроешь рот, что выстрадал - то и поет
показати весь коментар
20.08.2021 20:09 Відповісти
Над паРашей стоял коричневый туман от рвущихся пердаков... "Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 2149
показати весь коментар
20.08.2021 20:13 Відповісти
Красавцы! Горжусь!
показати весь коментар
20.08.2021 20:15 Відповісти
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 1473
показати весь коментар
20.08.2021 20:47 Відповісти
А пошто ********* на говно изошла? Вокал не понравился? Так вроде пели слажено, хит всех времен.
показати весь коментар
20.08.2021 21:23 Відповісти
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 6752"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 437
показати весь коментар
20.08.2021 22:42 Відповісти
На Хрещатику молодик обізвав військових "гей-парадом" і отримав моментальне покарання (ВІДЕО 18+)
Під час тренування військових до параду на честь Дня Незалежності один із перехожих, молодий хлопець, обізвав військовослужбовців ЗСУ "гей-парадом".
Один із небайдужих тут же відреагував на це, надававши молодику стусанів, передає Depo.ua із посиланням на Telegram-канал "Всевидящее око". Які написали (дослівно): "На Крещатике голова кричала в сторону военных «гейпарад», был сразу же ликвидирован плотными подачами".
Молодик був змушений вибачитися за свої слова.
показати весь коментар
20.08.2021 22:44 Відповісти
Точно шо тварь йбана. мало дав. не дійде.
показати весь коментар
20.08.2021 23:13 Відповісти
Браво
показати весь коментар
20.08.2021 23:09 Відповісти
ПОВТОРИТЕ НА БИС --- ПУСТЬ НА КАНАЛАХ БЕНЗОКОЛОНКИ ВСЕ ПЕРДАКИ СГОРЯТ
показати весь коментар
21.08.2021 06:02 Відповісти
Це - прекрасно ! "Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 485
Чітко, голосно, злагоджено !
Супер !
Цьом, хлопці !
показати весь коментар
21.08.2021 01:27 Відповісти
Йоооой!
********* народить кактуса...
"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 6157
показати весь коментар
21.08.2021 02:02 Відповісти
эту песню напевает молодеж --- эту песню не задушиш не убьеш ..... СЛАВА УКРАИНЕ . СМЕРТЬ ВОРОГАМ . СЛАВА НАШИМ ГЕРОЯМ ЖИВЫМ И ПАВШИМ.....
показати весь коментар
21.08.2021 05:59 Відповісти
А где звук, мля!
показати весь коментар
21.08.2021 06:25 Відповісти
красавцы!!! воистину *****!!!
показати весь коментар
21.08.2021 07:20 Відповісти
Честно говоря, даже не знаю, как к этому относиться. Путин конечно х-ло, но с какой целью отдан приказ об исполнении этого перформанса в такой дерзкой и вызывающей форме мне непонятно.
показати весь коментар
21.08.2021 07:33 Відповісти
шел 8ой год войны, женщина не понимает с какой целью поют эту замечательную песню.
показати весь коментар
21.08.2021 08:46 Відповісти
Просто женщіна вважає, що вбивати наших не "дєрзко і визивающє", а от співати про вбивцю таке неможна. Чого хотіти від виборців шмарклі? Хай біжить ностальгірує на інсталяцію з совка.
показати весь коментар
21.08.2021 11:10 Відповісти
малороска что ли? чемодан вокзал магадан! "Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 1185
показати весь коментар
21.08.2021 13:30 Відповісти
Сидіть, цьоцю, вдома і варіть зупу.
показати весь коментар
21.08.2021 13:31 Відповісти
Талиб хренов нашелся. "Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 1655
показати весь коментар
21.08.2021 15:19 Відповісти
Пані вже зварили зупу? "Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику - Цензор.НЕТ 9560
показати весь коментар
21.08.2021 15:55 Відповісти
Та пані зварила хутінську ******.
показати весь коментар
24.08.2021 14:55 Відповісти
Грубо, але точно.
показати весь коментар
24.08.2021 15:29 Відповісти
на ютубе бесконечный ролик поставили )))
показати весь коментар
21.08.2021 08:41 Відповісти
Путін *****, українські воїни крокують Хрещатиком, відео: https://www.youtube.com/watch?v=7_08YqwJ3O0&t=15s
показати весь коментар
21.08.2021 11:35 Відповісти
Странно, что эта придурочная заявляет, что это оскорбляет русских. Я русский, и меня это ни фига не оскорбляет. Путин Ху#ло и это все знают. При чём тут русские?
показати весь коментар
21.08.2021 13:56 Відповісти
Мать путина Шеломова не русская , а еврейка по советским ещё документам.
Та чт давайте придерживаться фактов: в кремле никакими "русскими" и не пахнет.
показати весь коментар
21.08.2021 15:15 Відповісти
Для українських воєнних ти гімно! https://www.youtube.com/watch?v=nQysX_PX8Vc&t=13s
показати весь коментар
21.08.2021 14:35 Відповісти
Це прекрасно ! Нарешті у нас на державному рівні є чітка і зрозуміла позиція з цього питання ! Тільки от Богдан Данилишин несправедливо був звільнений.
показати весь коментар
21.08.2021 15:24 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 