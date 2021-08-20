"Путін - х#йло!" - зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції розпочала тренування на Хрещатику. ВIДЕО

20 серпня на Хрещатику в Києві зведена колона десантників, морських піхотинців і поліції почала репетицію параду до Дня Незалежності України, під час якої українські військовослужбовці та правоохоронці дали визначення президенту РФ Володимиру Путіну.

Про це екснардеп Борислав Береза ​​повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

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"Палай запоребрик!!! Патрульна поліція, десантура і морські піхотинці чітко дали визначення Путіну. І це було чітко! Підозрюю, що Скабєєва сьогодні остаточно шизонеться. Їй хана))", - написав Береза, виклавши відповідне відео.

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Нагадаємо, раніше російська пропагандистка Скабєєва влаштувала істерику в прямому ефірі через кричалку "Путін - х#йло" на репетиції параду до Дня Незалежності України в Києві, заявивши, що "російсько-українським відносинам настала хана".