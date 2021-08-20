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обстріл (5105) операція Об'єднаних сил (3184)

Від початку доби 20 серпня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС

Новини Цензор.НЕТ Події

Від початку доби 20 серпня порушень перемир'я на Донбасі не зафіксовано, - штаб ООС

Від початку цієї доби порушень режиму припинення вогню з боку російських окупантів не зафіксовано.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "До операції Об’єднаних сил залучено й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням.

Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 7 гектарів території та передали на знищення 142 вибухонебезпечні предмети.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та дотримуються режиму припинення вогню".

Також читайте: Український воїн загинув на Донбасі. За добу - 9 порушень "тиші": 7 ворожих обстрілів і 2 прольоти БПЛА, - штаб ООС

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Особенности "гражданской войны"
С начала суток 20 августа нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5521
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20.08.2021 17:44 Відповісти
Решили "гюрзой " удобрить лугандонскую землю? Чтобы овощи лучше росли? Правильно, что не используют химические удобрения. Трупы маскалей дадут дикие урожаи ....Лугандон ещё и паРашу кормить будет...."Давайте побольше трупов" - требуют жители даунбаса и лугандона.....
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20.08.2021 18:00 Відповісти
Донецкий талибан вернул Челябинскому талибану отработанный материал
С начала суток 20 августа нарушений перемирия на Донбассе не зафиксировано, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1172
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20.08.2021 17:49 Відповісти
Орки затаились , ждут чем тёрки Меркель с ****** закончатся !
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20.08.2021 17:50 Відповісти
Именно так, как только Меркельша встретится с зеледентом нашим хлопцам надо быть готовым, насколько это возможно.
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20.08.2021 18:17 Відповісти
Не верю пресс-центру ООС, выполняющему приказы Дерьмака. Ситуация на фронте может быть любой - правду нам не скажут. На передовой "мир и покой" , только почему-то почти ежедневно в харьковский госпиталь прибывают раненые....
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20.08.2021 17:52 Відповісти
Не боевые потери.. они официально в разы больше боевых.. https://interfax.com.ua/news/general/703089.html
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20.08.2021 18:08 Відповісти
Знову брешуть...
Оці звіти попадають меркельші на стіл. Рашка вже біла і пухнаста, давно склала лапки.
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20.08.2021 18:18 Відповісти
 
 