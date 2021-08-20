Путін: Ухвалення закону про перехідний період означатиме фактичний вихід України з Мінських угод
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Президент Росії Володимир Путін розкритикував український законопроєкт про перехідний період на Донбасі. За його словами, ухвалення такого закону означатиме вихід України з Мінських угод.
Про це він заявив під час спільного з канцлером Німеччини Ангелою Меркель брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"(Керівництво України. - Ред.) фактично говорить про те, що не збирається виконувати мінські угоди. Сьогодні я поінформував пані федеральну канцлерку про те, що внесено черговий проект закону урядом України. І якщо цей закон буде прийнято... це означатиме фактичний вихід України в односторонньому порядку з мінського процесу. Тому що там не тільки щось суперечить мінським угодам, там все суперечить мінським угодам. Це означатиме фактично вихід України з цих угод", - додав Путін.
Нагадаємо, законопроєкт пропонує уніфікувати підходи як щодо тимчасово окупованих частин Донецької і Луганської областей, так і щодо Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Визначити, що ці території є тимчасово окупованими територіями, на яких діють окупаційні сили та окупаційні адміністрації Російської Федерації.
Згідно із законопроєктом, вибори на окупованих територіях можуть провести лише в разі невтручання Росії.
Крім того, документ упорядковує та осучаснює діючу профільну термінологію, вводить поняття, що розкривають його новели, зокрема, терміни "перехідна юстиція", "конвалідація", "тимчасова окупація", "окупаційні сили та окупаційні служби Російської Федерації", "політико-дипломатичні і санкційні заходи", "контактна лінія", "стійкий мир", "реінтеграція тимчасово окупованих (деокупованих) територій та їхніх мешканців".
Проєктом закону також пропонується розподіл регулювання на конфліктний і постконфліктний періоди, що дозволить визначити якийсь алгоритм дій держави під час реінтеграції тимчасово окупованих (деокупованих) територій та їхніх мешканців, деокупацію тимчасово окупованих територій, включаючи питання демілітаризації та роззброєння, вирішення гуманітарних проблем, відновлення правосуддя.
Крім цього, законопроєкт передбачає введення елементів перехідної юстиції, зокрема, відповідальність за правопорушення, пов'язані з тимчасовою окупацією, обмеження щодо обрання та призначення на посади громадян України, які були долучені до діяльності окупаційних сил та окупаційних адміністрацій Російської Федерації, заходи з розвитку сталого миру і заходи неповторення окупації.
Документом також пропонується визначити основні засади відновлення правосуддя на деокупованих територіях, ввести інститут конвалідаціі угод, які були укладені на тимчасово окупованих територіях, а також визнання результатів і термінів навчання на тимчасово окупованих територіях, створити передумови формування кадрового резерву для роботи на деокупованих територіях, встановити обмеження щодо обігу валюти держави-агресора протягом перехідного періоду.
Очікується, що прийняття закону сприятиме реінтеграції тимчасово окупованих (деокупованих) територій та їхніх мешканців, створить передумови для відновлення порушених прав людини.
Будь ласка, зачекайте...
а кацапня-ботву
Не ***** решать, выходит Украина из минских или нет.
тварь ботоксная.... когда ж ты уже порадуешь пол земного шара... закатом глаза (мир излучающего ЗЕнелоху)))) и "Лебединым озером" на всех рашаговносми...
Каждое утро россияне просыпаются с тревожным чувством.
Враги могут отнять всё, чего у них нет и никогда не было.
Но власть подумала о простых людях.
В стране создали ракету с ядерным двигателем. Скоро испытания.
Они и покажут куда ракета нанесёт свой непредсказуемый удар!
это где сабаки ссут !
а договор с х у й л о м -
это туалетной бумаги рулон !
Или Минские Соглашения должна выполнять только Украина?
🤬
А брехня таки вилізе їм боком, а то гроші беруть від рейху а ні..... не роблять для рейху.