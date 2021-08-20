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Путін: Ухвалення закону про перехідний період означатиме фактичний вихід України з Мінських угод

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Путін: Ухвалення закону про перехідний період означатиме фактичний вихід України з Мінських угод

Президент Росії Володимир Путін розкритикував український законопроєкт про перехідний період на Донбасі. За його словами, ухвалення такого закону означатиме вихід України з Мінських угод.

Про це він заявив під час спільного з канцлером Німеччини Ангелою Меркель брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"(Керівництво України. - Ред.) фактично говорить про те, що не збирається виконувати мінські угоди. Сьогодні я поінформував пані федеральну канцлерку про те, що внесено черговий проект закону урядом України. І якщо цей закон буде прийнято... це означатиме фактичний вихід України в односторонньому порядку з мінського процесу. Тому що там не тільки щось суперечить мінським угодам, там все суперечить мінським угодам. Це означатиме фактично вихід України з цих угод", - додав Путін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уніфікований підхід до Криму та ОРДЛО, нова термінологія та алгоритм дій, - на сайті ВР оприлюднили текст законопроєкту про перехідний період

Нагадаємо, законопроєкт пропонує уніфікувати підходи як щодо тимчасово окупованих частин Донецької і Луганської областей, так і щодо Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Визначити, що ці території є тимчасово окупованими територіями, на яких діють окупаційні сили та окупаційні адміністрації Російської Федерації.

Згідно із законопроєктом, вибори на окупованих територіях можуть провести лише в разі невтручання Росії.

Крім того, документ упорядковує та осучаснює діючу профільну термінологію, вводить поняття, що розкривають його новели, зокрема, терміни "перехідна юстиція", "конвалідація", "тимчасова окупація", "окупаційні сили та окупаційні служби Російської Федерації", "політико-дипломатичні і санкційні заходи", "контактна лінія", "стійкий мир", "реінтеграція тимчасово окупованих (деокупованих) територій та їхніх мешканців".

Проєктом закону також пропонується розподіл регулювання на конфліктний і постконфліктний періоди, що дозволить визначити якийсь алгоритм дій держави під час реінтеграції тимчасово окупованих (деокупованих) територій та їхніх мешканців, деокупацію тимчасово окупованих територій, включаючи питання демілітаризації та роззброєння, вирішення гуманітарних проблем, відновлення правосуддя.

Також читайте: Представники Венеціанської комісії приїдуть в Україну для комунікації щодо законопроєкту про перехідний період, - радниця Резнікова Потьомкіна

Крім цього, законопроєкт передбачає введення елементів перехідної юстиції, зокрема, відповідальність за правопорушення, пов'язані з тимчасовою окупацією, обмеження щодо обрання та призначення на посади громадян України, які були долучені до діяльності окупаційних сил та окупаційних адміністрацій Російської Федерації, заходи з розвитку сталого миру і заходи неповторення окупації.

Документом також пропонується визначити основні засади відновлення правосуддя на деокупованих територіях, ввести інститут конвалідаціі угод, які були укладені на тимчасово окупованих територіях, а також визнання результатів і термінів навчання на тимчасово окупованих територіях, створити передумови формування кадрового резерву для роботи на деокупованих територіях, встановити обмеження щодо обігу валюти держави-агресора протягом перехідного періоду.

Також читайте: Лавров про Кримську платформу: Черговий шабаш, на якому Захід буде розвивати неонацистські настрої Києва

Очікується, що прийняття закону сприятиме реінтеграції тимчасово окупованих (деокупованих) територій та їхніх мешканців, створить передумови для відновлення порушених прав людини.

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Топ коментарі
+54
та пошел ты в дупло - казел нечесаный...
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20.08.2021 18:30
+34
Путин: Принятие закона о переходном периоде будет означать фактический выход Украины из Минских соглашений - Цензор.НЕТ 999
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20.08.2021 18:35
+33
Та здохни уже, черт ты болотный!!
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20.08.2021 18:31
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та пошел ты в дупло - казел нечесаный...
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20.08.2021 18:30 Відповісти
Пукин таки феерическое *****!
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20.08.2021 18:50 Відповісти
Путін: Ухвалення закону про перехідний період означатиме фактичний вихід України з Мінських угод - Цензор.НЕТ 3425
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20.08.2021 18:56 Відповісти
Вова Х..до начинай свой переходный период в АД
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20.08.2021 19:32 Відповісти
Путін: Ухвалення закону про перехідний період означатиме фактичний вихід України з Мінських угод - Цензор.НЕТ 6498
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20.08.2021 20:42 Відповісти
ВОИСТИНУ ***** .
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20.08.2021 19:53 Відповісти
Путін: Ухвалення закону про перехідний період означатиме фактичний вихід України з Мінських угод - Цензор.НЕТ 6671
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21.08.2021 00:55 Відповісти
Таки будет ху@ло кормить "кормильцев" .
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20.08.2021 18:31 Відповісти
Та здохни уже, черт ты болотный!!
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20.08.2021 18:31 Відповісти
Включи "наш". Он же твой? Или так: ты же свой для "наш"?
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20.08.2021 18:36 Відповісти
Конечно не смотришь Путин: Принятие закона о переходном периоде будет означать фактический выход Украины из Минских соглашений - Цензор.НЕТ 5543 твое задание срать здесь Путин: Принятие закона о переходном периоде будет означать фактический выход Украины из Минских соглашений - Цензор.НЕТ 4336
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20.08.2021 18:39 Відповісти
кацапа,нормальные люди почву удобряют...
а кацапня-ботву Путин: Принятие закона о переходном периоде будет означать фактический выход Украины из Минских соглашений - Цензор.НЕТ 169
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20.08.2021 18:44 Відповісти
вот потому то,ботан,и помидоры у турков покупаете.п картоху и беларусов.изза таких удобрятелей Путін: Ухвалення закону про перехідний період означатиме фактичний вихід України з Мінських угод - Цензор.НЕТ 4519
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20.08.2021 18:48 Відповісти
Гига, ти своєю кацапою вже задовбав. Скажи начальству, нехай методичку оновить. Бо якось непереконливо виходить корчити з себе патріота України. То кацапа, то набутилочник, то козломордий. І все. А коли сюди якось забрів "підкований" справжній кацап, то ви всі обісралися і щось невнятне забелькотіли, відчувши свого. Але модер вас виручив, забанив його, хоча чомусь не відразу ж.
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21.08.2021 08:49 Відповісти
значит ты тоже считаешь,что это был кацап Путін: Ухвалення закону про перехідний період означатиме фактичний вихід України з Мінських угод - Цензор.НЕТ 4047.так в чем я не прав?
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21.08.2021 09:07 Відповісти
Артьоймєй - а ти у нас "кацап" "непідкований"?... Путін: Ухвалення закону про перехідний період означатиме фактичний вихід України з Мінських угод - Цензор.НЕТ 8826
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21.08.2021 10:47 Відповісти
Ух ты, а санкции болезненные оказывается.

Не ***** решать, выходит Украина из минских или нет.
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20.08.2021 18:33 Відповісти
Как ни крути но Минские соглашения не реализуемы.. мой прогноз придется в конце концов Путину таки признавать этот огрызок ОРДЛО и самому кормить и восстанавливать этот регион благодаря ему как раз и разоренный.
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20.08.2021 18:33 Відповісти
Думаю Кубань Стародубщина и Таганрог наш
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20.08.2021 20:08 Відповісти
Украина в военном плане много слабее России, тут уж *не по сеньке шапка*- как говорят.
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20.08.2021 20:16 Відповісти
та и нах они нужны.
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20.08.2021 20:20 Відповісти
Ну і на біса вони нам здалися? Мало "вати" своєї? На покоління мінімум мороки вистачить щоб зробить їх громадянами України! А то буде те саме що і в Криму з кацапами - "лягли" "кримчанє" під них а тепер триндять що Рассия не "сделала ним красиво"... Те саме буде і з Кубанню Стародубщиною і Таганрогом... (я ж трохи знаю людей "русскаязичних" - в Криму в 1994 році коли "робили ліваруцію" то головний аргумент був "Хахлы должны нам быть благодарны что мы согласились остаться в Украине! А сами ничем Крыму помогать не хотят!")
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21.08.2021 10:55 Відповісти
секельбеева же сказала, хана, значит хана....
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20.08.2021 18:35 Відповісти
Ботоксная тварь-иди нах.
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20.08.2021 18:35 Відповісти
Путин: Принятие закона о переходном периоде будет означать фактический выход Украины из Минских соглашений - Цензор.НЕТ 999
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20.08.2021 18:35 Відповісти
ботоксная Сцарица карла путятишна первая.))
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20.08.2021 18:57 Відповісти
Путін: Ухвалення закону про перехідний період означатиме фактичний вихід України з Мінських угод - Цензор.НЕТ 7023
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20.08.2021 18:59 Відповісти
за идиота новости читать - время терять.
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20.08.2021 18:36 Відповісти
Якщо, х@йло проти - значить терміново потрібно приймати.
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20.08.2021 18:36 Відповісти
коментар відмічено як спам
Если неважно кто и за что, надо сначала ДУМАТЬ. И неважно все остальное. Сначала - ДУМАТЬ. Запомни это.
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20.08.2021 18:37 Відповісти
Вам лаптеногое есть чем думать?
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20.08.2021 18:53 Відповісти
коментар відмічено як спам
Ты не можешь думать? это сложно, но нужно. Попробуй как-нибудь, авось и получится. Только сразу попыток не бросай и не сдавайся. Тут тренировка нужна, упорство. Удачи тебе в этом процессе.
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20.08.2021 19:00 Відповісти
Феерический долбоюноша, говноед
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20.08.2021 19:02 Відповісти
Думай еще, пока даже на "слабо" не тянет. А я пока перекушу чего-нибудь. Потом расскажешь, чего надумал.
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20.08.2021 19:04 Відповісти
Думаете ***** сдасться зеле? єто будет колоссальный удар по Юле Пете Турчинову Сене Зеркаль и Кличко. Но поскольку этот сценарий фантастический, то скорее кто-то из вышеперечисленных проделает дырочку в крепком очке Сопли
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20.08.2021 20:12 Відповісти
Меркель притянула зеленскому свой план. Они известны: компенсация за газ, кредитные гарантии, требования про "забыть" о немецких компаниях в Крыму и .тд. Плюс к этому привезет "привет" от Путина. И клоун сдастся. Вот тогда и начнется...
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20.08.2021 20:16 Відповісти
Ага. Щас Вам расскажут. В том законе, наверняка, зрада на зраде.
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20.08.2021 18:40 Відповісти
Эту поганую морду-закатать не в асфальт,а в бетон и арматурину сверху...
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20.08.2021 18:37 Відповісти
У дурдомі розпорядження лікаря кожен приймає на свій розсуд .***** зробив свої висновки. Путин: Принятие закона о переходном периоде будет означать фактический выход Украины из Минских соглашений - Цензор.НЕТ 4738
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20.08.2021 18:38 Відповісти
***** !!!
тварь ботоксная.... когда ж ты уже порадуешь пол земного шара... закатом глаза (мир излучающего ЗЕнелоху)))) и "Лебединым озером" на всех рашаговносми...
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20.08.2021 18:39 Відповісти
Вилізло із бункера ***** і щось несе. Які домовленості ,падлюка плішива? З ким? Там де кацапія все порушила? Збита фрау до тебе завітала в Газпром? ратиці розправив? Так це не надовго.
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20.08.2021 18:39 Відповісти
а вот и конечный бенефициар этого закона.
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20.08.2021 18:41 Відповісти
А вот и зрадобот отозвался
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20.08.2021 20:06 Відповісти
Значит, правильный закон, надо принимать.
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20.08.2021 18:41 Відповісти
Не факт, Путлер мог и подыграть своему ставленнику Зеленскому.
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21.08.2021 10:31 Відповісти
ТЁТЯ РОЗА

Каждое утро россияне просыпаются с тревожным чувством.
Враги могут отнять всё, чего у них нет и никогда не было.
Но власть подумала о простых людях.
В стране создали ракету с ядерным двигателем. Скоро испытания.
Они и покажут куда ракета нанесёт свой непредсказуемый удар!
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20.08.2021 18:42 Відповісти
Воронеж не спит.
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20.08.2021 18:43 Відповісти
а как им спать - им же пообещали.. Может они все хотят - рай и не сонными ))))
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20.08.2021 21:06 Відповісти
І що воно сує носа у наші справи? На три літери його ...
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20.08.2021 18:50 Відповісти
# гарні чоботи, потрібно брати
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20.08.2021 18:51 Відповісти
Цапомонгольска шмара вчепилася в Україну мертвою хватою.
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20.08.2021 18:53 Відповісти
Нет соглашений ,которые бы не нарушила мацква ! Для нас они свою роль уже сыграли. Нет сомнений ,что орда никогда не вернет украденное добровольно... Нам остается ждать своего часа и готовится восстановить справедливость силой ! Другого не дано.
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20.08.2021 18:54 Відповісти
х у й л о в с к и й суд -
это где сабаки ссут !
а договор с х у й л о м -
это туалетной бумаги рулон !
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20.08.2021 18:57 Відповісти
Україна ложе велике ***** на твоє ***** Путін: Ухвалення закону про перехідний період означатиме фактичний вихід України з Мінських угод - Цензор.НЕТ 5590
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20.08.2021 18:58 Відповісти
путін, пішов нхй.
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20.08.2021 19:01 Відповісти
Минские соглашения - это конечно же очень важно. Примерно по ценности как бумага, на которой записаны обещания московитов. Или дешевле.
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20.08.2021 19:02 Відповісти
Цена минским соглашениям эквивалентна цене Будапештского меморандума.
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21.08.2021 05:47 Відповісти
Талібун московський.
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20.08.2021 19:12 Відповісти
А раздача ватных паспортов и участие путинских холуев в "выборах" ГосДуры это разве не полное попрание Минских Соглашений?!!
Или Минские Соглашения должна выполнять только Украина?
🤬
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20.08.2021 19:12 Відповісти
согласен! ***** уже давно вышел с Минских соглашений,когда стали раздавать росс.паспорта на лугандоне!
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21.08.2021 01:42 Відповісти
у кацапо-фашистов точно не будем спрашивать
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20.08.2021 19:24 Відповісти
Украина возвращается к первоначальным Будапештским соглашениям.. все остальное это так разговоры не о чем... Есть агрессор( РФ), есть неприкрытая агрессия, есть нарушение не только будапештского меморандума но и большого договоры РФ с Украиной и договор об аренде военной базы в Севастополе, есть аннексия украинской территории, есть оккупация украинской территории, есть блокада Керченского пролива и акватории Азовского и частично Черного морей, есть убийство 14 тысяч украинских граждан, есть десятки тысяч раненных и миллионы беженцев, есть многомиллиардные убытки, есть международные военные преступники ( это Путин и правящая верхушка РФ).
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20.08.2021 19:27 Відповісти
ты намекаешь на возвращение ядерного статуса?
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21.08.2021 14:08 Відповісти
педофил плешивый, ты дурень... как только зелень скажет о переходном периоде Украина восстанет...
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20.08.2021 19:38 Відповісти
а когда ты свои аусвайсы раздавал и повезешь донбасян голосовать за Едроссов это не выход из минских меморандумов?
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20.08.2021 19:42 Відповісти
Та коли ж це падло вже здохне?
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20.08.2021 19:50 Відповісти
Авантюрист х.. йовый.
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20.08.2021 19:50 Відповісти
чому мінскьі уголи недієздатні. Тому що при їх піписанні Путін дав маху і включив пункут про вибори без військ Росії. А потім побачив, що виглядає клоуном і вся його конструкція розсипеться, і Лавров спорудив формулу Штанмаєра, про яку останній навіть не здогадувавс. Але це було спочатку, а тепер Путін вимагає імпліментації в закон. Наші політичні карлики чого тільки за два роки не говорили, від їх брехні вже стомилися абсолютно всі і в Україні і в світі.
А брехня таки вилізе їм боком, а то гроші беруть від рейху а ні..... не роблять для рейху.
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20.08.2021 19:52 Відповісти
Можна нескінченно дивитись як горить вогонь,як біжить вода,і як у ***** горить дупа за Україну. Гори гори ясно щоби не погасло. Путін: Ухвалення закону про перехідний період означатиме фактичний вихід України з Мінських угод - Цензор.НЕТ 2663
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20.08.2021 19:59 Відповісти
А каким боком путин вообще к Украине и Дрнбассу?Какое он вообще имеет ко всемумэтому отношение?Ведь рф не счмтается стороной конфликта ...Или все таки считается и есть стороной конфликта.Почему до сих пор Ураина не подала в гагу на поствки оружия и боеприпасов россией лднр?Почему Украина не подала в межьународные суды на хожление рубля в лднр.Ведь все прекрасно знают,что денежная масса должна постоянно увеливаться.И ее каждый месяц нужно завазить камазами в лднр из рф ,иначе наличного рубля там просто настанет дефицит!!!Почему Украина не подала в гаагский суд до сих пор за раздачу русских паспортов гражданам Украины в украинском Донбассе...Почему Украина не подала Интерпол на розыск беглых преступников Януковича,Азарова,Арбузова и т.д.которые целенаправлено уничтожали экономику Украины,готовя страну к дефолту и сдаче кремлевским захватчикам.Почему не было конфисковано все имущество беглых чиновников в пользу государства,которые украли при януковиче и вывели из страны более 60 миллиардов долларов!Не было нииодно суда по саше Януковиче ( стоматологе) который отжимал предприятия и пилил бюджет.Тем самым нанес миллиардные убытки Украмне и т.д.
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20.08.2021 20:09 Відповісти
А в законі про "перехідний період" визначено поняття "колаборантів", і що з ними робити?
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20.08.2021 20:21 Відповісти
турма
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20.08.2021 20:28 Відповісти
панять и прастить - не по своей воле, мол, заставили ироды плешивые!
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21.08.2021 00:46 Відповісти
краткий пересказ законопроекта в части неотвратимости наказания((
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21.08.2021 00:56 Відповісти
Вбивця рішив погавкати.Тьфу!
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20.08.2021 21:34 Відповісти
поставьте ботаксной, педофильной жопе клизму, пусть успокоиться....
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20.08.2021 23:06 Відповісти
Так підписані мародером Мінські угоди це державна зрада, їхнє виконання суперечить державним інтересам. Як хто собі уявляє вибори на окупованій території без контролю на кордонах? Легалізувати сепаратистів? Там вже діти, яких з народження виховували ненавидіти Україну в школу пішли.
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20.08.2021 23:10 Відповісти
1. Кто такой мародер'?2. Что он "смародерил? 3. Минские соглашения остановили массовую гибель защитников Украины и мирного населения. Тебя это не устраивает? 4. Почему земразь отдала отвоеввапные и политые кровью украинские земли коллаборантам и отвела войска? 5. почему ключевые предприятия в 2019 году приносили прибыль , а при гундосом минус около 108 млрд грн убытков? Т.е деньги пошли бородатой бабушке в карман, так кто мародер' ?6. Почему мимо электронных закупок"прозорро"официально провели минус 100 млрд грн из бюджета? Так кто мародер'? 7. Почему из госрезерва пропали стратегические запасы зерна в воюющей стране , так кто "мародер' ? 8. Почему во время пандемии были вывезены за бесценок маски и респираторы в т.ч. и на ********* с Украины так кто мародер'?? 9. Почему земрази стали закупать э/энергию у *********- ни это ли "торговля на крови ? 10. Почему назначили невиновных людей виновными в деле Шеремета ?
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21.08.2021 05:24 Відповісти
Тупой, еще тупее............. Закон о временно оккупированных территориях был принят еще в 2014 году.
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20.08.2021 23:21 Відповісти
Ага. Раз Пуйло засмикалось, значить закон такий як треба.
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20.08.2021 23:21 Відповісти
Чмошник мовзолейеый все никак не решится плести лапти и погружатся на 2 метра в землю...
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20.08.2021 23:28 Відповісти
А коломойский с зеленским в это время спонсируют терроризм, покупая нефть у оккупантов и нормально, бизнеса на крови нет https://kg.ua/news/ukrtatnafta-prinyala-vtoroy-lpg-tanker-v-avguste
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21.08.2021 07:22 Відповісти
Після репетицій на Хрещатику )(.йла шматують "смутниє сомнєнія".
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21.08.2021 10:18 Відповісти
это означает что @уйло уже давно вышло из этих соглашений
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21.08.2021 14:06 Відповісти
оно из них вышло сразу после подписания
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21.08.2021 14:19 Відповісти
Путін: Ухвалення закону про перехідний період означатиме фактичний вихід України з Мінських угод - Цензор.НЕТ 9599
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21.08.2021 14:18 Відповісти
Путін: Ухвалення закону про перехідний період означатиме фактичний вихід України з Мінських угод - Цензор.НЕТ 4863
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21.08.2021 14:21 Відповісти
Путін: Ухвалення закону про перехідний період означатиме фактичний вихід України з Мінських угод - Цензор.НЕТ 6384
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21.08.2021 14:22 Відповісти
И когда уже наберутся смелости об'ябить , шо пьіня - дохльій...
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22.08.2021 22:16 Відповісти
 
 