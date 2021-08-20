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Новини Політика України
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Деркач Андрій (90) санкції (2917) СБУ (5559) РНБО (1273) Гужва (41) Баканов Іван (205) Шарій Анатолій (173)

РНБО за рекомендацією СБУ запровадила санкції проти Деркача, Гужви і Шарія, - Баканов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РНБО за рекомендацією СБУ запровадила санкції проти Деркача, Гужви і Шарія, - Баканов

Служба безпеки України винесла на розгляд Ради національної безпеки й оборони пропозиції щодо застосування економічних санкцій до проросійських пропагандистів і 28 співробітників розвідувальних і спеціальних служб РФ, які насаджують російські наративи та сприяють окупаційній владі на тимчасово окупованих територіях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на главу СБУ Івана Баканова, відповідні рішення про санкції РНБО ухвалила на засіданні в п'ятницю.

"Санкції, які сьогодні запропонувала запровадити Служба безпеки, стосуються кількох напрямів. У першу чергу, вони орієнтовані на захист громадян і протидію російській агресії та гібридній війні. За кожним напрямом ми працюємо системно і цілеспрямовано", – підкреслив Голова СБУ Іван Баканов.

Зокрема, РНБО ухвалила рішення запровадити персональні санкції до 4 фізосіб, серед яких Анатолій та Ольга Шарії, Ігор Гужва. Також санкції вводяться до 4 компаній, що пов’язані з інтернет-ресурсами, які прямо чи опосередковано координуються цими громадянами та ведуть системну антиукраїнську пропаганду.

"Сьогоднішнє рішення є логічним продовженням тих заходів, які ми здійснили раніше для захисту українського інформпростору. Повторюся: Служба безпеки чітко розмежовує свободу слова і наступ на державність та суверенітет України. Наш обов’язок – захищати державну безпеку у всіх її проявах: від інформаційної складової до передової на сході", – наголосив Голова СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО запровадила персональні санкції проти Деркача, - Данілов

Також санкції запроваджуються до 12 юросіб, серед яких місцеві телеканали з Криму та Севастополя, інформагенції та інтернет-видання. Всі вони ведуть інформаційну війну проти України та є активними учасниками гібридної агресії.

Окрім того, за пропозицією СБУ, санкції застосують до 6 фізосіб і однієї юридичної особи – Слідчого ізолятора №1 по Криму та Севастополю, які причетні до порушень фундаментальних прав і свобод громадян на тимчасово окупованих територіях. Очільник спецслужби підкреслив, що Україна має реагувати на чергові обшуки і затримання кримських татар у Криму, які є порушеннями норм міжнародного права і переслідуваннями корінного народу з боку окупаційної влади.

Також санкції торкнулися 6 фізосіб і 3 компаній, які є частиною мережі іноземного впливу, пов’язаної з колишній народним депутатом Андрієм Деркачем. Раніше до цих осіб були застосовані санкції з боку США за втручання у президентські вибори.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шарій намагався подати позов проти Фейгіна в Литві, суд відмовив

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Топ коментарі
+19
Дзінь-дзінь....бубочка з дзвіночком грається...)))

СНБО ввел санкции против Гужвы и Шария, - Данилов - Цензор.НЕТ 3142
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20.08.2021 18:44
+17
...мы начинаем квн, ой простите - снбо по пятницам!
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20.08.2021 18:42
+17
именно при зе-рагуле, петушарий зарегистрировал свою говнопартию. Кстати, чем закончилось большое расследование зе-команды, о фиктивности партии петушария? Правильный ответ - большими понтами, о которых давно забыли
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20.08.2021 18:44
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Ну и рожа.
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20.08.2021 18:42 Відповісти
Ну, хоть не пьёт! СНБО по рекомендации СБУ ввел санкции против Гужвы и Шария, - Баканов - Цензор.НЕТ 5342
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20.08.2021 18:49 Відповісти
Намекаешь, клизмами употребляет? СНБО по рекомендации СБУ ввел санкции против Деркача, Гужвы и Шария, - Баканов - Цензор.НЕТ 6667
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20.08.2021 18:51 Відповісти
Тогда лучше пить..
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20.08.2021 18:53 Відповісти
Бабська морда п#дараса Гужви і пичка "красавчега" Шаріка- найкраще рвотний препарат !!!
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20.08.2021 19:26 Відповісти
деркач и прочие - понятно.
Но где санкции против "собачего рта - дубинского" и кулика, которые вместе с деркачом на пресс-конференции о пленках орало?))
Помнится, и вова-клован тоде потом по пленкам орало.. когда санкции против этих "слуг"))
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20.08.2021 19:30 Відповісти







Сметанат борщу@SmetanatBorschu 23 ч

Як тільки Байден переніс зустріч із Щєлєю на 1 тільки день, відразу полетіли санкції у бік Деркача і Ко.
Байден, не зупиняйся, ще є Бєня...
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21.08.2021 20:52 Відповісти
Які ще санкції...? Якщо це вороги, то земля має горіти під їхніми ногами, вони мають сидіти по буцегарнях , бізнес, майно має бути конфісковане ! " Дабы неповадно было...!" Санкції, шманції...???Безкарність породжує бєспрєдєл...!
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21.08.2021 15:33 Відповісти
А чого ж їх так мало ..? Як слухаєш виступи Співака, Шуфрича, Мураєва, Киву....складається враження , що вони люто ненавидять український народ і українську Державу , чому, і за що ж так? Успішні, при великих бізнесах і владі, кажеться чого ще треба ? Від ненависті на фізіологічному рівні розпирає, чи добре платять вороги, чи все разом, але те що від безкарності, то це точно!!!
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22.08.2021 10:37 Відповісти
...мы начинаем квн, ой простите - снбо по пятницам!
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20.08.2021 18:42 Відповісти
именно при зе-рагуле, петушарий зарегистрировал свою говнопартию. Кстати, чем закончилось большое расследование зе-команды, о фиктивности партии петушария? Правильный ответ - большими понтами, о которых давно забыли
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20.08.2021 18:44 Відповісти
То як звати того на кого зареєстрована партія "петушарія" ?
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20.08.2021 18:51 Відповісти
Вона зареєстрована на шарія, тільки на іншого - не толіка. І той шарій в суд подав, до речі!
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20.08.2021 19:11 Відповісти
Измельчал СНБО однако.
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20.08.2021 18:43 Відповісти
Филькины санкции против людей которые давно не живут в стране, в то время как Лукойл, Русал спокойно гадят и зарабатывают деньги в Украине.
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20.08.2021 18:43 Відповісти
Дзінь-дзінь....бубочка з дзвіночком грається...)))

СНБО ввел санкции против Гужвы и Шария, - Данилов - Цензор.НЕТ 3142
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20.08.2021 18:44 Відповісти
СНБО ввел санкции против Гужвы и Шария, - Данилов - Цензор.НЕТ 1657
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20.08.2021 18:44 Відповісти
а ця жаба до якого етносу взагалi належить. воно хто, той, що справа?

СНБО по рекомендации СБУ ввел санкции против Гужвы и Шария, - Баканов - Цензор.НЕТ 8015
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20.08.2021 18:50 Відповісти
Метис-цыган с евреем.
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20.08.2021 18:56 Відповісти
дикий замес)) РНБО за рекомендацією СБУ впровадила санкції проти Деркача, Гужви і Шарія, - Баканов - Цензор.НЕТ 4909
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20.08.2021 18:58 Відповісти
Какие могут быть санкции к гражданам Украины? В тюрьму!
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20.08.2021 18:52 Відповісти
Выходят на арену циркачи
И снова представление идет...
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20.08.2021 18:54 Відповісти
Гужва давно вже мав сидіти мінімум по двох справах. Спочатку в нього ж при обшуку найшли незадекларований мільйон в сейфі (він сказав, що то друг попросив потримати РНБО за рекомендацією СБУ впровадила санкції проти Деркача, Гужви і Шарія, - Баканов - Цензор.НЕТ 7232 ). Ну а потім він ж попався на шантажі - вимагав від депутата бабки за непублікацію компромату! Мабуть мільйон так і заробив...
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20.08.2021 19:10 Відповісти
гужва-чистопородний чуваш з квардратноими челюстями. Гужва а перекладі з чувашського щось із кінської упряжі. А Портнов теж чуваш, в нього є однофамілець-історик, який до цього часу балується нарисами з історії чувашів та і сам Портнов теж писав нариси з історії чууваського народу 20 століття. А лідером їх спілки один час був Кушнарьов, а харківськьа чуваська діаспора дала венедиктову ряд керівників генпрокуратури та ДБР. Навіть Віктор Абакумов теж був засекреченим чувашем, писав про себе що він росіянин, але це було для понта.
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20.08.2021 19:40 Відповісти
Ты я так понял чистый ариец )
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22.08.2021 10:08 Відповісти
а мураев и канал "наш" когда?
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20.08.2021 19:40 Відповісти
Деркач нормально? что он попал в компанию двух пассивных гомосеков (петухов на зоне)?
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20.08.2021 19:43 Відповісти
деркач . гужва . шарий . в этом списке тварей и сосунков ***** не хватает мураева . шуфрича . кывы . шевченка . бужанского . спивака . всей фракции опозажо и тд и тп . а им подобных животных там много --- весь этот сброд выйдет встречать асвабадителей с хлебом-солью . и потом начнут старую песню про один народ и что мышебратья . потом составы повезут УКРАИНЦЕВ валить лес на необьятных простограх сибири и дальнего востока ********** бензоколонки ... некоторых напоят ..новичком.. или просто пристрелят как НЕМЦОВА --- ПОСМОТРИТЕ ЧТО ТВОРИТ БУЛЬБАФЮРЕР В БЕЛАРУСИ ---- ЭТО РЯДОМ С НАМИ ........
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20.08.2021 19:44 Відповісти
Радісна новина: "РНБО ввело санкції проти 73 зрадників та ворогів...." вибачте, помилка! це не про 73
Хоча і виглядають вони так, і по суті вірно, і збитки країні 73 зебіли причинили більше 1000 шаріїв та гужвіїв. та й медведчук плескає в долоні ідіотам.
а зелайно проти злочинців вводить санкції замість судів та законних вироків
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20.08.2021 19:47 Відповісти
пятничная дурь 95 квартала весь мир уже просто ржет с этих пятничных КВН чиков это ребята для внутреннего пользования для лохотрона ЗЕ
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20.08.2021 19:52 Відповісти
Парадокс, ще рік тому зелені порушили справу за плівками Деркача і зеботи активно їх цитували (хоча американці одразу перевірили і сказали, що це монтаж), а тепер санкції вводять... Як все змінюється!
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20.08.2021 19:53 Відповісти
«Очередное заседание СНБО - это прекрасно. Но где президентский Указ по Анксту (Саша Немец), главному контрабандисту Наумова и Баканова? Обычно указ следует за решением СНБО. В этот раз - тишина. Саша Немец купил Зеленского?», - а такое мнение высказал известный журналист, бывший пресс-секретарь СБУ, экс-советник министра внутренних дел Станислав Речинский.
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20.08.2021 20:01 Відповісти
Сраний цирк. Абсолютно безболісні санкції для цих фізичних осіб, як і що до Медведчука раніше. Хотіли б справжніх санкцій - заборонили б партію Шарія чи ресурс "Страна" Гужви.
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20.08.2021 21:20 Відповісти
какие на Х,,,й санкции???))) эти три ПИД,,,рашенских урода давно должны сидеть на пожизняке с полной конфискацией, как уже за....л этот нарко Цирк.....
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20.08.2021 23:03 Відповісти
Навіть не на нари,а кайло в руки і видобувати руду або вугілля,і за корм,і років на 20.
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20.08.2021 23:03 Відповісти
Также санкции коснулись 6 физлиц и 3 компаний, которые являются частью сети иностранного влияния, связанной с бывший народным депутатом Андреем Деркачем. Источник: https://censor.net/ru/n3283902
Цензор! Деркач бывший депутат?
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20.08.2021 23:14 Відповісти
На миротворец сепаров РНБО за рекомендацією СБУ запровадила санкції проти Деркача, Гужви і Шарія, - Баканов - Цензор.НЕТ 7752
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21.08.2021 01:46 Відповісти
А когда введут санкции против зеленского и коломойского, которые покупают нефть у агрессора, спонсируя убийц украинского народа? Cудно было загружено в порту «Тамань» (Россия). Импортером ресурса выступает «Укртатнафта» 3 танкера нефти из россии для нпз в Кременчуге, которым владеет коломойский и государство. Это случайно не государственная измена?
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21.08.2021 07:17 Відповісти
https://kg.ua/news/ukrtatnafta-prinyala-vtoroy-lpg-tanker-v-avguste
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21.08.2021 07:19 Відповісти
Сфотался в туалете на дырке? от сливного бачка труба видна да и ершик справа также виден
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21.08.2021 13:46 Відповісти
Когда государство накладывает санкции на иностранных граждан или юрлиц это понятно.

Но что из себя представляют санкции государства против своих граждан?
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21.08.2021 15:52 Відповісти
В РНБО і самі не знають, та і не переймаються тим. Піпл же оно як хаває, аж приплямкує.
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21.08.2021 16:49 Відповісти
Показалось, что у него хвостик на голове
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21.08.2021 16:22 Відповісти
До сих пор терпели этих российских агентов,но,наконец-то,их прижали к ногтю,а где же материалы СБУ,которые должны служить доказательством работы этих деятелей на РФ? СБУ занята заробитчанством:крышеванием контрабанды и кошмарением бизнеса,надо же чем заняться 7 тыс. офицеров отдела "К",ответственных за "экономические преступления".Когда эту "лавочку" закроют? Однако, Мельник придет им на смену.
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21.08.2021 19:24 Відповісти
Какая отвратительная рожа на фото. Фрик какой-то.
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21.08.2021 20:38 Відповісти
https://youtu.be/oi9oBKyzCF4?list=RDGMEMJQXQAmqrnmK1SEjY_rKBGA
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22.08.2021 02:47 Відповісти
strana.news
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22.08.2021 02:48 Відповісти
Чергове бла-бла і не більше.
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22.08.2021 07:52 Відповісти
Вы тут не сильно радуйтесь. На этом сайте деферамбы зеленскому тоже не поют. Закроют его, куда пойдете ? А с такими раскладками это может случится легко
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22.08.2021 10:11 Відповісти
 
 