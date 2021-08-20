УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
35505 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
5907 23
Путін (17375) Північний потік (1018) транзит газу (217)

Майбутній транзит газу через Україну залежить від вибору європейських покупців, - Путін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Майбутній транзит газу через Україну залежить від вибору європейських покупців, - Путін

Перспективи транзиту газу через Україну після 2024 року (коли завершується поточний контракт) залежать від європейських покупців - з урахуванням технічного стану й екологічних характеристик українського маршруту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент РФ Володимир Путін на спільній пресконференції з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Він нагадав, що Меркель "завжди дотримувалася цієї позиції про продовження транзиту газу через Україну після 2024 року".

"Я запевнив, що ми повністю виконаємо всі зобов'язання за транзитним договором навіть після відходу Меркель з поста канцлера", - заявив Путін, відповідаючи на відповідне запитання німецького журналіста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після візиту в Москву Меркель може привезти певні гарантії щодо транзиту газу територією України, - Зеленський

Президент заявив, що "Північний потік-2" - це не політичний процес, це "омана". "Він на 2 тис. км коротший, ніж український транзит, і цей більш екологічно чистий проєкт уп’ятеро скорочує викиди в атмосферу. І це набагато дешевше, ніж через Україну. Але ми готові і після 2024 року транзитувати газ через Україну, але повинні зрозуміти, на який термін і в якому обсязі, а для цього маємо зрозуміти від європейських партнерів, скільки вони готові закуповувати. А з урахуванням зеленого порядку деноого, який здійснюється в Європі, - чи будуть у нас закуповувати газ і скільки. У будь-якому разі, це питання комерційного характеру, з огляду на технічний стан", - сказав Путін.

На думку президента, перспективи українського транзиту також пов'язані зі зростанням споживання газу в Південній Європі.

"Обсяги споживання зростають, і, сподіваюся, так буде і далі. Більш надійного джерела, ніж російський газ у європейських і німецьких споживачів немає", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія готується до сертифікації "Північного потоку - 2", тому штучно знижує транзит газу для Європи через Україну, - Оператор ГТС

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+7
Через Германию дешевле, через Украину дороже... и что же выберут "европейские покупатели"?
показати весь коментар
20.08.2021 19:06
+6
Санитары оставили одноклеточных извращенцев без присмотра?
показати весь коментар
20.08.2021 19:12
+6
Сделают дешевле по СП-2 и всего делов. Будут доплачивать за транзит но все сделают чтобы наказать Украину. Еще в сфере последних событий с кричалками на параде. Пуйло не остановиться не перед чем. И нужно быть к этому готовым.
показати весь коментар
20.08.2021 19:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і декількох старих мін в Балтійському морі ...
показати весь коментар
20.08.2021 19:06 Відповісти
Будущий транзит газа через Украину зависит от выбора европейских покупателей, - Путин - Цензор.НЕТ 6045
показати весь коментар
20.08.2021 19:14 Відповісти
Через Германию дешевле, через Украину дороже... и что же выберут "европейские покупатели"?
показати весь коментар
20.08.2021 19:06 Відповісти
коментар відмічено як спам
сосни **********
показати весь коментар
20.08.2021 19:07 Відповісти
Санитары оставили одноклеточных извращенцев без присмотра?
показати весь коментар
20.08.2021 19:12 Відповісти
В заголовке ошибка в последнем слове! Из пяти букв правильно написана только вторая... Будущий транзит газа через Украину зависит от выбора европейских покупателей, - Путин - Цензор.НЕТ 2864
показати весь коментар
20.08.2021 19:07 Відповісти
поднимем цену за газ из ПГХ в пики холода....
показати весь коментар
20.08.2021 19:11 Відповісти
Вся проблема в том что в ПГХ неоткуда будет закачивать.
показати весь коментар
20.08.2021 19:21 Відповісти
И с чего это )(уйло вдруг так экологией озаботилось? Будущий транзит газа через Украину зависит от выбора европейских покупателей, - Путин - Цензор.НЕТ 5077
показати весь коментар
20.08.2021 19:16 Відповісти
Деньги.
"А с учетом зеленой повестки, которая осуществляется в Европе, - будут ли у нас закупать газ и сколько. Источник: https://censor.net/ru/n3283909"
показати весь коментар
20.08.2021 19:18 Відповісти
та да...особенно если газа в трубе нет...или критично мало...а зима шутить не любит...
показати весь коментар
20.08.2021 19:17 Відповісти
Сделают дешевле по СП-2 и всего делов. Будут доплачивать за транзит но все сделают чтобы наказать Украину. Еще в сфере последних событий с кричалками на параде. Пуйло не остановиться не перед чем. И нужно быть к этому готовым.
показати весь коментар
20.08.2021 19:19 Відповісти
Там і без доплати буде дешевше. Маршрут набагато коротший і за транзит не потрібно нікому платити.
показати весь коментар
20.08.2021 19:31 Відповісти
Будущий транзит газа через Украину зависит от выбора европейских покупателей, - Путин - Цензор.НЕТ 8909
показати весь коментар
20.08.2021 19:24 Відповісти
коментар відмічено як спам
Все прогнозовано. Буде дві ціни які суттєво відрізнятимуться. Здогадайтесь який варіант обере ЄС.
показати весь коментар
20.08.2021 19:29 Відповісти
******, как дышит
показати весь коментар
20.08.2021 19:38 Відповісти
И Украина с треском пролетает со своей трубой
показати весь коментар
20.08.2021 20:55 Відповісти
Намёк понятен, с 2024 года будем иметь проблемы с газом , похлеще чем в 2009 года.
показати весь коментар
20.08.2021 20:55 Відповісти
Після 2024 року ні яких договорів з цапами на транзит газу.
показати весь коментар
20.08.2021 21:32 Відповісти
"Я заверил, что мы полностью исполним все обязательства по транзитному договору даже после ухода Меркель с поста канцлера", - заявил Путин, отвечая на соответствующий вопрос германского журналиста. рашисткое ******* во все врема называлось-"заверение"
показати весь коментар
20.08.2021 21:55 Відповісти
долой транзит.
дайош реверс "словацкого" газа из Словакии в рф!
показати весь коментар
21.08.2021 04:16 Відповісти
Во гопник. Европейцам придется покупать много газа чтобы обеспечить транзит через Украину.
показати весь коментар
21.08.2021 07:26 Відповісти
какой неуч писал это ?
правильно не "Президент заявил",
а ***** ЗАЯВИЛО
показати весь коментар
21.08.2021 07:56 Відповісти
 
 