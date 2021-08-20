Майбутній транзит газу через Україну залежить від вибору європейських покупців, - Путін

Перспективи транзиту газу через Україну після 2024 року (коли завершується поточний контракт) залежать від європейських покупців - з урахуванням технічного стану й екологічних характеристик українського маршруту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент РФ Володимир Путін на спільній пресконференції з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Він нагадав, що Меркель "завжди дотримувалася цієї позиції про продовження транзиту газу через Україну після 2024 року".

"Я запевнив, що ми повністю виконаємо всі зобов'язання за транзитним договором навіть після відходу Меркель з поста канцлера", - заявив Путін, відповідаючи на відповідне запитання німецького журналіста.

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Президент заявив, що "Північний потік-2" - це не політичний процес, це "омана". "Він на 2 тис. км коротший, ніж український транзит, і цей більш екологічно чистий проєкт уп’ятеро скорочує викиди в атмосферу. І це набагато дешевше, ніж через Україну. Але ми готові і після 2024 року транзитувати газ через Україну, але повинні зрозуміти, на який термін і в якому обсязі, а для цього маємо зрозуміти від європейських партнерів, скільки вони готові закуповувати. А з урахуванням зеленого порядку деноого, який здійснюється в Європі, - чи будуть у нас закуповувати газ і скільки. У будь-якому разі, це питання комерційного характеру, з огляду на технічний стан", - сказав Путін.

На думку президента, перспективи українського транзиту також пов'язані зі зростанням споживання газу в Південній Європі.

"Обсяги споживання зростають, і, сподіваюся, так буде і далі. Більш надійного джерела, ніж російський газ у європейських і німецьких споживачів немає", - додав він.

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