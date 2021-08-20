Герой України Гордійчук: У 2014 році ми могли втратити всю Україну
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У відповідь на питання, як ми втратили Крим, легендарний спецпризначенець, Герой України Ігор Гордійчук відповів, що боротися за півострів в умовах 2014 року було неможливо.
"Навіть сьогодні неможливо, а тоді все було набагато гірше. Тоді ми втратили б просто всю Україну", - заявив Гордійчук в інтерв'ю LB.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.
Основною причиною такої ситуації була відсутність ідеологічно готових до війни з РФ військових.
У 2014 році проукраїнських офіцерів був десяток, молодшим офіцерам узагалі ніякої різниці не було, де служити. У Криму Росія платила військовим у два-три рази більше, ніж Україна. Березовський, якого призначили командувачем Військово-морських сил України у 2014-му, зрадив за дві години. Я особисто дзвонив деяким командирам – і вони не брали трубку, а якщо й брали, то ігнорували всі задачі. Казали "хорошо-хорошо" – і нічого не виконували", розповів Гордійчук.
"Ми готували спецоперацію, щоб перекинути літаками в Крим, але наших військових там просто "схлопнули б"", - додав він.
За словами генерала, РФ досі має значну перевагу регулярних військ, але якість української армії зросла.
"Якщо раніше ми знищували їх сотнями в день, починаючи з першого дня АТО, то зараз вже були б тисячі. І це заслуга нашого народу, волонтерів і добровольців, які буквально врятували нас тоді, у 2014-му. Тоді я був у багатьох частинах і підрозділах нашої армії, бачив дуже деморалізованих людей. Особливо тих, хто постійно перебував під російським ракетно-артилерійським обстрілом", - зазначає Гордійчук.
За словами Героя України, в 2014 році ми боролися відразу проти трьох ворогів.
"Найважчий ворог — це російська регулярна армія, а в Криму вона працювала на повну. Потім були сєпарив Донецьку та Луганську. Це були озброєні бандюки, гопники, тітушки, і ми вичавили б їх за місяць-два. Але на Донбас увійшла російська армія, і цьому сприяв третій ворог — байдужість пацифістів із Києва. Вони у 2014 році сиділи по кабаках, а тепер керують у владі. Ті самі люди, які нічого тоді не зробили, зараз звинувачують у всьому нас".
Однак зараз "в армії - проукраїнська патріотична позиція", впевнений Гордійчук.
Будь ласка, зачекайте...
бойцун)
а у кого то работа была защищать Крым.
а теперь басни рассказывают. не шмогли
В кожному місті люди розповідають коли і як це починалось. Десь з кінця 1990-х, десь, коли почали з'являтися якісь напівмілітарні структури і квазіпартії, як наприклад, «Оплот». Починали з'являтися оці віруси, які отримували фінансову підживку з-за поребрика. Відбувалася підготовка до розвалу країни і те, що при всій тій підготовчій роботі, яка була проведена, якої ми не помічали, якої світ не помічав, цей розвал не відбувся - я не втомлююся це повторювати, для мене і тоді, і досі це залишається категорією чуда. Вони планували, що Україна впаде їм до рук, як спіле яблуко, а раптом виявилося, що не так сталося, як гадалося. Це дає нам надію на те, що не так легко буде в 21 столітті побудувати нове «оруелльске» суспільство і не так легко маніпулювати масами, як здається новим кандидатам на тоталітаризм.
Ми ще дуже мало знаємо про події 2014 року, свідками і учасниками яких ми були. Ще рано виносити категоричні судження. Що відбувалося, в Києві і в кожному регіоні України, які йшли закулісні ігри, які гралися сценарії, на яких шахових дошках і якого рівня вирішувалася наша з вами доля - ми беремо участь в історичних подіях такого масштабу, який буде видимим, за великим рахунком, лише нашим онукам, навіть при всій прискореності інформаційних процесів на планеті. - https://mykharkov.info/news/oksana-zabuzhko-v-harkovi-harkiv-yani-ne-dumajte-shho-u-vas-najbilsh-vatne-misto-v-********-25747.html
Питання: ЧОМУ МЕНЕ НЕ "ОБРОБИЛИ"?
судя по политике Байдена и сегодняшнему поведению Меркель - солидарности и единства в вышеуказанном вопросе - НЕТ, уже семь лет !
...
Командующий Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил генерал-лейтенант Забродский и Командующий Сил специальных операций ВС Украины генерал-лейтенант Лунев.
Их взгляд - взгляд командиров, которые знают что такое кровь и боль
Украина может гордиться своими Солдатами и Генералами !
Меня, моя МАМА, ждала...
КАК ОНА ЖДАЛА.!!!!!
День прогнал забавный вечер
Не спеши бежать в кроватку
Черный матовый Ленд Крузер
Подарил тебе твой папка
Чтоб асфальт был без воронок…
Чтоб по городу промчаться….
Третью ночь не спит солдатик
Одев форму в свои двадцать
Не страшны тебе засады
Ты не слышал выстрел танка
Ты не знаешь вес снаряда
Твоя тяжесть пива банка
Утес, ЗУшка, сто двадцатый
залпом "сигарет пол пачки"...
То чужое, а роднее
Дискотеки, девки, тачки
Вновь светает, ты в экстазе
После тяжкой бурной ночи
А парнишку на Донбассе
Утром разорвало в клочья
И когда срывает крышу
В голову метал попавший….
Стоп! Несет меня! Не слушай…
Спи мажор! Ведь ты уставший…
Автор: Паплінський Станіслав (АТО)
почему был без кортежа, писюнист ?
Ще тому , що у 2003 році Кучмі вдалось то, після цього кацапія в рази збільшила фінансування подкупу та вербовкі війскових, мвс та сбу. Це так зрозуміло усім, кромя чіста казламордих тварей, что задают безсмісленніе провакаціонние вопроси........
Абсолютно точно знаю, что Порошенко не требовал, а наоборот противился Будапештскому формату переговоров. Противился не смотря на то, что его уговаривали пойти по Будапешту такие политические деятели, как Леонид Кучма и Юлия Тимошенко, что Игорь Смешко настаивал в разговоре с ним на таком варианте. Ему же предлагали сменить в армии, в СБУ и в МВД предателей, на проукраинских генералов и полковников, но и этого он не сделал.
А разве надо было запускать ракеты? Абсолютно не нужно было. Но США могли в тот момент ввести по отношению к РФ такие же санкции, которые были введены по отношению к Ирану. Арестовать всё их имущество за границей. Введенные в 2014-м такие санкции заставили бы Путина максимум через три года покинуть полуостров Крым.
вам, милый с такой информацией в Свидетели Иеговы идти надо
хорошую карьеру сделаете
При Буше Младшем, Путин не рискнул, а при Обаме не стал стесняться, тем более что украинский Президент не захотел идти по Будапештскому формату, а поперся по Минскому.
какойто зависимости) при чём у обеих сторон, то он просто послал бы минскю троицу на
йух........
потом хоть както сопротивлялся хоть както блокировал распростание дыры по этому ва-
риант вынужденного исполнения отдельных пунктов считаю более реалистичным
Ну давайте по логике, по фактам.
1. Украинская военная разведка заблаговременно предупредила руководство Украины о планах Кремля сделать котёл украинским войскам в районе Дебальцево.
2. В это время Порошенко едет в Минск на переговоры с Путиным и известно, что Порошенко постоянно на связи с Начальником Генерального штаба Муженко.
3. Если кадровый офицер смотрит на спутниковую и топографическую карты района Дебальцево, а так же на карту боевых действий, то видит на нашем левом фланге местность, которая достаточно легко превращается в укрепленный район, который с наскока не взломать, а вот правый фланг свободен для прорыва и взятия нашей 2500-ой группировки войск в окружение. Становится понятным, что противник пойдет в атаку на нашем правом фланге, что впоследствии и произошло.
4. Грамотный офицер, подтягивает к правому флангу резервы артиллерии и РСЗО, танки и противотанковые комплексы, чтобы внезапным фланговым ударом разгромить 15 тысяч наступающих и лучше всего подготовленных кацапен СС.
5. Только враг мог приказать, в такой ситуации, отвести с правого фланга вообще всю противотанковую артиллерию. А Муженко отдал именно такой приказ и никаких резервов не пододвинул.
6. Путин ушел спать, а Порошенко, Меркель и Оланд сидели в зале и ждали его. Всю ночь, каждый час, Муженко сообщал Порошенко сводки с фронта.
7. Утром довольный и выспавшийся Путин вышел в зал и сообщил, что под Дебальцево, в окружении 2300 украинских бойцов.
8. Ни Путин, ни его разведка, ни Муженко, ни Порошенко не знали, что котёл пуст, а наши войска заранее вышли из готовящегося для них окружения Почему? Потому что генерал-полковник Воробьёв, верно оценив ситуацию и готовящееся предательство, приказал войскам выйти из района Дебальцево и запретил сообщать об этом генерал-полковнику Муженко, прямо нарушая его приказ, запрещающий отвод войск. Особо хочу заметить, что не нашлось НИ ОДНОГО ОФИЦЕРА, который не поверил бы Воробьёву и сообщил бы о таком приказе Начальнику Генерального штаба Муженко и соответственно Президенту Порошенко.
9. Котёл не состоялся. Остаётся только догадываться, о чём договаривались Путин и Порошенко, когда по 45 минут общались тет-а-тет у подоконника, когда ни Оланд ни Меркель и никто другой их не слышали...
Собирался слить не только Донбасс, но и Херсонскую область, чтобы дать воду на полуостров. И это минимум.
При Януковиче сделали ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ призыв, то есть на полуострове служили местные, а это, с учетом давнишней ситуации, было неправильным. Да и генерал Гордийчук абсолютно прав - мы не могли удержать полуостров. Он не сказал про еще один аспект - тотальное предательство высшего руководства, назначенного при Януковиче.
в его шкуру именно в петину- он не есть напрямую агент кгб или кремлядской бра-
тии там основа ограничена кооперативом озеро а остальных они используют зачас
тую проводя долгосрочную подготовительную работу и с зюзей аналогично к стати
они действуют по принципу использовал-выброси а не выращивания легендарных
агентов типо зорге - https://rg.ru/sujet/4177/ - то есть они есть но не на самых видных
местах и заняты исключительно поставкой достоверной инфы.... петю использовали
таков мой вывод..... где могли и как могли, но он как мог бодался всётаки
Таким ушлым ребятам из ФСБ и не было нужды строить с ним витиеватые комбинации, они знали про страсть Петра к деньгам и на этой страсти очень активно играли, заставляя его делать то и так, как именно им было нужно.
Потому и пишу - не бодался он, так как "Бодливой корове Бог рога не дал". Чтобы бодаться, ему нужно было бы гораздо больше ума и знаний. Вот организуй он РЕАЛЬНОЕ сопротивление агрессии и тогда мог бы гораздо больше стянуть и с Путина и с Запада, а так, его просто нигде не уважали, в чем он, со своей всеобъемлющей жадностью сам и виноват.
G8 -1 и антипутинская коалиция произошли при пете то есть его пощикотили так что он
не получил никакого удовольствия можно сказать абыдели и денех не дали..... кучма во
внешней политике весил больше, врутри вообще был неприкасаем, но ситуация была
такая что запод набрасывал нам бабосов понимая что львиная доля уйдёт на распил
это и была основа неприкосновенности ракетчика и он отдавал ядерное - тоже веса
добавило, и при кучме не было ещё раздела на запад и юго-восток, но главное не в этом
весь наш истаблишмент понимал что риася очень хочет Крым и его прийдётся както
отдавать.....
Потом, в 2003-м, попытку при Кучме сделал Путин. Так что боролись довольно успешно, даже уже после передачи ядерного оружия.
Не в неприкосновенности Кучмы было дело, а в его уме. По словам человека, в своё время тесно работавшего с ним, спорящего с ним, Кучма гениальный тактик, НО, слабый стратег!!! Кучме не хватало стратегического мышления, не умел он предусмотреть ситуацию на много ходов вперёд. А сильного было непросто трогать, потому одним из первых приказов Путина, на посту Директора ФСБ, была организация действий по дискредитации Президента Кучмы - это потом назвали "Плёнки Мельниченко" и "Кольчужный" скандал.
А из G-8 Путина выкинули для того, чтобы был более покладист и не жадничал денег на лапу. Так что Порошенко там собственно и ни при чем, как и например, к Томосу, которого добивались Кравчук, Кучма, Филарет, для которого Головатый, в Раде ЕС и Турции сделал неимоверно много.
Вже були відомі правди про Сандармох, Гулаг і Голодомори але все одно ми, як ті миші, що плакали кололись але продовжували жерти кактус
Порошенко возглавляет рейтинг политиков, которые сделали больше всего для укрепления государственности и суверенитета Украины !
і народу, розпродаж озброєння і т.п. хто в цьому замішаний це окреме питання. Але почалося ще до Януковича.
а потом умники обвиняли всех начиная с Порошенко - почему сдали Крым. им тогда еще объясняли о причинах, но тупые дятлы, такие как "зеленые" долбили одно и то же.
гос.стратегия!!! официальная!!! возврата оккупированных территорий!!! я не знаю как и где она должна быть закреплена но так должна быть закреплена чтобы её не могли ни отменить ни объехать никакие *********** и никакие монобольшинства....