Герой України Гордійчук: У 2014 році ми могли втратити всю Україну

У відповідь на питання, як ми втратили Крим, легендарний спецпризначенець, Герой України Ігор Гордійчук відповів, що боротися за півострів в умовах 2014 року було неможливо.

"Навіть сьогодні неможливо, а тоді все було набагато гірше. Тоді ми втратили б просто всю Україну", - заявив Гордійчук в інтерв'ю LB.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

Основною причиною такої ситуації була відсутність ідеологічно готових до війни з РФ військових.

У 2014 році проукраїнських офіцерів був десяток, молодшим офіцерам узагалі ніякої різниці не було, де служити. У Криму Росія платила військовим у два-три рази більше, ніж Україна. Березовський, якого призначили командувачем Військово-морських сил України у 2014-му, зрадив за дві години. Я особисто дзвонив деяким командирам – і вони не брали трубку, а якщо й брали, то ігнорували всі задачі. Казали "хорошо-хорошо" – і нічого не виконували", розповів Гордійчук.

"Ми готували спецоперацію, щоб перекинути літаками в Крим, але наших військових там просто "схлопнули б"", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні за участю Героя України Ігоря Гордійчука для школярів проведуть "Урок мужності" у форматі онлайн

За словами генерала, РФ досі має значну перевагу регулярних військ, але якість української армії зросла.

"Якщо раніше ми знищували їх сотнями в день, починаючи з першого дня АТО, то зараз вже були б тисячі. І це заслуга нашого народу, волонтерів і добровольців, які буквально врятували нас тоді, у 2014-му. Тоді я був у багатьох частинах і підрозділах нашої армії, бачив дуже деморалізованих людей. Особливо тих, хто постійно перебував під російським ракетно-артилерійським обстрілом", - зазначає Гордійчук.

За словами Героя України, в 2014 році ми боролися відразу проти трьох ворогів.

"Найважчий ворог — це російська регулярна армія, а в Криму вона працювала на повну. Потім були сєпарив Донецьку та Луганську. Це були озброєні бандюки, гопники, тітушки, і ми вичавили б їх за місяць-два. Але на Донбас увійшла російська армія, і цьому сприяв третій ворог — байдужість пацифістів із Києва. Вони у 2014 році сиділи по кабаках, а тепер керують у владі. Ті самі люди, які нічого тоді не зробили, зараз звинувачують у всьому нас".

Також читайте: З ініціативи Героя України Гордійчука пам'ятник Суворову перед Київським військовим ліцеєм ім. Богуна буде демонтовано, - Кириленко. ФОТО

Однак зараз "в армії - проукраїнська патріотична позиція", впевнений Гордійчук.