УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
31677 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1601 9
місцеві вибори (911) ЦВК (674) Донбас (14568)

ЦВК заявила про неможливість проведення перших місцевих виборів у 18 територіальних громадах Донецької та Луганської областей 31 жовтня

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ЦВК заявила про неможливість проведення перших місцевих виборів у 18 територіальних громадах Донецької та Луганської областей 31 жовтня

Центральна виборча комісія повідомляє про неможливість підготовки та проведення 31 жовтня 2021 року перших місцевих виборів у 18 окремих територіальних громадах Донецької та Луганської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ЦВК.

"Донецька і Луганська обласні державні адміністрації – військово-цивільні адміністрації встановили неможливість забезпечити належну безпеку громадян і уникнути терористичної загрози під час організації та проведення перших місцевих виборів 31 жовтня 2021 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей. До переліку таких громад входить 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 - Сєверодонецького і Щастинського районів Луганської області", - наголошується в повідомленні.

Також читайте: ЦВК доручила Донецькій і Луганській ОДА оцінити можливість проведення перших місцевих виборів у жовтні 2021 року

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
почему невозможно? хоть запланируйте на 31 октября.... 2031 года, а там будет видно..
показати весь коментар
20.08.2021 19:54 Відповісти
ну что ж - тогда придётся проводить 1 ноября...
показати весь коментар
20.08.2021 19:59 Відповісти
дамбвабве з лугандонією не повинно мати право голосу щонайменше ще років з 10-ть.
показати весь коментар
20.08.2021 20:05 Відповісти
це я зараз про підконтрольні нам території
показати весь коментар
20.08.2021 20:09 Відповісти
Законные основания есть??
показати весь коментар
20.08.2021 20:15 Відповісти
ПНХ. У *****, що там законне було?
показати весь коментар
20.08.2021 20:17 Відповісти
а вони - що, кардинально відрізняються від окупованих в плані менталітету виборців?
показати весь коментар
20.08.2021 20:48 Відповісти
в мене риторичне питання, раптом що. Й так зрозуміло, що ВЦА там проблем вище даху з тими, де пройшли місцеві вибори... Не вистачало ще проблем з рештою територій...
показати весь коментар
20.08.2021 20:52 Відповісти
В якій країні ви живите? Там завсігда було за ригів. Бо дуже багато етнічної кцапні. У інших виборців за регіонами були інші показники. Але риги програли. І програють. Тепер вже Всігда.
показати весь коментар
20.08.2021 20:58 Відповісти
 
 