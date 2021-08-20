ЦВК заявила про неможливість проведення перших місцевих виборів у 18 територіальних громадах Донецької та Луганської областей 31 жовтня

Центральна виборча комісія повідомляє про неможливість підготовки та проведення 31 жовтня 2021 року перших місцевих виборів у 18 окремих територіальних громадах Донецької та Луганської областей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сайті ЦВК.

"Донецька і Луганська обласні державні адміністрації – військово-цивільні адміністрації встановили неможливість забезпечити належну безпеку громадян і уникнути терористичної загрози під час організації та проведення перших місцевих виборів 31 жовтня 2021 року на окремих територіях Донецької та Луганської областей. До переліку таких громад входить 10 сільських, селищних, міських територіальних громад Бахмутського, Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області та 8 - Сєверодонецького і Щастинського районів Луганської області", - наголошується в повідомленні.

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