Під час візиту до України шукатимемо порядок денний, який допоможе Мінському формату вийти з глухого кута, - Меркель
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що під час візиту до Києва "шукатиме порядок денний", який дасть можливість досягти прогресу в Мінському форматі, і не дати йому зайти в глухий кут.
Про це канцлер ФРН сказала на спільній пресконференції після переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"З Мінським форматом потрібно обходитися дбайливо. Прогрес не такий, яким я б хотіла його бачити. Якщо ми знайдемо порядок денний, ми зможемо узгодити високопоставлені зустрічі і переговори. Але потрібно знати, про що говорити. Під час свого візиту в Україну я виступатиму за знаходження такого порядку денного, оскільки будь-який маленький прогрес може виявитися вирішальним", - сказала Меркель.
Вона назвала це "амбітною метою", "складним завданням". При цьому, незважаючи на "багато різних чинників", Меркель порекомендувала "не дати зайти в глухий кут" Мінському формату, "нехай він навіть затягнувся більше, ніж ми б хотіли".
Будь ласка, зачекайте...
не видели этот формат в упор,
но знают
что нужно найти
повестку...
патамуша что без неё
у нас -
их не берут
в армию
чтобы ваивать
как диды...
Да и кто Зеленского за два года только не поимел, разве что только ленивый.
Как можно называть Штайнмайера после того как он предложил свою, так называемую "формулу" большим другом Украины?
https://mobile.twitter.com/poroshenko/status/830781692952637442
Главное, как от кормушки отодвинули, сразу стал рассказывать о том, что не существует никакой формулы Штайнмайера, а существует формула Путина.
https://youtube.com/watch?v=8DCK7OxFpXE&t=63s
А вот дела: 1) Ассоциация с ЕС, преодоление кризиса в Нидерландах с её ратификацией"; 2) Создание армии; 3) Формирование антипутинской коалиции; 4) Безвизовый режим; 5) Томос; 6) Стабилизация экономики и, по сути, формирование с нуля резервного фонда.
Можно ещё примеры приводить.
А что у Зеленского на деле, а не на словах? За два с половиной года из стратегически полезного для Украины лишь начало ввода рынка земли и закрытие каналов Медведчука. И всё. Зато раз десять уже в отпуске был, а внешнюю политику отдал на откуп Ермаку, который ещё вопрос, на чьей стороне.
А за Томос, безвиз ему спасибо. Тут глупо отрицать.
І що???
Вот Зе 4 раза повестку приносили , а он не брал 😀😀😀
которaя ему помешала защищаять Родину...
За всі ці заслуги, Блазень вручить її Орден Свободи - вищий орден України, яким можуть бути нагороджені не лише українські громадяни, а й іноземці за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини і громадянина.
https://prm.ua/orden-dlia-merkel-zelenskyy-vruchyt-kantslertsi-nimechchyny-nayvyshchu-ukrainsku-nahorodu/