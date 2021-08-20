Під час візиту до України шукатимемо порядок денний, який допоможе Мінському формату вийти з глухого кута, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що під час візиту до Києва "шукатиме порядок денний", який дасть можливість досягти прогресу в Мінському форматі, і не дати йому зайти в глухий кут.

Про це канцлер ФРН сказала на спільній пресконференції після переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З Мінським форматом потрібно обходитися дбайливо. Прогрес не такий, яким я б хотіла його бачити. Якщо ми знайдемо порядок денний, ми зможемо узгодити високопоставлені зустрічі і переговори. Але потрібно знати, про що говорити. Під час свого візиту в Україну я виступатиму за знаходження такого порядку денного, оскільки будь-який маленький прогрес може виявитися вирішальним", - сказала Меркель.

Вона назвала це "амбітною метою", "складним завданням". При цьому, незважаючи на "багато різних чинників", Меркель порекомендувала "не дати зайти в глухий кут" Мінському формату, "нехай він навіть затягнувся більше, ніж ми б хотіли".

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