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Під час візиту до України шукатимемо порядок денний, який допоможе Мінському формату вийти з глухого кута, - Меркель

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Під час візиту до України шукатимемо порядок денний, який допоможе Мінському формату вийти з глухого кута, - Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що під час візиту до Києва "шукатиме порядок денний", який дасть можливість досягти прогресу в Мінському форматі, і не дати йому зайти в глухий кут.

Про це канцлер ФРН сказала на спільній пресконференції після переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"З Мінським форматом потрібно обходитися дбайливо. Прогрес не такий, яким я б хотіла його бачити. Якщо ми знайдемо порядок денний, ми зможемо узгодити високопоставлені зустрічі і переговори. Але потрібно знати, про що говорити. Під час свого візиту в Україну я виступатиму за знаходження такого порядку денного, оскільки будь-який маленький прогрес може виявитися вирішальним", - сказала Меркель.

Вона назвала це "амбітною метою", "складним завданням". При цьому, незважаючи на "багато різних чинників", Меркель порекомендувала "не дати зайти в глухий кут" Мінському формату, "нехай він навіть затягнувся більше, ніж ми б хотіли".

Також читайте: Путін: Ухвалення закону про перехідний період означатиме фактичний вихід України з Мінських угод

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Топ коментарі
+13
шо там шукати - путін має вивести війська і все. Інакше не вирішиться
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20.08.2021 21:24
+11
Может про Будапештский мемомандум вспомнят, но это вряд ли
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20.08.2021 21:13
+8
На рейхстазі почитай формат фашистська кобила хуйла.
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20.08.2021 21:18
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Может про Будапештский мемомандум вспомнят, но это вряд ли
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20.08.2021 21:13 Відповісти
Забудьте, он не для такого случая был подписан.
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20.08.2021 21:14 Відповісти
маляву притаранит, лично и по поручению.
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20.08.2021 21:17 Відповісти
На рейхстазі почитай формат фашистська кобила *****.
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20.08.2021 21:18 Відповісти
73 % мудрого
не видели этот формат в упор,
но знают
что нужно найти
повестку...
патамуша что без неё
у нас -
их не берут
в армию
чтобы ваивать
как диды... Во время визита в Украину будем искать повестку дня, которая поможет Минскому формату выйти из тупика, - Меркель - Цензор.НЕТ 5242
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20.08.2021 21:22 Відповісти
шо там шукати - путін має вивести війська і все. Інакше не вирішиться
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20.08.2021 21:24 Відповісти
Будет укачивать оманского пойти на попятную...
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20.08.2021 21:25 Відповісти
коментар відмічено як спам
а бы не порох?? да зебилы??
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20.08.2021 21:26 Відповісти
глупая берега по путала - такое в мацкве надо было искать
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20.08.2021 21:33 Відповісти
Тоже мне, миротворица. Старая комми.
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20.08.2021 21:33 Відповісти
На маскве не пробовала поискать?
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20.08.2021 21:34 Відповісти
Кому нужен ваш Минский формат?
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20.08.2021 21:34 Відповісти
всем кроме пуйла
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20.08.2021 21:36 Відповісти
Зеленского на Западе и в России справедливо считают слабой фигурой, так что нагнёт его Меркель (по поручению Путина) без особого труда.
Да и кто Зеленского за два года только не поимел, разве что только ленивый.
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20.08.2021 21:35 Відповісти
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Ну Порошенко по вашему считали наверно сильной фигурой. На всё-таки как говорится какаяразница: кто только его не поимел, даже ленивый.
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20.08.2021 21:51 Відповісти
Не так от слова "совсем". Минские соглашения Порошенко вынужден был подписать по объективным причинам - не было армии, Россия наступала, государство ослабленно. Сейчас совсем другая ситуация, и всё зависит от мастерства и твёрдости действующих лиц.
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20.08.2021 21:57 Відповісти
Вся твердость заключалась, извиняюсь, в самом обычном лицемерии.
Как можно называть Штайнмайера после того как он предложил свою, так называемую "формулу" большим другом Украины?
https://mobile.twitter.com/poroshenko/status/830781692952637442
Главное, как от кормушки отодвинули, сразу стал рассказывать о том, что не существует никакой формулы Штайнмайера, а существует формула Путина.
https://youtube.com/watch?v=8DCK7OxFpXE&t=63s
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20.08.2021 22:15 Відповісти
Комплементарные слова лишь словами и остаются. Не убудет. Политика. "Только бизнес, ничего личного".
А вот дела: 1) Ассоциация с ЕС, преодоление кризиса в Нидерландах с её ратификацией"; 2) Создание армии; 3) Формирование антипутинской коалиции; 4) Безвизовый режим; 5) Томос; 6) Стабилизация экономики и, по сути, формирование с нуля резервного фонда.

Можно ещё примеры приводить.
А что у Зеленского на деле, а не на словах? За два с половиной года из стратегически полезного для Украины лишь начало ввода рынка земли и закрытие каналов Медведчука. И всё. Зато раз десять уже в отпуске был, а внешнюю политику отдал на откуп Ермаку, который ещё вопрос, на чьей стороне.
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20.08.2021 22:22 Відповісти
Так, Зеленский - малоросс, какой с него спрос или какие надежды могут быть возложены на малоросса? А вот Петро ассоциировался с умным мужиком, но в итоге сделал так, что судьбу Украины решают враг и два союзника врага. Пока нам рассказывали сказки про антих.у.й.л.о.в.с.к.у.ю коалицию и весь мир СНАМИ это оказалось неправдой.
А за Томос, безвиз ему спасибо. Тут глупо отрицать.
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20.08.2021 22:30 Відповісти
Он просто не выполнил законы Украины в описанной вами ситуации. Зеленский просто прододжает тоже самое, не выполнять законы. Так что как не крути и какие оправдания не выдумывайте а какаяразница на лицо.
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21.08.2021 09:20 Відповісти
вихід з глухого кута Мінського процесу потрібно шукати не в Києві. А якраз в *****. А також параалельно в Вашингтоні з Брюсселем.
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20.08.2021 21:36 Відповісти
Раз Путлер не идёт на уступки, она сделает так , что на уступки пойдёт шмаркля.
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20.08.2021 21:36 Відповісти
Всё правильно, нагнут того, кто прогибается.
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20.08.2021 21:50 Відповісти
никогда нельзя решить проблему теми людьми, которые ее создали.Меркельша совмесно с рашистским дружком(МНХ-ПНХ).МНХ(Меркель и Макарон французский)
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20.08.2021 21:37 Відповісти
Ти сьодні з тим тупіком зустрічалась...
І що???
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20.08.2021 21:37 Відповісти
Болт тебе комсомолка не штанмайер 🙄🙄🙄
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20.08.2021 21:50 Відповісти
Надо собраться всем неравнодушным и помочь Меркель найти повестку .
Вот Зе 4 раза повестку приносили , а он не брал 😀😀😀
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20.08.2021 21:50 Відповісти
та он сам за ними,теми повестками бегал искал - и никогда не простит ту падлу,
которaя ему помешала защищаять Родину... Під час візиту до України шукатимемо порядок денний, який допоможе Мінському формату вийти з глухого кута, - Меркель - Цензор.НЕТ 2458
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20.08.2021 21:59 Відповісти
Бабура Меркель а не пошли бы вы на ху тор, бабочек ловить ??? Під час візиту до України шукатимемо порядок денний, який допоможе Мінському формату вийти з глухого кута, - Меркель - Цензор.НЕТ 9195
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20.08.2021 21:56 Відповісти
С политическим трупом разговаривать? О чем?
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20.08.2021 22:16 Відповісти
5 млрд евро кредитами и гарантиями могут растопить зелёную душонку клоуна. но не забудем Сименс родную. Ну а там поглядим…
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20.08.2021 22:29 Відповісти
чисто бабське "хочу все знати":фрау Меркель,а шо там вам путін за посланіє передав ?ну,в чому був замотаний віник з роз?
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20.08.2021 22:30 Відповісти
Під час візиту в Україну Зюзя вручить Меркель Орден Свободи за те, що заблокувала ПДЧ в НАТО для України у 2008 році, за будівництво Північного потоку, за формулу Штайнмайєра, яку вона разом з ****** змусила підписати Клоуна 9 грудня 2019 року в Парижі.
За всі ці заслуги, Блазень вручить її Орден Свободи - вищий орден України, яким можуть бути нагороджені не лише українські громадяни, а й іноземці за видатні та особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України, консолідації українського суспільства, розвитку демократії, соціально-економічних та політичних реформ, відстоюванні конституційних прав і свобод людини і громадянина.
https://prm.ua/orden-dlia-merkel-zelenskyy-vruchyt-kantslertsi-nimechchyny-nayvyshchu-ukrainsku-nahorodu/
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20.08.2021 22:33 Відповісти
А ты в Москве искать не пробовала? Послали, да? К нам едешь теперь?
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20.08.2021 22:48 Відповісти
росіяни дали німцям здоровенного хабара, про що ця карга буде просити всім відомо, в кремлі вже потирають руки, чим швидше вона піде від влади тим краще.
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20.08.2021 23:00 Відповісти
От і їхала би в Мінськ.
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20.08.2021 23:19 Відповісти
Мы, кстати, ни при чём, Путен, этот тупик создал себе сам!!!!!!!
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21.08.2021 00:14 Відповісти
Украину, сдают((. Дякую, клоунам( Горетьвамвадусуки!
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21.08.2021 01:10 Відповісти
Під час візиту до України шукатимемо порядок денний, який допоможе Мінському формату вийти з глухого кута, - Меркель - Цензор.НЕТ 4057
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21.08.2021 06:44 Відповісти
Шла бы ты домой, Пенелопа!
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21.08.2021 09:24 Відповісти
На параше не нашла, будет здесь искать)))
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21.08.2021 09:45 Відповісти
 
 