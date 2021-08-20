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Члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей впімали на хабарі $90 тисяч, - НАБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей впімали на хабарі $90 тисяч, - НАБУ

САП і НАБУ викрили факт одержання неправомірної вигоди членом Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуку САП.

"20 серпня 2021 року у межах розслідування затримано чинного члена Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 90 тис. доларів США. Посадовець вимагав кошти за сприяння у наданні дозволів та ліцензій у сфері грального бізнесу.

Члена Комісії затримано в порядку 208 КПК України, попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України", - наголошується в повідомленні.

Зазначається, що для викриття злочинної схеми НАБУ за погодженням з САП розробило та здійснило комплекс негласних слідчих (розшукових) дій за участю детективів "під прикриттям".

"У результаті проведених негласних слідчих (розшукових) дій, високопосадовець (який на момент вчинення злочину виконував обов’язки Голови Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей) був затриманий "на гарячому" при отриманні неправомірної вигоди в сумі 90 000 доларів США. Слідчі дії тривають з метою викриття інших учасників організованої злочинної групи", - резюмується в повідомленні.

Читайте також: Найдешевша ліцензія на гральний бізнес коштує 10 млн грн на рік, - спікер Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей Чуйкова

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Топ коментарі
+5
"... с целью разоблачения других участников организованной преступной группы"
Подсказываю: берёшь список комиссии ...
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20.08.2021 22:01
+3
За $10000 судья выпустит на свободу.
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20.08.2021 21:35
+3
Тут зеленский не понимает , о какой коррупции в Украине говорит Байден....
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20.08.2021 22:18
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Член это интересно, а что будет, когда дело дойдёт до головы....
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20.08.2021 21:17 Відповісти
PS прошу воспринимать первый коммент сугубо в политическом плане, а то мало ли что люди подумают...
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20.08.2021 21:18 Відповісти
До головы не дойдет, генпрокурор не позволит.
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20.08.2021 21:38 Відповісти
уже дойшло- на той момент виконував..
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21.08.2021 00:12 Відповісти
Це не найголовніша голова
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21.08.2021 06:46 Відповісти
Видимо, блатной. Настоящий член, попал туда по рекомендации. Профессионал - умеет брать, давать, и задницу лизать.
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20.08.2021 21:18 Відповісти
Ню-ню... Як тільки ми це все легалізуєм, так нам і попрееть. Перший імбецил пішов.
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20.08.2021 21:20 Відповісти
быстро же он. это может быть рекордом.
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20.08.2021 21:21 Відповісти
тільки Зеленський призначить чиновників, як НАБУ через пару місяців бере їх за жопу. То може вже дойде, що справа не в тих крадіях, а в Зеленському?
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20.08.2021 21:24 Відповісти
"Член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей..."?
тока с заголовка уже выпал в осадок...
а от интересно как на ето отреагировал получлен, который члену давал?
пиндец как все запущено....

а скока берет зам директора по снегу?
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20.08.2021 21:24 Відповісти
За $10000 судья выпустит на свободу.
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20.08.2021 21:35 Відповісти
Не верю!! Члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей впімали на хабарі $90 тисяч, - НАБУ - Цензор.НЕТ 1080 Где ещё 10000 Члена Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей впімали на хабарі $90 тисяч, - НАБУ - Цензор.НЕТ 9608
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20.08.2021 21:55 Відповісти
пасредник сховался..))
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21.08.2021 00:13 Відповісти
"... с целью разоблачения других участников организованной преступной группы"
Подсказываю: берёшь список комиссии ...
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20.08.2021 22:01 Відповісти
Тут зеленский не понимает , о какой коррупции в Украине говорит Байден....
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20.08.2021 22:18 Відповісти
и не токо тут, а й там, и кругом))
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21.08.2021 00:14 Відповісти
А разве не с целью "обилечивания" эта комиссия зеленой плесенью создавалась?
НАБУ все бизнес-планы зебилам ломает...
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21.08.2021 00:14 Відповісти
Скажуть, що то він виграв у покер. Спортивний.
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21.08.2021 04:47 Відповісти
А де зебуїни? Понаймали чортів продажніх. Всю комісію розженіть к херам. І закрийте в кінці кінців зе порошенківське лайно
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21.08.2021 06:10 Відповісти
 
 